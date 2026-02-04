Un grant de până la 690 mii euro va ajuta la modernizarea unui punct de trecere la frontiera cu România
Libertatea Cuvântului, 4 februarie 2026 08:20
Punctul de trecere a frontierei „Șepit – Izvoarele Sucevei” va fi modernizat cu sprijinul Uniunii Europene. Proiectul BOND (Border Operations and National Development)
Acum 10 minute
08:30
Întreruperile de curent în Bucovina se intensifică din nou. Compania Națională de Energie „Ukrenergo” a anunțat introducerea unor măsuri stricte de limitare a
Acum 30 minute
08:20
Punctul de trecere a frontierei „Șepit – Izvoarele Sucevei” va fi modernizat cu sprijinul Uniunii Europene. Proiectul BOND (Border Operations and National Development)
08:10
Starmer, în conversația cu Trump, a numit atacurile lui Putin asupra sectorului energetic al Ucrainei „crunte și josnice” # Libertatea Cuvântului
Premierul Marii Britanii, Keir Starmer, și Președintele SUA, Donald Trump, au avut o conversație în cadrul căreia au discutat despre atacurile statului agresor
Acum o oră
08:00
Congresmenul statului New York, Tom Suozzi, s-a adresat Președintelui SUA, Donald Trump, îndemnându-l să nu „recompenseze monstrul” pentru acțiunile împotriva poporului Ucrainei. Acesta
07:40
La 4 februarie 1849 a încetat din viață Costache Conachi, unul dintre cei mai reprezentativi poeți ai începuturilor literaturii romane, a cărui lirica
Acum 12 ore
20:30
Moment astrologic. Zodiile care se bucură de câștiguri pe toate planurile în luna februarie 2026 # Libertatea Cuvântului
Veștile sunt foarte bune pentru unele zodii. Astrologii prezic o serie de activități planetare, șanse promițătoare și energii favorabile pentru anumite zodii. Ei
20:30
Nutriţie şi sănătate. Efectele sucului de portocale asupra nivelului de colesterol # Libertatea Cuvântului
Un mic dejun este mai bun cu un suc de portocale, iar conform experților de la Hartford HealthCare, sucul de portocale poate reduce
20:20
Începând cu data de 4 februarie, situația meteorologică va începe să se schimbe, a comunicat Centrul Hidrometeorologic Regional Cernăuți. Conform prognozei, nu se
20:20
Zelenski: „Când eram cu Rutte pe Maidan, un avion rusesc a ieșit pe aliniamentul de lansare” # Libertatea Cuvântului
Pe 3 februarie, Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a sosit la Kiev. În aceeași zi, Rusia a lansat cel mai masiv atac
20:10
Când cântecul popular devine limbajul timpului, iar coregrafia – memoria generațiilor # Libertatea Cuvântului
Atunci când cântecul popular devine limbajul timpului, coregrafia – memoria generațiilor, iar scena – un spațiu de întâlnire între trecut și prezent. Colectivul
20:00
Spitalul Clinic Regional din Cernăuți a predat Fundației de caritate „Artania Ucraina” un lot de medicamente pentru militarii ucraineni, în cadrul campaniei „Colectează
Ieri
07:40
Moartea unui copil într-un orfelinat-internat din Bucovina: o asistentă medicală a fost pusă sub acuzare # Libertatea Cuvântului
O angajată medicală a Casei de copii-internat din Mahala nu a acordat asistența necesară unui copil în vârstă de nouă ani. Acesta nu
07:20
S-a mutat la cele veșnice curajosul apărător al Ucrainei din orașul Secureni, Petro Gonciar, informează Consiliul Orășenesc Secureni. Soldatul superior Petro Gonciar, șofer
07:00
Marți, 3 februarie, în regiunea Cernăuți, graficul de deconectare a energiei electrice va rămâne unul sever. În Ucraina se înregistrează din nou un
06:40
În 1866, la Cernăuți a sosit primul tren. Cum a apărut gara în urbea de pe malul Prutului? # Libertatea Cuvântului
În anul 1865, la Cernăuți a fost construită prima gară. Ea a fost ridicată după un proiect tipic, similar cu gările din Viena,
2 februarie 2026
17:50
