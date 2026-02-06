În Bucovina a fost demascat un grănicer care ajuta la trecerea ilegală a persoanelor în România

Libertatea Cuvântului, 6 februarie 2026 19:30

În regiunea Cernăuți, forțele de ordine au demascat un militar din cadrul Serviciului de Stat de Frontieră al Ucrainei, care făcea parte dintr-o

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Libertatea Cuvântului

Acum 30 minute
19:30
În Bucovina a fost demascat un grănicer care ajuta la trecerea ilegală a persoanelor în România Libertatea Cuvântului
În regiunea Cernăuți, forțele de ordine au demascat un militar din cadrul Serviciului de Stat de Frontieră al Ucrainei, care făcea parte dintr-o
19:30
Accident rutier în Bucovina: salvatorii au extras un bărbat rănit din autoturism Libertatea Cuvântului
În Bucovina, salvatorii au extras un bărbat rănit dintr-un autoturism în urma unui accident rutier. Informația este raportată de Direcția Serviciului de Stat
19:20
Maia Sandu: Premiul Nobel pentru Pace îl merită poporul ucrainean Libertatea Cuvântului
Președinta Moldovei, Maia Sandu, a refuzat posibila nominalizare la Premiul Nobel pentru Pace. Ea a subliniat că adevărații eroi sunt ucrainenii, care își
Acum 12 ore
08:40
Succesul încălzirii autonome în Noua Suliță Libertatea Cuvântului
Renunțarea la sistemul centralizat de termoficare în orașul Noua Suliță din regiunea Cernăuți a adus economii de până la 60%. Toate instituțiile din
08:30
Horoscopul zilei de 6 februarie 2026 pentru toate zodiile. Previziuni astrologice despre dragoste, bani și sănătate Libertatea Cuvântului
Horoscopul zilei de vineri, 6 februarie 2026, aduce multe vești bune pentru cele 12 zodii, numeroase vești importante venite din partea astrologilor. Iată
08:30
Fapt divers. De ce chinezii nu mănâncă brânză? O curiozitate istorică, veche de mii de ani Libertatea Cuvântului
Brânza este un aliment de bază în multe bucătării europene, inclusiv în România și Spania, unde tradiția brânzeturilor este veche de secole. De
08:30
Criză energetică în regiunea Cernăuți: Doar 6 ore de lumină pe zi Libertatea Cuvântului
Vineri, 6 februarie, în regiunea Cernăuți, graficul de deconectare a energiei electrice va fi unul sever. Compania Națională de Energie „Ukrenergo” a anunțat
08:20
Jocurile Olimpice de Iarnă 2026: Ceremonia de deschidere Libertatea Cuvântului
Astăzi, 6 februarie, are loc ceremonia de deschidere a celei de-a XXV-a ediții a Jocurilor Olimpice de Iarnă 2026. Evenimentul se va desfășura
Acum 24 ore
20:10
Zelenski a dezvăluit detalii despre negocierile din Abu Dhabi Libertatea Cuvântului
Președintele Ucrainei, Volodymyr Zelenski, a oferit detalii despre negocierile trilaterale din EAU în cadrul unui briefing susținut împreună cu prim-ministrul Poloniei, Donald Tusk.
