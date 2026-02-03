Mihai Popșoi, la Bruxelles: Sprijinul UE este esențial pentru Republica Moldova
IPN, 3 februarie 2026 18:00
Parcursul european al Republicii Moldova și continuarea reformelor au fost temele centrale ale discuțiilor purtate la Bruxelles de vicepremierul Mihai Popșoi, ministru al afacerilor externe, cu membrii Parlamentului European. Oficialul… The post Mihai Popșoi, la Bruxelles: Sprijinul UE este esențial pentru Republica Moldova appeared first on ipn.md.
Acum 10 minute
18:10
Fracțiunea parlamentară a blocului Alternativa organizează un briefing de presă. Tema nu a fost anunțată /Parlament, sala de conferințe /ora 09:00/. Comisiile parlamentare se convoacă în ședințe /Parlament /ora 09:00-11:00/.… The post Agenda evenimentelor pentru miercuri, 4 februarie appeared first on ipn.md.
Acum 30 minute
18:00
Rusia subminează măsurile de pace prin atacarea sistemului energetic ucrainean, afirmă Zelenski # IPN
Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, susține că Rusia a subminat măsurile propuse de SUA pentru soluționarea războiului, după atacurile masive de noaptea trecută, care au afectat inclusiv infrastructura energetică. Potrivit acestuia,… The post Rusia subminează măsurile de pace prin atacarea sistemului energetic ucrainean, afirmă Zelenski appeared first on ipn.md.
18:00
17:50
Primara satului Hăsnășenii Mari din raionul Drochia, Angela Moroșanu, ar putea fi revocată din funcție. Comisia Electorală Centrală, a decis organizarea unui referendum local în acest sens, pe 17 mai,… The post Referendum pe 17 mai pentru revocarea primarei din Hăsnășenii Mari, Drochia appeared first on ipn.md.
Acum o oră
17:40
Satele vor rămâne, nimeni nu atentează la identitatea satelor. Declarația a fost făcută de secretarul general al Guvernului, Alexei Buzu, ca reacție la criticile privind reforma administrației publice locale. Într-un… The post Alexei Buzu combate criticile privind reforma APL: Satele vor înflori și se vor dezvolta appeared first on ipn.md.
17:30
În cadrul reformei administrației publice locale, autoritățile intenționează să reducă numărul de raioane și să regândească rolul consiliilor raionale. Precizarea a fost făcută de secretarul general al Guvernului, Alexei Buzu,… The post Mai puține raioane și consilii raionale revizuite, Alexei Buzu despre reforma APL appeared first on ipn.md.
Acum 2 ore
17:10
În satul Plop, raionul Dondușeni, și în comuna Frumușica, raionul Florești, se vor desfășura alegeri locale noi pe data de 17 mai. O hotărâre în acest sens a fost aprobată… The post Alegeri locale noi pe 17 mai în satul Plop din Dondușeni și comuna Frumușica din Florești appeared first on ipn.md.
16:50
Peste 320 de primării trec deja prin procesul de amalgamare voluntară. Anunțul a fost făcut de secretarul general al Guvernului, Alexei Buzu, într-un interviu pentru IPN. Potrivit demnitarului, reforma administrației… The post Reforma APL: 320 de primării în proces de amalgamare. Interviu IPN cu Alexei Buzu appeared first on ipn.md.
Acum 4 ore
16:10
Fostul deputat Vladimir Andronachi a fost obligat să nu părăsească țara timp de 60 de zile, cu consemn la frontieră, după ce Curtea de Apel Centru a respins prelungirea arestului… The post Andronachi nu este sub control judiciar. PA: Are obligația să nu părăsească țara appeared first on ipn.md.
16:00
Pe rutele din Chișinău au fost puse în circulație încă cinci troleibuze articulate. Acestea sunt dotate cu podea joasă, rampă de acces pentru persoane cu mobilitate redusă și au capacitatea… The post Cinci troleibuze articulate au fost puse în circulație pe rutele cu flux sporit din capitală appeared first on ipn.md.
15:30
Absorbția Universității de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul de către Universitatea Tehnice a Moldovei va fi examinată miercuri de membrii cabinetului de miniștri. Proiectul de hotărâre a fost inclus… The post Absorbția Universității din Cahul de către UTM, pe agenda ședinței de Guvern de miercuri appeared first on ipn.md.
15:20
Începând cu această sesiune de bacalaureat, elevii vor avea de rezolvat mai puțini itemi la o parte din probe. Ministerul Educației și Cercetării menționează că ajustările au fost operate la… The post Testele la bacalaureat vor avea mai puțini itemi appeared first on ipn.md.
