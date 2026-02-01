Urmează un nou test pentru motorina de import? SHS anunță temperaturi de –20°C și mai scăzute
Autoblog.md, 1 februarie 2026 16:50
Serviciul Hidrometeorologic de Stat a emis o nouă avertizare – Cod Galben de vreme geroasă – valabilă în intervalul 1 februarie 2026 (ora 20:00 – 3 februarie 2026 (ora 10:00). Avertizarea vizează predominant zonele din nordul Republicii Moldova (vezi harta), unde vremea va fi geroasă, în special în orele nopții și ale dimineții. Temperatura minimă
• • •
Acum o oră
16:50
Urmează un nou test pentru motorina de import? SHS anunță temperaturi de –20°C și mai scăzute # Autoblog.md
Acum 12 ore
09:10
Accident grav pe traseul M5, în raionul Sîngerei. Tânăr fără permis decedat la volanul unei Mazda # Autoblog.md
Poliția a fost sesizată aseară, în jurul orei 20:15, despre producerea unui accident rutier grav pe traseul M5. În direcția localității Valea lui Vlad din raionul Sîngerei un automobil de marcă Mazda s-a lovit violent de un copac. Cercetările preliminare ale polițiștilor menționează că la volan era un tânăr în vârstă de 21 de ani.
Ieri
21:10
(update #6, 20:20) Administraţia Națională a Drumurilor informează că circulația pe drumurile naționale, la această oră, se desfășoară în condiții de iarnă, pe anumite trasee cu polei și ghețuș. Drumarii sunt în teren și intervin pentru menținerea circulației în condiții de siguranță. Pentru următoarele 24 de ore sunt disponibile peste 12.000 de tone de material
20:40
18:20
(video) Premieră în industrie: Primul sistem inteligent de încălzire prin pardoseală într-o mașină # Autoblog.md
Vizualizând recent reportajul lui Serghei Ghilevici despre noul IM LS9, am observat o dotare interesantă pe care o are acest SUV și care ne-a scăpat din vedere când am scris despre el. Modelul de top al celor de la IM Motors are primul sistem inteligent de încălzire prin pardoseală într-o mașină de producție. Dotarea opțională
Mai mult de 2 zile în urmă
16:50
Renault Kardian este un model surprinzător: un crossover subcompact, care nu se comercializează în Europa de Vest, dar a ajuns oficial pe piața din Republica Moldova. Explorat de noi în echiparea de top Techno, Kardian se remarcă prin preț accesibil și echipare echilibrată, fiind gândit special pentru oraș și drumuri mai puțin bune. Exteriorul impresionează
16:00
Serviciul Hidrometeorologic de Stat a emis încă o avertizare Cod Galben. Din această seară (18:00) și până mâine la ora prânzului, în centrul și sudul țării se vor putea simți intensificări ale vântului. Avertizarea vine în contextul unei perioade de iarnă aspră, marcată de scăderi accentuate ale temperaturilor și fenomene asociate. Potrivit sinopticienilor, se vor înregistra
15:20
O noutate importantă de la Salonul Auto de la Bruxelles: brandurile chinezești Jaecoo și Omoda intră oficial pe piața din Republica Moldova. Primele trei exemplare ale modelului Jaecoo 7 au ajuns deja în Chișinău, iar alte mașini urmează să fie livrate în perioada următoare. Lansarea showroomului este estimată până la primăvară! Ce este Omoda și
13:10
ANRE: Prețurile la carburanți, tot mai expuse influenței creșterii cotațiilor internaționale # Autoblog.md
Pe parcursul lunii ianuarie 2026, piețele internaționale de petrol au fost marcate de o evoluție ascendentă a prețurilor, determinată de amplificarea tensiunilor geopolitice din Orientul Mijlociu, în special de riscurile asociate relațiilor dintre Statele Unite ale Americii și Iran, care ar putea conduce la întreruperi ale tranzitului de țiței prin Strâmtoarea Ormuz, o rută strategică
12:40
(video) Cel mai vândut automobil din China, Geely EX2, vine în Republica Moldova! Avem prețurile # Autoblog.md