După căutări îndelungate și în urma expertizei ADN, s-a confirmat decesul locuitorului din Klișkivți (Clișcăuți), care era considerat dispărut fără veste # Libertatea Cuvântului
Ruslan Verghileț (12.06.1979), militar în cadrul unității militare A4017, a murit pe data de 24 aprilie 2025, în urma unui bombardament inamic în
17:20
Aproape 20 de milioane de grivne pentru locuințe improprii: o schemă de corupție în cadrul Serviciului de Stat pentru Situațiile de Urgență a
17:20
Colectivul Centrului Cardiologic Clinic Regional Cernăuți a colectat peste 100.000 de grivne pentru unitatea de sisteme de drone „Serafimi” din cadrul Brigăzii 104
17:20
Marmota și-a văzut umbra, ceea ce înseamnă că primăvara va veni peste șase săptămâni. Timko al IV-lea, noua „vedetă” a stațiunii biologice a
17:20
Președinta Republicii Moldova a fost propusă pentru nominalizare la Premiul Nobel pentru Pace de către Arild Hermstad, deputat în Parlamentul Norvegiei și lider
17:10
Judecătoria Economică a regiunii Cernăuți a obligat Biserica Ortodoxă Ucraineană (subordonată Patriarhiei Moscovei) să predea Catedrala Pogorârea Sfântului Duh către Biserica Ortodoxă a Ucrainei # Libertatea Cuvântului
Instanța a recunoscut că în anul 2024 comunitatea Bisericii Ortodoxe a Ucrainei a înregistrat dreptul de proprietate asupra catedralei, hotelului, centralei termice și
10:20
La 2 februarie în regiunea Cernăuți întreruperile de curent devin din nou mai lungi – până la 16 ore fără lumină # Libertatea Cuvântului
Luni, 2 februarie, în regiunea Cernăuți, graficul de deconectare a energiei electrice va deveni din nou mai sever. În Ucraina s-a înregistrat o
10:20
Andrii Sybiga, după atacul Federației Ruse asupra minerilor, a numit condiția obligatorie pentru o pace justă # Libertatea Cuvântului
Tragerea la răspundere a inamicului pentru crimele de război comise este o condiție necesară pentru o pace justă în războiul Federației Ruse împotriva
10:00
Mii de tone de gunoi și filtrat toxic de la poligonul Ciornivka (Cernauca), de lângă Cernăuți, sunt reținute de un dig. În prezent,
09:40
În centrul Cernăuțiului, un bloc de gheață care a căzut de pe acoperiș a lovit o femeie, punându-i în pericol viața # Libertatea Cuvântului
Ganna Venerska mergea pe trotuarul din centrul orașului, lângă hotelul „Kiev”. Deodată, un bloc de gheață a căzut peste ea – în urma
Mai mult de 2 zile în urmă
03:00
Moment astrologic. Cea mai norocoasă zi a lunii februarie 2026 pentru fiecare zodie. Ritmul vieții se schimbă, noi începuturi și multiple posibilități # Libertatea Cuvântului
Februarie 2026 aduce impulsul de care aveai nevoie pentru a merge înainte, dar și câteva surprize neașteptate. Deși anul calendaristic a început în
02:50
Bloomberg: Războiul devine prea scump. „Fereastra” lui Putin pentru un acord de pace avantajos se îngustează # Libertatea Cuvântului
Creșterea cheltuielilor militare și problemele legate de venituri ar putea îngreuna continuarea războiului pentru Kremlin și ar putea degrada poziția Rusiei în eventualele
02:30
După cum a comunicat anterior „Libertatea Cuvântului”, locuitorii satului Dinăuți, CT Noua Suliță, au colectat și au expediat pentru consătenii lor de pe
1 februarie 2026
20:20
Energeticienii au restabilit linia cu Moldova: +500 MW pentru sudul Ucrainei # Libertatea Cuvântului
În noaptea de 1 februarie, echipele de intervenție au finalizat reparația liniei de înaltă tensiune care conectează sistemul energetic al Ucrainei cu cel
20:20
Ministerul Afacerilor Interne al țării agresoare, Rusia, l-a declarat urmărit pe fostul prim-ministru al Ucrainei, Arseni Iațeniuk. Informația apare în baza de date
20:10
Duminică, 1 februarie, rușii au atacat cu o dronă un autobuz de serviciu care transporta mineri în regiunea Dnipropetrovsk. În urma atacului, 15
13:30
Președintele Volodymyr Zelenski a prezentat cifrele alarmante ale atacurilor rusești din prima lună a anului 2026. Conform acestuia, armata de ocupație a lansat