15:00
Calea Ferată din Moldova înregistra, în septembrie 2025, datorii salariale de peste 136 de milioane de lei. În același timp, întreprinderea de stat avea restante de 145 de milioane de… The post Datorii salariale și sociale de milioane de lei la CFM. Întreprinderea va fi reorganizată appeared first on ipn.md.
14:40
O femeie a fost găsită inconștientă și evacuată de pompieri din propria locuință, după ce o cameră a casei ei a fost cuprinsă de flăcări. Incendiul s-a înregistrat în municipiul… The post Incendiu la Bălți. O femeie a fost evacuată în stare de inconștiență appeared first on ipn.md.
14:20
Societatea a devenit mai deschisă față de persoanele LGBTI+, dar discriminarea persistă, raport # IPN
În ultimii 20 de ani, societatea din Republica Moldova a devenit treptat mai deschisă față de persoanele LGBTI+, iar instigările directe la violență în discursul public s-au redus. Totuși, discursurile… The post Societatea a devenit mai deschisă față de persoanele LGBTI+, dar discriminarea persistă, raport appeared first on ipn.md.
Acum 6 ore
14:00
Reducerea prețului la gaze ar putea determina scăderea tarifelor pentru energia termică, întrucât majoritatea furnizorilor achiziționează gaz la preț reglementat. Precizările au fost făcute de Constantin Borosan, director ANRE, transmite… The post Tarifele la energia termică ar putea scădea după ieftinirea gazelor naturale, director ANRE appeared first on ipn.md.
13:50
Cetățenii pot propune proiecte pentru dezvoltarea capitalei. Este lansat Programul Buget Civil # IPN
Locuitorii capitalei sunt încurajați să vină cu idei și să propună proiecte pentru îmbunătățirea sectoarelor în care trăiesc. Primăria municipiului Chișinău a lansat Programul Buget Civil, destinat susținerii inițiativelor cu… The post Cetățenii pot propune proiecte pentru dezvoltarea capitalei. Este lansat Programul Buget Civil appeared first on ipn.md.
13:40
Ucraina va fi sprijinită de o prezență militară reală din partea NATO imediat după încheierea unui acord de pace. Anunțul a fost făcută marți de secretatul general al Alianței, Mark… The post NATO va asigura prezență militară în Ucraina după încheierea unui acord de pace, Mark Rutte appeared first on ipn.md.
13:20
Fosta vicepreședintă interimară a Judecătoriei Cimișlia, Sofia Ghidirim, a fost decăzută din dreptul de a exercita funcții publice pentru cinci ani și nu va beneficia de indemnizația unică de concediere.… The post Judecătoarea Sofia Ghidirim, decăzută din dreptul de a exercita funcții publice appeared first on ipn.md.
13:10
Moldova va testa un proiect-pilot care permite ajustarea prețului energiei în funcție de oră și implicarea activă a prosumatorilor în piața energetică. Proiectul „Moldova VPP Sandbox: Prețuri dinamice și agregarea… The post Prețurile dinamice și agregarea prosumatorilor, testate într-un Sandbox energetic din Moldova appeared first on ipn.md.
12:30
Ungaria a depus o cerere la Curtea Europeană de Justiție de la Luxemburg pentru a anula regulamentul REPowerEU, care interzice importurile de gaze din Rusia, adoptat săptămâna trecută de Consiliul… The post Ungaria contestă la Curtea Europeană de Justiție interdicția privind importul de gaze rusești appeared first on ipn.md.
12:30
Casa Națională de Asigurări Sociale avertizează că sunt false informațiile apărute în spațiul public privind acordarea a câte 5 mii de lei din fondul social. Instituția precizează că este vorba… The post CNAS dezminte informația despre acordarea a 5000 de lei din fondul social: Este o escrocherie appeared first on ipn.md.
Acum 8 ore
12:10
Parlamentul s-a întrunit marți în ședința solemnă, marcând începutul sesiunii de primăvară. În prezența a 94 de deputați, ședința a debutat cu intonarea imnului de stat al Republicii Moldova și… The post Parlamentul a deschis sesiunea de primăvară cu mesaje de sprijin din partea statelor baltice appeared first on ipn.md.
11:20
Zece persoane au fost condamnate pentru trafic de influență, organizarea migrației ilegale și escrocherie, cu prejudiciu total de peste 9 milioane de lei. Înșelătoriile au fost comise prin intermediul a… The post Zece persoane, condamnate pentru trafic de influență și escrocherii cu locuri de muncă în UE appeared first on ipn.md.
