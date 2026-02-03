Doi copii, accidentați pe o trecere de pietoni la Strășeni. Unul dintre ei a murit la spital
IPN, 3 februarie 2026 06:20
Doi copii, în vârstă de 12 și 14 ani, au fost accidentați luni seara la Strășeni în timp ce traversau strada la trecerea de pietoni. La scurt timp după accident,…
Acum o oră
06:50
Cerșetoria minorilor continuă să fie o problemă gravă, alimentată de sărăcie și neglijență parentală. În ultimii trei ani, autoritățile au sancționat peste 200 de părinți și tutori pentru nerespectarea obligațiilor…
Acum 2 ore
06:20
Doi copii, în vârstă de 12 și 14 ani, au fost accidentați luni seara la Strășeni în timp ce traversau strada la trecerea de pietoni. La scurt timp după accident,…
06:10
Actorii Teatrului „Geneza Art" invită publicul la spectacolul „Familionul 2" /Teatrul „Geneza Art" /ora 18:00/. Teatrul Național „Mihai Eminescu" prezintă spectacolul „Maria Tănase. Aș muri, moartea nu-mi vine" /TNME /ora…
06:10
The actors of the "Geneza Art" Theater invite the public to the show "Familionul 2″ /"Geneza Art" Theater/ at 06:00 PM/. Teatrul Național „Mihai Eminescu" prezintă spectacolul „Maria Tănase. Aș…
Acum 12 ore
20:10
Un tânăr de 17 ani a fost reținut în cazul anchetei inițiate privind presupusa agresare sexuală a unei copile de nouă ani, într-o localitate din centrul țării. Suspectul urmează să…
19:50
Peste 8.400 de camioane au utilizat Sistemul digital de traversare programată a frontierei – Border Queuing System (BQS) – în decurs de un an de la lansarea acestuia în regim…
19:30
Cetățenii moldoveni domiciliați în Franța vor putea, începând cu 1 martie, să își preschimbe permisul de conducere moldovenesc cu unul francez, fără a susține examene teoretice sau practice, transmite IPN.…
19:20
Tranzacțiile imobiliare: propuneri de majorare a plafonului în numerar până la 200 000 de euro # IPN
Uniunea Agențiilor Imobiliare propune extinderea plafonului în numerar pentru tranzacțiile privind achizițiile de locuințe până la 200 de mii de euro, precum și extinderea perioadei de justificare a fondurilor până…
Acum 24 ore
18:20
Prezența la Chișinău a înalților oficiali din țările baltice este un semn clar de prietenie, solidaritate și încredere față de Moldova în drumul său spre integrarea europeană. Declarația a fost…
18:10
Consiliul Superior al Magistraturii se întrunește în ședință /CSM /ora 09:30/. Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică se convoacă în ședință /ANRE /ora 10:00/. Parlamentul se întrunește în ședință solemnă…
18:10
Peste 260 MW de capacitate de racordare la rețeaua electrică, destinată centralelor din surse regenerabile, devin disponibili pentru investitori, după ce Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a aplicat taxa…
18:00
După aproape doi ani de audieri și dezbateri în instanță, fostul primar al localității Boldurești, Nicanor Ciochină, acuzat de accidentarea mortală a unui adolescent, își va afla sentința pe 27…
17:40
Pe întreg teritoriul Republicii Moldova, inclusiv în zona de frontieră, au fost impuse restricții privind desfășurarea activităților de vânătoare și de reglementare numerică, indiferent dacă se organizează individual sau colectiv.…
15:20
Referendumul din Găgăuzia din 2014: „voința poporului” sau „plan al serviciilor secrete ruse”? # IPN
Acum 12 ani, în Găgăuzia au avut loc două referendumuri: unul legislativ privind dreptul la „autodeterminare externă amânată" (98,9% pentru) și unul consultativ privind cursul politicii externe a Moldovei –…
15:10
Serviciul de internet prin satelit Starlink a fost sistat pentru utilizarea de către autoritățile ruse. Declarația a fost făcută de Elon Musk, directorul SpaceX, compania americană care gestionează serviciul. Musk…
14:40
Reprezentanții Mitropoliei Basarabiei susțin că oricine poate veni să se roage și să își manifeste credința în biserica „Adormirea Maicii Domnului" din satul Dereneu, raionul Călărași. Declarațiile vin în contextul…
14:20
