ProTV.md, 3 februarie 2026 23:40
Celebra marmotă cunoscută sub numele de Phil a ieșit din vizuina sa din Pennsylvania și și-a văzut umbra - VIDEO
Acum o oră
23:50
George Ilenikhena a venit la Al Ittihad pentru a-l înlocui pe Karim Benzema - VIDEO
23:40
Celebra marmotă cunoscută sub numele de Phil a ieșit din vizuina sa din Pennsylvania și și-a văzut umbra - VIDEO
Perioada de transferuri în cele mai tari campionate europene s-a închis - VIDEO
Acum 2 ore
23:30
Terenul de hochei s-a transformat într-un ring de box la meciul liderei Conferinței de Est din NHL, Tampa Bay Lightning - VIDEO
23:20
Iulian Luchin și Elizaveta Hlusovici vor purta tricolorul la JO de iarnă: ceremonie istorică, desfășurată simultan la Milano și Cortina d’Ampezzo - VIDEO
23:20
Start cu emoții puternice la turneul feminin de la Cluj-Napoca: Sorana Cîrstea merge mai departe, Ana Bogdan părăsește competiția în lacrimi - VIDEO
23:10
AS Roma a ratat șansa de a urca în zona de Champions League a campionatului Italiei - VIDEO
23:10
După modelul Franței, Spania vrea să limiteze accesul copiilor la rețelele sociale - VIDEO
23:00
Avioane pe cer, nave pe mare și soldați pe teren: șeful NATO descrie cum arată în prezent Ucraina și promite susținere - VIDEO
22:50
Negocieri fără rezultat la Primărie: Dodon a venit în căutarea unei alianțe, dar Ion Ceban nu a „bătut palma” pentru bugetul capitalei - VIDEO
Acum 4 ore
22:30
Negocieri sub semnul speranței și al tensiunilor: SUA și Ucraina discută garanții de securitate, teritorii și schimburi de prizonieri - VIDEO
22:20
Atac fără precedent în plin ger: Rusia lansează cel mai masiv bombardament din acest an asupra Ucrainei, lovind infrastructura energetică la -20°C - VIDEO
22:10
„Eu deja ajung acasă”: ultimele cuvinte ale fetiței rănite grav la Strășeni, după ce ea și prietenul ei au fost loviți pe trecerea de pietoni de o mașină care circula cu viteză - VIDEO
22:10
„Statul achită acest prejudiciu din 2016”: Ministerul Finanțelor cere în instanță recuperarea a zeci de milioane în dosarul fraudei bancare, episodul Plahotniuc - VIDEO
21:20
Parlamentul a revenit la muncă cu un mesaj european puternic: liderii legislativelor din Letonia, Estonia și Lituania au deschis sesiunea de primăvară, în timp ce comuniștii au boicotat discursurile - VIDEO
21:10
Un băiat de 13 ani din Australia, considerat erou după ce a înotat ore întregi în Oceanul Indian pentru a-și salva mama și frații, purtați de curenți la 14 km de coastă - VIDEO
21:00
Moldoveanul Ion Gușan, căutat în Franța și Italia, reținut de mascați în capitala britanică: liderul rețelei „Patron” ar fi locuit în zona Canary Wharf - VIDEO
20:50
Apă încălzită, așternut din paie și meniu de iarnă: cum își pregătesc gospodarii animalele domestice pentru a rezista gerului - VIDEO
Acum 6 ore
20:30
„Este o scăpare”: expert Watchdog despre eroarea procurorului în dosarul Andronachi și riscul ca fostul deputat să profite de situație pentru a fugi - VIDEO
20:00
Știrile PRO TV de la ora 20:00 cu Valeria Capra - 03.02.2026
19:50
Venit la Kiev neanunțat, Rutte le-a transmis parlamentarilor ucraineni un mesaj despre necesitatea unor „alegeri dificile”
19:40
Alertă aeriană la Kiev în timpul vizitei șefului NATO. Forțele ucrainene au avertizat că există „o amenințare cu rachetă balistică”
19:00
Un bărbat a fost transportat la spital după ce a fost lovit de un troleibuz pe o stradă din capitală
18:50
