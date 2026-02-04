36,5 mln. dolari din partea SUA pentru consolidarea securității naționale

Oficial.md, 4 februarie 2026 09:50

Republica Moldova este singura țară din Europa de Est și Eurasia menționată expres în National..

Alte ştiri de Oficial.md

Acum 10 minute
09:50
Mihai Popșoi a avut o serie de întrevederi cu membri ai Parlamentului European Oficial.md
În cadrul vizitei sale de lucru la Bruxelles, viceprim-ministrul, ministrul afacerilor externe, Mihai Popșoi, a..
09:50
Acum o oră
09:20
Alegeri locale noi în 2 localități și un referendum de revocare a primarului Oficial.md
Comisia Electorală Centrală, în cadrul ședinței de astăzi, a stabilit data de 17 mai 2026 pentru desfășurarea..
09:10
CNMC a convocat instituțiile responsabile și a dispus măsuri de coordonare în contextul condițiilor meteo nefavorabile Oficial.md
În contextul prognozelor meteorologice pentru perioada 4-8 februarie 2026, caracterizate prin fluctuații între temperaturi pozitive..
09:10
Un instructor auto, condamnat pentru trafic de influență: a cerut 1 000 de euro pentru un permis de conducere Oficial.md
Procuratura municipiului Chișinău informează despre pronunțarea unei sentințe de condamnare în cazul unui bărbat în..
09:00
Raportorii Comisiei de la Veneția efectuează o vizită în Republica Moldova pentru a examina modificările legislative privind combaterea corupției electorale Oficial.md
O delegație de raportori ai Comisiei de la Veneția efectuează o vizită de documentare în..
Acum 24 ore
17:40
Turneul Futsal Superliga Junior începe pe 3 februarie Oficial.md
Aflată la ediția inaugurală, Futsal Superliga Junior, competiție organizată de Federația Moldovenească de Fotbal și dedicată copiilor..
17:30
Radu Marian: Problema declinului pieței imobiliare este mult mai complexă Oficial.md
Deputatul Radu Marian a constatat că „în spațiul public că unii agenți imobiliari, dezvoltatori și..
17:30
Start înscrieri pentru EuroQuiz Moldova 2026 Oficial.md
Elevii din clasele IX-XII sunt invitați să participe la concursul național EuroQuiz Moldova 2026, organizat..
17:30
Ministerul Culturii lansează concursul pentru acordarea de subvenții instituțiilor mass-media pentru anul 2026 Oficial.md
Ministerul Culturii lansează concursul pentru acordarea de subvenții instituțiilor mass-media pentru anul 2026. Dosarele de..
17:30
Maia Sandu a avut o întrevedere cu Președinții parlamentelor țărilor baltice Oficial.md
Președinta Maia Sandu a avut astăzi o întrevedere cu Președintele Riigikogu al Republicii Estonia, Lauri..
17:20
Pe rutele din Chișinău circulă încă 5 troleibuze articulate Oficial.md
Încă 5 troleibuze articulate sunt puse, de astăzi, pe rutele din Chișinău. Anunțul a fost..
15:50
PLDM, îngrijorat de anularea a peste 100 mii de buletine românești Oficial.md
Partidul Liberal Democrat din Moldova (PLDM), într-o declarație, și-a exprimat profunda îngrijorare față de informațiile..
15:50
Alexandru Munteanu a avut o întrevedere cu șefii legislativelor statelor baltice Oficial.md
Sprijinul statelor baltice în procesul de integrare europeană a Republicii Moldova, inclusiv prin împărtășirea experienței..
15:50
MEC și ANCE anunță ajustări la unele probe din cadrul examenului de bacalaureat, începând cu sesiunea 2026 Oficial.md
Ministerul Educației și Cercetării și Agenția Națională pentru Curriculum și Evaluare au anunțat astăzi, în..
15:50
CNAM a transferat în avans peste un miliard de lei pentru serviciile medicale ce vor fi oferite populației în februarie Oficial.md
Compania Naţională de Asigurări în Medicină (CNAM) a transferat în avans prestatorilor de servicii medicale..
