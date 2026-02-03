(P) EVAX Moldova: Asistență rapidă pentru vehicule electrice – Un caz real cu o Tesla descărcată în frig
Autoblog.md, 3 februarie 2026 19:40
Articol de: EVAX Într-o iarnă aspră, când temperaturile scăzute pot transforma o călătorie obișnuită într-o aventură neașteptată, serviciile de asistență rutieră devin esențiale. Un proprietar de Tesla Model S din Republica Moldova a experimentat recent acest lucru, când vehiculul său electric a rămas fără autonomie din cauza frigului intens. Din fericire, intervenția promptă a echipei […] Articolul (P) EVAX Moldova: Asistență rapidă pentru vehicule electrice – Un caz real cu o Tesla descărcată în frig apare prima dată în Autoblog.md.
• • •
Alte ştiri de Autoblog.md
Acum 30 minute
19:40
(P) EVAX Moldova: Asistență rapidă pentru vehicule electrice – Un caz real cu o Tesla descărcată în frig # Autoblog.md
Articol de: EVAX Într-o iarnă aspră, când temperaturile scăzute pot transforma o călătorie obișnuită într-o aventură neașteptată, serviciile de asistență rutieră devin esențiale. Un proprietar de Tesla Model S din Republica Moldova a experimentat recent acest lucru, când vehiculul său electric a rămas fără autonomie din cauza frigului intens. Din fericire, intervenția promptă a echipei […] Articolul (P) EVAX Moldova: Asistență rapidă pentru vehicule electrice – Un caz real cu o Tesla descărcată în frig apare prima dată în Autoblog.md.
Acum 2 ore
18:50
(foto) Porsche a început producția noului Cayenne Electric. Iată unde și cum se asamblează # Autoblog.md
Porsche a demarat producția noului Cayenne Electric în fabrica din Bratislava, marcând o schimbare strategică majoră în abordarea bateriilor – una dintre cele mai problematice componente în trecutul grupului Volkswagen. Spre deosebire de modelele anterioare care foloseau baterii standard furnizate în comun pentru brandurile VW, Cayenne Electric primește module de baterie dezvoltate și fabricate 100% […] Articolul (foto) Porsche a început producția noului Cayenne Electric. Iată unde și cum se asamblează apare prima dată în Autoblog.md.
Acum 4 ore
17:00
(video) O întrecere lângă USMF, dată peste cap de un troleibuz. Un șofer implicat s-a oprit în stâlp # Autoblog.md
Ieri, în jurul orei 20:00, Poliția Capitalei a fost sesizată despre producerea unui accident rutier la intersecția bulevardului Ștefan cel Mare cu strada Mihai Viteazul. Echipajul care a mers la fața locului a găsit o Tesla Model 3 oprită într-un stâlp. Conform notei informative care ne-a fost remisă, la volanul Tesla era un tânăr de […] Articolul (video) O întrecere lângă USMF, dată peste cap de un troleibuz. Un șofer implicat s-a oprit în stâlp apare prima dată în Autoblog.md.
Acum 6 ore
15:30
(video) Xiaomi SU7 cu 266.000 de km parcurși – starea mașinii, dar mai ales a bateriei # Autoblog.md
În mai puțin de un an și jumătate (18 luni), un șofer din Foshan (Guangdong, la nord de Hong Kong), a reușit performanța incredibilă de a parcurge peste 266.000 km cu un Xiaomi SU7 Pro. Mr. Feng este în prezent cel mai „îmbătrânit” proprietar de SU7 din China, iar mașina sa tocmai a trecut printr-o […] Articolul (video) Xiaomi SU7 cu 266.000 de km parcurși – starea mașinii, dar mai ales a bateriei apare prima dată în Autoblog.md.
Acum 8 ore
13:00
(video) O nouă tactică de corupție? Cum doi inspectori INSP „transformau” șoferi moldoveni în străini # Autoblog.md
Ofițerii Serviciului Protecție Internă și Anticorupție (SPIA) ai MAI, împreună cu procurorii PCCOCS, au anunțat că efectuează cercetări penale asupra a doi angajați ai INSP. Aceștia sunt bănuiți de comiterea infracțiunilor de corupere pasivă, corupere activă și trafic de influență, prin falsificarea unor procese-verbale de contravenție. Falsificarea proceselor-verbale – șoferi moldoveni „transformați” în străini În […] Articolul (video) O nouă tactică de corupție? Cum doi inspectori INSP „transformau” șoferi moldoveni în străini apare prima dată în Autoblog.md.
