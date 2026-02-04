Ordine și transparență în fondul locativ: ce prevede Programul de condominii aprobat de Guvern

08:30

La Grătiești va fi construit un complex furajer modern, cu o investiție totală de 218 milioane de lei. O parte din această sumă, sau 90 de milioane de lei, este acordată antreprenorului prin mecanismul de ajutor de stat. Proiectul va crea cel puțin 30 de noi locuri de mun...