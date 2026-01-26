DEPUTATA ANASTASIA NICHITA VA DEMISIONA ȘI VA CONTINUA SĂ SE IMPLICE ÎN SPORT
Infotag, 26 ianuarie 2026 16:30
DEPUTATA ANASTASIA NICHITA VA DEMISIONA ȘI VA CONTINUA SĂ SE IMPLICE ÎN SPORT
• • •
Acum 30 minute
16:30
CRIZA AGRICOLĂ DUCE LA PIERDEREA A PESTE 30.000 DE LOCURI DE MUNCĂ
16:30
Condițiile meteorologice nefavorabile au provocat pene de curent în Republica Moldova
16:30
DEPUTATA ANASTASIA NICHITA VA DEMISIONA ȘI VA CONTINUA SĂ SE IMPLICE ÎN SPORT
16:30
PREȘEDINTA MAIA SANDU ȘI-A EXPRIMAT RECUNOȘTINȚĂ POLONIEI, CARE A AJUTAT MOLDOVA SĂ ELIMINE DEPENDENȚA DE RUSIA ÎN SECTORUL ENERGETIC
16:30
PARLAMENTUL VA ACHIZIȚIONA ECHIPAMENTE NOI PENTRU TRANSMISIA ÎNTÂLNIRILOR CU ASISTENȚĂ ELVEȚIANĂ
Mai mult de 2 zile în urmă
16:00
AMBASADA REPUBLICII MOLDOVA ÎN SUA ȘI-A STABILIT PRIORITĂȚILE PENTRU ANUL 2026
16:00
UE A ALOCAT 500.000 DE EUR ORGANIZAȚIILOR SOCIETĂȚII CIVILE PENTRU A PERMITE LA MII DE COPII DIN ZONE RURALE SĂ PARTICIPE LA PROGRAME EDUCAȚIONALE EXTRA-ȘCOLARE
12:30
BTA: Șeful statului, Radev, va părăsi clădirea Administrației Prezidențiale pe 23 ianuarie
22 ianuarie 2026
17:00
POLIȚIA DE FRONTIERĂ A OPRIT O TENTATIVĂ DE MIGRARE ILEGALĂ A OPT CETĂȚENI UCRAINENI
17:00
ÎN URMA ARESTĂRII FOSTULUI SĂU CONSILIER LA MOSCOVA, FOSTUL PREȘEDINTE IGOR DODON S-A ÎNTÂLNIT CU AMBASADORUL RUSIEI
17:00
AMBASADOARE CHINEZĂ ÎN REPUBLICA MOLDOVA, DONG ZHIHUA, ȘI-A FELICITAT PRIETENII MOLDOVENI CU OCAZIA ANULUI NOU CHINEZESC
17:00
PREȘEDINTA MAIA SANDU ȘI-A EXPLICAT DETALIAT POZIȚIA PRIVIND POSIBILA UNIRE A MOLDOVEI CU ROMÂNIA
17:00
MOLDOVA VA SOLICITA SĂ DEVINĂ MEBRĂ A UE CU DREPTURI DEPLINE – PREȘEDINTA MAIA SANDU
13:00
UNIUNEA EUROPEANĂ VA OFERI 1,9 MILIARDE DE EURO ÎN CALITATE DE AJUTOR UMANITAR ÎN 2026, INCLUSIV 8 MILIOANE DE EURO PENTRU PROIECTE ÎN MOLDOVA
13:00
BERD VA CONTINUA SĂ SUSȚINĂ PROIECTELE DE DEZVOLTARE ECONOMICĂ ALE REPUBLICA
12:30
MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE AL REPUBLICII MOLDOVA RAPORTEAZĂ DESCOPERIREA UNEI DRONE DE PRODUCȚIE RUSEASĂ ÎN CROCMAZ, RAIONUL ȘTEFAN VODĂ
21 ianuarie 2026
16:00
INSTANȚA A CONDAMNAT DOI ȘOFERI LA PEDEAPSE CU ÎNCHISOARE PENTRU CONDUCERE SUB INFLUENȚA ALCOOLULUI ȘI FĂRĂ PERMIS
16:00
AMBASADOAREA CHINEI DONG ZHIHUA: RELAȚIILE CHINEZO-MOLDAVE DEMONSTREAZĂ CĂ CHINA ȘI MOLDOVA SUNT ADEVĂRAȚI PRIETENI
13:30
O CURTE MILITARĂ DIN MOSCOVA A CONDAMNAT UN CETĂȚEAN MOLDOVENESC LA 24 DE ANI DE ÎNCHISOARE PENTRU ATENTATUL CU MAȘINA MINATĂ ASUPRA UNUI FOST ANGAJAT SBU
13:30
PREGĂTIRILE PENTRU ALEGERILE DEPUTATULUI ÎN ADUNAREA POPULARĂ A GĂGĂUZIEI, PROGRAMATE PENTRU 22 MARTIE, SUNT SUSPENDATE
10:30
Maib susține parcursul Republicii Moldova la Eurovision Song Contest și în 2026
20 ianuarie 2026
16:30
UN DEPUTAT A PROPUS UN PROIECT DE LEGE PENTRU A ELIMINA POVARA FISCALĂ A PRIMĂRIILOR ASUPRA PROPRIETĂȚILOR DONATE
