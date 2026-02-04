VIDEO // Reformă amplă în domeniul ecologic: instituțiile din subordinea Ministerului Mediului, reorganizate
Moldpres, 4 februarie 2026 15:50
Guvernul a aprobat în şedinţa de astăzi avizul la Proiectul de Lege pentru modificarea unor acte normative din domeniul mediului, marcând un pas esențial în procesul de reformare a instituțiilor din subordinea Ministerului Mediului. Inițiativa urmărește ...
Acum 5 minute
16:10
Tânărul de 19 ani, care a lovit doi copii pe o trecere de pietoni în Strășeni, a fost plasat în arest preventiv pentru 30 de zile. În urma impactului, un băiat de 14 ani și-a pierdut viața, iar o fată de 12 ani a fost rănită grav și transportată...
Acum 30 minute
15:50
Cărțile îi ajută pe copii nu doar să acumuleze informații, ci și să înțeleagă lumea, să-și dezvolte empatia și creativitatea și să găsească răspunsuri la propriile provocări. Despre puterea lecturii și rolul ei în formarea copiilor a vorbit di...
15:50
15:50
Circulația rutieră se desfășoară în condiții de risc sporit, în mai multe regiuni ale Republicii Moldova, unde se înregistrează ninsori slabe, iar pe carosabil se formează ghețuș, atenționează Administrația Națională a Drumurilor. Situația este m...
Acum o oră
15:40
Serviciul Hidrometeorologic de Stat a emis o avertizare meteorologică de Cod galben, valabilă pentru polei și ghețuș, în contextul condițiilor meteo nefavorabile prognozate pentru următoarele zile. Avertizarea este valabilă din 4 februarie, ora 19:00, până pe...
15:30
Acum 2 ore
15:10
Un cetățean al Republicii Moldova, în vârstă de 26 de ani, bănuit de organizarea migrației ilegale a cetățenilor străini, a fost reținut în municipiul Chișinău, în urma unei operațiuni desfășurate de polițiștii de frontieră din cadrul Dire...
15:00
Energocom a procurat, în luna ianuarie, un volum total de 478,233 mii MWh de energie electrică, la un preț mediu ponderat de 144,52 euro/MWh, informează MOLDPRES.Pentru comparație, în luna decembrie 2025, Energocom a procurat un volum total de 458,15 mii MWh d...
14:50
Republica Moldova, solidară cu Ucraina: Un lot de asistență umanitară va fi transmis poporului ucrainean, care luptă pentru pacea întregului continent european # Moldpres
Republica Moldova va acorda asistență umanitară Ucrainei, în contextul atacurilor constante asupra infrastructurii critice, condițiilor meteorologice nefavorabile, dar și în semn de solidaritate și recunoștință pentru apărarea întregului continent euro...
14:20
Numărul gospodăriilor care beneficiază de compensații la căldură a crescut în luna ianuarie până la 622 de mii de familii eligibile, comparativ cu peste 605 mii în luna decembrie. Datele au fost prezentate astăzi de ministra Muncii și Protecției Social...
Acum 4 ore
14:10
Ordine și transparență în fondul locativ: ce prevede Programul de condominii aprobat de Guvern # Moldpres
Guvernul Republicii Moldova a aprobat în şedinţa de astăzi Programul de stat privind înregistrarea blocurilor locative sub formă de condominiu pentru perioada 2026–2028, o inițiativă menită să aducă mai multă ordine în evidența proprietăților ...
14:10
Întrevederea viceprim-ministrului pentru reintegrare cu șefii legislativelor statelor baltice # Moldpres
Procesul de reglementare transnistreană, evoluțiile regionale și asistența multilateral oferită locuitorilor din stânga Nistrului și din perimetrul Zonei de Securitate au fost discutate în cadrul întrevederii viceprim-ministrului pentru reintegrare, Valeri...
14:00
Republica Moldova continuă să se alinieze la standardele internaționale privind protecția animalelor și siguranța publică. Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) a anunțat intrarea în vigoare a noilor reglementări prevăzute de Legea nr. 256/2025...
14:00
A doua rundă de discuții trilaterale între negociatori din Ucraina, Rusia și SUA pentru a pune capăt războiului dintre Moscova și Kiev a început miercuri la Abu Dhabi, capitala Emiratelor Arabe Unite, potrivit unei postări pe Telegram a lui Rustem Umerov, membr...