12:10
Accidentul grav din Strășeni a fost comis de un tânăr care intenționa să devină polițist # Autoblog.md
Accidentul grav din orașul Strășeni, produs în seara zilei de 2 februarie, a fost comis de un tânăr de 19 ani care intenționa să devină… polițist. Informații neoficiale apărute în presă spuneau că șoferul ar fi fost un polițist debutant și chiar pe pagina sa de Facebook era indicat că activează la MAI (la acest […] Articolul Accidentul grav din Strășeni a fost comis de un tânăr care intenționa să devină polițist apare prima dată în Autoblog.md.
Acum 12 ore
10:20
(video) Jaguar a dus prototipul său de lux la -40°C și confirmă că este cel mai puternic model stradal din istorie # Autoblog.md
Prototypurile noului Jaguar GT cu patru uși, complet electric, au început cea mai recentă rundă de teste de iarnă în Cercul Polar Arctic, în condiții de temperaturi extreme de până la –40 °C. Testele au loc pe lacuri înghețate din Suedia și fac parte din cel mai amplu și riguros program de validare din istoria […] Articolul (video) Jaguar a dus prototipul său de lux la -40°C și confirmă că este cel mai puternic model stradal din istorie apare prima dată în Autoblog.md.
Acum 24 ore
21:00
Ultima oră: O fetiță de 12 ani și un băiat de 14 ani au fost loviți de o mașină în centrul orașului Strășeni # Autoblog.md
În această seară, în jurul orei 19:00, Poliția din Strășeni a fost sesizată despre producerea unui grav accident rutier pe traseul R1, la kilometrul 22+500 metri (centrul orașului Strășeni), în direcția spre Chișinău, soldat cu tamponare de pietoni. La fața locului, polițiștii au constatat preliminar că un tânăr de 19 ani, aflat la volanul unui […] Articolul Ultima oră: O fetiță de 12 ani și un băiat de 14 ani au fost loviți de o mașină în centrul orașului Strășeni apare prima dată în Autoblog.md.
Ieri
19:30
Franța a finalizat procedurile necesare pentru preschimbarea reciprocă a permiselor de conducere # Autoblog.md
La mijlocul verii anului 2024, Guvernul de la Chișinău și cel de la Paris au dispus inițierea negocierilor și aprobarea semnării Acordului cu privire la preschimbarea reciprocă a permiselor de conducere. La acel moment ni s-a comunicat fără detalii că necesitatea de a susține un test teoretic și/sau practic în procesul de convertire a permiselor […] Articolul Franța a finalizat procedurile necesare pentru preschimbarea reciprocă a permiselor de conducere apare prima dată în Autoblog.md.
18:10
(video) Drumarii au ieșit la reparații pe ger. Iată cum se explică gropile apărute în Chișinău # Autoblog.md
Administrația Națională a Drumurilor (AND) informează că, în contextul condițiilor meteorologice specifice sezonului rece, pe anumite sectoare ale rețelei de drumuri publice naționale se înregistrează degradări ale îmbrăcăminții rutiere, manifestate prin apariția gropilor, tasărilor locale și exfolierilor stratului de uzură. Aceste degradări sunt determinate, în principal, de starea avansată de uzură a straturilor asfaltice existente, […] Articolul (video) Drumarii au ieșit la reparații pe ger. Iată cum se explică gropile apărute în Chișinău apare prima dată în Autoblog.md.
17:10
FAT Ice Race (cunoscut anterior sub numele de GP Ice Race) este „fratele” mai rebel și mai orientat către motorsport al evenimentului The I.C.E. St. Moritz. Are loc în fiecare an în stațiunea Zell am See (Austria), pe un circuit de gheață amenajat de obicei pe aerodromul local. În prezent, F.A.T. International este un brand […] Articolul (video) BRABUS modifică primul Lamborghini apare prima dată în Autoblog.md.
