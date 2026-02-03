Moldoveanul Ion Gușan, căutat în Franța și Italia, reținut de mascați în capitala britanică: liderul rețelei „Patron” ar fi locuit în zona Canary Wharf - VIDEO
ProTV.md, 3 februarie 2026 21:00
Moldoveanul Ion Gușan, căutat în Franța și Italia, reținut de mascați în capitala britanică: liderul rețelei „Patron” ar fi locuit în zona Canary Wharf - VIDEO
Acum 10 minute
21:20
Parlamentul a revenit la muncă cu un mesaj european puternic: liderii legislativelor din Letonia, Estonia și Lituania au deschis sesiunea de primăvară, în timp ce comuniștii au boicotat discursurile - VIDEO # ProTV.md
Acum 30 minute
21:10
Un băiat de 13 ani din Australia, considerat erou după ce a înotat ore întregi în Oceanul Indian pentru a-și salva mama și frații, purtați de curenți la 14 km de coastă - VIDEO # ProTV.md
21:00
Acum o oră
20:50
Apă încălzită, așternut din paie și meniu de iarnă: cum își pregătesc gospodarii animalele domestice pentru a rezista gerului - VIDEO # ProTV.md
20:30
„Este o scăpare”: expert Watchdog despre eroarea procurorului în dosarul Andronachi și riscul ca fostul deputat să profite de situație pentru a fugi - VIDEO # ProTV.md
Acum 2 ore
20:00
Știrile PRO TV de la ora 20:00 cu Valeria Capra - 03.02.2026
19:50
Venit la Kiev neanunțat, Rutte le-a transmis parlamentarilor ucraineni un mesaj despre necesitatea unor „alegeri dificile” # ProTV.md
19:40
Alertă aeriană la Kiev în timpul vizitei șefului NATO. Forțele ucrainene au avertizat că există „o amenințare cu rachetă balistică” # ProTV.md
Acum 4 ore
19:00
Un bărbat a fost transportat la spital după ce a fost lovit de un troleibuz pe o stradă din capitală # ProTV.md
18:50
Șase cetățeni străini opriți în timp ce încercau să ocolească punctele de trecere a frontierei moldo-ucrainene. Toate cazurile au fost documentate - FOTO # ProTV.md
18:20
Parlamentul European reafirmă sprijinul pentru parcursul european al Moldovei și subliniază importanța reformelor în perspectiva aderării # ProTV.md
18:20
Avertisment deschis de la șefii Marinelor marilor puteri europene: „Trebuie să ne pregătim de război”. Un conflict deschis cu Rusia, anticipat în doar 2-3 ani # ProTV.md
18:10
Mesaj ferm din partea statelor baltice pentru Chișinău: Maia Sandu s-a întâlnit cu șefii legislativelor din Estonia, Letonia și Lituania # ProTV.md
17:50
Vladimir Andronachi, obligat să nu părăsească Republica Moldova timp de 60 de zile
17:30
Rusia, condamnată de CEDO pentru „tratamente inumane” aplicate fostului disident Alexei Navalnîi # ProTV.md
Acum 6 ore
17:00
Un tânăr de 21 de ani, reținut la Botanica pentru trafic de droguri. Substanțe în valoare de peste 180.000 de lei, descoperite la domiciliu acestuia – VIDEO # ProTV.md
17:00
Știrile PRO TV de la ora 17:00 cu Diana Ambros - 03.02.2026
16:50
Macron anunță pregătiri în curs pentru reluarea discuțiilor directe între Europa și Rusia # ProTV.md
16:40
„Diavolul e în detalii”: Ce prevede acordul prin care India a promis SUA că nu va mai cumpăra petrol rusesc # ProTV.md
16:30
ANRE a aprobat un nou tarif pentru gazele naturale. Cât vor achita consumatorii - VIDEO
16:00
Care este starea fetiței lovite pe o trecere de pietoni la Strășeni și cine este șoferul implicat în accident. Imagini cu impact emoțional de la locul accidentului - VIDEO # ProTV.md
16:00
Măsura anunțată de Zelenski, după un atac masiv al Rusiei cu rachete balistice asupra instalaţiilor energetice ucrainene # ProTV.md
15:50
Un bărbat din capitală - reținut, după ce a jefuit o femeie într-un troleibuz. Poliția vine cu detalii – VIDEO # ProTV.md
15:30