13:20
Locuitorul satului Migove, soldatul Vasyl Strajyra, care era considerat dispărut, a fost confirmat decedat în războiul cu Rusia. Consiliul de Orășel Bergomet a
13:20
Duminică, 1 februarie, forțele ruse au lovit o maternitate din orașul Zaporijjia. Guvernatorul regiunii, Ivan Fedorov, a confirmat că numărul răniților a crescut
13:10
În Cernăuți, un echipaj medical nu a reușit să înainteze pe o porțiune dificilă de drum din cauza poleiului extrem de puternic. Conform
13:10
Astăzi se împlinesc 87 de ani de când Cernăuțiul a devenit al doilea oraș din Ucraina (după Kiev) care a introdus transportul cu
12:00
Moment astrologic. Luna februarie 2026. Leii sunt în centrul atenției, Vărsătorii încep o transformare ce se întinde pe doi ani # Libertatea Cuvântului
Februarie 2026 este una dintre acele luni care nu trec „pe sub radar”. Este o lună de eclipse, marchează începutul Anului Calului de
12:00
Atenţionează medicul pediatru: Alergii și intoleranțe alimentare la copii: cum se construiește un plan alimentar sigur # Libertatea Cuvântului
Pentru mulți părinți, primele reacții alimentare ale copilului sunt asociate cu îngrijorare și multe semne de întrebare. Pot apărea episoade digestive inexplicabile, erupții
07:50
Vameșii au descoperit produse de brand ascunse, în valoare de peste 3,7 milioane grivne # Libertatea Cuvântului
La Punctul de trecere Porubne – Siret, vameșii din Cernăuți au descoperit bunuri de lux nedeclarate, aparținând unor branduri internaționale renumite. Bunurile au
07:50
Un tânăr de 27 de ani a fost găsit vinovat pentru incendierea corturilor cu ajutoare umanitare din Piața Integrității din Cernăuți și pentru
07:40
Anul acesta, luna februarie în regiunea Cernăuți va fi mai rece decât în anii precedenți. De asemenea, sunt prognozate precipitații pe tot parcursul
07:10
Nicolae Mintencu – in memoriam S-a împlinit un an de când a plecat în lumea celor drepți vestitul profesor de română și rapsod
06:50
Moldova a prelungit protecția temporară pentru refugiații ucraineni până în martie 2027 # Libertatea Cuvântului
Guvernul Republicii Moldova a decis să prelungească cu încă un an, până la 1 martie 2027, valabilitatea protecției temporare pentru refugiații din Ucraina,
06:40
Chestiunile teritoriale, asupra cărora Ucraina și Rusia au viziuni complet diferite, nu pot fi soluționate doar de către grupurile tehnice de negociatori. Președintele
31 ianuarie 2026
23:10
Bilanț rutier în regiunea Cernăuți: scade numărul accidentelor, dar mortalitatea rămâne constantă # Libertatea Cuvântului
În 2025, poliția a înregistrat o dinamică pozitivă în ceea ce privește siguranța rutieră în regiunea Cernăuți, conform datelor furnizate de Secția de
23:10
Zelenski: Chestiunile teritoriale nu pot fi rezolvate fără o întâlnire personală cu Putin # Libertatea Cuvântului
Președintele Volodymyr Zelenski a declarat că Ucraina este deschisă negocierilor cu Rusia și SUA, dar subliniază necesitatea prezenței Europei în proces, ca parte
19:10
Serviciul de Ocupare a Forței de Muncă a făcut bilanțul anului: în 2025 au fost angajați 9 mii de locuitori ai regiunii Cernăuți # Libertatea Cuvântului
La Centrul Regional de Ocupare a Forței de Muncă Cernăuți a avut loc o ședință de bilanț dedicată analizei activității pentru anul 2025
16:20
Eforturile lui Trump au fost în zadar? Pistorius, sceptic privind disponibilitatea Rusiei pentru pace # Libertatea Cuvântului
Ministrul german al Apărării, Boris Pistorius, a declarat că nu vede niciun semn de disponibilitate din partea Rusiei pentru o încetare a focului,
16:10
Parcul din Chelmenți va crea 250 de locuri de muncă și va atrage investiții de 16,6 milioane de dolari. Informația a fost comunicată
07:30
,,Traumele trecutului ne macină și acum existența” În partea a patra a Cărții Durerii sunt incluse numele a 346 de martiri. În numărul