14:00
VIDEO // Doi tineri din Comrat, arestați pentru escrocherii comise prin schema „ruda implicată în accident” # Moldpres
Doi tineri cu vârstele de 20 și 21 de ani, originari din Comrat, au fost reținuți și plasați în arest preventiv pentru 30 de zile, fiind suspectați de comiterea a cel puțin două escrocherii pe teritoriul municipiului Chișinău, transmite MOLDPRES.Potrivit...
13:40
Fondurile de asigurare obligatorie de asistență medicală au acumulat, în luna ianuarie 2026, venituri de aproape 936 de milioane de lei, în creștere cu peste 109 milioane de lei, sau 13,2%, față de perioada similară a anului trecut, relatează MOLDPRES.Potr...
13:30
Republica Moldova urmează să adere la Convenția privind eliberarea brevetelor europene, cunoscută drept Convenția brevetului european, după ce un proiect de lege în acest sens a fost examinat astăzi de Comisia parlamentară pentru politică externă. Inițiativa va f...
13:20
Tinerii specialiști din domeniul culturii vor beneficia de un mecanism mai echitabil de susținere din partea statului, după ce Guvernul a extins astăzi atât categoria beneficiarilor, cât și lista instituțiilor eligibile, incluzând instituțiile teatral-con...
13:20
Modificări la Codul Educației, aprobate de Executiv: consolidarea rețelei școlare și măsuri de sprijin pentru tinerii specialiști # Moldpres
Cabinetul de miniștri a aprobat astăzi proiectul de lege privind modificarea Codului Educației. Schimbările vizează asigurarea unor programe de studiere a limbii române pentru copiii din diaspora, incluziunea copiilor cu dizabilități severe, revenirea la note pentru ...
12:50
Granturi IFAD de până la 7500 de dolari pentru echipamente moderne de irigare. O nouă oportunitate pentru fermierii din Moldova # Moldpres
Fermierii din Republica Moldova pot beneficia de granturi de până la 7.500 de dolari pentru achiziționarea echipamentelor moderne de irigare, în cadrul proiectului „Îmbunătățirea capacităților pentru transformarea zonei rurale (IFAD VIII)”, re...
12:50
Atenție, șoferi! Poliția va intensifica controalele privind folosirea telefonului la volan # Moldpres
Șoferii din Republica Moldova vor fi supuși unor controale sporite, în perioada 5–28 februarie, când polițiștii de patrulare vor intensifica acțiunile de prevenire și combatere a utilizării telefonului mobil în timpul conducerii vehiculelor, transmi...
Acum 6 ore
12:10
Î.S. „Calea Ferată din Moldova” va fi reorganizată pentru ca infrastructura și transportul de mărfuri și pasageri să fie gestionate separat # Moldpres
Guvernul inițiază reorganizarea Întreprinderii de Stat „Calea Ferată din Moldova” și înființează Societatea pe Acțiuni „Calea Ferată din Moldova – Pasageri și Marfă”, cu capital integral de stat. „Calea Ferat...
12:10
Guvernul a aprobat crearea Centrului Universitar „Bogdan Petriceicu Hașdeu” din Cahul, în cadrul UTM # Moldpres
Centrul Universitar „Bogdan Petriceicu Hașdeu” din Cahul va deveni mai atractiv pentru studenți, iar pentru dezvoltarea și dotarea acestuia statul va aloca, timp de patru ani, cel puțin 10 milioane de lei anual.„Având în vedere provocările d...
12:10
Guvernul actualizează Codul Educației: „Îndeplinim astfel mai multe solicitări venite din sector și de la părinți” # Moldpres
Guvernul a aprobat, astăzi, proiectul de modificare a Codului Educației. Datorită actualizărilor va crește sprijinul pentru elevii cu dizabilități, copiii reveniți din diasporă, mai mulți tineri specialiști vor primi ajutor, iar accesul elevilor la o școală de c...
12:10
11:50
Mai mulți tineri specialiști din domeniul culturii vor beneficia de indemnizații unice la angajare # Moldpres
Absolvenții instituțiilor de învățământ superior și profesional-tehnic cu profil artistic, care se vor angaja, conform repartizării, în municipiul Chișinău, vor beneficia de indemnizația unică de 90 sau 120 de mii de lei, în funcție de niv...