Deputații fracțiunii blocului Alternativa solicită convocarea Consiliului Național de Securitate pentru a analiza căderea sistemului energetic de sâmbătă. Potrivit lor, pana de curent a demonstrat vulnerabilitatea sistemului energetic al Republicii…
14:10
Moldova și alte patru state post-sovietice sunt vizate de o schemă de import ilegal al automobilelor de lux în Rusia, prin eludarea sancțiunilor internaționale. Potrivit Oficiului European de Luptă Antifraudă,…
14:00
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică propune un tarif la gaz cu aproximativ un leu mai mic decât cel solicitat de Energocom. Potrivit proiectului de hotărâre, consumatorii casnici ar putea…
13:50
Curtea Europeană a Drepturilor Omului a înregistrat, în anul trecut, 468 de cereri îndreptate împotriva Moldovei, cu circa 29% mai mult față de 2024. În 45 dintre cele 48 de…
13:30
Comunicat de presă Chișinău, 02 februarie 2026 – Camera de Comerț și Industrie a Republicii Moldova (CCI a RM) a lansat oficial, la data de 02 februarie 2026, invitația adresată companiilor din…
13:20
Mai multe localități din Zona de Securitate, printre care Varnița, Corjova, Cocieri, Molovata Nouă și Vasilievca, rămân vulnerabile la riscurile energetice, avertizează avocatul poporului, Ceslav Panico. Concluziile se regăsesc într-o…
13:10
Mitropolia Basarabiei: Accesul la biserica din Dereneu, blocat în ciuda deciziei judecătorești # IPN
Reprezentanții Mitropoliei Basarabiei susțin că, în repetate rânduri, le este îngrădit accesul în Biserica „Adormirea Maicii Domnului" din satul Dereneu, raionul Călărași. Ei precizează că, potrivit unei decizii judecătorești irevocabile,…
12:40
CINE: Centrul de Informații GENDERDOC-M CE: Conferință de presă cu genericul: „Prezentarea Raportului privind situația drepturilor persoanelor LGBTI+ în Republica Moldova, anul 2025" CÂND: marți, 3 februarie 2026, ora 11.00…
12:30
Antreprenorii din Republica Moldova sunt invitați să se înscrie la concursurile „Marca comercială a anului" și „Premiul pentru realizări în domeniul calității". Potrivit organizatorilor, competițiile le oferă antreprenorilor oportunitatea de…
12:10
Drumarii intervin pentru a repara gropile apărute pe mai multe sectoare de drum, ca urmare a condițiilor meteorologice din ultima perioadă. Administrația Națională a Drumurilor anunță că, în prezent, lucrările…
12:00
Percheziții în dosare de corupție la eliberarea ilegală a certificatelor medicale pentru șoferi # IPN
Oamenii legii au efectuat percheziții în municipiul Chișinău, raionul Șoldănești și raionul Rezina în cadrul unor dosare de corupție sistemică legate de eliberarea ilegală a certificatelor medicale pentru șoferi. În…
11:50
Președinta Maia Sandu a fost nominalizată pentru Premiul Nobel pentru Pace de către deputatul norvegian Arild Hermstad. Politicianul a evidențiat eforturile șefei statului în apărarea democrației în Europa, transmite IPN.…
11:30
Primarul municipiului Chișinău, Ion Ceban, critică reforma administrativ-teritorială promovată de autorități, pe care o califică drept un proces ce ar urmări lichidarea și comasarea masivă a administrațiilor publice locale. Potrivit…
11:00
Autoritățile capitalei planifică să înceapă în acest an lucrările de reparație a caldarâmului de pe strada 31 August 1989. Potrivit primarului Ion Ceban, municipalitatea este pregătită să lanseze, în perioada…
10:20
Biroul de identificare autovehicule „Centru" își desfășoară activitatea într-un nou sediu. Potrivit Agenției Servicii Publice, noua locație mai modernă și dotată se află pe în municipiul Chișinău, pe șoseaua Muncești…
09:50
Accesul persoanelor va fi restricționat temporar, în perioada 2-4 februarie, în centrul capitalei și pe arterele de legătură cu Aeroportul Internațional Chișinău. Primăria capitalei precizează că măsura este aplicată în…
09:30
Un lot de 15 tone de mărar a fost distrus după ce analizele de laborator au indicat depășiri ale nivelului admis de pesticide. Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor precizează că…
08:10