16:10
(video) Trei Bugatti Bolide au apărut pe gheață la cel mai „cool” concurs de eleganță din lume # Autoblog.md
The I.C.E. St. Moritz (I.C.E. vine de la International Concours of Elegance) este unul dintre cele mai exclusiviste și spectaculoase evenimente auto din lume. Acesta are loc anual în stațiunea elvețiană St. Moritz și transformă lacul înghețat din localitate într-o scenă pentru mașini clasice, de colecție și prototipuri rare. Ce face acest eveniment unic? Conceptul: […] Articolul (video) Trei Bugatti Bolide au apărut pe gheață la cel mai „cool” concurs de eleganță din lume apare prima dată în Autoblog.md.
15:00
Clubul secret al celor care cunosc formula WD-40 – acces mai restrâns decât la Fort Knox # Autoblog.md
Există un club în San Diego care este probabil mai exclusivist decât Soho House și în care este mai greu de intrat decât în unele dintre cele mai prestigioase universități din lume. Accesul necesită o cheie specială, acorduri de confidențialitate, trecerea printr-un seif bancar și, de obicei, un titlu de conducere executivă. Nu se beau […] Articolul Clubul secret al celor care cunosc formula WD-40 – acces mai restrâns decât la Fort Knox apare prima dată în Autoblog.md.
13:10
(audio) Percheziții în Chișinău și nordul țării: Certificate medicale pentru șoferi care nu disting culorile, eliberate ilegal # Autoblog.md
Centrul Național Anticorupție (CNA) și procurorii din Procuratura municipiului Chișinău efectuează astăzi, 2 februarie 2026, ample acțiuni de urmărire penală în mai multe dosare penale privind corupere pasivă, corupere activă și trafic de influență. Sunt vizați membri ai Comisiei narcologice speciale, ai Comisiei medicale a conducătorilor de autovehicule și candidaților pentru obținerea permisului de conducere, […] Articolul (audio) Percheziții în Chișinău și nordul țării: Certificate medicale pentru șoferi care nu disting culorile, eliberate ilegal apare prima dată în Autoblog.md.
10:50
(video) Noul Mercedes-Benz GLC și al său MBUX HYPERSCREEN – primul contact AutoBlog.MD # Autoblog.md
Mercedes-Benz a adus în lumina reflectoarelor de la Brussels Motor Show noul GLC Electric – modelul complet electric care înlocuiește vechiul EQC și se poziționează drept un rival direct al noului BMW iX3. SUV-ul de aproape 4.9 metri lungime chiar impresionează prin tehnologia de ultimă generație și designul modern. Punctul forte absolut al interiorului este […] Articolul (video) Noul Mercedes-Benz GLC și al său MBUX HYPERSCREEN – primul contact AutoBlog.MD apare prima dată în Autoblog.md.
09:40
(video) În sfârșit! Un indicator mult așteptat a apărut pe strada Vasile Lupu din Chișinău # Autoblog.md
S-a întâmplat! Abia în 2026, dar s-a întâmplat! Organizarea circulației în intersecția străzilor Vasile Lupu și Eugen Coca din sectorul Buiucani a fost notabil modificată recent. Pe tronsonul în pantă a străzii Vasile Lupu, direcția spre strada Eugen Coca, a apărut indicatorul 4.1.1 „Direcție obligatorie de deplasare”. Acest lucru înseamnă interzicerea virării la stânga în […] Articolul (video) În sfârșit! Un indicator mult așteptat a apărut pe strada Vasile Lupu din Chișinău apare prima dată în Autoblog.md.
09:00
(video) Stärke Motor Company lansează noua generație Speedster – un clasic reinventat pe platformă modernă Porsche # Autoblog.md
Stärke Motor Company, un mic atelier boutique de coachbuilding din Grandview (Missouri) a dezvăluit proiectul Gen 2 Speedster – cea mai avansată și rafinată versiune a modelului său emblematic până în prezent. Disponibil pentru comenzi imediat, noul Speedster îmbină stilul clasic al anilor ’50 cu tehnologia, confortul, fiabilitatea, performanța și siguranța unui automobil sport modern […] Articolul (video) Stärke Motor Company lansează noua generație Speedster – un clasic reinventat pe platformă modernă Porsche apare prima dată în Autoblog.md.