11:50
Companiile naționale vor fi sprijinite să ajungă pe piețele externe, prin Programul „Bridge Export” # Moldpres
Guvernul a aprobat Regulamentul Programului de promovare a exportului „Bridge Export”, o inițiativă menită să ajute companiile moldovenești, în special întreprinderile mici și mijlocii (ÎMM), să ajungă mai ușor pe piețele externe.&...
11:50
Republica Moldova va acorda un nou lot de asistență umanitară Ucrainei. O decizie în acest sens a fost aprobată astăzi de Guvern, informează MOLDPRES.Secretarul de stat al Ministerului Afacerilor Interne, Alexandru Bejan, a declarat la ședința Guvernului că aco...
11:50
VIDEO // Denivelări identificate pe drumul G65, Teleneşti: antreprenorul, obligat să remedieze lucrările # Moldpres
Administrația Națională a Drumurilor (AND) informează despre desfășurarea lucrărilor de reparație a îmbrăcămintei rutiere pe drumul regional G65 G64 – Telenești – Mîndrești – Ghiliceni – M5, pe sectorul cuprins între km 11,66 ...
11:50
Președinții parlamentelor din Statele Baltice au discutat, la Călărași, despre integrarea europeană cu primari și antreprenori # Moldpres
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, împreună cu președinții legislativelor din Estonia, Letonia și Lituania, au efectuat o vizită în raionul Călărași. Oficialii s-au întâlnit cu primari, reprezentanți ai mediului de afaceri și membri ai comu...
11:40
Şeful APP, Roman Cojuhari: „Separarea infrastructurii feroviare de serviciile comerciale este un pas necesar pentru modernizarea CFM” # Moldpres
Procesul de reformare a sectorului feroviar din Republica Moldova intră într-o etapă decisivă, iar separarea infrastructurii de serviciile comerciale reprezintă unul dintre cele mai importante obiective asumate de autorități. Declarațiile au fost făcute astăzi de R...
11:30
Universitatea Tehnică a Moldovei va fi reorganizată, prin fuziunea cu Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul # Moldpres
Universitatea Tehnică a Moldovei (UTM) va fi reorganizată, prin fuziunea cu Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul. Proiectul a fost aprobat astăzi de Executiv, informează MOLDPRES.Documentul mai prevede instituirea Centrului Universitar &b...
11:20
Peste 2,63 miliarde de lei au intrat la bugetul de stat din activitatea vamală, în ianuarie 2026 # Moldpres
Veniturile administrate de Serviciul Vamal au adus la bugetul de stat peste 2,63 miliarde de lei în luna ianuarie 2026, depășind cu 4,8% sarcina bugetară stabilită pentru această perioadă, transmite MOLDPRES.Potrivit Serviciului Vamal, suma totală colectată a co...
11:20
Plafonul de înregistrare în calitate de plătitor de TVA ar putea fi majorat, după ce un proiect de lege în acest sens a fost examinat astăzi de către Comisia parlamentară pentru economie, buget și finanțe și urmează să fie propus spre examinare Parlame...
11:10
Deputații vor examina, în prima lectură, un proiect de lege care vizează clarificarea modului de achitare a costurilor expertizei judiciare, inițiativă menită să creeze un cadru normativ mai clar și mai predictibil în acest domeniu. Proiectul urmează să fie ...
11:00
Guvernul reorganizează „Calea Ferată din Moldova”: se creează o nouă societate pe acțiuni pentru transportul de pasageri și marfă # Moldpres
Guvernul Republicii Moldova a aprobat în şedinţa de astăzi hotărârea privind reorganizarea Întreprinderii de Stat „Calea Ferată din Moldova” (CFM), prin dezmembrare, și înființarea unei noi entități – Societatea pe Acțiuni &bdqu...
11:00
Sprijin oferit de stat pentru promovarea exporturilor: Programul „Bridge export”, aprobat de Guvern # Moldpres
Companiile din Republica Moldova vor beneficia de sprijin pentru a promova exporturile. Acest lucru este prevăzut în Regulamentul privind acordarea sprijinului pentru dezvoltarea activității comerciale externe „Programul de promovare a exportului BRIDGE EXPORT&rdqu...
10:40
Ministerul Energiei are un nou secretar de stat. Funcția va fi ocupată de Vitalie Mîța. Decizia a fost aprobată astăzi de Guvern, transmite MOLDPRES.Vitalie Mîța va fi responsabil de domeniul termoenergetic, gaze naturale și eficiență energetică. El are ...