Geely Moldova anunță oficial sosirea modelului EX2 pe piața din Republica Moldova. Acesta este în prezent cel mai mic și cel mai accesibil automobil 100% electric din gama Geely, poziționându-se ca o soluție ideală pentru mobilitate urbană și un potențial hit internațional în segmentul entry-level EV. EX2 este denumirea versiunii internaționale (lansată din toamna lui
11:30
(video) Combustibilul importat în Moldova nu se verifică la frontieră! Cum ar putea fi despăgubiți șoferii cu mașini diesel # Autoblog.md
În plină iarnă, mii de șoferi din Republica Moldova s-au trezit cu filtrele de motorină blocate de parafină, mașinile imobilizate și reparații costisitoare. Problema a explodat în spațiul public după un episod viral în care motorina de iarnă s-a cristalizat la temperaturi de aproape minus 20 de grade Celsius. În cadrul recentei ediții a Cabinetului
10:40
Toyota rămâne cel mai bun vânzător de mașini din lume și chiar a stabilit un nou record # Autoblog.md
Suntem la sfârșit de ianuarie, iar asta înseamnă că Toyota Motor Corporation și-a finisat calculele preliminare (care pot fi neînsemnat ajustate ulterior) despre rezultatele înregistrate în 2025. Vânzările globale ale grupului auto nipon au atins un nou record, inclusiv cele de pe continentul european. Cifre, pe scurt Din păcate Toyota nu publică detalii despre care
09:30
(video) Premiera lui S-Class facelift, însoțită de încă două anunțuri, unul fiind despre o colaborare importantă # Autoblog.md
Mercedes-Benz a marcat pe 29 ianuarie 2026 exact 140 de ani de la brevetul depus de Carl Benz pentru primul automobil, lansând simultan S-Class facelift – cea mai semnificativă evoluție a unui model S-Class până acum – și demarând un program amplu de celebrare globală. Evenimentul de la Mercedes-Benz Museum din Stuttgart a combinat moștenirea
29 ianuarie 2026
20:40
În această seară, în cadrul Muzeului Mercedes-Benz din Stuttgart, închis intenționat în perioada 24-31 ianuarie în vederea pregătirilor pentru a serba 140 de ani de inovații și de la inventarea automobilului de către Carl Benz, producătorul german a prezentat sub sunet de orchestră și proiecții video modelul actualizat S-Class în caroseria actuală 223. Gorden Wagener,
18:00
Bentley lansează noile modele Continental GT S și GTC S (Convertible), inspirate de ediția limitată Supersports și extinzând gama Continental cu o combinație de dinamism sporit și prezență vizuală sportivă. Aceste modele se adresează șoferilor orientați spre performanță, îmbinând trenul de rulare High Performance Hybrid cu șasiul Bentley Performance Active preluat de la Continental GT
17:10
Ianuarie 2026 se încheie cu o nouă avertizare Cod Galben. Iată ce prognozează meteorologii și ce a dispus CNMC # Autoblog.md
În contextul prognozelor meteorologice nefavorabile pentru perioada 30 ianuarie – 2 februarie 2026, Centrul Național de Management al Crizelor (CNMC) a convocat instituțiile responsabile și informează populația și autoritățile publice cu privire la măsurile dispuse la nivel național, în baza deciziilor adoptate în cadrul ședinței CNMC din 29 ianuarie 2026. Astfel, CNMC a propus Guvernului
15:00
(video) Audi Q5 din 2011 cu doar 25000 km – exemplar „fresh” scos la vânzare în Moldova # Autoblog.md
Un Audi Q5 din prima generație, cumpărat nou în aprilie 2012 de la importatorul local, intră în atenția pasionaților de mașini rulate premium din Republica Moldova. Mașina are la bord doar 24.725 de kilometri – adică puțin peste 1000 km rulați pe an de la prima înmatriculare. Exteriorul este într-o stare remarcabilă: faruri cu xenon
13:40
(video) AND: Echipele din teritoriu sunt mobilizate și intervin din timp, fără a aștepta agravarea situației # Autoblog.md
Administrația Națională a Drumurilor informează că, la această oră, drumarii acționează, în continuare, în regim permanent, cu lucrări de patrulare, monitorizare și intervenție preventivă, pentru menținerea siguranței circulației rutiere. La moment, circulația pe drumurile naționale se desfășoară, pe alocuri, în condiții de ceață foarte densă, cu vizibilitate redusă, chiar dacă avertizarea Cod Galben a expirat.
