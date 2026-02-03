Șeful NATO dezvăluie, de la Kiev, cum va apăra Alianța Ucraina, după acordul de pace: avioane pe cer, nave pe mare și soldați pe teren

ProTV.md, 3 februarie 2026 13:20

Șeful NATO dezvăluie, de la Kiev, cum va apăra Alianța Ucraina, după acordul de pace: avioane pe cer, nave pe mare și soldați pe teren

Acum 30 minute
13:20
Șeful NATO dezvăluie, de la Kiev, cum va apăra Alianța Ucraina, după acordul de pace: avioane pe cer, nave pe mare și soldați pe teren ProTV.md
Acum o oră
13:00
Încă o mare țară europeană anunță că va interzice accesul minorilor la rețelele de socializare: „Îi vom proteja de Vestul Sălbatic digital” ProTV.md
13:00
Știrile PRO TV de la ora 13:00 cu Valeria Capra - 03.02.2026 ProTV.md
12:50
Rusia a atacat Ucraina cu 450 de drone și 70 de rachete, cu o zi înaintea negocierilor care sunt mediate de SUA ProTV.md
Acum 2 ore
12:30
Carburanții continuă să se scumpească. Noile prețuri stabilite de ANRE pentru benzină și motorină - FOTO ProTV.md
12:20
La un pas de tragedie: O femeie din Bălți - salvată de pompieri, după ce locuința sa a fost cuprinsă de flăcări. IGSU vine cu detalii ProTV.md
12:10
Iute Group lansează Iute Affinity: asigurări integrate în banking digital ProTV.md
12:00
Fostul vicepreședinte al Judecătoriei Cimișlia - decăzut din dreptul de a exercita funcții publice pentru 5 ani. Magistratul nu a promovat veetingul ProTV.md
11:50
Președintele interimar al Judecătoriei Drochia a promovat veetingul. CSM a aprobat raportul ProTV.md
Acum 4 ore
11:30
Un bărbat a ajuns la spital, iar altul a avut nevoie de îngrijiri medicale pe loc, după ce o mașină și un garaj au luat foc. IGSU vine cu detalii ProTV.md
11:20
Gropile apărute pe drumurile naționale după ger - plombate de muncitori: Drumarii continuă să intervină în mai multe zone - FOTO ProTV.md
11:20
Președinții țărilor Baltice - prezenți la prima ședință a Parlamentului din acest an: „Moldova este un exemplu pentru alte țări candidate la UE”. Ce alte declarații au făcut - VIDEO ProTV.md
11:10
Prima ședință a Parlamentului din acest an. Președinții țărilor Baltice au ținut discursuri: „Moldova este un exemplu pentru alte țări candidate la UE” ProTV.md
10:40
LIVE. Prima ședință a Parlamentului din acest an. Președinții țărilor Baltice vor ține discursuri ProTV.md
10:40
Moldoveanul Ion Gușan, liderul uneia dintre cele mai temute grupări de crimă organizată din Europa, capturat la Londra ProTV.md
10:30
Ultima oră. ANRE a aprobat un nou tarif pentru gazele naturale. Cât vor achita consumatorii - VIDEO ProTV.md
10:10
LIVE. Ședința ANRE: Urmează a fi aprobat un nou tarif pentru gazele naturale ProTV.md
10:10
Berlinul către Rusia: Sprijinul pentru Ucraina nu are legătură cu revanşa istorică ProTV.md
09:50
Jumătate de tonă de substanțe chimice fără acte - găsite într-o mașină, la Cimișlia. Șoferul - documentat de polițiști - VIDEO ProTV.md
09:40
Falsificau procese-verbale pe numele unor străini și luau bani de la șoferi: Doi angajați ai INSP - cercetați penal - VIDEO ProTV.md
Acum 6 ore
09:30
Erou la 13 ani: Adolescentul care a înotat 4 kilometri în apele agitate ale oceanului pentru a-și salva familia de la înec ProTV.md
08:50
Imagini din satelit arată mișcări alarmante ale armatei ruse lângă granița cu Finlanda. ISW explică ce ar putea pregăti Putin - VIDEO ProTV.md
08:50
Germania vrea să devină ”centrul unei reţele dinamice şi agile de state suverane” și convoacă un summit european extraordinar ProTV.md
08:40
Fostul primar de la Boldurești Nicanor Ciochină își va afla sentința în 27 februarie - VIDEO ProTV.md
08:30
Bill şi Hillary Clinton s-au râzgândit și acceptă să fie audiaţi în faţa Congresului SUA, în dosarul Epstein ProTV.md
08:30