13:00
Innovation Camp a ajuns la Cahul: tinerii din sudul țării transformă ideile în soluții pentru comunitate
12:00
UN LOCUTOR DIN CHIȘINĂU CONDAMNAT LA 12 ANI DE ÎNCHISOARE PENTRU ȘANTAJUL UNEI FEMEII CU FOTOGRAFII ȘI VIDEOCLIPURI INTIME
11:00
Philip Morris celebrează 30 de ani în Moldova cu o nouă certificare Angajator de Top
19 ianuarie 2026
15:30
POLIȚIA A ÎNREGISTRAT PESTE 3.400 DE ÎNCĂLCĂRI ALE REGULAMENTULUI DE CIRCULAȚIE RUTIERĂ ÎN WEEKEND
15:30
DOUĂ PERSOANE AU MURIT ÎN INCENDIILE DIN MOLDOVA ÎN WEEKEND
15:30
PREȘEDINTA MAIA SANDU CONFIRMĂ CĂ MOLDOVA SE VA SIMȚI PROTEJATĂ ÎN UNIUNEA EUROPEANĂ
12:00
CURTEA EUROPEANĂ DREPTURILOR OMULUI A ADRESAT 19 CAZURI DE ÎNCĂLCARE A DREPTURILOR OMULUI ÎN REGIUNEA TRANSNISTRIANĂ GUVERNELOR MOLDOVEI ȘI RUSIEI
12:00
România, invitată de SUA să devină membră a Consiliului pentru Pace
16 ianuarie 2026
17:00
OPT DIPLOMAȚI MOLDOVENI AU FOST PROMOVAȚI LA GRADUL DE AMBASADOR
17:00
VICEPRIM-MINISTRUL PENTRU REINTEGRARE A DISCUTAT PROBLEMELE LOCUITORILOR DIN ZONA DE SECURITATE
16:30
SALVATORII EVACUEAZĂ 27 DE PERSOANE DIN CHIȘINĂU DINTR-UN INCENDIU ÎNTR-O CLĂDIRE CU NOUĂ ETAJE
16:30
ALEGERI PENTRU ADUNAREA POPULARĂ A GĂGĂUZIEI: ÎNCEPEREANOMINĂRII CANDIDAȚILOR - 21 IANUARIE
13:00
ANSA VA CONCENTRA MĂSURILE DE TRASABILITATE PENTRU VINUL ÎN VRAC IMPORTAT ÎN MOLDOVA
13:00
MOLDOVA COBOARĂ DOUĂ POZIȚII ÎN CLASAMENTUL PĂCII GLOBALE
13:00
LIDERUL PARTIDULUI „DEMOCRAȚIA ACASĂ” INTENȚIONEAZĂ SĂ PREZINTE PARLAMENTULUI O PROPUNERE PENTRU ORGANIZAREA UNUI REFERENDUM PRIVIND UNIREA MOLDOVEI CU ROMÂNIA
15 ianuarie 2026
15:30
În ultima săptămână, în urma înrăutățirii vremii, aproape 800 de persoane au solicitat asistență medicală de la traumatologi
15:30
TRANSNISTRIA PRELUNGEȘTE STAREA DE URGENȚĂ ECONOMICĂ PENTRU ÎNCĂ 30 DE ZILE
15:30
MINISTERUL EDUCAȚIEI LANSEAZĂ O REFORMĂ PROFUNDĂ A MANUALELOR ȘCOLARE
15:30
AMBASADORUL MOLDOVEI ÎN SUA: RESTRICȚIILE DE VIZE VOR AVEA DOAR UN IMPACT LIMITAT ASUPRA MOLDOVEI
13:00
O FEMEIE A DECEDAT ÎNTR-UN ACCIDENT RUTIER ÎN ANENII NOI
13:00
MOLDOVA ȘI-A MĂRIT EXPORTURILE ÎN IANUARIE-NOIEMBRIE 2025 CU 4,4%, INCLUSIV CĂTRE UE CU 7,9%
13:00
POLITOLOGUL ALEXANDER MOROZOV: NU EXISTĂ ALT SCENARIU PENTRU MOLDOVA DECÂT INTEGRAREA ÎN UNIUNEA EUROPEANĂ
13:00
FOSTUL AMBASADOR AL MOLDOVEI ÎN SUA CONSIDERĂ CĂ SUSPENDAREA VIZELOR DE IMIGRAȚIE DE CĂTRE SUA NU ESTE GÂNDITĂ ÎMPOTRIVA MOLDOVEI
14 ianuarie 2026
11:00
Start în cariera ta tech: maib lansează IT Internship
13 ianuarie 2026
15:30
PATRU PERSOANE AU FOST CONDAMNATE ÎN MOLDOVA PENTRU JAF ȘI RĂPIRE
15:30
MINISTRUL DE EXTERNE: MOLDOVA DOREȘTE SĂ DEZVOLTE RELAȚIILE CU CHINA PRINTR-UN DIALOG DESCHIS, ORIENTAT SPRE REZULTATE
12:30
ACORDURI DE FINANȚARE SEMNATE PENTRU 28 DE PROIECTE ÎN CADRUL PROGRAMULUI „EUROPA ÎNCHIDE”
12:00
Maib – partener general, susținând pentru al cincilea an consecutiv participarea Republicii Moldova la Eurovision 2026