13:00
Zeekr, brandul premium de mobilitate electrică al grupului Geely, a anunțat la Brussels Motor Show 2026 lansarea modelului 7GT, un shooting brake electric de clasă medie, cu preț de pornire sub 46.000 €, ca parte a unei strategii ambițioase de cucerire a pieței europene. Modelul reprezintă al patrulea vehicul Zeekr vândut în Europa, alăturându-se lui
11:40
(video) Noul brand Kosmera Auto – detalii care ne-au fost comunicate de tânărul producător optimist # Autoblog.md
Pe 8 ianuarie 2026, când noul brand Kosmera Auto a debutat public la expoziția CES din Las Vegas, informațiile au fost limitate și au fost multe speculații în spațiul online. În aceeași zi am solicitat detalii oficiale și acestea ne-au fost expediate abia acum câteva ore. Iată deci ce am aflat suplimentar. Kosmera – noua
10:20
Mazda CX-5 – al treilea model din istoria mărcii care depășește pragul de cinci milioane # Autoblog.md
Mazda Motor Corporation anunță că producția și vânzările cumulate globale ale modelului CX-5 au atins cinci milioane de unități la sfârșitul anului 2025. Acest reper face din CX-5 al treilea model din istoria mărcii nipone care depășește pragul de cinci milioane, după Mazda323 și Mazda3. Iar dintre toate vehiculele Mazda care integrează complet tehnologia Skyactiv
09:30
Elon Musk anunță că Tesla va înceta producția sedanului premium Model S și a SUV-ului Model X în următorul trimestru, redirecționând spațiul fabricii din California către o linie de asamblare pentru roboții umanoizi Optimus. Declarația a fost făcută în cadrul unui webcast privind rezultatele financiare, unde compania a raportat prima scădere anuală a veniturilor din
09:00
Circulație asigurată pe drumurile naționale, însă în condiții de ceață și cu risc de cădere a arborilor # Autoblog.md
Administrația Națională a Drumurilor (AND) informează că, în dimineața zilei de 29 ianuarie 2026, circulația pe drumurile naționale se desfășoară în condiții de ceață, pe alocuri densă, cu vizibilitate redusă la 200 de metri sau mai puțin. Partea carosabilă este umedă, iar pe alocuri se semnalează ghețuș, ceea ce face deplasarea extrem de periculoasă. Pe
28 ianuarie 2026
17:40
Volvo Cars analizează posibilitatea extinderii gamei cu un vehicul utilitar cu trei rânduri de scaune, mai mare decât actualul XC90, pentru a concura direct cu flagship-urile de lux precum Mercedes-Benz GLS și BMW X7. Declarațiile au fost făcute de CEO-ul Håkan Samuelsson în cadrul unei conferințe de presă la Stockholm de după premiera lui EX60,
16:50
Mercedes-AMG a început testele de iarnă intense pentru un nou model extrem, încă neanunțat oficial, în apropierea Cercului Polar de Nord din Suedia. Chiar și sub camuflaj complet și în lumina slabă a iernii scandinave, vehiculul iese în evidență printr-o prezență extrem de necompromisă, deplasându-se prin zăpadă cu o forță impresionantă. Peisajele înghețate ale Suediei
15:40
Spălarea mașinii iarna – recomandare sau risc? Ce spun specialiștii despre protecția caroseriei sub zero grade # Autoblog.md
Iarna pune la încercare nu doar șoferii, ci și mașinile lor. Mulți conducători auto se întreabă dacă este indicat să spele automobilul atunci când temperaturile scad sub zero grade Celsius. Este un risc real sau, dimpotrivă, o măsură esențială de protecție? Răspunsul vine de la specialiști: spălarea mașinii este recomandată chiar și în sezonul rece,
13:10