11:00
Un bărbat a suferit arsuri după ce a încercat să încălzească rezervorul de combustibil al automobilului cu ajutorul unui arzător. Incidentul a avut loc în curtea unei locuințe din satul… The post Doi bărbați au suferit arsuri în urma unor incendii în Rezina și Edineț appeared first on ipn.md.
10:50
Fata de 12 ani, accidentată luni seara pe o trecere de pietoni din Strășeni a fost transportată în stare gravă la Chișinău. Copila este internată la Institutul Mamei și Copilului,… The post Minora accidentată la Strășeni, transferată în stare gravă la Chișinău appeared first on ipn.md.
10:40
Sesiunea parlamentară de primăvară începe cu agende diferite pentru fracțiuni, într-un context marcat de promisiuni, critici reciproce și provocări privind ritmul reformelor și transparența procesului decizional. Reprezentanții fracțiunilor au relatat… The post Noua sesiune parlamentară: ce restanțe și priorități au deputații appeared first on ipn.md.
10:40
Consumatorii casnici vor plăti un tarif de 14,43 lei cu TVA pentru un metru cub de gaze, mai ieftin cu peste 2 lei față de tariful actual. Decizia a fost… The post Tariful la gaze pentru consumatorii casnici scade cu peste 2 lei appeared first on ipn.md.
10:30
Președintele american, Donald Trump, a anunțat luni că SUA și India au convenit un acord comercial cu India, prin care taxele vamale pentru bunurile indiene exportate în SUA vor fi… The post SUA reduc taxele vamale pentru India, care ar urma să oprească importul de petrol rusesc appeared first on ipn.md.
Acum 12 ore
10:10
În comunitățile de romi din Republica Moldova, rata de imunizare a copiilor este scăzută, cauzată în principal de discriminare, excludere și deficiențe în comunicarea cu sistemul de sănătate. Un studiu… The post Subimunizarea copiilor romi, influențată de discriminare și bariere în comunicare appeared first on ipn.md.
10:10
Februarie e considerată luna dragostei, perioadă în care îndrăgostiții au un motiv în plus să-și mărturisească sentimentele și să-și spună “te iubesc”. Pentru trăiri de neuitat, Castel Mimi este destinația… The post Februarie -luna dragostei, la Castel Mimi. Speed Dating, cină romantică și Wine SPA appeared first on ipn.md.
09:40
Infrastructura energetică a Ucrainei a fost din nou vizată de atacuri în noaptea trecută. Operatorul privat de energie electrică DTEK a anunțat că echipamentele mai multor centrale termoelectrice au fost… The post Infrastructura energetică ucraineană atacată din nou noaptea trecută appeared first on ipn.md.
09:10
Reforma administrației publice locale este una necesară, iar sistemul raional ar trebui înlocuit cu o structură de nivel doi, bazată pe regiuni: nord, centru și sud. Opinia aparține primarului orașului… The post Alexandru Bujorean despre reforma APL: Formula regionalizării țării este fezabilă appeared first on ipn.md.
08:40
Pana de curent care a cuprins Republica Moldova în ziua de 31 ianuarie a afectat 70% din teritoriul țării. O spune ministrul energiei, Dorin Junghietu. Oficialul a explicat cauzele incidentului… The post Pana de curent din 31 ianuarie a cuprins 70% din țară, ministru appeared first on ipn.md.
06:50
Cerșetoria minorilor continuă să fie o problemă gravă, alimentată de sărăcie și neglijență parentală. În ultimii trei ani, autoritățile au sancționat peste 200 de părinți și tutori pentru nerespectarea obligațiilor… The post Cerșetoria minorilor, între neglijență parentală și vulnerabilitate socială appeared first on ipn.md.
06:20
Doi copii, în vârstă de 12 și 14 ani, au fost accidentați luni seara la Strășeni în timp ce traversau strada la trecerea de pietoni. La scurt timp după accident,… The post Doi copii, accidentați pe o trecere de pietoni la Strășeni. Unul dintre ei a murit la spital appeared first on ipn.md.
06:10
Actorii Teatrului „Geneza Art” invită publicul la spectacolul „Familionul 2” /Teatrul „Geneza Art” /ora 18:00/. Teatrul Național „Mihai Eminescu” prezintă spectacolul „Maria Tănase. Aș muri, moartea nu-mi vine” /TNME /ora… The post IPN | Agenda culturală | 3 februarie appeared first on ipn.md.
