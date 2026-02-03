Adresare către Alexei Buzu. Irina Vlah: Guvernul intenţionat camuflează reforma administrativ-teritorială în spatele reformei administraţiei publice locale…

Oficial.md, 3 februarie 2026 11:50

Politiciana Irina Vlah afirmă că, sub pretextul reformelor, puterea ar putea încerca să lichideze raioanele..

• • •

Acum 5 minute
12:00
PAS din CMC: A devenit clar că se pregătește o mare nuntă politică MAN–Ceban–PSRM Oficial.md
Zinaida Popa, șefa fracțiunii Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), după întrevederea primarului capitalei cu reprezentantul..
Acum 15 minute
11:50
Liderul PSRM a avut o ședință cu consilierii municipali: Suntem gata să votăm bugetul cu o singură condiție… Oficial.md
Igor Dodon, liderul Partidului Socialiștilor din Republica Moldova (PSRM), a desfășurat astăzi o ședință cu consilierii..
11:50
Adresare către Alexei Buzu. Irina Vlah: Guvernul intenţionat camuflează reforma administrativ-teritorială în spatele reformei administraţiei publice locale… Oficial.md
Politiciana Irina Vlah afirmă că, sub pretextul reformelor, puterea ar putea încerca să lichideze raioanele..
11:50
Cinci pași simpli pentru a beneficia de regimul fiscal de antreprenor independent (freelancer) Oficial.md
Cinci pași simpli pentru a beneficia de regimul fiscal de antreprenor independent (freelancer). Ministerul Dezvoltării..
Acum 2 ore
10:30
Ion Ceban a avut o întrevedere cu reprezentantul PSRM Oficial.md
Ion Ceban, primarul general al municipiului Chișinău, de dimineață, a avut o întrevedere cu reprezentantul..
10:30
Ministerul Finanțelor a publicat „Bugetul pentru cetățeni” Oficial.md
„Bugetul pentru cetățeni” este un instrument informativ destinat publicului larg, care prezintă într-un mod clar..
Acum 4 ore
09:50
Reforma administrației publice locale, discutată pe platforma Comisiei pentru administrație publică și dezvoltare regională Oficial.md
Consultările pentru reforma administrației publice locale continuă în format larg, prin întrevederi cu toate părțile..
09:50
Statele Baltice reafirmă sprijinul ferm pentru parcursul european al Republicii Moldova Oficial.md
Statele Baltice susțin cu fermitate parcursul european al Republicii Moldova. Declarații în acest sens au..
09:20
Din 1 martie, permisele de conducere moldovenești vor putea fi preschimbate în Franța fără examene Oficial.md
Agenția Servicii Publice informează că, începând cu 1 martie, cetățenii Republicii Moldova stabiliți în Franța..
09:10
Profesia „SEO Specialist” este oficial recunoscută în Moldova! Cum am reușit acest lucru? Oficial.md
Profesia „SEO Specialist” este oficial recunoscută în Moldova! Un moment istoric pentru comunitatea SEO din..
09:00
Primăria Chișinău a lansat Progamul Bugetul Civil 2026 Oficial.md
Programul Buget Civil, ediția 2026, a fost lansat de Primăria Chișinău. Anunțul a fost făcut..
09:00
PSRM va înainta moțiuni de cenzură împotriva mai multor miniștri Oficial.md
Partidul Socialiștilor din Republica Moldova (PSRM), în noua sesiune parlamentară, intenționează să înainteze moțiuni de..
Acum 24 ore
17:10
Restricții privind activitățile de vânătoare Oficial.md
Inspectoratul General al Poliției de Frontieră informează că, începând cu 02 februarie 2026, pe teritoriul..
17:00
MEC lansează și în acest an campania națională „Învață în Moldova”, dedicată elevilor claselor a XII-a Oficial.md
Campania națională de promovare a studiilor universitare din Republica Moldova „Învață în Moldova” va avea..
16:40
ANRE eliberează capacități blocate din rețea și aplică taxa de nevalorificare pentru avize neutilizate, în valoare de peste 131 milioane lei Oficial.md
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a aplicat taxa de nevalorificare pentru avize de..
16:30
Valeriu Munteanu a scris povestirea „Griliaj” din seria „Amintiri din URSS” Oficial.md
Valeriu Munteanu, deputat în România și fost deputat în Republica Moldova, a mai scris o..
