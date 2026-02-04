Tentativă fatală de traversare ilegală a frontierei: un bărbat de 31 de ani din Ucraina, găsit mort în râul Nistru
ProTV.md, 4 februarie 2026 20:20
Tentativă fatală de traversare ilegală a frontierei: un bărbat de 31 de ani din Ucraina, găsit mort în râul Nistru
• • •
Alte ştiri de ProTV.md
Acum 15 minute
20:40
Poleiul provoacă avarii în rețeaua electrică: peste 2.400 de consumatori din mai multe raioane au rămas parțial fără curent. Serviciile specializate intervin la fața locului # ProTV.md
Poleiul provoacă avarii în rețeaua electrică: peste 2.400 de consumatori din mai multe raioane au rămas parțial fără curent. Serviciile specializate intervin la fața locului
Acum o oră
20:20
Tentativă fatală de traversare ilegală a frontierei: un bărbat de 31 de ani din Ucraina, găsit mort în râul Nistru # ProTV.md
Tentativă fatală de traversare ilegală a frontierei: un bărbat de 31 de ani din Ucraina, găsit mort în râul Nistru
20:10
Știrile PRO TV de la ora 20:00 cu Valeria Capra - 04.02.2026
20:10
Poleiul provoacă avarii în rețeaua electrică: peste 2.400 de consumatori din mai multe raioane au rămas parțial fără curent # ProTV.md
Poleiul provoacă avarii în rețeaua electrică: peste 2.400 de consumatori din mai multe raioane au rămas parțial fără curent
20:00
Poleiul pune orașul în alertă: serviciile specializate intervin pe arterele principale și în zonele sociale pentru combaterea ghețușului – FOTO # ProTV.md
Poleiul pune orașul în alertă: serviciile specializate intervin pe arterele principale și în zonele sociale pentru combaterea ghețușului – FOTO
Acum 2 ore
19:50
Trafic blocat în nordul Moldovei: circulația mijloacelor de transport de mare tonaj în raionul Edineț, sistată temporar din cauza poleiului – FOTO/VIDEO # ProTV.md
Trafic blocat în nordul Moldovei: circulația mijloacelor de transport de mare tonaj în raionul Edineț, sistată temporar din cauza poleiului – FOTO/VIDEO
Acum 4 ore
18:40
Trafic blocat în nordul Moldovei: circulația mijloacelor de transport de mare tonaj în raionul Edineț, sistată temporar din cauza poleiului – VIDEO # ProTV.md
Trafic blocat în nordul Moldovei: circulația mijloacelor de transport de mare tonaj în raionul Edineț, sistată temporar din cauza poleiului – VIDEO
18:20
ASP dezminte zvonurile privind construirea unei fabrici de armament în Moldova: investițiile militare sunt permise doar instituțiilor statului # ProTV.md
ASP dezminte zvonurile privind construirea unei fabrici de armament în Moldova: investițiile militare sunt permise doar instituțiilor statului
18:10
Peste 2.000 de angajați ai MAI, mobilizați pentru intervenții în perioada 4–8 februarie, din cauza condițiilor meteo nefavorabile – VIDEO # ProTV.md
Peste 2.000 de angajați ai MAI, mobilizați pentru intervenții în perioada 4–8 februarie, din cauza condițiilor meteo nefavorabile – VIDEO
18:00
Cartușe, țigări electronice și peste 35.000 de dolari: câinele Poliției de Frontieră, dejucă două tentative de introducere ilegală în Moldova # ProTV.md
Cartușe, țigări electronice și peste 35.000 de dolari: câinele Poliției de Frontieră, dejucă două tentative de introducere ilegală în Moldova
17:30
„Noi nu vedem nimic nou aici”. Kremlinul îl contrazice pe Trump cu privire la India și petrolul rusesc # ProTV.md
„Noi nu vedem nimic nou aici”. Kremlinul îl contrazice pe Trump cu privire la India și petrolul rusesc
17:10
Organiza transportarea migranților către frontiera cu România: Un bărbat - plasat în arest. Poliția de frontieră vine cu detalii - VIDEO # ProTV.md
Organiza transportarea migranților către frontiera cu România: Un bărbat - plasat în arest. Poliția de frontieră vine cu detalii - VIDEO
17:10
Rusia a condamnat un comediant la aproape 6 ani de închisoare din cauza unei glume despre un soldat întors de pe front # ProTV.md
Rusia a condamnat un comediant la aproape 6 ani de închisoare din cauza unei glume despre un soldat întors de pe front
17:00
Știrile PRO TV de la ora 17:00 cu Diana Ambros - 04.02.2026
Acum 6 ore
16:50
Medicul de la Spitalul de Psihiatrie, cercetat penal pentru viol asupra a două fete de 10 și 12 ani, și-a reluat activitatea # ProTV.md
Medicul de la Spitalul de Psihiatrie, cercetat penal pentru viol asupra a două fete de 10 și 12 ani, și-a reluat activitatea
16:40
Ședința Guvernului din 4 februarie
16:30