Porsche a anunțat o schimbare importantă la nivelul conducerii creative: Tobias Sühlmann (46 de ani) va prelua funcția de Head of Design începând cu 1 februarie 2026. Îl va înlocui pe Michael Mauer (63 de ani), care a condus departamentul de design al mărcii timp de peste două decenii! Sühlmann provine de la producătorul britanic
12:40
BMW a pregătit modelele M5 și XM pentru standardul de emisii Euro 7. Schimbă și emblemele pe mașini # Autoblog.md
BMW M a anunțat revizuiri tehnice importante pentru modelele de înaltă performanță M5 și XM Label, pregătindu-le din timp pentru standardul european de emisii Euro 7, care va intra în vigoare din 2027. Mașinile actualizate tehnic vor fi introduse din primăvară și se vor vinde în toate țările UE, precum și în țările care urmează
11:30
(foto) Mercedes-Benz sărbătorește 140 de ani de la inventarea automobilului – inovația în ADN-ul mărcii # Autoblog.md
Pe 29 ianuarie 2026, automobilul împlinește 140 de ani, iar Mercedes-Benz va marca acest moment istoric prin lansarea lui S-Class facelift, actualizat și rafinat în fiecare detaliu. Premiera reprezintă punctul de start al celui mai amplu program de lansări de produse din istoria companiei: peste 40 de modele noi vor fi prezentate în următorii doi
10:30
MINI a anunțat o actualizare tehnică extinsă pentru modelele complet electrice Countryman E și Countryman SE ALL4, care vor intra în vigoare din martie 2026. Noul Countryman E devine primul model MINI cu o autonomie pur electrică de peste 500 km, transformând cel mai mare model din gamă într-un companion atractiv pentru orice aventură. Autonomie
09:40
Genesis a prezentat astăzi, 28 ianuarie 2026, la Liwa Oasis în Emiratele Arabe Unite, noul X Skorpio Concept – un vehicul off-road extrem conceput pentru terenuri dificile, inclusiv deșerturi. Modelul, inspirat de un scorpion negru, reprezintă primul vehicul off-road extrem al mărcii, construit pentru a cuceri medii dure cu performanță de vârf și design luxos,
08:50
Administr
27 ianuarie 2026
17:00
Serviciul Hidrometeorologic de Stat a emis un Cod Galben de ceață, al doilea de genul dat din acest an, valabilă pe întreg teritoriul țării. Intervalul de acțiune: 27 ianuarie (ora 20:00) – 28 ianuarie (ora 13:00). Fenomenul meteorologic vizează formarea ceții pe arii extinse, cu vizibilitate scăzând la 200 de metri și sub această valoare. […] Articolul Cod Galben de ceață în toată țara, însoțit de încă o avertizare meteo apare prima dată în Autoblog.md.
16:30
Pe fundalul condițiilor meteo complicate, care afectează toată țara, această fotografie vine ca un trăsnet emoțional. Unul mai mult pentru șoferii care țin cont de reguli și care pot fi supuși riscurilor anume din cauza altora indiferenți. Astăzi, în cadrul acțiunilor de supraveghere a traficului rutier desfășurate de inspectorii de patrulare, au fost depistați mai […] Articolul Imaginea zilei: Șoferi din Moldova care nu văd ce se face afară apare prima dată în Autoblog.md.
15:50
Un grav accident rutier soldat cu șapte decese s-a întâmplat în această după amiază pe traseul DN6 – E70, în zona localității Lugojel, la intrarea pe centura Lugoj, județul Timiș. Un microbuz care transporta cetățeni greci dintr-o cursă Grecia – Franța a fost angajat în depășirea unei autocisterne, însă din motive bizare nu s-a încadrat […] Articolul (video) No comment: Accidentul care a îngrozit astăzi România apare prima dată în Autoblog.md.