20:10
Ucraina și Federația Rusă au efectuat un schimb de prizonieri după o perioadă lungă. 157 de cetățeni s-au întors acasă Libertatea Cuvântului
Informația a fost transmisă de RBC-Ucraina, cu referire la canalul de Telegram al Președintelui Volodymyr Zelenski. Astfel, din captivitatea rusă au fost eliberați
20:00
În munții din Bucovina, salvatorii i-au venit în ajutor unui turist care s-a rătăcit Libertatea Cuvântului
Informația a fost furnizată de Direcția Generală a Serviciului de Stat pentru Situațiile de Urgență din regiunea Cernăuți. Serviciul de salvare a primit
20:00
În regiunea Cernăuți, va fi judecat un administrator care se ocupa cu contrabanda de lemn Libertatea Cuvântului
Despre aceasta comunică Direcția Teritorială a Biroului de Securitate Economică din regiunea Cernăuți. În judecată va fi trimis administratorul unei firme implicat în
20:00
Steve Witkoff: „Rusia și Ucraina au convenit să schimbe 314 prizonieri de război” Libertatea Cuvântului
Acesta va fi primul schimb din ultimele cinci luni. Reprezentantul special al Președintelui SUA, Steve Witkoff, care participă la negocierile de pace, a
20:00
Cernăuțiul a încheiat un contract de peste 73 milioane de grivne pentru curățenia orașului: un singur antreprenor și subcontractanți Libertatea Cuvântului
Anul acesta, curățenia străzilor din Cernăuți va costa orașul peste 73 de milioane de grivne. Spre deosebire de anii precedenți, când orașul era
Ieri
08:50
Nutriţie şi sănătate. Broccoli – 7 motive ca această legumă să fie consumată şi apreciată de cei mari şi de cei mici Libertatea Cuvântului
Există o mie şi unul motive ca să consumi această legumă din familia cruciferelor, înrudită cu conopida, varza, gulia sau napul. E plină
08:30
Un an bun, Dacie Străbună! Libertatea Cuvântului
Cu zile bune, dar și mai grele, cu realizări și dezamăgiri, cu bucurii, dar și tristeți, cu multe și de toate, iată că
08:00
Șeful statului a anunțat pierderile Ucrainei în război Libertatea Cuvântului
Președintele Volodymyr Zelenski a declarat că pierderile confirmate ale Ucrainei în războiul cu Rusia se ridică la 55.000 de morți. Totodată, el a
08:00
Deficit uriaș în rețea electrică Libertatea Cuvântului
Compania Națională de Energie „Ukrenergo” a anunțat introducerea unor măsuri stricte de limitare a consumului de electricitate în toate regiunile Ucrainei pe parcursul
07:50
Primarul din Cernăuți a comentat suspiciunile oficialei privind achiziția de drone Libertatea Cuvântului
Primarul orașului Cernăuți, Roman Kliciuk, a comentat suspiciunile care planează asupra unei oficiale din cadrul Consiliului Orășenesc privind posibile plăți exagerate în timpul
07:50
Zelenski a numit singura persoană de care se teme Putin Libertatea Cuvântului
Potrivit lui Zelenski, Putin se teme de Donald Trump, în timp ce Europa nu este văzută ca un factor de descurajare. Președintele a
07:40
„Nu avem dreptul să uităm”: Familiile militarilor căzuți din regiunea Cernăuți au primit distincții Libertatea Cuvântului
Familiile militarilor bucovineni care și-au pierdut viața au primit distincții de stat, la ordinul Președintelui Volodymyr Zelenski. Informația a fost raportată de șeful
4 februarie 2026
20:10
Explicațiile Primăriei Cernăuți privind dificultățile la deszăpezirea orașului Libertatea Cuvântului
Primarul orașului, Roman Kliciuk, a explicat cauzele problemelor apărute la curățarea orașului de zăpadă și gheață. Este vorba că există un deficit de
20:00
În Cernăuți se planifică construcția a trei noi cartiere rezidențiale pe aproape 50 de hectare Libertatea Cuvântului
În Cernăuți au fost anunțate planuri pentru ridicarea a trei cartiere rezidențiale de anvergură, cu o suprafață totală de aproximativ 50 de hectare.