Atenție, imagini cu puternic impact emoțional. Un adolescent - bătut cu cruzime de alți doi tineri, la Căușeni - VIDEO # ProTV.md
Acum 8 ore
15:20
Modificări la sesiunea de Bacalaureat 2026: Numărul de itemi - micșorat la unele discipline. Anunțul făcut de directorul ANCE - VIDEO # ProTV.md
15:20
Mircea Lucescu trece prin momente foarte dificile. Internat la ,,Universitar”, medicii îi cer să renunțe la antrenorat # ProTV.md
15:10
Show, declarații politice și o sală plină de fotografii: O nouă încercare de a convoca CMC, însă fără rezultat - VIDEO # ProTV.md
15:00
Modificări la sesiunea de Bacalaureat 2026: Numărul de itemi a fost micșorat la unele discipline. Anunțul făcut de directoarea ANCE - VIDEO # ProTV.md
15:00
Igor Grosu, după ce Ion Ceban s-a plâns că cei din conducerea țării nu i-au răspuns la telefon la ora 5 dimineața: „Să nu se victimizeze și să se apuce de treabă" - VIDEO # ProTV.md
Acum 12 ore
13:20
Șeful NATO dezvăluie, de la Kiev, cum va apăra Alianța Ucraina, după acordul de pace: avioane pe cer, nave pe mare și soldați pe teren # ProTV.md
13:00
Încă o mare țară europeană anunță că va interzice accesul minorilor la rețelele de socializare: „Îi vom proteja de Vestul Sălbatic digital” # ProTV.md
13:00
Știrile PRO TV de la ora 13:00 cu Valeria Capra - 03.02.2026
12:50
Rusia a atacat Ucraina cu 450 de drone și 70 de rachete, cu o zi înaintea negocierilor care sunt mediate de SUA # ProTV.md
12:30
Carburanții continuă să se scumpească. Noile prețuri stabilite de ANRE pentru benzină și motorină - FOTO # ProTV.md
12:20
La un pas de tragedie: O femeie din Bălți - salvată de pompieri, după ce locuința sa a fost cuprinsă de flăcări. IGSU vine cu detalii # ProTV.md
12:10
Iute Group lansează Iute Affinity: asigurări integrate în banking digital
12:00
Fostul vicepreședinte al Judecătoriei Cimișlia - decăzut din dreptul de a exercita funcții publice pentru 5 ani. Magistratul nu a promovat veetingul # ProTV.md
11:50
Președintele interimar al Judecătoriei Drochia a promovat veetingul. CSM a aprobat raportul # ProTV.md
11:30
Un bărbat a ajuns la spital, iar altul a avut nevoie de îngrijiri medicale pe loc, după ce o mașină și un garaj au luat foc. IGSU vine cu detalii # ProTV.md
11:20
Gropile apărute pe drumurile naționale după ger - plombate de muncitori: Drumarii continuă să intervină în mai multe zone - FOTO # ProTV.md
11:20
Președinții țărilor Baltice - prezenți la prima ședință a Parlamentului din acest an: „Moldova este un exemplu pentru alte țări candidate la UE”. Ce alte declarații au făcut - VIDEO # ProTV.md
11:10
Prima ședință a Parlamentului din acest an. Președinții țărilor Baltice au ținut discursuri: „Moldova este un exemplu pentru alte țări candidate la UE” # ProTV.md
10:40
LIVE. Prima ședință a Parlamentului din acest an. Președinții țărilor Baltice vor ține discursuri # ProTV.md
10:40
Moldoveanul Ion Gușan, liderul uneia dintre cele mai temute grupări de crimă organizată din Europa, capturat la Londra # ProTV.md
10:30
Ultima oră. ANRE a aprobat un nou tarif pentru gazele naturale. Cât vor achita consumatorii - VIDEO # ProTV.md
10:10
LIVE. Ședința ANRE: Urmează a fi aprobat un nou tarif pentru gazele naturale
10:10
Berlinul către Rusia: Sprijinul pentru Ucraina nu are legătură cu revanşa istorică
09:50
Jumătate de tonă de substanțe chimice fără acte - găsite într-o mașină, la Cimișlia. Șoferul - documentat de polițiști - VIDEO # ProTV.md
09:40
Falsificau procese-verbale pe numele unor străini și luau bani de la șoferi: Doi angajați ai INSP - cercetați penal - VIDEO # ProTV.md
09:30
Erou la 13 ani: Adolescentul care a înotat 4 kilometri în apele agitate ale oceanului pentru a-și salva familia de la înec # ProTV.md