Dispută la Roma: taxa de 2 euro pentru Fontana di Trevi, acceptată de unii, respinsă de alții. „Este istorie, trebuie să fie gratuită” ProTV.md
08:20
Vreme geroasă cu -22 de grade la nord și -16 în capitală. Ce temperaturi se vor înregistra în următoarele zile. Prognoza meteo ProTV.md
08:20
Curs valutar BNM pentru 3 februarie. Cât costă un euro și un dolar - FOTO ProTV.md
08:10
Kievul, atacat de rachete la scurt timp după ce Trump a anunțat progrese spre pace ProTV.md
08:10
Trump evocă „vești bune” despre oprirea războiului dintre Ucraina și Rusia. „Spun asta pentru prima dată” ProTV.md
Acum 24 ore
23:50
Știrile PRO TV de la ora 20:00 cu Valeria Capra - 02.02.2026 ProTV.md
23:50
Ucraina, SUA și Rusia se reunesc în această săptămână în Emiratele Arabe Unite pentru o nouă rundă de negocieri de pace - VDEO ProTV.md
23:40
Carlos Alcaraz, impecabil la patru ace, își etalează trofeul după Australian Open și anunță un tatuaj simbolic după victoria istorică în fața lui Novak Djokovic - VIDEO ProTV.md
23:40
Acces restricționat în centrul Chișinăului și pe arterele spre aeroport până miercuri: măsura vine în contextul vizitei președinților de parlamente baltice. Despre ce au discutat oficialii - VIDEO ProTV.md
23:10
Inter Milano și-a prelungit seria invincibilă din Serie A la 11 partide - VIDEO ProTV.md
23:10
Universitatea Craiova nu a beneficiat de greșelile făcute de rivale pentru a-și întări prima poziție în campionat - VIDEO ProTV.md
23:00
Prima medalie din noul sezon competițional pentru judo-ul moldovenesc. Ciprian Gribineț a cucerit medalia de bronz la turneul de tip open european - VIDEO ProTV.md
23:00
Arsenal se distanțează în fruntea Premier League: City și Aston Villa pierd puncte, iar tunarii profită de un start de an perfect - VIDEO ProTV.md
23:00
Real Madrid ține pasul cu FC Barcelona în La Liga. Galacticii rămân la un punct în spate, după victoria obținută ieri cu Rayo Vallecano - VIDEO ProTV.md
22:50
Piese auto, sisteme antiradar și o armă, depistate în cadrul controalelor vamale: Trei bărbați - documentați de vameși. Ce alte bunuri nedeclarate au fost găsite - FOTO ProTV.md
22:50
Expirarea buletinului sau a pașaportului nu duce la pierderea cetățeniei. Precizările ambasadei Republicii Moldova în Italia ProTV.md
22:40
Ciocniri violente pe străzile din Torino: zeci de protestatari arestați și polițiști răniți după manifestația împotriva închiderii unui centru cultural al stângii - VIDEO ProTV.md
22:30
Dosarul Epstein reaprinde scandaluri la nivel internațional: fotografii și mesaje publicate de Departamentul Justiției al SUA zguduie elite politice din mai multe țări - VIDEO ProTV.md
22:20
Accident tragic la Strășeni: un copil a decedat, iar altul este în stare gravă la spital, după ce au fost loviți de un automobil pe o trecere de pietoni – FOTO ProTV.md
22:10
Seară de gală și mesaje puternice la Premiile Grammy: Bad Bunny câștigă Albumul anului, Kendrick Lamar adună cinci trofee, iar artiștii critică tratamentul imigranților în SUA - VIDEO ProTV.md
22:00
Dimineață de coșmar pentru navetiștii germani: mii de angajați ai transportului public au intrat în grevă, lăsând orașele fără autobuze și tramvaie - VIDEO ProTV.md
22:00
Noapte de foc pe ambele fronturi: Rusia lovește cu drone orașe ucrainene, iar Ucraina răspunde cu atacuri în regiunile rusești, inclusiv Belgorod - VIDEO ProTV.md
21:50
Iarnă extremă în Kamceatka: peninsula este îngropată sub munți de zăpadă, iar autoritățile spun că revenirea la normal va dura săptămâni - VIDEO ProTV.md
21:40
După luni de blocaj, bugetul capitalei ar putea fi votat: Igor Dodon merge la ședința CMC pentru negocieri, iar Ion Ceban se declară deschis la discuții „cu toată lumea” - VIDEO ProTV.md
21:40
După aproape trei ani de blocaje și dispute, caldarâmul istoric de pe strada 31 august va fi reabilitat: Primăria anunță lansarea licitației în acest an - VIDEO ProTV.md