19:50
Negocierile dintre Ucraina, SUA și Federația Rusă la Abu Dhabi s-au încheiat – ce urmează Libertatea Cuvântului
Prima zi a negocierilor de pace dintre Ucraina, SUA și Federația Rusă la Abu Dhabi s-a încheiat. Partea ucraineană urmărește să clarifice intențiile
Mai mult de 2 zile în urmă
13:30
Nutriţie şi sănătate. Carnea roșie. Ce spun studiile despre beneficiile consumului moderat Libertatea Cuvântului
Carnea roșie conține numeroase vitamine și minerale esențiale pentru sănătate și pentru o dietă echilibrată. Totuși, în ultima vreme, reputația ei a avut
13:20
Iernarea lebedelor la Kostryjivka Libertatea Cuvântului
Păsările grațioase de culoare albă ca neaua, pe fundalul versanților înzăpeziți ai Nistrului, transformă localitatea Kostryjivka într-o adevărată poveste de iarnă. Zeci de
12:20
Myhailo Podoliak:  „Succesul negocierilor este posibil doar cu o poziție fermă a SUA față de Federația Rusă” Libertatea Cuvântului
Consilierul Oficiului Președintelui Ucrainei consideră că Statele Unite trebuie să evalueze obiectiv tot ceea ce face Rusia, nu doar la masa negocierilor, ci
08:30
Restricții severe pentru toți consumatorii Libertatea Cuvântului
Întreruperile de curent în Bucovina se intensifică din nou. Compania Națională de Energie „Ukrenergo” a anunțat introducerea unor măsuri stricte de limitare a
08:20
Un grant de până la 690 mii euro va ajuta la modernizarea unui punct de trecere la frontiera cu România Libertatea Cuvântului
Punctul de trecere a frontierei „Șepit – Izvoarele Sucevei” va fi modernizat cu sprijinul Uniunii Europene. Proiectul BOND (Border Operations and National Development)
08:10
Starmer, în conversația cu Trump, a numit atacurile lui Putin asupra sectorului energetic al Ucrainei „crunte și josnice” Libertatea Cuvântului
Premierul Marii Britanii, Keir Starmer, și Președintele SUA, Donald Trump, au avut o conversație în cadrul căreia au discutat despre atacurile statului agresor
08:00
Un congresmen din New York i-a cerut lui Trump să nu facă concesii Rusiei Libertatea Cuvântului
Congresmenul statului New York, Tom Suozzi, s-a adresat Președintelui SUA, Donald Trump, îndemnându-l să nu „recompenseze monstrul” pentru acțiunile împotriva poporului Ucrainei. Acesta
07:40
4 FEBRUARIE – ISTORICUL ZILEI Libertatea Cuvântului
La 4 februarie 1849 a încetat din viață Costache Conachi, unul dintre cei mai reprezentativi poeți ai începuturilor literaturii romane, a cărui lirica
3 februarie 2026
20:30
Moment astrologic. Zodiile care se bucură de câștiguri pe toate planurile în luna februarie 2026 Libertatea Cuvântului
Veștile sunt foarte bune pentru unele zodii. Astrologii prezic o serie de activități planetare, șanse promițătoare și energii favorabile pentru anumite zodii. Ei
20:30
Nutriţie şi sănătate. Efectele sucului de portocale asupra nivelului de colesterol Libertatea Cuvântului
Un mic dejun este mai bun cu un suc de portocale, iar conform experților de la Hartford HealthCare, sucul de portocale poate reduce
20:20
Gerul se retrage: meteorologii au anunțat când se va încălzi în Bucovina Libertatea Cuvântului
Începând  cu data de 4 februarie, situația meteorologică va începe să se schimbe, a comunicat Centrul Hidrometeorologic Regional Cernăuți. Conform prognozei, nu se
20:20
Zelenski: „Când eram cu Rutte pe Maidan, un avion rusesc a ieșit pe aliniamentul de lansare” Libertatea Cuvântului
Pe 3 februarie, Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a sosit la Kiev. În aceeași zi, Rusia a lansat cel mai masiv atac
20:10
Când cântecul popular devine limbajul timpului, iar coregrafia – memoria generațiilor Libertatea Cuvântului