16:30
Peste 39 de mii de persoane au achitat prima de asigurare medicală în sumă fixă în luna ianuarie Oficial.md
Mai mult de 39 de mii de persoane au achitat în luna ianuarie prima de..
16:10
Irina Vlah: Datoria noastră, a adevăraţilor patrioţi, este să ne mobilizăm şi să ne apărăm ţara Oficial.md
Politiciana Irina Vlah a declarat că „șase secole și jumătate generații de moldoveni au apărat..
15:50
Peste 3 mln. de alegători se regăsesc în Registrul de Stat al Alegătorilor Oficial.md
Din numărul total de alegători înscriși în Registrul de Stat al Alegătorilor (3 298 894), 2 762 765 cetățeni..
15:20
Alternativa Clinic despre proiectul Promoția de Aur: Am decis să extindem promoția, oferind pachetul special la peste 20 de cupluri! Oficial.md
Alternativa Clinic, fondată de profesorul Veaceslav Moșin, a încheiat oficial campania privind proiectul Promoția de..
15:10
IGSU a prezentat bilanțul activității în 2025 Oficial.md
Astăzi, 2 februarie 2026, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență al Ministerului Afacerilor Interne a..
15:10
APP face clarificări cu privire la stadiul procedurii de expropriere pentru terenul noului sediu al Ambasadei SUA Oficial.md
Agenția Proprietății Publice informează că procedura de expropriere a bunurilor de pe terenul destinat construcției..
14:20
Oleg Ganuşceac: În 2025 Prologistic-Com SRL a continuat să-şi consolideze poziţiile pe segmentul de piaţă pe care activăm Oficial.md
Oleg Ganuşceac, administrator al companiei Prologistic-Com SRL, a declarat, în cadrul unui interviu pentru TRIBUNA, că..
14:00
MAN a atras atenția asupra vulnerabilității sistemului energetic al țării: Securitatea energetică trebuie tratată ca o prioritate de securitate națională Oficial.md
În contextul penei majore de curent produse sâmbătă, reprezentanții Mișcării Alternativa Națională au susținut o..
13:50
Moroșan: Prin ieșirea din CSI, autoritățile ar elimina eventuale mecanisme de protecție prevăzute în documentele organizației Oficial.md
Politicianul Maxim Moroșan afirmă că autoritățile Republicii Moldova ar urma, în următoarele săptămâni, să adopte..
13:40
597,14 mln. lei au fost autorizate de AIPA pentru fermieri în ianuarie 2026 Oficial.md
În luna ianuarie 2026, Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură a autorizat spre plată..
13:30
Vladimir Bolea se află în vizită de studiu în Japonia Oficial.md
În această săptămâna, vicepremierul Bolea Vladimir se află într-o vizită de studiu în Japonia. La..
13:10
Primăria Chișinău continuă consultările publice pe subiectul Planului Antidrog Oficial.md
Primăria Chișinău continuă consultările publice pentru elaborarea Planul ANTIDROG 2026–2027, document strategic pentru prevenția consumului..
13:10
Avocatul Poporului a evaluat impactul crizei energetice din regiunea transnistreană asupra drepturilor omului și a formulat recomandări Guvernului Oficial.md
Criza energetică din 2024 2025 a izbucnit la 1 ianuarie 2025, când concernul „Gazprom” a..
12:50
Ion Ceban anunță o petiție: Această „comasare” a primăriilor ar însemna că mai multe localități pur și simplu vor dispărea Oficial.md
Cei de la guvernare vor închiderea a 600 de primării din țară – declarația a..
12:50
Igor Dodon: Astăzi este marcată Ziua statalității moldovenești. Socialiștii lansează campania națională „Republica Modova este Patria noastră” Oficial.md
Igor Dodon, liderul Partidului Socialiștilor din Republica Moldova (PSRM), astăzi, în cadrul unei conferințe de..
12:50
PRN cere PAS să-și asume proiectul „Declarației Parlamentului Republicii Moldova privind identitatea românească a statului și a majorității populației sale” Oficial.md
Conducerea Platformei Reîntregirii Naționale a avut o întrevedere cu conducerea Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS),..
12:50
Fostul purtător de cuvânt al Guvernului are o nouă ocupație Oficial.md
Daniel Vodă, fost purtător de cuvânt al Guvernului, a anunțat că s-a alăturat echipei de..
