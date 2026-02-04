DOC // Facturi mai mici la gaz de astăzi, 4 februarie. Decizia ANRE privind micșorarea tarifului a fost publicată în Monitorul Oficial
Moldpres, 4 februarie 2026 09:50
Consumatorii casnici din Republica Moldova vor plăti facturi mai mici pentru gazul natural începând de astăzi, 4 februarie. Odată cu publicarea deciziei ANRE în Monitorul Oficial, tariful a scăzut oficial cu 2 lei și 15 bani (fără TVA), ajungând la ...
• • •
Alte ştiri de Moldpres
Acum 30 minute
09:50
Interes sporit pentru valori mobiliare de stat: cererea a depășit de aproape două ori oferta în subscrierea din ianuarie # Moldpres
Circa 152 de milioane de lei au fost investiți în valori mobiliare de stat în prima perioadă de subscriere din 2026. Cifra a depășit de aproape două ori oferta, în condițiile în care Ministerul Finanțelor a oferit spre subscriere 85 milioane de lei,...
09:50
DOC // Facturi mai mici la gaz de astăzi, 4 februarie. Decizia ANRE privind micșorarea tarifului a fost publicată în Monitorul Oficial # Moldpres
Consumatorii casnici din Republica Moldova vor plăti facturi mai mici pentru gazul natural începând de astăzi, 4 februarie. Odată cu publicarea deciziei ANRE în Monitorul Oficial, tariful a scăzut oficial cu 2 lei și 15 bani (fără TVA), ajungând la ...
Acum o oră
09:20
Un bărbat de 46 de ani a fost condamnat la doi ani de închisoare cu executare, într-un penitenciar de tip semiînchis, după ce a fost găsit vinovat de trafic de influență, transmite MOLDPRES.Potrivit Procuraturii Generale, faptele au avut loc în de...
Acum 2 ore
09:00
Politico: Negocierile de la Abu Dhabi ar putea deschide calea spre încheierea războiului din Ucraina în primăvară # Moldpres
Negocierile care încep astăzi la Abu Dhabi ar putea fi mai promițătoare decât se așteaptă majoritatea observatorilor și ar oferi o șansă reală de a pune capăt războiului încă din această primăvară, scrie Politico, citând surse ucrainene și ...
08:50
Măsuri de intervenție în caz de condiții meteo complicate: CNMC a convocat o ședință de coordonare cu instituțiile responsabile # Moldpres
Centrul Național de Management al Crizelor (CNMC) a convocat o ședință de coordonare cu instituțiile responsabile, în vederea prevenirii și gestionării potențialelor riscuri, în contextul prognozelor meteorologice pentru perioada 4-8 februarie 2026, caracteriz...
08:40
Un atac cu drone rusești asupra orașului Zaporojie, în sudul Ucrainei, a ucis doi tineri în vârstă de 18 ani, un băiat și o fată, și a făcut cel puțin 11 răniți, au anunțat autoritățile locale, transmite presa locală, citată de MOLDPRES.&Icir...
08:30
Investiții strategice în industrie: un complex furajer modern va fi construit la Grătiești, prin mecanismul de ajutor de stat # Moldpres
La Grătiești va fi construit un complex furajer modern, cu o investiție totală de 218 milioane de lei. O parte din această sumă, sau 90 de milioane de lei, este acordată antreprenorului prin mecanismul de ajutor de stat. Proiectul va crea cel puțin 30 de noi locuri de mun...
08:30
O delegație de raportori ai Comisiei de la Veneția efectuează, în perioada 4 – 5 februarie, o vizită de documentare în Republica Moldova, transmite MOLDPRES.Potrivit Direcției comunicare și relații publice a Parlamentului, membrii delegației vor disc...
08:10
Cotația monedei unice europene scade astăzi cu cinci bani. Ca rezultat, euro costă 20 de lei și 02 bani, informează MOLDPRES. Dolarul american se apreciază cu șapte bani și are o cotație oficială de 16 lei și 98 de bani, potrivit datelor Băncii Naționale a M...