Securitatea energetică rămâne un pilon central al parteneriatului dintre Statele Unite și Republica Moldova, în contextul evoluțiilor regionale și al sancțiunilor impuse companiilor energetice rusești. Declarația a fost făcută pentru…
Ieri
18:10
MITROPOLIA BASARABIEI organizează o conferință de presă cu genericul: „Situația Bisericii din localitatea Dereneu" /Str. Teatrului, 2/2, etajul 3, Sala IPN și live pe www.ipn.md, FB.com/ipn.md, YouTube, Rlive.md /ora 09:00/.…
16:10
Un tânăr de 21 de ani și-a pierdut viața, sâmbătă seara, după ce a pierdut controlul volanului într-o curbă și s-a izbit cu mașina într-un copac. Accidentul rutier s-a produs…
Mai mult de 2 zile în urmă
15:30
Un deținut a evadat din Penitenciarul nr. 13 din Chișinău, în timpul escortării pentru audieri într-un dosar penal, reușind să scape de polițistul care îl însoțea, transmite IPN cu referire…
15:10
Bilanțul victimelor intemperiilor din Statele Unite s-a ridicat la 85 de morți, jumătate dintre victime fiind înregistrate în statele sudice Tennessee, Mississippi și Louisiana. Serviciul Național de Meteorologie a declarat…
14:50
Un bărbat, acuzat de comiterea unui dublu omor la Grătiești, în urmă cu mai bine de 20 de ani, a fost condamnat la închisoare pe viață. Potrivit procurorilor, inculpatul și…
14:50
CINE: Centrul de Resurse Juridice din Moldova CE: Conferință de presă cu genericul: Prezentarea notei analitice „Republica Moldova la Curtea Europeană a Drepturilor Omului în anul 2025" CÂND: luni, 2…
14:40
Universitățile din Republica Moldova vor putea atrage mai ușor finanțări europene pentru modernizarea infrastructurii educaționale. Astfel, cercetătorii științifici vor avea acces la laboratoare și echipamente de ultimă generație, iar studenții…
13:40
Carburanții se scumpesc în weekend. Benzina cu cifra octanică 95 va costa cu 6 bani mai mult și va depăși pragul de 23 de lei pentru un litru, iar motorina…
13:40
Fracțiunea Mișcării Alternativa Națională din Consiliul Municipal Chișinău condamnă comportamentul consilierilor Partidului Acțiune și Solidaritate, pe care îi acuză că evită ședințele CMC și preferă declarațiile politice făcute în stradă.…
13:30
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, și-a confirmat disponibilitatea de a se întâlni cu omologul său rus, Vladimir Putin, pentru a discuta cele mai sensibile aspecte legate de încetarea războiului. Volodimir Zelenski…
13:20
Educația financiară este esențială pentru ca tinerii să învețe să ia decizii corecte, șefa BNM # IPN
Educația financiară este esențială pentru ca tinerii să învețe să ia decizii corecte și să își construiască independența financiară. Fără ea, aceștia pot ajunge victime ale creditelor riscante sau ale…
12:50
Un incendiu a izbucnit la Centrul psihoneurologic din Tiraspol,
12:40
Rusia se va abține de la atacuri asupra Ucrainei până la 1 februarie. Anunțul despre oprirea bombardamentelor în următoarele două zile a fost făcut vineri de purtătorul de cuvânt al… The post Rusia nu va ataca Ucraina până pe 1 februarie, anunță Kremlinul appeared first on ipn.md.
12:30
Reprezentantul organizației „Eurasia”, pe care Serviciul de Informații și Securitate cere instanței să o declare extremistă, a depus o cerere de recuzare a întregului complet de judecată. Cererea a fost… The post „Eurasia” cere recuzarea completului de judecători în dosarul intentat de SIS appeared first on ipn.md.
12:20
Membrii fracțiunii parlamentare a Partidului Politic Partidul Nostru susțin că tariful la gaz ar fi trebuit redus la 13,8 lei pentru un metru cub încă din decembrie, și nu menținut… The post Partidul Nostru: Tariful la gaz ar fi trebuit redus la 13,8 lei încă din decembrie appeared first on ipn.md.
11:10
Președintele SUA, Donald Trump, a semnat un ordin executiv care permite introducerea unor taxe vamale suplimentare pentru mărfurile provenite din țările care furnizează direct sau indirect petrol Cubei. Documentul a… The post Trump impune taxe vamale furnizorilor de petrol ai Cubei și declară stare de urgență appeared first on ipn.md.