15:10
(video) Unicul exemplar din lume, ajuns în Republica Moldova! Acesta e Range Rover SV Chalet 1551 # Autoblog.md
În showroomul Land Rover Moldova a ajuns o adevărată bijuterie auto: Range Rover SV Chalet 1551 – un exemplar unicat la nivel mondial, comandat special de importatorul oficial din Republica Moldova. Mașina nu este un Range Rover SV obișnuit, ci o versiune super-exclusivă, creată ca recompensă pentru performanțele remarcabile ale dealerului în regiune acum doi […] Articolul (video) Unicul exemplar din lume, ajuns în Republica Moldova! Acesta e Range Rover SV Chalet 1551 apare prima dată în Autoblog.md.
14:20
Președintele Forumului Național al Dealerilor BMW din SUA, Kirk Cordill, consideră că marca germană are nevoie urgentă de un SUV full-size cu trei rânduri de scaune, capabil să concureze direct cu giganții americani precum Cadillac Escalade, Lincoln Navigator și Infiniti QX80. Declarațiile sale vin în contextul în care BMW a încheiat anul 2025 cu un […] Articolul Se dorește un BMW mai mare decât X7! Va fi posibil sub brandul ALPINA? apare prima dată în Autoblog.md.
13:40
(video) Manevra unui tânăr care abia și-a luat permisul. Vezi cum s-a ciocnit cu o ambulanță pe bd. Dacia # Autoblog.md
Ieri, în jurul orei 23:30, pe bulevardul Dacia s-a produs un accident rutier soldat cu traumatizarea mai multor persoane. Momentul accidentului a apărut în spațiul online abia acum către ora amiezii. Potrivit informațiilor preliminare, un tânăr de 19 ani, aflat la volanul unui BMW, în timpul deplasării, în circumstanțe ce urmează a fi stabilite, a […] Articolul (video) Manevra unui tânăr care abia și-a luat permisul. Vezi cum s-a ciocnit cu o ambulanță pe bd. Dacia apare prima dată în Autoblog.md.
11:20
Jaguar analizează dezvoltarea a cel puțin un automobil parțial pe benzină, într-o mișcare ce ar putea fi interpretată drept o inversare majoră a planurilor de relansare complet electrică a mărcii britanice. Sub o inițiativă secretă menită să calmeze îngrijorările șoferilor legate de autonomia redusă în călătorii lungi, inginerii au fost însărcinați să construiască un sistem […] Articolul The Times: Jaguar explorează posibilitatea de a produce mașini parțial pe benzină apare prima dată în Autoblog.md.
10:00
Autoritățile au activat protocoale de criză. Armata Națională și IGSU vor interveni unde va fi necesar # Autoblog.md
În dimineața zilei de 27 ianuarie 2026, proaspăt înființatul Centru Național de Management al Crizelor (CNMC) a convocat o ședință operativă de coordonare, în contextul condițiilor meteo nefavorabile înregistrate pe întreg teritoriul Republicii Moldova. La ședință a participat și Prim-ministrul Republicii Moldova, alături de conducerea instituțiilor cu atribuții în domeniul managementului situațiilor de criză. În […] Articolul Autoritățile au activat protocoale de criză. Armata Națională și IGSU vor interveni unde va fi necesar apare prima dată în Autoblog.md.
09:40
Articol de: Škoda Moldova Škoda Moldova lansează una dintre cele mai atractive oferte de iarnă din ultimii ani, cu avantaje de până la 6.300 €, livrare rapidă și stoc limitat de automobile disponibile imediat. Oferta este valabilă pentru modelele anului 2025 și se adresează clienților care își doresc o mașină sigură, bine echipată și gata de […] Articolul (P) Škoda Moldova – Reduceri record la modelele 2025. Acum este momentul să cumperi apare prima dată în Autoblog.md.