1 februarie 2026
20:50
Poliția informează: Gropi periculoase pe un tronson al traseului M1 Chișinău-Leușeni. Mai multe mașini, avariate # Autoblog.md
Inspectoratului Național de Securitate Publică (INSP) atenționează conducătorii auto despre o situație extrem de periculoasă pe traseul M1, în perimetrul localităților Condrița și Căpriana. Pe acest sector de drum sunt semnalate gropi adânci și periculoase, care au provocat deja avarii la mai multe autovehicule. Colegii din cadrul Secției escortă și misiuni speciale ai INSP au […] Articolul Poliția informează: Gropi periculoase pe un tronson al traseului M1 Chișinău-Leușeni. Mai multe mașini, avariate apare prima dată în Autoblog.md.
Mai mult de 2 zile în urmă
16:50
Urmează un nou test pentru motorina de import? SHS anunță temperaturi de –20°C și mai scăzute # Autoblog.md
Serviciul Hidrometeorologic de Stat a emis o nouă avertizare – Cod Galben de vreme geroasă – valabilă în intervalul 1 februarie 2026 (ora 20:00 – 3 februarie 2026 (ora 10:00). Avertizarea vizează predominant zonele din nordul Republicii Moldova (vezi harta), unde vremea va fi geroasă, în special în orele nopții și ale dimineții. Temperatura minimă […] Articolul Urmează un nou test pentru motorina de import? SHS anunță temperaturi de –20°C și mai scăzute apare prima dată în Autoblog.md.
09:10
Accident grav pe traseul M5, în raionul Sîngerei. Tânăr fără permis decedat la volanul unei Mazda # Autoblog.md
Poliția a fost sesizată aseară, în jurul orei 20:15, despre producerea unui accident rutier grav pe traseul M5. În direcția localității Valea lui Vlad din raionul Sîngerei un automobil de marcă Mazda s-a lovit violent de un copac. Cercetările preliminare ale polițiștilor menționează că la volan era un tânăr în vârstă de 21 de ani. […] Articolul Accident grav pe traseul M5, în raionul Sîngerei. Tânăr fără permis decedat la volanul unei Mazda apare prima dată în Autoblog.md.
30 ianuarie 2026
21:10
(update #6, 20:20) Administraţia Națională a Drumurilor informează că circulația pe drumurile naționale, la această oră, se desfășoară în condiții de iarnă, pe anumite trasee cu polei și ghețuș. Drumarii sunt în teren și intervin pentru menținerea circulației în condiții de siguranță. Pentru următoarele 24 de ore sunt disponibile peste 12.000 de tone de material […] Articolul (update) Maximă atenție! Condiții meteo nefavorabile, carosabil alunecos și gropi! apare prima dată în Autoblog.md.
20:40
(update #6, 20:20) Administraţia Națională a Drumurilor informează că circulația pe drumurile naționale, la această oră, se desfășoară în condiții de iarnă, pe anumite trasee cu polei și ghețuș. Drumarii sunt în teren și intervin pentru menținerea circulației în condiții de siguranță. Pentru următoarele 24 de ore sunt disponibile peste 12.000 de tone de material […] Articolul (update) Maximă atenție! Condiții meteo nefavorabile și carosabil alunecos apare prima dată în Autoblog.md.
18:20
(video) Premieră în industrie: Primul sistem inteligent de încălzire prin pardoseală într-o mașină # Autoblog.md
Vizualizând recent reportajul lui Serghei Ghilevici despre noul IM LS9, am observat o dotare interesantă pe care o are acest SUV și care ne-a scăpat din vedere când am scris despre el. Modelul de top al celor de la IM Motors are primul sistem inteligent de încălzire prin pardoseală într-o mașină de producție. Dotarea opțională […] Articolul (video) Premieră în industrie: Primul sistem inteligent de încălzire prin pardoseală într-o mașină apare prima dată în Autoblog.md.
