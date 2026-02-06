Horoscopul zilei de 6 februarie 2026 pentru toate zodiile. Previziuni astrologice despre dragoste, bani și sănătate
Libertatea Cuvântului, 6 februarie 2026 08:30
Horoscopul zilei de vineri, 6 februarie 2026, aduce multe vești bune pentru cele 12 zodii, numeroase vești importante venite din partea astrologilor. Iată
• • •
Acum 15 minute
08:40
Renunțarea la sistemul centralizat de termoficare în orașul Noua Suliță din regiunea Cernăuți a adus economii de până la 60%. Toate instituțiile din
Acum 30 minute
08:30
Horoscopul zilei de vineri, 6 februarie 2026, aduce multe vești bune pentru cele 12 zodii, numeroase vești importante venite din partea astrologilor. Iată
08:30
Fapt divers. De ce chinezii nu mănâncă brânză? O curiozitate istorică, veche de mii de ani # Libertatea Cuvântului
Brânza este un aliment de bază în multe bucătării europene, inclusiv în România și Spania, unde tradiția brânzeturilor este veche de secole. De
08:30
Vineri, 6 februarie, în regiunea Cernăuți, graficul de deconectare a energiei electrice va fi unul sever. Compania Națională de Energie „Ukrenergo” a anunțat
Acum o oră
08:20
Astăzi, 6 februarie, are loc ceremonia de deschidere a celei de-a XXV-a ediții a Jocurilor Olimpice de Iarnă 2026. Evenimentul se va desfășura
Acum 12 ore
20:10
Președintele Ucrainei, Volodymyr Zelenski, a oferit detalii despre negocierile trilaterale din EAU în cadrul unui briefing susținut împreună cu prim-ministrul Poloniei, Donald Tusk.
20:10
Ucraina și Federația Rusă au efectuat un schimb de prizonieri după o perioadă lungă. 157 de cetățeni s-au întors acasă # Libertatea Cuvântului
Informația a fost transmisă de RBC-Ucraina, cu referire la canalul de Telegram al Președintelui Volodymyr Zelenski. Astfel, din captivitatea rusă au fost eliberați
20:00
În munții din Bucovina, salvatorii i-au venit în ajutor unui turist care s-a rătăcit # Libertatea Cuvântului
Informația a fost furnizată de Direcția Generală a Serviciului de Stat pentru Situațiile de Urgență din regiunea Cernăuți. Serviciul de salvare a primit
20:00
În regiunea Cernăuți, va fi judecat un administrator care se ocupa cu contrabanda de lemn # Libertatea Cuvântului
Despre aceasta comunică Direcția Teritorială a Biroului de Securitate Economică din regiunea Cernăuți. În judecată va fi trimis administratorul unei firme implicat în
20:00
Steve Witkoff: „Rusia și Ucraina au convenit să schimbe 314 prizonieri de război” # Libertatea Cuvântului
Acesta va fi primul schimb din ultimele cinci luni. Reprezentantul special al Președintelui SUA, Steve Witkoff, care participă la negocierile de pace, a
20:00
Cernăuțiul a încheiat un contract de peste 73 milioane de grivne pentru curățenia orașului: un singur antreprenor și subcontractanți # Libertatea Cuvântului
Anul acesta, curățenia străzilor din Cernăuți va costa orașul peste 73 de milioane de grivne. Spre deosebire de anii precedenți, când orașul era
Ieri
08:50
Nutriţie şi sănătate. Broccoli – 7 motive ca această legumă să fie consumată şi apreciată de cei mari şi de cei mici # Libertatea Cuvântului
Există o mie şi unul motive ca să consumi această legumă din familia cruciferelor, înrudită cu conopida, varza, gulia sau napul. E plină
08:30
Cu zile bune, dar și mai grele, cu realizări și dezamăgiri, cu bucurii, dar și tristeți, cu multe și de toate, iată că
08:00
Președintele Volodymyr Zelenski a declarat că pierderile confirmate ale Ucrainei în războiul cu Rusia se ridică la 55.000 de morți. Totodată, el a
08:00
Compania Națională de Energie „Ukrenergo” a anunțat introducerea unor măsuri stricte de limitare a consumului de electricitate în toate regiunile Ucrainei pe parcursul
07:50
Primarul din Cernăuți a comentat suspiciunile oficialei privind achiziția de drone # Libertatea Cuvântului
Primarul orașului Cernăuți, Roman Kliciuk, a comentat suspiciunile care planează asupra unei oficiale din cadrul Consiliului Orășenesc privind posibile plăți exagerate în timpul
07:50
Potrivit lui Zelenski, Putin se teme de Donald Trump, în timp ce Europa nu este văzută ca un factor de descurajare. Președintele a
07:40
„Nu avem dreptul să uităm”: Familiile militarilor căzuți din regiunea Cernăuți au primit distincții # Libertatea Cuvântului
Familiile militarilor bucovineni care și-au pierdut viața au primit distincții de stat, la ordinul Președintelui Volodymyr Zelenski. Informația a fost raportată de șeful
4 februarie 2026
20:10
Explicațiile Primăriei Cernăuți privind dificultățile la deszăpezirea orașului # Libertatea Cuvântului
Primarul orașului, Roman Kliciuk, a explicat cauzele problemelor apărute la curățarea orașului de zăpadă și gheață. Este vorba că există un deficit de
20:00
În Cernăuți se planifică construcția a trei noi cartiere rezidențiale pe aproape 50 de hectare # Libertatea Cuvântului
În Cernăuți au fost anunțate planuri pentru ridicarea a trei cartiere rezidențiale de anvergură, cu o suprafață totală de aproximativ 50 de hectare.