08:10
Republica Moldova va primi 36,5 milioane de dolari pentru securitatea națională, printr-o lege adoptată în SUA # Moldpres
Republica Moldova va beneficia de o alocare de 36,5 milioane de dolari pentru consolidarea securității naționale, după ce Congresul Statelor Unite a adoptat National Security and Department of State Appropriations Act, lege semnată de președintele SUA, Donald Trump. Decizia...
Acum 4 ore
07:40
10:00 Ședința Guvernului Republicii Moldova, proiectul ordinii de zi 10:45 Declarațiile ministrului Educației și Cercetării al Republicii Moldova, Dan Perciun, după ședința Guvernului;Piața Marii Adunări Naționale 1, Chişinău, Agenda Parlam...
Acum 12 ore
21:20
Meteorologii prognozează pentru ziua de miercuri, 4 februarie, cer noros pe întreg teritoriul țării, transmite MOLDPRES.Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, pe parcursul nopții, vremea va fi fără precipitații, însă pe arii extinse, pe parcursul ...
21:10
Discuții la Bruxelles privind securitatea și apărarea în cadrul parteneriatului Republica Moldova–UE # Moldpres
Viceprim-ministrul Mihai Popșoi, ministru al Afacerilor Externe, s-a întâlnit la Bruxelles cu comisarul european pentru apărare și spațiu, Andrius Kubilius, transmite MOLDPRES.Potrivit Ministerului Afacerilor Externe, întrevederea a avut loc în con...
Acum 24 ore
20:40
20:20
Experiența Statelor Baltice pe drumul spre UE, discutată la Călărași cu autoritățile locale și antreprenori # Moldpres
Parcursul Statelor Baltice spre integrarea în Uniunea Europeană și impactul reformelor asupra dezvoltării locale au fost discutate astăzi la Călărași, în cadrul unei întrevederi cu autorități locale și reprezentanți ai mediului de afaceri, la inițiat...
20:00
19:40
Sprijinul UE pentru avansarea parcursului european al Republicii Moldova, discutat la Bruxelles # Moldpres
În cadrul vizitei la Bruxelles, viceprim-ministrul Mihai Popșoi, ministru al Afacerilor Externe, a discutat cu secretarul general al Consiliului Uniunii Europene, Thérèse Blanchet, transmite MOLDPRES.Potrivit Ministerului Afacerilor Externe, în cadr...
19:20
Secretarul general al NATO le cere aliaților să caute în stocurile militare noi arme pentru Ucraina, în special sisteme Patriot # Moldpres
Secretarul general al NATO, Mark Rutte, le-a cerut marți la Kiev susținătorilor Ucrainei să caute în stocurile lor de arme și muniții și să ofere acesteia tot ce pot, inclusiv mijloace de apărare antiaeriană, mai ales rachete Patriot, după ce infrastructura energ...
19:00
Două tentative de scoatere ilicită a valutei, dejucate pe Aeroportul Internațional Chișinău # Moldpres
Două tentative de scoatere ilicită a mijloacelor financiare în valută străină au fost contracarate pe Aeroportul Internațional Chișinău, în urma unor controale efectuate de funcționarii vamali, în comun cu angajații Inspectoratul General al Poliției d...
18:50
VIDEO // Ministerul Culturii lansează concursul pentru acordarea de subvenții instituțiilor mass-media # Moldpres
Ministerul Culturii lansează concursul pentru acordarea suportului financiar instituțiilor mass-media pentru anul 2026. Dosarele de participare pot fi depuse în perioada 3 februarie - 3 martie 2026, transmite MOLDPRES.În acest an, printre domeniile prioritare se...