16:50
Renault Kardian este un model surprinzător: un crossover subcompact, care nu se comercializează în Europa de Vest, dar a ajuns oficial pe piața din Republica Moldova. Explorat de noi în echiparea de top Techno, Kardian se remarcă prin preț accesibil și echipare echilibrată, fiind gândit special pentru oraș și drumuri mai puțin bune. Exteriorul impresionează […] Articolul (video) Renault Kardian în Moldova: Primul contact și primele impresii apare prima dată în Autoblog.md.
16:00
Serviciul Hidrometeorologic de Stat a emis încă o avertizare Cod Galben. Din această seară (18:00) și până mâine la ora prânzului, în centrul și sudul țării se vor putea simți intensificări ale vântului. Avertizarea vine în contextul unei perioade de iarnă aspră, marcată de scăderi accentuate ale temperaturilor și fenomene asociate. Potrivit sinopticienilor, se vor înregistra […] Articolul Încă o avertizare meteo în Moldova: Va viscoli, afectată fiind și capitala! apare prima dată în Autoblog.md.
15:20
O noutate importantă de la Salonul Auto de la Bruxelles: brandurile chinezești Jaecoo și Omoda intră oficial pe piața din Republica Moldova. Primele trei exemplare ale modelului Jaecoo 7 au ajuns deja în Chișinău, iar alte mașini urmează să fie livrate în perioada următoare. Lansarea showroomului este estimată până la primăvară! Ce este Omoda și […] Articolul (video) Anunț: Jaecoo și Omoda vin să-și caute clienți în Republica Moldova apare prima dată în Autoblog.md.
13:10
ANRE: Prețurile la carburanți, tot mai expuse influenței creșterii cotațiilor internaționale # Autoblog.md
Pe parcursul lunii ianuarie 2026, piețele internaționale de petrol au fost marcate de o evoluție ascendentă a prețurilor, determinată de amplificarea tensiunilor geopolitice din Orientul Mijlociu, în special de riscurile asociate relațiilor dintre Statele Unite ale Americii și Iran, care ar putea conduce la întreruperi ale tranzitului de țiței prin Strâmtoarea Ormuz, o rută strategică […] Articolul ANRE: Prețurile la carburanți, tot mai expuse influenței creșterii cotațiilor internaționale apare prima dată în Autoblog.md.
12:40
(video) Cel mai vândut automobil din China, Geely EX2, vine în Republica Moldova! Avem prețurile # Autoblog.md
Geely Moldova anunță oficial sosirea modelului EX2 pe piața din Republica Moldova. Acesta este în prezent cel mai mic și cel mai accesibil automobil 100% electric din gama Geely, poziționându-se ca o soluție ideală pentru mobilitate urbană și un potențial hit internațional în segmentul entry-level EV. EX2 este denumirea versiunii internaționale (lansată din toamna lui […] Articolul (video) Cel mai vândut automobil din China, Geely EX2, vine în Republica Moldova! Avem prețurile apare prima dată în Autoblog.md.
11:30
(video) Combustibilul importat în Moldova nu se verifică la frontieră! Cum ar putea fi despăgubiți șoferii cu mașini diesel # Autoblog.md
În plină iarnă, mii de șoferi din Republica Moldova s-au trezit cu filtrele de motorină blocate de parafină, mașinile imobilizate și reparații costisitoare. Problema a explodat în spațiul public după un episod viral în care motorina de iarnă s-a cristalizat la temperaturi de aproape minus 20 de grade Celsius. În cadrul recentei ediții a Cabinetului […] Articolul (video) Combustibilul importat în Moldova nu se verifică la frontieră! Cum ar putea fi despăgubiți șoferii cu mașini diesel apare prima dată în Autoblog.md.
10:40
Toyota rămâne cel mai bun vânzător de mașini din lume și chiar a stabilit un nou record # Autoblog.md
Suntem la sfârșit de ianuarie, iar asta înseamnă că Toyota Motor Corporation și-a finisat calculele preliminare (care pot fi neînsemnat ajustate ulterior) despre rezultatele înregistrate în 2025. Vânzările globale ale grupului auto nipon au atins un nou record, inclusiv cele de pe continentul european. Cifre, pe scurt Din păcate Toyota nu publică detalii despre care […] Articolul Toyota rămâne cel mai bun vânzător de mașini din lume și chiar a stabilit un nou record apare prima dată în Autoblog.md.