Ieri
11:50
Reparația străzii 31 August 1989 din Chișinău va începe în acest an Oficial.md
Reabilitarea și reparația porțiunii de drum din str. 31 August, care a fost într-o birocrație..
11:50
Judecător de la Curtea de Apel Centru, trimis în judecată pentru trafic de influență Oficial.md
Procuratura municipiului Chișinău, Oficiul Principal, anunță finalizarea urmăririi penale și expedierea în instanța de judecată..
11:50
Maia Sandu a fost propusă pentru nominalizare la Premiul Nobel pentru Pace Oficial.md
Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a fost propusă pentru nominalizare la Premiul Nobel pentru Pace..
11:40
Șapte persoane, membrii unui grup criminal organizat și o persoană juridică, condamnați pentru fapte de escrocherie și spălare de bani Oficial.md
Procuratura Hîncești, Oficiul Ialoveni anunță pronunțarea sentinței de condamnare într-o cauză penală de învinuire a..
11:40
TOP-10 partide cu cele mai mari alocații de la bugetul de stat în 2026 Oficial.md
Comisia Electorală Centrală a stabilit cuantumul lunar al alocațiilor de la bugetul de stat destinate partidelor politice..
10:40
CNA și procurorii efectuează percheziții în Chișinău, Șoldănești și Rezina în dosare de corupție sistemică ce vizează eliberarea ilegală a certificatelor medicale pentru șoferi Oficial.md
Centrul Național Anticorupție (CNA) și procurorii din Procuratura mun. Chișinău informează că desfășoară acțiuni de..
10:10
Activitatea CNA săptămâna trecută Oficial.md
Centrul Național Anticorupție informează despre principalele acțiuni realizate în săptămâna precedentă pe domeniile prevenirii și..
10:10
Începe sesiunea parlamentară de primăvară 2026 Oficial.md
Parlamentul dă start sesiunii parlamentare de primăvară 2026. În această săptămână, sunt planificate ședințe plenare..
09:30
Încasările Serviciului Vamal săptămâna trecută au depășit 800 mln. de lei Oficial.md
În perioada 26 ianuarie – 1 februarie 2026, încasările Serviciului Vamal la bugetul de stat..
09:10
Organizația de tineret a PAS are un nou Președinte Oficial.md
După 10 ani de la fondarea organizației, Oxana Bordian a devenit prima președintă PAS Youth,..
09:10
Mihai Popșoi efectuează o vizită de lucru în Bruxelles Oficial.md
În perioada 2 – 4 februarie viceprim-ministrul, ministrul afacerilor externe, Mihai Popșoi, efectuează o vizită..
09:00
ANSA a distrus 15 tone de mărar de import contaminate cu pesticide Oficial.md
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) informează despre reținerea oficială și, ulterior, nimicirea unui lot de 15000 kg de..
1 februarie 2026
16:30
PLDM: Astăzi, Republica Moldova marchează Ziua Autonomiei Locale. Probabil cea mai perfidă sărbătoare din calendarul oficial, Oficial.md
Partidul Liberal Democrat din Moldova (PLDM) a venit cu următoare declarație cu ocazia Zilei Autonomiei Locale:..
16:20
Igor Grosu: Cheia succesului este să muncim împreună pentru a construi primării puternice Oficial.md
Igor Grosu, președintele Parlamentului, a adresat un mesaj de felicitare angajaților din administrația publică locală: ..
16:20
Primarul municipiului Chișinău: De mâine, 2 februarie, copiii revin la lecții cu prezență fizică Oficial.md
Primarul general al municipiului Chișinău, Ion Ceban, informează că, de mâine, 2 februarie, copiii revin..
16:10
Premierul: Autonomia locală înseamnă responsabilitatea de a lua decizii pentru binele comunității Oficial.md
Premierul Alexandru Munteanu a adresat un mesaj de felicitare și mulțumiri angajaților din administrația publică..
Mai mult de 2 zile în urmă
11:10
Ion Ceban către colegii din administrația publică locală: Efortul nostru ar da mult mai multe rezultate dacă nu am fi împiedicați să ne facem munca bine Oficial.md
Ion Ceban, primarul municipiului Chișinău, liderul Mișcării Alternativa Națională, a adresat un mesaj de felicitare..