18:30
Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a examinat astăzi două rapoarte ale Comisiei de Evaluare a Judecătorilor, privind magistrați care au deținut sau dețin funcții de conducere în instanțe de prim nivel, transmite MOLDPRES.În cadrul ședinței, CSM a ...
18:30
Emmanuel Macron a afirmat marți că reluarea dialogului cu președintele rus Vladimir Putin este 'în curs de pregătire', afirmând în același timp că Moscova nu arată 'o voință reală' de a negocia pacea în Ucraina, relatează AFP, pr...
18:20
Întrevederea șefei statului cu Președinții parlamentelor țărilor baltice: Experiența Estoniei, Letoniei și Lituaniei confirmă beneficiile aderării la UE # Moldpres
Președinta Maia Sandu a avut astăzi o întrevedere cu Președintele Riigikogu al Republicii Estonia, Lauri Hussar, Președinta Saeimei Republicii Letonia, Daiga Mieriņa, și Președintele Seimasului Republicii Lituania, Juozas Olekas. Este prima dată când șefii le...
18:20
FOTO // Republica Moldova își consolidează dialogul cu Parlamentul European în contextul integrării europene # Moldpres
Vicepremierul Mihai Popșoi, ministru al Afacerilor Externe, a avut, în cadrul vizitei de lucru la Bruxelles, o serie de întrevederi cu membri ai Parlamentul European, discuțiile vizând parcursul european al Republicii Moldova și sprijinul oferit de Uniunea Eu...
18:10
BTA: Festivalul anual de etno din Taraclia, inclus în Calendarul național al turismului cultural al Republicii Moldova # Moldpres
Festivalul etno-cultural „Unitate prin diversitate” din Taraclia a fost inclus printre cele mai importante evenimente culturale ale Republicii Moldova, fiind înscris în calendarul național al turismului cultural „Pomul Vieții” pentru anul 202...
18:00
Ministrul Educației a vizitat trei școli mici din nordul țării: „Consolidarea rețelei școlare se bazează pe interesul superior al copilului de a avea acces la educație de calitate” # Moldpres
Ministrul Educației și Cercetării, Dan Perciun, a vizitat trei școli mici din nordul țării, din comunități diferite, cu mai puțin de 30 de elevi. Oficialul a afirmat că, în cadrul vizitei, s-a discutat despre viitorul acestor instituții, în condițiile &ici...
17:50
Pe 17 mai 2026 vor avea loc alegeri locale noi în două localități și un referendum de revocare a primarului # Moldpres
Comisia Electorală Centrală /CEC/, în cadrul ședinței de astăzi, a stabilit data de 17 mai 2026 pentru desfășurarea alegerilor locale noi pentru funcția de primar în satul Plop, raionul Dondușeni și comuna Frumușica, raionul Florești, precum și ...
17:00
Extinderea și reabilitarea pădurilor, în centrul discuțiilor cu silvicultorii, unde a fost prezentat Nicolae Munteanu, noul director „Moldsilva” # Moldpres
Ministrul Mediului, Gheorghe Hajder, s-a întâlnit astăzi cu directorii întreprinderilor silvice din întreaga țară pentru a stabili principalele priorități ale sectorului silvic în anul 2026. În debutul ședinței, a fost prezentat noul dir...
16:20
Viceprim-ministra pentru Integrare Europeană, Cristina Gherasimov, a avut astăzi o întrevedere cu președintele Riigikogu al Republicii Estonia, Lauri Hussar, președinta Saeimei Republicii Letonia, Daiga Mieriņa, și președintele Seimasului Republicii Lituania, Juozas ...
16:10
Fenomenele extreme, provocare pentru infrastructura rutieră: experții propun soluții moderne # Moldpres
Problemele tot mai frecvente generate de fenomenele meteorologice extreme și degradarea infrastructurii rutiere au fost principalele subiecte abordate astăzi în cadrul Mesei Rotunde „Utilizarea tehnologiilor GIS în analiza vulnerabilității infrastructurii&rd...