09:30
(video) Premiera lui S-Class facelift, însoțită de încă două anunțuri, unul fiind despre o colaborare importantă # Autoblog.md
Mercedes-Benz a marcat pe 29 ianuarie 2026 exact 140 de ani de la brevetul depus de Carl Benz pentru primul automobil, lansând simultan S-Class facelift – cea mai semnificativă evoluție a unui model S-Class până acum – și demarând un program amplu de celebrare globală. Evenimentul de la Mercedes-Benz Museum din Stuttgart a combinat moștenirea […] Articolul (video) Premiera lui S-Class facelift, însoțită de încă două anunțuri, unul fiind despre o colaborare importantă apare prima dată în Autoblog.md.
29 ianuarie 2026
20:40
În această seară, în cadrul Muzeului Mercedes-Benz din Stuttgart, închis intenționat în perioada 24-31 ianuarie în vederea pregătirilor pentru a serba 140 de ani de inovații și de la inventarea automobilului de către Carl Benz, producătorul german a prezentat sub sunet de orchestră și proiecții video modelul actualizat S-Class în caroseria actuală 223. Gorden Wagener, […] Articolul (video) Premieră mondială: Noul Mercedes-Benz S-Class facelift – toate detaliile apare prima dată în Autoblog.md.
18:00
Bentley lansează noile modele Continental GT S și GTC S (Convertible), inspirate de ediția limitată Supersports și extinzând gama Continental cu o combinație de dinamism sporit și prezență vizuală sportivă. Aceste modele se adresează șoferilor orientați spre performanță, îmbinând trenul de rulare High Performance Hybrid cu șasiul Bentley Performance Active preluat de la Continental GT […] Articolul (video) Premieră: Noul Bentley Continental GT S e mai puternic decât fostul W12 Speed apare prima dată în Autoblog.md.
17:10
Ianuarie 2026 se încheie cu o nouă avertizare Cod Galben. Iată ce prognozează meteorologii și ce a dispus CNMC # Autoblog.md
În contextul prognozelor meteorologice nefavorabile pentru perioada 30 ianuarie – 2 februarie 2026, Centrul Național de Management al Crizelor (CNMC) a convocat instituțiile responsabile și informează populația și autoritățile publice cu privire la măsurile dispuse la nivel național, în baza deciziilor adoptate în cadrul ședinței CNMC din 29 ianuarie 2026. Astfel, CNMC a propus Guvernului […] Articolul Ianuarie 2026 se încheie cu o nouă avertizare Cod Galben. Iată ce prognozează meteorologii și ce a dispus CNMC apare prima dată în Autoblog.md.
15:00
(video) Audi Q5 din 2011 cu doar 25000 km – exemplar „fresh” scos la vânzare în Moldova # Autoblog.md
Un Audi Q5 din prima generație, cumpărat nou în aprilie 2012 de la importatorul local, intră în atenția pasionaților de mașini rulate premium din Republica Moldova. Mașina are la bord doar 24.725 de kilometri – adică puțin peste 1000 km rulați pe an de la prima înmatriculare. Exteriorul este într-o stare remarcabilă: faruri cu xenon […] Articolul (video) Audi Q5 din 2011 cu doar 25000 km – exemplar „fresh” scos la vânzare în Moldova apare prima dată în Autoblog.md.
13:40
(video) AND: Echipele din teritoriu sunt mobilizate și intervin din timp, fără a aștepta agravarea situației # Autoblog.md
Administrația Națională a Drumurilor informează că, la această oră, drumarii acționează, în continuare, în regim permanent, cu lucrări de patrulare, monitorizare și intervenție preventivă, pentru menținerea siguranței circulației rutiere. La moment, circulația pe drumurile naționale se desfășoară, pe alocuri, în condiții de ceață foarte densă, cu vizibilitate redusă, chiar dacă avertizarea Cod Galben a expirat. […] Articolul (video) AND: Echipele din teritoriu sunt mobilizate și intervin din timp, fără a aștepta agravarea situației apare prima dată în Autoblog.md.
