Mihai Popșoi a avut o serie de întrevederi cu membri ai Parlamentului European
Oficial.md, 4 februarie 2026 09:50
În cadrul vizitei sale de lucru la Bruxelles, viceprim-ministrul, ministrul afacerilor externe, Mihai Popșoi, a..
• • •
Acum 10 minute
09:50
09:50
Republica Moldova este singura țară din Europa de Est și Eurasia menționată expres în National..
Acum o oră
09:20
Comisia Electorală Centrală, în cadrul ședinței de astăzi, a stabilit data de 17 mai 2026 pentru desfășurarea..
09:10
CNMC a convocat instituțiile responsabile și a dispus măsuri de coordonare în contextul condițiilor meteo nefavorabile # Oficial.md
În contextul prognozelor meteorologice pentru perioada 4-8 februarie 2026, caracterizate prin fluctuații între temperaturi pozitive..
09:10
Un instructor auto, condamnat pentru trafic de influență: a cerut 1 000 de euro pentru un permis de conducere # Oficial.md
Procuratura municipiului Chișinău informează despre pronunțarea unei sentințe de condamnare în cazul unui bărbat în..
09:00
Raportorii Comisiei de la Veneția efectuează o vizită în Republica Moldova pentru a examina modificările legislative privind combaterea corupției electorale # Oficial.md
O delegație de raportori ai Comisiei de la Veneția efectuează o vizită de documentare în..
Acum 24 ore
17:40
Aflată la ediția inaugurală, Futsal Superliga Junior, competiție organizată de Federația Moldovenească de Fotbal și dedicată copiilor..
17:30
Deputatul Radu Marian a constatat că „în spațiul public că unii agenți imobiliari, dezvoltatori și..
17:30
Elevii din clasele IX-XII sunt invitați să participe la concursul național EuroQuiz Moldova 2026, organizat..
17:30
Ministerul Culturii lansează concursul pentru acordarea de subvenții instituțiilor mass-media pentru anul 2026 # Oficial.md
Ministerul Culturii lansează concursul pentru acordarea de subvenții instituțiilor mass-media pentru anul 2026. Dosarele de..
17:30
Președinta Maia Sandu a avut astăzi o întrevedere cu Președintele Riigikogu al Republicii Estonia, Lauri..
17:20
Încă 5 troleibuze articulate sunt puse, de astăzi, pe rutele din Chișinău. Anunțul a fost..
15:50
Partidul Liberal Democrat din Moldova (PLDM), într-o declarație, și-a exprimat profunda îngrijorare față de informațiile..
15:50
Sprijinul statelor baltice în procesul de integrare europeană a Republicii Moldova, inclusiv prin împărtășirea experienței..
15:50
MEC și ANCE anunță ajustări la unele probe din cadrul examenului de bacalaureat, începând cu sesiunea 2026 # Oficial.md
Ministerul Educației și Cercetării și Agenția Națională pentru Curriculum și Evaluare au anunțat astăzi, în..
15:50
CNAM a transferat în avans peste un miliard de lei pentru serviciile medicale ce vor fi oferite populației în februarie # Oficial.md
Compania Naţională de Asigurări în Medicină (CNAM) a transferat în avans prestatorilor de servicii medicale..
14:20
În contextul înregistrării temperaturilor scăzute Inspectoratul General pentru Situații de Urgență recomandă cetățenilor să respecte..
13:20
Zece persoane și patru firme care au înșelat mai mult de o sută de victime – condamnate pentru fraude # Oficial.md
Procuratura municipiului Chișinău informează despre pronunțarea unei sentințe de condamnare a 10 persoane – 6..
12:40
PSDE solicită MEC să examineze posibilitatea limitării sau interzicerii accesului copiilor sub 16 ani la rețelele sociale # Oficial.md
Partidul Social Democrat European (PSDE) își exprimă îngrijorarea față de creșterea alarmantă a problemelor cu..
12:30
A fost aprobat noul tarif la gazele naturale – 14,43 lei per metru cub, ce..
12:20
Primarul Chișinăului: Atât socialiștii, cât și cei de la PAS joacă populist pentru a obține dividende politice pe seama oamenilor # Oficial.md
„Dacă pe cele două partide și pe consilierii lor i-ar interesa cu adevărat viața chișinăuienilor..
12:20
O femeie a fost salvată de pompieri în urma unui incendiu. Cazul a avut loc..
12:20
Centrul Național Anticorupție (CNA) a înregistrat rezultate semnificative în anul 2025 în domeniul combaterii și..
12:10
CNAS atenționează despre informații false apărute în spațiul public despre sume de bani acordate persoanelor născute în perioada 1935-2018 # Oficial.md
Casa Națională de Asigurări Sociale infomează cetățenii că în spațiul public au apărut informații false..
12:00
Zinaida Popa, șefa fracțiunii Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), după întrevederea primarului capitalei cu reprezentantul..
11:50
Liderul PSRM a avut o ședință cu consilierii municipali: Suntem gata să votăm bugetul cu o singură condiție… # Oficial.md
Igor Dodon, liderul Partidului Socialiștilor din Republica Moldova (PSRM), a desfășurat astăzi o ședință cu consilierii..