19:50
Negocierile dintre Ucraina, SUA și Federația Rusă la Abu Dhabi s-au încheiat – ce urmează # Libertatea Cuvântului
Prima zi a negocierilor de pace dintre Ucraina, SUA și Federația Rusă la Abu Dhabi s-a încheiat. Partea ucraineană urmărește să clarifice intențiile
13:30
Nutriţie şi sănătate. Carnea roșie. Ce spun studiile despre beneficiile consumului moderat # Libertatea Cuvântului
Carnea roșie conține numeroase vitamine și minerale esențiale pentru sănătate și pentru o dietă echilibrată. Totuși, în ultima vreme, reputația ei a avut
13:20
Păsările grațioase de culoare albă ca neaua, pe fundalul versanților înzăpeziți ai Nistrului, transformă localitatea Kostryjivka într-o adevărată poveste de iarnă. Zeci de
12:20
Myhailo Podoliak: „Succesul negocierilor este posibil doar cu o poziție fermă a SUA față de Federația Rusă” # Libertatea Cuvântului
Consilierul Oficiului Președintelui Ucrainei consideră că Statele Unite trebuie să evalueze obiectiv tot ceea ce face Rusia, nu doar la masa negocierilor, ci
Mai mult de 2 zile în urmă
08:30
Întreruperile de curent în Bucovina se intensifică din nou. Compania Națională de Energie „Ukrenergo” a anunțat introducerea unor măsuri stricte de limitare a
08:20
Un grant de până la 690 mii euro va ajuta la modernizarea unui punct de trecere la frontiera cu România # Libertatea Cuvântului
Punctul de trecere a frontierei „Șepit – Izvoarele Sucevei” va fi modernizat cu sprijinul Uniunii Europene. Proiectul BOND (Border Operations and National Development)
08:10
Starmer, în conversația cu Trump, a numit atacurile lui Putin asupra sectorului energetic al Ucrainei „crunte și josnice” # Libertatea Cuvântului
Premierul Marii Britanii, Keir Starmer, și Președintele SUA, Donald Trump, au avut o conversație în cadrul căreia au discutat despre atacurile statului agresor
08:00
Congresmenul statului New York, Tom Suozzi, s-a adresat Președintelui SUA, Donald Trump, îndemnându-l să nu „recompenseze monstrul” pentru acțiunile împotriva poporului Ucrainei. Acesta
07:40
La 4 februarie 1849 a încetat din viață Costache Conachi, unul dintre cei mai reprezentativi poeți ai începuturilor literaturii romane, a cărui lirica
3 februarie 2026
20:30
Moment astrologic. Zodiile care se bucură de câștiguri pe toate planurile în luna februarie 2026 # Libertatea Cuvântului
Veștile sunt foarte bune pentru unele zodii. Astrologii prezic o serie de activități planetare, șanse promițătoare și energii favorabile pentru anumite zodii. Ei
20:30
Nutriţie şi sănătate. Efectele sucului de portocale asupra nivelului de colesterol # Libertatea Cuvântului
Un mic dejun este mai bun cu un suc de portocale, iar conform experților de la Hartford HealthCare, sucul de portocale poate reduce
20:20
Începând cu data de 4 februarie, situația meteorologică va începe să se schimbe, a comunicat Centrul Hidrometeorologic Regional Cernăuți. Conform prognozei, nu se
20:20
Zelenski: „Când eram cu Rutte pe Maidan, un avion rusesc a ieșit pe aliniamentul de lansare” # Libertatea Cuvântului
Pe 3 februarie, Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a sosit la Kiev. În aceeași zi, Rusia a lansat cel mai masiv atac
20:10
Când cântecul popular devine limbajul timpului, iar coregrafia – memoria generațiilor # Libertatea Cuvântului
Atunci când cântecul popular devine limbajul timpului, coregrafia – memoria generațiilor, iar scena – un spațiu de întâlnire între trecut și prezent. Colectivul
20:00
Spitalul Clinic Regional din Cernăuți a predat Fundației de caritate „Artania Ucraina” un lot de medicamente pentru militarii ucraineni, în cadrul campaniei „Colectează