13:00
Zeekr, brandul premium de mobilitate electrică al grupului Geely, a anunțat la Brussels Motor Show 2026 lansarea modelului 7GT, un shooting brake electric de clasă medie, cu preț de pornire sub 46.000 €, ca parte a unei strategii ambițioase de cucerire a pieței europene. Modelul reprezintă al patrulea vehicul Zeekr vândut în Europa, alăturându-se lui […] Articolul (video) Noul Zeekr 7GT – primul contact AutoBlog.MD apare prima dată în Autoblog.md.
11:40
(video) Noul brand Kosmera Auto – detalii care ne-au fost comunicate de tânărul producător optimist # Autoblog.md
Pe 8 ianuarie 2026, când noul brand Kosmera Auto a debutat public la expoziția CES din Las Vegas, informațiile au fost limitate și au fost multe speculații în spațiul online. În aceeași zi am solicitat detalii oficiale și acestea ne-au fost expediate abia acum câteva ore. Iată deci ce am aflat suplimentar. Kosmera – noua […] Articolul (video) Noul brand Kosmera Auto – detalii care ne-au fost comunicate de tânărul producător optimist apare prima dată în Autoblog.md.
10:20
Mazda CX-5 – al treilea model din istoria mărcii care depășește pragul de cinci milioane # Autoblog.md
Mazda Motor Corporation anunță că producția și vânzările cumulate globale ale modelului CX-5 au atins cinci milioane de unități la sfârșitul anului 2025. Acest reper face din CX-5 al treilea model din istoria mărcii nipone care depășește pragul de cinci milioane, după Mazda323 și Mazda3. Iar dintre toate vehiculele Mazda care integrează complet tehnologia Skyactiv […] Articolul Mazda CX-5 – al treilea model din istoria mărcii care depășește pragul de cinci milioane apare prima dată în Autoblog.md.
09:30
Elon Musk anunță că Tesla va înceta producția sedanului premium Model S și a SUV-ului Model X în următorul trimestru, redirecționând spațiul fabricii din California către o linie de asamblare pentru roboții umanoizi Optimus. Declarația a fost făcută în cadrul unui webcast privind rezultatele financiare, unde compania a raportat prima scădere anuală a veniturilor din […] Articolul Oficial: Tesla Model S și Model X sunt scoase din producție apare prima dată în Autoblog.md.
09:00
Circulație asigurată pe drumurile naționale, însă în condiții de ceață și cu risc de cădere a arborilor # Autoblog.md
Administrația Națională a Drumurilor (AND) informează că, în dimineața zilei de 29 ianuarie 2026, circulația pe drumurile naționale se desfășoară în condiții de ceață, pe alocuri densă, cu vizibilitate redusă la 200 de metri sau mai puțin. Partea carosabilă este umedă, iar pe alocuri se semnalează ghețuș, ceea ce face deplasarea extrem de periculoasă. Pe […] Articolul Circulație asigurată pe drumurile naționale, însă în condiții de ceață și cu risc de cădere a arborilor apare prima dată în Autoblog.md.
28 ianuarie 2026
17:40
Volvo Cars analizează posibilitatea extinderii gamei cu un vehicul utilitar cu trei rânduri de scaune, mai mare decât actualul XC90, pentru a concura direct cu flagship-urile de lux precum Mercedes-Benz GLS și BMW X7. Declarațiile au fost făcute de CEO-ul Håkan Samuelsson în cadrul unei conferințe de presă la Stockholm de după premiera lui EX60, […] Articolul SUV-uri mari trebuie să aibă toți?! Se gândește la asta și Volvo apare prima dată în Autoblog.md.
16:50
Mercedes-AMG a început testele de iarnă intense pentru un nou model extrem, încă neanunțat oficial, în apropierea Cercului Polar de Nord din Suedia. Chiar și sub camuflaj complet și în lumina slabă a iernii scandinave, vehiculul iese în evidență printr-o prezență extrem de necompromisă, deplasându-se prin zăpadă cu o forță impresionantă. Peisajele înghețate ale Suediei […] Articolul (foto) Mercedes a anunțat al doilea model din seria Mythos apare prima dată în Autoblog.md.