06:10
The actors of the “Geneza Art” Theater invite the public to the show “Familionul 2″ /”Geneza Art” Theater/ at 06:00 PM/. Teatrul Național „Mihai Eminescu” prezintă spectacolul „Maria Tănase. Aș… The post IPN | Cultural Agenda | February 3 appeared first on ipn.md.
Acum 24 ore
20:10
Un tânăr de 17 ani a fost reținut în cazul anchetei inițiate privind presupusa agresare sexuală a unei copile de nouă ani, într-o localitate din centrul țării. Suspectul urmează să… The post Copilă de 9 ani, agresată sexual: suspectul – un tânăr de 17 ani din aceeași localitate appeared first on ipn.md.
19:50
Peste 8.400 de camioane au utilizat Sistemul digital de traversare programată a frontierei – Border Queuing System (BQS) – în decurs de un an de la lansarea acestuia în regim… The post Sistemul BQS, folosit de peste 8.400 de camioane. Va fi extins și la alte puncte appeared first on ipn.md.
19:30
Cetățenii moldoveni domiciliați în Franța vor putea, începând cu 1 martie, să își preschimbe permisul de conducere moldovenesc cu unul francez, fără a susține examene teoretice sau practice, transmite IPN.… The post Permisul de conducere moldovenesc va putea fi preschimbat cu unul francez din 1 martie appeared first on ipn.md.
19:20
Tranzacțiile imobiliare: propuneri de majorare a plafonului în numerar până la 200 000 de euro # IPN
Uniunea Agențiilor Imobiliare propune extinderea plafonului în numerar pentru tranzacțiile privind achizițiile de locuințe până la 200 de mii de euro, precum și extinderea perioadei de justificare a fondurilor până… The post Tranzacțiile imobiliare: propuneri de majorare a plafonului în numerar până la 200 000 de euro appeared first on ipn.md.
18:20
Prezența la Chișinău a înalților oficiali din țările baltice este un semn clar de prietenie, solidaritate și încredere față de Moldova în drumul său spre integrarea europeană. Declarația a fost… The post Vizită oficială: Estonia, Letonia și Lituania reafirmă sprijinul pentru Moldova appeared first on ipn.md.
Ieri
18:10
Consiliul Superior al Magistraturii se întrunește în ședință /CSM /ora 09:30/. Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică se convoacă în ședință /ANRE /ora 10:00/. Parlamentul se întrunește în ședință solemnă… The post Agenda evenimentelor pentru marți, 3 februarie appeared first on ipn.md.
18:10
Peste 260 MW de capacitate de racordare la rețeaua electrică, destinată centralelor din surse regenerabile, devin disponibili pentru investitori, după ce Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a aplicat taxa… The post Peste 260 MW eliberați în rețea pentru proiecte de energie regenerabilă appeared first on ipn.md.
18:00
După aproape doi ani de audieri și dezbateri în instanță, fostul primar al localității Boldurești, Nicanor Ciochină, acuzat de accidentarea mortală a unui adolescent, își va afla sentința pe 27… The post Sentința lui Ciochină, învinuit de accidentare mortală, va fi dată pe 27 februarie appeared first on ipn.md.
17:40
Pe întreg teritoriul Republicii Moldova, inclusiv în zona de frontieră, au fost impuse restricții privind desfășurarea activităților de vânătoare și de reglementare numerică, indiferent dacă se organizează individual sau colectiv.… The post Restricții de vânătoare în toată țara. Excepții pentru vulpi și șacali appeared first on ipn.md.
15:20
Referendumul din Găgăuzia din 2014: „voința poporului” sau „plan al serviciilor secrete ruse”? # IPN
Acum 12 ani, în Găgăuzia au avut loc două referendumuri: unul legislativ privind dreptul la „autodeterminare externă amânată” (98,9% pentru) și unul consultativ privind cursul politicii externe a Moldovei –… The post Referendumul din Găgăuzia din 2014: „voința poporului” sau „plan al serviciilor secrete ruse”? appeared first on ipn.md.
15:10
Serviciul de internet prin satelit Starlink a fost sistat pentru utilizarea de către autoritățile ruse. Declarația a fost făcută de Elon Musk, directorul SpaceX, compania americană care gestionează serviciul. Musk… The post Accesul Rusiei la internetul prin satelit Starlink, sistat de SpaceX la cererea Ucrainei appeared first on ipn.md.
14:40
Reprezentanții Mitropoliei Basarabiei susțin că oricine poate veni să se roage și să își manifeste credința în biserica „Adormirea Maicii Domnului” din satul Dereneu, raionul Călărași. Declarațiile vin în contextul… The post Mitropolia Basarabiei: Oricine se poate ruga în biserica din Dereneu appeared first on ipn.md.