Atunci când cântecul popular devine limbajul timpului, coregrafia – memoria generațiilor, iar scena – un spațiu de întâlnire între trecut și prezent. Colectivul
20:00
48 de truse medicale pentru „linia întâi” Libertatea Cuvântului
Spitalul Clinic Regional din Cernăuți a predat Fundației de caritate „Artania Ucraina” un lot de medicamente pentru militarii ucraineni, în cadrul campaniei „Colectează
07:40
Moartea unui copil într-un orfelinat-internat din Bucovina: o asistentă medicală a fost pusă sub acuzare Libertatea Cuvântului
O angajată medicală a Casei de copii-internat din Mahala nu a acordat asistența necesară unui copil în vârstă de nouă ani. Acesta nu
07:20
A slujit țara cu credință și onoare Libertatea Cuvântului
S-a mutat la cele veșnice curajosul apărător al Ucrainei din orașul Secureni, Petro Gonciar, informează Consiliul Orășenesc Secureni. Soldatul superior Petro Gonciar, șofer
07:00
Regiunea Cernăuți: până la 15 ore fără electricitate Libertatea Cuvântului
Marți, 3 februarie, în regiunea Cernăuți, graficul de deconectare a energiei electrice va rămâne unul sever. În Ucraina se înregistrează din nou un
06:40
În 1866, la Cernăuți a sosit primul tren.  Cum a apărut gara în urbea de pe malul Prutului? Libertatea Cuvântului
În anul 1865, la Cernăuți a fost construită prima gară. Ea a fost ridicată după un proiect tipic, similar cu gările din Viena,
2 februarie 2026
17:50
După căutări îndelungate și în urma expertizei ADN, s-a confirmat decesul locuitorului din Klișkivți (Clișcăuți), care era considerat dispărut fără veste Libertatea Cuvântului
Ruslan Verghileț (12.06.1979), militar în cadrul unității militare A4017, a murit pe data de 24 aprilie 2025, în urma unui bombardament inamic în
17:20
Corupție la nivel înalt în Cernăuți Libertatea Cuvântului
Aproape 20 de milioane de grivne pentru locuințe improprii: o schemă de corupție în cadrul Serviciului de Stat pentru Situațiile de Urgență a
17:20
Solidaritate medicală pentru front Libertatea Cuvântului
Colectivul Centrului Cardiologic Clinic Regional Cernăuți a colectat peste 100.000 de grivne pentru unitatea de sisteme de drone „Serafimi” din cadrul Brigăzii 104
17:20
Când vine primăvara în Ucraina: marmota din Harkiv și-a dat prognoza Libertatea Cuvântului
Marmota și-a văzut umbra, ceea ce înseamnă că primăvara va veni peste șase săptămâni. Timko al IV-lea, noua „vedetă” a stațiunii biologice a
17:20
Maia Sandu, propusă pentru nominalizarea la Premiul Nobel pentru Pace Libertatea Cuvântului
Președinta Republicii Moldova a fost propusă pentru nominalizare la Premiul Nobel pentru Pace de către Arild Hermstad, deputat în Parlamentul Norvegiei și lider
17:10
Judecătoria Economică a regiunii Cernăuți a obligat Biserica Ortodoxă Ucraineană (subordonată Patriarhiei Moscovei) să predea Catedrala Pogorârea Sfântului Duh către Biserica Ortodoxă a Ucrainei Libertatea Cuvântului
Instanța a recunoscut că în anul 2024 comunitatea Bisericii Ortodoxe a Ucrainei a înregistrat dreptul de proprietate asupra catedralei, hotelului, centralei termice și
10:20
La 2 februarie în regiunea Cernăuți întreruperile de curent devin din nou mai lungi – până la 16 ore fără lumină Libertatea Cuvântului
Luni, 2 februarie, în regiunea Cernăuți, graficul de deconectare a energiei electrice va deveni din nou mai sever. În Ucraina s-a înregistrat o
10:20
Andrii Sybiga, după atacul Federației Ruse asupra minerilor, a numit condiția obligatorie pentru o pace justă Libertatea Cuvântului
Tragerea la răspundere a inamicului pentru crimele de război comise este o condiție necesară pentru o pace justă în războiul Federației Ruse împotriva
Mai multe ştiri
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.