15:40
Spălarea mașinii iarna – recomandare sau risc? Ce spun specialiștii despre protecția caroseriei sub zero grade # Autoblog.md
Iarna pune la încercare nu doar șoferii, ci și mașinile lor. Mulți conducători auto se întreabă dacă este indicat să spele automobilul atunci când temperaturile scad sub zero grade Celsius. Este un risc real sau, dimpotrivă, o măsură esențială de protecție? Răspunsul vine de la specialiști: spălarea mașinii este recomandată chiar și în sezonul rece, […] Articolul Spălarea mașinii iarna – recomandare sau risc? Ce spun specialiștii despre protecția caroseriei sub zero grade apare prima dată în Autoblog.md.
13:10
Porsche a anunțat o schimbare importantă la nivelul conducerii creative: Tobias Sühlmann (46 de ani) va prelua funcția de Head of Design începând cu 1 februarie 2026. Îl va înlocui pe Michael Mauer (63 de ani), care a condus departamentul de design al mărcii timp de peste două decenii! Sühlmann provine de la producătorul britanic […] Articolul Porsche își schimbă designerul-șef apare prima dată în Autoblog.md.
12:40
BMW a pregătit modelele M5 și XM pentru standardul de emisii Euro 7. Schimbă și emblemele pe mașini # Autoblog.md
BMW M a anunțat revizuiri tehnice importante pentru modelele de înaltă performanță M5 și XM Label, pregătindu-le din timp pentru standardul european de emisii Euro 7, care va intra în vigoare din 2027. Mașinile actualizate tehnic vor fi introduse din primăvară și se vor vinde în toate țările UE, precum și în țările care urmează […] Articolul BMW a pregătit modelele M5 și XM pentru standardul de emisii Euro 7. Schimbă și emblemele pe mașini apare prima dată în Autoblog.md.
11:30
(foto) Mercedes-Benz sărbătorește 140 de ani de la inventarea automobilului – inovația în ADN-ul mărcii # Autoblog.md
Pe 29 ianuarie 2026, automobilul împlinește 140 de ani, iar Mercedes-Benz va marca acest moment istoric prin lansarea lui S-Class facelift, actualizat și rafinat în fiecare detaliu. Premiera reprezintă punctul de start al celui mai amplu program de lansări de produse din istoria companiei: peste 40 de modele noi vor fi prezentate în următorii doi […] Articolul (foto) Mercedes-Benz sărbătorește 140 de ani de la inventarea automobilului – inovația în ADN-ul mărcii apare prima dată în Autoblog.md.
10:30
MINI a anunțat o actualizare tehnică extinsă pentru modelele complet electrice Countryman E și Countryman SE ALL4, care vor intra în vigoare din martie 2026. Noul Countryman E devine primul model MINI cu o autonomie pur electrică de peste 500 km, transformând cel mai mare model din gamă într-un companion atractiv pentru orice aventură. Autonomie […] Articolul Autonomia electrică a modelului MINI Countryman E va depăși din primăvară 500 km apare prima dată în Autoblog.md.
09:40
Genesis a prezentat astăzi, 28 ianuarie 2026, la Liwa Oasis în Emiratele Arabe Unite, noul X Skorpio Concept – un vehicul off-road extrem conceput pentru terenuri dificile, inclusiv deșerturi. Modelul, inspirat de un scorpion negru, reprezintă primul vehicul off-road extrem al mărcii, construit pentru a cuceri medii dure cu performanță de vârf și design luxos, […] Articolul (video) Genesis dezvăluie X Skorpio Concept – vehicul off-road extrem cu 1115 CP apare prima dată în Autoblog.md.
08:50
Administrația Națională a Drumurilor informează că, în această dimineață de 28 ianuarie 2026, circulația pe drumurile naționale se desfășoară în condiții de iarnă, cu ceață, carosabil umed și pe alocuri ghețuș. Drumarii au intervenit pe parcursul nopții cu lucrări preventive de combatere a lunecușului, pentru siguranța participanților la trafic și asigurarea viabilității drumurilor naționale. Echipele […] Articolul Cum se circulă astăzi prin țară și ce mesaj transmite Primăria Chișinău apare prima dată în Autoblog.md.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.