11:50
Adresare către Alexei Buzu. Irina Vlah: Guvernul intenţionat camuflează reforma administrativ-teritorială în spatele reformei administraţiei publice locale… # Oficial.md
Politiciana Irina Vlah afirmă că, sub pretextul reformelor, puterea ar putea încerca să lichideze raioanele..
11:50
Cinci pași simpli pentru a beneficia de regimul fiscal de antreprenor independent (freelancer) # Oficial.md
Cinci pași simpli pentru a beneficia de regimul fiscal de antreprenor independent (freelancer). Ministerul Dezvoltării..
10:30
Ion Ceban, primarul general al municipiului Chișinău, de dimineață, a avut o întrevedere cu reprezentantul..
10:30
„Bugetul pentru cetățeni” este un instrument informativ destinat publicului larg, care prezintă într-un mod clar..
Ieri
09:50
Reforma administrației publice locale, discutată pe platforma Comisiei pentru administrație publică și dezvoltare regională # Oficial.md
Consultările pentru reforma administrației publice locale continuă în format larg, prin întrevederi cu toate părțile..
09:50
Statele Baltice reafirmă sprijinul ferm pentru parcursul european al Republicii Moldova # Oficial.md
Statele Baltice susțin cu fermitate parcursul european al Republicii Moldova. Declarații în acest sens au..
09:20
Din 1 martie, permisele de conducere moldovenești vor putea fi preschimbate în Franța fără examene # Oficial.md
Agenția Servicii Publice informează că, începând cu 1 martie, cetățenii Republicii Moldova stabiliți în Franța..
09:10
Profesia „SEO Specialist” este oficial recunoscută în Moldova! Cum am reușit acest lucru? # Oficial.md
Profesia „SEO Specialist” este oficial recunoscută în Moldova! Un moment istoric pentru comunitatea SEO din..
09:00
Programul Buget Civil, ediția 2026, a fost lansat de Primăria Chișinău. Anunțul a fost făcut..
09:00
Partidul Socialiștilor din Republica Moldova (PSRM), în noua sesiune parlamentară, intenționează să înainteze moțiuni de..
2 februarie 2026
17:10
Inspectoratul General al Poliției de Frontieră informează că, începând cu 02 februarie 2026, pe teritoriul..
17:00
MEC lansează și în acest an campania națională „Învață în Moldova”, dedicată elevilor claselor a XII-a # Oficial.md
Campania națională de promovare a studiilor universitare din Republica Moldova „Învață în Moldova” va avea..
16:40
ANRE eliberează capacități blocate din rețea și aplică taxa de nevalorificare pentru avize neutilizate, în valoare de peste 131 milioane lei # Oficial.md
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a aplicat taxa de nevalorificare pentru avize de..
16:30
Valeriu Munteanu, deputat în România și fost deputat în Republica Moldova, a mai scris o..
16:30
Peste 39 de mii de persoane au achitat prima de asigurare medicală în sumă fixă în luna ianuarie # Oficial.md
Mai mult de 39 de mii de persoane au achitat în luna ianuarie prima de..
16:10
Irina Vlah: Datoria noastră, a adevăraţilor patrioţi, este să ne mobilizăm şi să ne apărăm ţara # Oficial.md
Politiciana Irina Vlah a declarat că „șase secole și jumătate generații de moldoveni au apărat..
15:50
Din numărul total de alegători înscriși în Registrul de Stat al Alegătorilor (3 298 894), 2 762 765 cetățeni..
15:20
Alternativa Clinic despre proiectul Promoția de Aur: Am decis să extindem promoția, oferind pachetul special la peste 20 de cupluri! # Oficial.md
Alternativa Clinic, fondată de profesorul Veaceslav Moșin, a încheiat oficial campania privind proiectul Promoția de..
15:10
Astăzi, 2 februarie 2026, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență al Ministerului Afacerilor Interne a..
15:10
APP face clarificări cu privire la stadiul procedurii de expropriere pentru terenul noului sediu al Ambasadei SUA # Oficial.md
Agenția Proprietății Publice informează că procedura de expropriere a bunurilor de pe terenul destinat construcției..
14:20
Oleg Ganuşceac: În 2025 Prologistic-Com SRL a continuat să-şi consolideze poziţiile pe segmentul de piaţă pe care activăm # Oficial.md
Oleg Ganuşceac, administrator al companiei Prologistic-Com SRL, a declarat, în cadrul unui interviu pentru TRIBUNA, că..
14:00
MAN a atras atenția asupra vulnerabilității sistemului energetic al țării: Securitatea energetică trebuie tratată ca o prioritate de securitate națională # Oficial.md
În contextul penei majore de curent produse sâmbătă, reprezentanții Mișcării Alternativa Națională au susținut o..
13:50
Moroșan: Prin ieșirea din CSI, autoritățile ar elimina eventuale mecanisme de protecție prevăzute în documentele organizației # Oficial.md
Politicianul Maxim Moroșan afirmă că autoritățile Republicii Moldova ar urma, în următoarele săptămâni, să adopte..
13:40
În luna ianuarie 2026, Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură a autorizat spre plată..