14:20
Recomandările salvatorilor IGSU pentru siguranță pe timp de ger Oficial.md
În contextul înregistrării temperaturilor scăzute Inspectoratul General pentru Situații de Urgență recomandă cetățenilor să respecte..
13:20
Zece persoane și patru firme care au înșelat mai mult de o sută de victime – condamnate pentru fraude Oficial.md
Procuratura municipiului Chișinău informează despre pronunțarea unei sentințe de condamnare a 10 persoane – 6..
12:40
PSDE solicită MEC să examineze posibilitatea limitării sau interzicerii accesului copiilor sub 16 ani la rețelele sociale Oficial.md
Partidul Social Democrat European (PSDE) își exprimă îngrijorarea față de creșterea alarmantă a problemelor cu..
12:30
Tarif nou la gazele naturale Oficial.md
A fost aprobat noul tarif la gazele naturale – 14,43 lei per metru cub, ce..
12:20
Primarul Chișinăului: Atât socialiștii, cât și cei de la PAS joacă populist pentru a obține dividende politice pe seama oamenilor Oficial.md
„Dacă pe cele două partide și pe consilierii lor i-ar interesa cu adevărat viața chișinăuienilor..
12:20
O femeie a fost salvată de pompieri în urma unui incendiu produs în municipiul Bălți Oficial.md
O femeie a fost salvată de pompieri în urma unui incendiu. Cazul a avut loc..
12:20
CNA a făcut bilanțul anului 2025 Oficial.md
Centrul Național Anticorupție (CNA) a înregistrat rezultate semnificative în anul 2025 în domeniul combaterii și..
12:10
CNAS atenționează despre informații false apărute în spațiul public despre sume de bani acordate persoanelor născute în perioada 1935-2018 Oficial.md
Casa Națională de Asigurări Sociale infomează cetățenii că în spațiul public au apărut informații false..
12:00
PAS din CMC: A devenit clar că se pregătește o mare nuntă politică MAN–Ceban–PSRM Oficial.md
Zinaida Popa, șefa fracțiunii Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), după întrevederea primarului capitalei cu reprezentantul..
11:50
Liderul PSRM a avut o ședință cu consilierii municipali: Suntem gata să votăm bugetul cu o singură condiție… Oficial.md
Igor Dodon, liderul Partidului Socialiștilor din Republica Moldova (PSRM), a desfășurat astăzi o ședință cu consilierii..
11:50
Adresare către Alexei Buzu. Irina Vlah: Guvernul intenţionat camuflează reforma administrativ-teritorială în spatele reformei administraţiei publice locale… Oficial.md
Politiciana Irina Vlah afirmă că, sub pretextul reformelor, puterea ar putea încerca să lichideze raioanele..
11:50
Cinci pași simpli pentru a beneficia de regimul fiscal de antreprenor independent (freelancer) Oficial.md
Cinci pași simpli pentru a beneficia de regimul fiscal de antreprenor independent (freelancer). Ministerul Dezvoltării..
10:30
Ion Ceban a avut o întrevedere cu reprezentantul PSRM Oficial.md
Ion Ceban, primarul general al municipiului Chișinău, de dimineață, a avut o întrevedere cu reprezentantul..
10:30
Ministerul Finanțelor a publicat „Bugetul pentru cetățeni” Oficial.md
„Bugetul pentru cetățeni” este un instrument informativ destinat publicului larg, care prezintă într-un mod clar..
Ieri
09:50
Reforma administrației publice locale, discutată pe platforma Comisiei pentru administrație publică și dezvoltare regională Oficial.md
Consultările pentru reforma administrației publice locale continuă în format larg, prin întrevederi cu toate părțile..
09:50
Statele Baltice reafirmă sprijinul ferm pentru parcursul european al Republicii Moldova Oficial.md
Statele Baltice susțin cu fermitate parcursul european al Republicii Moldova. Declarații în acest sens au..
09:20
Din 1 martie, permisele de conducere moldovenești vor putea fi preschimbate în Franța fără examene Oficial.md
Agenția Servicii Publice informează că, începând cu 1 martie, cetățenii Republicii Moldova stabiliți în Franța..