16:00
CNAM a transferat în avans peste un miliard de lei pentru serviciile medicale din luna februarie # Moldpres
Suma de peste un miliard de lei a fost transferată în avans către prestatorii de servicii medicale pentru acoperirea serviciilor ce urmează a fi oferite populației în luna februarie, în cadrul asigurării obligatorii de asistență medicală, transmite MOLDP...
15:50
Două transporturi de mărfuri nedeclarate au fost depistate în zonele de centru și nord ale țării # Moldpres
Două cazuri de încălcare a legislației vamale, ce vizează nedeclararea mărfurilor la frontieră și transportarea acestora fără acte de proveniență legală, au fost documentate recent în centrul și nordul țării, transmite MOLDPRES.Primul caz a fost &ic...
15:40
Sancțiuni de 1,3 milioane de lei aplicate de Fisc în urma a peste 400 de controale desfășurate în ianuarie # Moldpres
Serviciul Fiscal de Stat (SFS) a efectuat, pe parcursul lunii ianuarie curent, 448 de controale fiscale prin metoda de verificare operativă. Ca rezultat, au fost aplicate sancțiuni fiscale de 983 mii de lei și sancțiuni contravenționale de 338&n...
15:40
Specialiștii ANSA, instruiți în Italia privind controlul vinurilor cu indicații geografice # Moldpres
Specialiștii Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) au participat la finele lunii ianuarie 2026 la un curs internațional de instruire dedicat controlului vinurilor cu indicații geografice protejate, desfășurat la Bologna, Italia. Acesta face parte din prog...
15:40
În ultima săptămână, pe teritoriul țării au fost înregistrate 5735 de cazuri de infecții ale căilor respiratorii superioare, majoritatea fiind la copii. Datele indică o creștere cu 3% în comparație cu săptămâna precedentă, comunică MOLD...
15:20
Zece persoane au fost condamnate pentru escrocherie, trafic de influență și pentru că au organizat migrația ilegală. Liderul grupului, o femeie care a condus mai multe firme din Chișinău, împreună cu soțul său, angajați ai firmelor și un avocat, a organizat și...
15:20
Deputatul Radu Marian: „Prețul este motivul cel mai important în scăderea numărului de tranzacții imobiliare” # Moldpres
Prețul imobilelor este motivul cel mai important pentru care clienții s-au oprit în a cumpăra locuințe, fiind în așteptarea unei corecții a pieței. De această părere este deputatul Radu Marian, președinte al Comisiei parlamentare economie, buget și finanțe...
14:40
Pașii necesari pentru a beneficia de regimul fiscal destinat freelancerilor. MDED a publicat Ghidul antreprenorului independent # Moldpres
Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării a publicat Ghidul antreprenorului independent (freelancer), care descrie cinci pași care permit oricărui cetățean al Republicii Moldova să beneficieze de un regim fiscal nou, informează MOLDPRES.Înregistrarea &i...
14:20
Universitatea de Stat din Moldova devine membră UNITA și își extinde orizonturile europene # Moldpres
Universitatea de Stat din Moldova (USM) va beneficia de acces extins la consorții europene de finanțare, va crește mobilitatea studenților și cadrelor didactice și își va diversifica oferta educațională prin cursuri internaționale, grație aderării la rețeaua Ge...
14:20
Sprijin baltic pentru integrarea europeană a Republicii Moldova, la deschiderea sesiunii parlamentare de primăvară # Moldpres
Parlamentul Republicii Moldova a inaugurat lucrările sesiunii de primăvară printr-o ședință solemnă, la care au participat președintele Riigikogu al Republicii Estonia, Lauri Hussar, președinta Saeimei Republicii Letonia, Daiga Mieriņa, și președintele Seimasului Repu...