Cod galben de polei și ghețuș: Poliția avertizează asupra riscurilor din trafic și vine cu o serie de recomandări pentru șoferi # ProTV.md
Cod galben de polei și ghețuș: Poliția avertizează asupra riscurilor din trafic și vine cu o serie de recomandări pentru șoferi
16:20
Zăcăminte de minerale rare, descoperite în Apuseni. O companie canadiană a găsit uraniu, cobalt și nichel # ProTV.md
Zăcăminte de minerale rare, descoperite în Apuseni. O companie canadiană a găsit uraniu, cobalt și nichel
16:00
Soluționarea confictului transnistrean - discutat de către președinții statelor Baltice cu viceprim-ministrul pentru reintegrare, Valeriu Chiveri - FOTO # ProTV.md
Soluționarea confictului transnistrean - discutat de către președinții statelor Baltice cu viceprim-ministrul pentru reintegrare, Valeriu Chiveri - FOTO
16:00
Atenție, șoferi. Pe mai multe drumuri din țară se formează ghețuș, iar în unele regiuni ninge - FOTO # ProTV.md
Atenție, șoferi. Pe mai multe drumuri din țară se formează ghețuș, iar în unele regiuni ninge - FOTO
15:30
Doi tineri din Comrat - plasați în arest pentru schema „ruda implicată în accident”. Câți bani au obținut – VIDEO # ProTV.md
Doi tineri din Comrat - plasați în arest pentru schema „ruda implicată în accident”. Câți bani au obținut – VIDEO
15:30
Republica Moldova va ajuta Ucraina cu echipamente medicale, electrice și alte bunuri materiale de primă necesitate # ProTV.md
Republica Moldova va ajuta Ucraina cu echipamente medicale, electrice și alte bunuri materiale de primă necesitate
15:10
Cultiva cânepă la el acasă: Un bărbat din Călărași – documentat de polițiști. Ce au găsit în urma perchezițiilor – VIDEO # ProTV.md
Cultiva cânepă la el acasă: Un bărbat din Călărași – documentat de polițiști. Ce au găsit în urma perchezițiilor – VIDEO
15:10
Calea Ferată din Moldova va fi reorganizată: Transportul de mărfuri și pasageri - gestionate separat. Ce prevede proiectul aprobat de Guvern # ProTV.md
Calea Ferată din Moldova va fi reorganizată: Transportul de mărfuri și pasageri - gestionate separat. Ce prevede proiectul aprobat de Guvern
15:00
Rusia lansează noi amenințări în timpul negocierilor de la Abu Dhabi. Ce condiție pune Kremlinul pentru oprirea războiului # ProTV.md
Rusia lansează noi amenințări în timpul negocierilor de la Abu Dhabi. Ce condiție pune Kremlinul pentru oprirea războiului
Acum 8 ore
14:40
„Eu deja ajung acasă”: ultimele cuvinte ale fetiței rănite grav la Strășeni, înainte ca ea și prietenul ei să fie loviți pe trecerea de pietoni de o mașină care circula cu viteză – VIDEO # ProTV.md
„Eu deja ajung acasă”: ultimele cuvinte ale fetiței rănite grav la Strășeni, înainte ca ea și prietenul ei să fie loviți pe trecerea de pietoni de o mașină care circula cu viteză – VIDEO
14:40
Cod galben de ghețuș și polei emis de meteorologi pe întreg teritoriul țării. Până când este valabil - FOTO # ProTV.md
Cod galben de ghețuș și polei emis de meteorologi pe întreg teritoriul țării. Până când este valabil - FOTO
14:30
Fără căldură în plină iarnă: Cum fac față copiii, bătrânii și animalele din Ucraina frigului - VIDEO # ProTV.md
Fără căldură în plină iarnă: Cum fac față copiii, bătrânii și animalele din Ucraina frigului - VIDEO
14:30
Dosarul sacoșa neagră: CSJ a reluat cercetarea probelor. Ce acuzații i se aduc fostului președinte, Igor Dodon # ProTV.md
Dosarul sacoșa neagră: CSJ a reluat cercetarea probelor. Ce acuzații i se aduc fostului președinte, Igor Dodon
14:30
Momente de panică în Egipt, după ce un teren s-a surpat și a înghițit două magazine în New Cairo # ProTV.md
Momente de panică în Egipt, după ce un teren s-a surpat și a înghițit două magazine în New Cairo
14:20
Kremlinul declară că ofensiva sa în Ucraina va continua până când Kievul nu-i va accepta condiţiile # ProTV.md
Kremlinul declară că ofensiva sa în Ucraina va continua până când Kievul nu-i va accepta condiţiile
14:10
Mai multe rase de câini vor fi interzise prin lege în Moldova începând cu anul 2027. Care sunt acestea - GALERIE FOTO # ProTV.md
Mai multe rase de câini vor fi interzise prin lege în Moldova începând cu anul 2027. Care sunt acestea - GALERIE FOTO
14:00
Lovitură pentru mașinăria de război a lui Putin. Veniturile Rusiei din petrol și gaze s-au prăbușit în luna ianuarie. Ce înseamnă asta # ProTV.md
Lovitură pentru mașinăria de război a lui Putin. Veniturile Rusiei din petrol și gaze s-au prăbușit în luna ianuarie. Ce înseamnă asta