09:10
Profesia „SEO Specialist” este oficial recunoscută în Moldova! Cum am reușit acest lucru? Oficial.md
Profesia „SEO Specialist” este oficial recunoscută în Moldova! Un moment istoric pentru comunitatea SEO din..
09:00
Primăria Chișinău a lansat Progamul Bugetul Civil 2026 Oficial.md
Programul Buget Civil, ediția 2026, a fost lansat de Primăria Chișinău. Anunțul a fost făcut..
09:00
PSRM va înainta moțiuni de cenzură împotriva mai multor miniștri Oficial.md
Partidul Socialiștilor din Republica Moldova (PSRM), în noua sesiune parlamentară, intenționează să înainteze moțiuni de..
2 februarie 2026
17:10
Restricții privind activitățile de vânătoare Oficial.md
Inspectoratul General al Poliției de Frontieră informează că, începând cu 02 februarie 2026, pe teritoriul..
17:00
MEC lansează și în acest an campania națională „Învață în Moldova”, dedicată elevilor claselor a XII-a Oficial.md
Campania națională de promovare a studiilor universitare din Republica Moldova „Învață în Moldova” va avea..
16:40
ANRE eliberează capacități blocate din rețea și aplică taxa de nevalorificare pentru avize neutilizate, în valoare de peste 131 milioane lei Oficial.md
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a aplicat taxa de nevalorificare pentru avize de..
16:30
Valeriu Munteanu a scris povestirea „Griliaj” din seria „Amintiri din URSS” Oficial.md
Valeriu Munteanu, deputat în România și fost deputat în Republica Moldova, a mai scris o..
16:30
Peste 39 de mii de persoane au achitat prima de asigurare medicală în sumă fixă în luna ianuarie Oficial.md
Mai mult de 39 de mii de persoane au achitat în luna ianuarie prima de..
16:10
Irina Vlah: Datoria noastră, a adevăraţilor patrioţi, este să ne mobilizăm şi să ne apărăm ţara Oficial.md
Politiciana Irina Vlah a declarat că „șase secole și jumătate generații de moldoveni au apărat..
15:50
Peste 3 mln. de alegători se regăsesc în Registrul de Stat al Alegătorilor Oficial.md
Din numărul total de alegători înscriși în Registrul de Stat al Alegătorilor (3 298 894), 2 762 765 cetățeni..
15:20
Alternativa Clinic despre proiectul Promoția de Aur: Am decis să extindem promoția, oferind pachetul special la peste 20 de cupluri! Oficial.md
Alternativa Clinic, fondată de profesorul Veaceslav Moșin, a încheiat oficial campania privind proiectul Promoția de..
15:10
IGSU a prezentat bilanțul activității în 2025 Oficial.md
Astăzi, 2 februarie 2026, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență al Ministerului Afacerilor Interne a..
15:10
APP face clarificări cu privire la stadiul procedurii de expropriere pentru terenul noului sediu al Ambasadei SUA Oficial.md
Agenția Proprietății Publice informează că procedura de expropriere a bunurilor de pe terenul destinat construcției..
14:20
Oleg Ganuşceac: În 2025 Prologistic-Com SRL a continuat să-şi consolideze poziţiile pe segmentul de piaţă pe care activăm Oficial.md
Oleg Ganuşceac, administrator al companiei Prologistic-Com SRL, a declarat, în cadrul unui interviu pentru TRIBUNA, că..
14:00
MAN a atras atenția asupra vulnerabilității sistemului energetic al țării: Securitatea energetică trebuie tratată ca o prioritate de securitate națională Oficial.md
În contextul penei majore de curent produse sâmbătă, reprezentanții Mișcării Alternativa Națională au susținut o..
13:50
Moroșan: Prin ieșirea din CSI, autoritățile ar elimina eventuale mecanisme de protecție prevăzute în documentele organizației Oficial.md
Politicianul Maxim Moroșan afirmă că autoritățile Republicii Moldova ar urma, în următoarele săptămâni, să adopte..
13:40
597,14 mln. lei au fost autorizate de AIPA pentru fermieri în ianuarie 2026 Oficial.md
În luna ianuarie 2026, Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură a autorizat spre plată..