Acum 8 ore
09:50
Interes sporit pentru valori mobiliare de stat: cererea a depășit de aproape două ori oferta în subscrierea din ianuarie # Moldpres
Circa 152 de milioane de lei au fost investiți în valori mobiliare de stat în prima perioadă de subscriere din 2026. Cifra a depășit de aproape două ori oferta, în condițiile în care Ministerul Finanțelor a oferit spre subscriere 85 milioane de lei,...
09:50
DOC // Facturi mai mici la gaz de astăzi, 4 februarie. Decizia ANRE privind micșorarea tarifului a fost publicată în Monitorul Oficial # Moldpres
Consumatorii casnici din Republica Moldova vor plăti facturi mai mici pentru gazul natural începând de astăzi, 4 februarie. Odată cu publicarea deciziei ANRE în Monitorul Oficial, tariful a scăzut oficial cu 2 lei și 15 bani (fără TVA), ajungând la ...
09:20
Un bărbat de 46 de ani a fost condamnat la doi ani de închisoare cu executare, într-un penitenciar de tip semiînchis, după ce a fost găsit vinovat de trafic de influență, transmite MOLDPRES.Potrivit Procuraturii Generale, faptele au avut loc în de...
09:00
Politico: Negocierile de la Abu Dhabi ar putea deschide calea spre încheierea războiului din Ucraina în primăvară # Moldpres
Negocierile care încep astăzi la Abu Dhabi ar putea fi mai promițătoare decât se așteaptă majoritatea observatorilor și ar oferi o șansă reală de a pune capăt războiului încă din această primăvară, scrie Politico, citând surse ucrainene și ...
08:50
Măsuri de intervenție în caz de condiții meteo complicate: CNMC a convocat o ședință de coordonare cu instituțiile responsabile # Moldpres
Centrul Național de Management al Crizelor (CNMC) a convocat o ședință de coordonare cu instituțiile responsabile, în vederea prevenirii și gestionării potențialelor riscuri, în contextul prognozelor meteorologice pentru perioada 4-8 februarie 2026, caracteriz...
08:40
Un atac cu drone rusești asupra orașului Zaporojie, în sudul Ucrainei, a ucis doi tineri în vârstă de 18 ani, un băiat și o fată, și a făcut cel puțin 11 răniți, au anunțat autoritățile locale, transmite presa locală, citată de MOLDPRES.&Icir...
08:30
Investiții strategice în industrie: un complex furajer modern va fi construit la Grătiești, prin mecanismul de ajutor de stat # Moldpres
La Grătiești va fi construit un complex furajer modern, cu o investiție totală de 218 milioane de lei. O parte din această sumă, sau 90 de milioane de lei, este acordată antreprenorului prin mecanismul de ajutor de stat. Proiectul va crea cel puțin 30 de noi locuri de mun...
08:30
O delegație de raportori ai Comisiei de la Veneția efectuează, în perioada 4 – 5 februarie, o vizită de documentare în Republica Moldova, transmite MOLDPRES.Potrivit Direcției comunicare și relații publice a Parlamentului, membrii delegației vor disc...
Acum 12 ore
08:10
Cotația monedei unice europene scade astăzi cu cinci bani. Ca rezultat, euro costă 20 de lei și 02 bani, informează MOLDPRES. Dolarul american se apreciază cu șapte bani și are o cotație oficială de 16 lei și 98 de bani, potrivit datelor Băncii Naționale a M...
08:10
Republica Moldova va primi 36,5 milioane de dolari pentru securitatea națională, printr-o lege adoptată în SUA # Moldpres
Republica Moldova va beneficia de o alocare de 36,5 milioane de dolari pentru consolidarea securității naționale, după ce Congresul Statelor Unite a adoptat National Security and Department of State Appropriations Act, lege semnată de președintele SUA, Donald Trump. Decizia...
07:40
10:00 Ședința Guvernului Republicii Moldova, proiectul ordinii de zi 10:45 Declarațiile ministrului Educației și Cercetării al Republicii Moldova, Dan Perciun, după ședința Guvernului;Piața Marii Adunări Naționale 1, Chişinău, Agenda Parlam...
Acum 24 ore
21:20
Meteorologii prognozează pentru ziua de miercuri, 4 februarie, cer noros pe întreg teritoriul țării, transmite MOLDPRES.Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, pe parcursul nopții, vremea va fi fără precipitații, însă pe arii extinse, pe parcursul ...