07:40
Moartea unui copil într-un orfelinat-internat din Bucovina: o asistentă medicală a fost pusă sub acuzare # Libertatea Cuvântului
O angajată medicală a Casei de copii-internat din Mahala nu a acordat asistența necesară unui copil în vârstă de nouă ani. Acesta nu
07:20
S-a mutat la cele veșnice curajosul apărător al Ucrainei din orașul Secureni, Petro Gonciar, informează Consiliul Orășenesc Secureni. Soldatul superior Petro Gonciar, șofer
07:00
Marți, 3 februarie, în regiunea Cernăuți, graficul de deconectare a energiei electrice va rămâne unul sever. În Ucraina se înregistrează din nou un
06:40
În 1866, la Cernăuți a sosit primul tren. Cum a apărut gara în urbea de pe malul Prutului? # Libertatea Cuvântului
În anul 1865, la Cernăuți a fost construită prima gară. Ea a fost ridicată după un proiect tipic, similar cu gările din Viena,
2 februarie 2026
17:50
După căutări îndelungate și în urma expertizei ADN, s-a confirmat decesul locuitorului din Klișkivți (Clișcăuți), care era considerat dispărut fără veste # Libertatea Cuvântului
Ruslan Verghileț (12.06.1979), militar în cadrul unității militare A4017, a murit pe data de 24 aprilie 2025, în urma unui bombardament inamic în
17:20
Aproape 20 de milioane de grivne pentru locuințe improprii: o schemă de corupție în cadrul Serviciului de Stat pentru Situațiile de Urgență a
17:20
Colectivul Centrului Cardiologic Clinic Regional Cernăuți a colectat peste 100.000 de grivne pentru unitatea de sisteme de drone „Serafimi” din cadrul Brigăzii 104
17:20
Marmota și-a văzut umbra, ceea ce înseamnă că primăvara va veni peste șase săptămâni. Timko al IV-lea, noua „vedetă” a stațiunii biologice a
17:20
Președinta Republicii Moldova a fost propusă pentru nominalizare la Premiul Nobel pentru Pace de către Arild Hermstad, deputat în Parlamentul Norvegiei și lider
17:10
Judecătoria Economică a regiunii Cernăuți a obligat Biserica Ortodoxă Ucraineană (subordonată Patriarhiei Moscovei) să predea Catedrala Pogorârea Sfântului Duh către Biserica Ortodoxă a Ucrainei # Libertatea Cuvântului
Instanța a recunoscut că în anul 2024 comunitatea Bisericii Ortodoxe a Ucrainei a înregistrat dreptul de proprietate asupra catedralei, hotelului, centralei termice și
10:20
La 2 februarie în regiunea Cernăuți întreruperile de curent devin din nou mai lungi – până la 16 ore fără lumină # Libertatea Cuvântului
Luni, 2 februarie, în regiunea Cernăuți, graficul de deconectare a energiei electrice va deveni din nou mai sever. În Ucraina s-a înregistrat o
10:20
Andrii Sybiga, după atacul Federației Ruse asupra minerilor, a numit condiția obligatorie pentru o pace justă # Libertatea Cuvântului
Tragerea la răspundere a inamicului pentru crimele de război comise este o condiție necesară pentru o pace justă în războiul Federației Ruse împotriva
10:00
Mii de tone de gunoi și filtrat toxic de la poligonul Ciornivka (Cernauca), de lângă Cernăuți, sunt reținute de un dig. În prezent,
09:40
În centrul Cernăuțiului, un bloc de gheață care a căzut de pe acoperiș a lovit o femeie, punându-i în pericol viața # Libertatea Cuvântului
Ganna Venerska mergea pe trotuarul din centrul orașului, lângă hotelul „Kiev”. Deodată, un bloc de gheață a căzut peste ea – în urma
03:00
Moment astrologic. Cea mai norocoasă zi a lunii februarie 2026 pentru fiecare zodie. Ritmul vieții se schimbă, noi începuturi și multiple posibilități # Libertatea Cuvântului
Februarie 2026 aduce impulsul de care aveai nevoie pentru a merge înainte, dar și câteva surprize neașteptate. Deși anul calendaristic a început în