Șase cetățeni străini opriți în timp ce încercau să ocolească punctele de trecere a frontierei moldo-ucrainene. Toate cazurile au fost documentate - FOTO
Acum 8 ore
18:20
Parlamentul European reafirmă sprijinul pentru parcursul european al Moldovei și subliniază importanța reformelor în perspectiva aderării
18:20
Avertisment deschis de la șefii Marinelor marilor puteri europene: „Trebuie să ne pregătim de război”. Un conflict deschis cu Rusia, anticipat în doar 2-3 ani
18:10
Mesaj ferm din partea statelor baltice pentru Chișinău: Maia Sandu s-a întâlnit cu șefii legislativelor din Estonia, Letonia și Lituania
17:50
Vladimir Andronachi, obligat să nu părăsească Republica Moldova timp de 60 de zile
17:30
Rusia, condamnată de CEDO pentru „tratamente inumane” aplicate fostului disident Alexei Navalnîi
17:00
Un tânăr de 21 de ani, reținut la Botanica pentru trafic de droguri. Substanțe în valoare de peste 180.000 de lei, descoperite la domiciliu acestuia – VIDEO
17:00
Știrile PRO TV de la ora 17:00 cu Diana Ambros - 03.02.2026
16:50
Macron anunță pregătiri în curs pentru reluarea discuțiilor directe între Europa și Rusia
16:40
„Diavolul e în detalii”: Ce prevede acordul prin care India a promis SUA că nu va mai cumpăra petrol rusesc
Acum 12 ore
16:30
ANRE a aprobat un nou tarif pentru gazele naturale. Cât vor achita consumatorii - VIDEO
16:00
Care este starea fetiței lovite pe o trecere de pietoni la Strășeni și cine este șoferul implicat în accident. Imagini cu impact emoțional de la locul accidentului - VIDEO
16:00
Măsura anunțată de Zelenski, după un atac masiv al Rusiei cu rachete balistice asupra instalaţiilor energetice ucrainene
15:50
Un bărbat din capitală - reținut, după ce a jefuit o femeie într-un troleibuz. Poliția vine cu detalii – VIDEO
15:30
Atenție, imagini cu puternic impact emoțional. Un adolescent - bătut cu cruzime de alți doi tineri, la Căușeni - VIDEO
15:20
Modificări la sesiunea de Bacalaureat 2026: Numărul de itemi - micșorat la unele discipline. Anunțul făcut de directorul ANCE - VIDEO
15:20
Mircea Lucescu trece prin momente foarte dificile. Internat la ,,Universitar”, medicii îi cer să renunțe la antrenorat
15:10
Show, declarații politice și o sală plină de fotografii: O nouă încercare de a convoca CMC, însă fără rezultat - VIDEO
15:00
Modificări la sesiunea de Bacalaureat 2026: Numărul de itemi a fost micșorat la unele discipline. Anunțul făcut de directoarea ANCE - VIDEO
15:00
Igor Grosu, după ce Ion Ceban s-a plâns că cei din conducerea țării nu i-au răspuns la telefon la ora 5 dimineața: „Să nu se victimizeze și să se apuce de treabă" - VIDEO
13:20
Șeful NATO dezvăluie, de la Kiev, cum va apăra Alianța Ucraina, după acordul de pace: avioane pe cer, nave pe mare și soldați pe teren
13:00
Încă o mare țară europeană anunță că va interzice accesul minorilor la rețelele de socializare: „Îi vom proteja de Vestul Sălbatic digital”
13:00
Știrile PRO TV de la ora 13:00 cu Valeria Capra - 03.02.2026
12:50
Rusia a atacat Ucraina cu 450 de drone și 70 de rachete, cu o zi înaintea negocierilor care sunt mediate de SUA
12:30
Carburanții continuă să se scumpească. Noile prețuri stabilite de ANRE pentru benzină și motorină - FOTO
12:20
La un pas de tragedie: O femeie din Bălți - salvată de pompieri, după ce locuința sa a fost cuprinsă de flăcări. IGSU vine cu detalii
12:10
Iute Group lansează Iute Affinity: asigurări integrate în banking digital