14:10
UAI a propus soluții pentru deblocarea pieței imobiliare. Andrian Toderașcu: „Impactul vizează normalizarea pieței, cu efect de temperare a prețurilor pe termen mediu” # Moldpres
Uniunea Agențiilor Imobiliare (UAI) a prezentat un set de propuneri pentru deblocarea pieței imobiliare legale, în contextul scăderii istorice a tranzacțiilor. Fondatorul UAI, Andrian Toderașcu, a declarat pentru MOLDPRES că impactul propunerilor înaintate este ...
14:10
Micșorarea tarifelor la gazele naturale ar putea determina scăderea prețurilor la energia termică. Precizarea a fost făcută astăzi de directorul Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică, Constantin Borosan, după ce ANRE a decis reducerea tarifului ach...
14:00
CSM cere modificări urgente ale legislației, pe fondul creșterii presiunilor asupra judecătorilor # Moldpres
O serie de agresiuni, amenințări și acte de intimidare îndreptate împotriva judecătorilor, inclusiv violență fizică în sălile de judecată, au fost semnalate în ultimii doi ani în mai multe instanțe din Republica Moldova, generând un r...
13:50
Prim-ministrul Alexandru Munteanu a avut o întrevedere cu șefii legislativelor statelor baltice: „Vom continua să transformăm această solidaritate în cât mai multe acțiuni concrete” # Moldpres
Sprijinul statelor baltice în procesul de integrare europeană a Republicii Moldova, inclusiv prin împărtășirea experienței proprii de aderare și furnizarea expertizei necesare implementării reformelor, a fost reconfirmat la întrevederea Prim-ministrului A...
13:30
Reducerea numărului de itemi la disciplinele de bază și simplificarea unor subiecte la mai multe materii sunt principalele modificări operate de Ministerul Educației și Cercetării pentru sesiunea de bacalaureat 2026, menite să faciliteze gestionarea timpului de către ele...
13:30
Localitățile din Republica Moldova au înregistrat, în ultimul an, progrese semnificative în reabilitarea și modernizarea infrastructurii, precum și în consolidarea capacităților autorităților publice locale de a gestiona proiecte de dezvoltare, &ic...
13:30
VIDEO // Vicepremierul Mihai Popșoi: „Așteptarea noastră este de a deveni stat membru cu drepturi depline al Uniunii Europene” # Moldpres
Așteptarea autorităților de la Chișinău și a cetățenilor este ca Republica Moldova să devină stat membru cu drepturi depline al Uniunii Europene. Declarația a fost făcută de vicepremierul Mihai Popșoi, ministru al Afacerilor Externe, care a răspuns astfel la inform...
12:40
Lituania reconfirmă sprijinul pentru parcursul european al Republicii Moldova. Juozas Olekas: „Determinarea și consecvența Chișinăului consolidează voința politică din capitalele europene” # Moldpres
Determinarea și consecvența Chișinăului consolidează voința politică din capitalele europene pentru extinderea Uniunii Europene și constituie un argument convingător în favoarea sporirii sprijinului financiar al UE pentru Republica Moldova. Decl...
12:00
Președintele Parlamentului Estoniei: „Republica Moldova a dat dovadă de reziliență și hotărâre remarcabile în calea reformelor și avansarea spre viitorul european” # Moldpres
Republica Moldova a dat dovadă de reziliență și hotărâre remarcabile, urmând calea reformelor democratice și avansând spre viitorul european. Estonia va continua să sprijine acest parcurs al țării noastre și rămâne un partener angajat, un aliat ...
11:50
Președinta Saeimei Letoniei, Daiga Mieriņa: „Moldova este un exemplu pentru alte țări candidate la UE. Primul cluster de negocieri trebuie deschis imediat” # Moldpres
Președinta Saeimei Republicii Letonia, Daiga Mieriņa, a susținut astăzi un discurs în plenul Parlamentului, în care a reafirmat sprijinul ferm al Letoniei pentru parcursul european al Republicii Moldova, a apreciat reziliența democratică a cetățenilor moldoven...
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.