13:50
Carburanții continuă să se scumpească. Noile prețuri stabilite de ANRE pentru benzină și motorină - FOTO # ProTV.md
Carburanții continuă să se scumpească. Noile prețuri stabilite de ANRE pentru benzină și motorină - FOTO
13:40
A început audierea martorilor în dosarul sacoșa neagră, unde Igor Dodon este cercetat penal. Primele persoane care au făcut declarații în fața magistraților - FOTO # ProTV.md
A început audierea martorilor în dosarul sacoșa neagră, unde Igor Dodon este cercetat penal. Primele persoane care au făcut declarații în fața magistraților - FOTO
13:20
350.000 de euro pe zi: cum au făcut trei moldoveni avere cu o fabrică uriașă de țigări de contrabandă în Italia - VIDEO # ProTV.md
350.000 de euro pe zi: cum au făcut trei moldoveni avere cu o fabrică uriașă de țigări de contrabandă în Italia - VIDEO
13:00
Știrile PRO TV de la ora 13:00 cu Valeria Capra - 04.02.2026
Acum 12 ore
12:50
Vremea se schimbă, iar riscul de formare a poleiului crește. CNMC a convocat instituțiile pentru măsuri de coordonare până la sfârșitul săptămânii # ProTV.md
Vremea se schimbă, iar riscul de formare a poleiului crește. CNMC a convocat instituțiile pentru măsuri de coordonare până la sfârșitul săptămânii
12:50
Atenție, șoferi: Evitați folosirea telefonului la volan, polițiștii intensifică controalele # ProTV.md
Atenție, șoferi: Evitați folosirea telefonului la volan, polițiștii intensifică controalele
12:40
Atenție, șoferi: Polițiștii vor intensifica acțiunile de prevenire și combatere a utilizării telefonului în timpul conducerii automobilelor # ProTV.md
Atenție, șoferi: Polițiștii vor intensifica acțiunile de prevenire și combatere a utilizării telefonului în timpul conducerii automobilelor
12:30
A promis unei persoane un permis de conducere fără susținerea probelor teoretice și practice: Un instructor auto - condamnat la închisoare # ProTV.md
A promis unei persoane un permis de conducere fără susținerea probelor teoretice și practice: Un instructor auto - condamnat la închisoare
12:30
Decis: Universitatea din Cahul va fi integrată în cadrul UTM. Proiectul - aprobat de Guvern/ DOC # ProTV.md
Decis: Universitatea din Cahul va fi integrată în cadrul UTM. Proiectul - aprobat de Guvern/ DOC
12:30
Momentul accidentului de la Strășeni - surprins de o cameră de bord: „Sună, sună ambulanța” - VIDEO # ProTV.md
Momentul accidentului de la Strășeni - surprins de o cameră de bord: „Sună, sună ambulanța” - VIDEO
12:20
Peste o mie de arbori - tăiați ilegal la Ghidighici: A fost inițiată o anchetă internă. Ministrul Mediului: „Aștept identificarea vinovaților și demisii pe verticală.” - VIDEO # ProTV.md
Peste o mie de arbori - tăiați ilegal la Ghidighici: A fost inițiată o anchetă internă. Ministrul Mediului: „Aștept identificarea vinovaților și demisii pe verticală.” - VIDEO
12:10
Trei de ZERO pentru un start bun în agricultură: oferta AGRO de la Moldindconbank
12:00
Șoferul care a lovit doi copii pe o trecere de pietoni din Strășeni - plasat în arest pentru 30 de zile # ProTV.md
Șoferul care a lovit doi copii pe o trecere de pietoni din Strășeni - plasat în arest pentru 30 de zile
11:20
Viziune, pasiune și succes! Află cum a adus Franco Sanna spiritul italian în Moldova, povestea brandului Casa Rinaldi - VIDEO # ProTV.md
Viziune, pasiune și succes! Află cum a adus Franco Sanna spiritul italian în Moldova, povestea brandului Casa Rinaldi - VIDEO
11:00
Mihai Popșoi, interviu pentru Euronews: „Singura țară care a încălcat în mod constant statutul de neutralitate al Moldovei a fost Rusia." Ce spune ministrul despre aderarea la NATO - VIDEO # ProTV.md
Mihai Popșoi, interviu pentru Euronews: „Singura țară care a încălcat în mod constant statutul de neutralitate al Moldovei a fost Rusia." Ce spune ministrul despre aderarea la NATO - VIDEO
11:00
Ministerul Energiei va avea un nou secretar de stat. Despre cine este vorba /DOC
11:00
Secretele din spatele unei afaceri de top! Franco Sanna, despre succesul brandului Casa Rinaldi în Moldova: „Nu este doar un brand care vinde produse, dar vrea să fie și un sprijin pentru oameni” - VIDEO # ProTV.md
Secretele din spatele unei afaceri de top! Franco Sanna, despre succesul brandului Casa Rinaldi în Moldova: „Nu este doar un brand care vinde produse, dar vrea să fie și un sprijin pentru oameni” - VIDEO
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.