09:00
(P) Automobilul care schimbă regulile – faceți cunoștință cu noul Volvo EX60 complet electric # Autoblog.md
Articol de: Volvo Cars Moldova Descoperiți noul Volvo EX60 – un SUV electric de clasă medie care redefinește standardele în cel mai mare segment al pieței de vehicule electrice, oferind un echilibru remarcabil între autonomie, viteză de încărcare, performanță și preț. EX60, un SUV cu cinci locuri orientat către familie, elimină anxietatea legată de autonomie, oferă […] Articolul (P) Automobilul care schimbă regulile – faceți cunoștință cu noul Volvo EX60 complet electric apare prima dată în Autoblog.md.
08:50
(update) Apelurile și informațiile Poliției despre circulație, în contextul poleiului înregistrat pe drumurile din Moldova # Autoblog.md
(update #3, ora 8:22) (update #2, ora 8:18) (update #1, ora 8:11) Inspectoratul General al Poliției confirmă condițiile complicate ale vremii pe drumurile din țară. De la prima oră a dimineții au fost publicate mai multe mesaje pe paginile de socializare ale Poliției Naționale. Iată-le în ordinea publicării, acest articol fiind actualizat astăzi în permanență […] Articolul (update) Apelurile și informațiile Poliției despre circulație, în contextul poleiului înregistrat pe drumurile din Moldova apare prima dată în Autoblog.md.
08:30
ATENȚIONARE: Ghețuș persistent pe drumurile naționale! Condiții dificile de circulație! # Autoblog.md
După o noapte în care s-a depus chiciură și polei pe suprafețe, în urma precipitațiilor slabe sub formă de ploaie la temperaturi sub zero grade Celsius, Administrația Națională a Drumurilor informează că, la această oră, circulația pe drumurile naționale se desfășoară cu dificultate, din cauza ghețușului format pe carosabil, care este EXTREM de alunecos! Ghețușul […] Articolul ATENȚIONARE: Ghețuș persistent pe drumurile naționale! Condiții dificile de circulație! apare prima dată în Autoblog.md.
26 ianuarie 2026
18:30
La doar câteva săptămâni de la deschiderea rezervărilor pentru modelul modernizat Xiaomi SU7 (din 7 ianuarie), modelul înregistrează un succes fulminant în rețeaua de magazine Xiaomi Auto. Deși prețul de pre-sale este mai mare decât al originalului încă actual, entuziasmul public rămâne extrem de ridicat. Magazinele din Beijing raportează comenzi de la 200 la peste […] Articolul Xiaomi SU7 2026 are peste 100.000 de precomenzi în doar 15 zile, conform estimărilor apare prima dată în Autoblog.md.
18:20
17:00
(video) Noul Duster pentru indieni arată mai interesant decât cele pentru restul lumii # Autoblog.md
O prezentare de mașină combinată cu un concert muzical și artificii lansate pe un stadion din Chennai. Astfel a decis Renault să introducă noul Duster pe piața din India. Cu peste 200.000 unități vândute doar în India și aproape două milioane la nivel global din 2010, Duster rămâne un simbol al aventurii, robusteții și accesibilității. […] Articolul (video) Noul Duster pentru indieni arată mai interesant decât cele pentru restul lumii apare prima dată în Autoblog.md.
16:00
(video) Bertone dezvăluie noul Runabout – o reinterpretare modernă a legendarului concept din 1969 # Autoblog.md
Atelierul Bertone a prezentat oficial proiectul Runabout, o creație care unește moștenirea clasică a caroseriei italiene cu designul și tehnologia contemporană. Modelul reprezintă prima realizare din noua Bertone Classic Line și va fi expus la Ultimate Supercar Garage, în co-locație cu salonul auto Rétromobile 2026 (29 ianuarie-1 februarie, Paris), alături de Bertone GB110 și de […] Articolul (video) Bertone dezvăluie noul Runabout – o reinterpretare modernă a legendarului concept din 1969 apare prima dată în Autoblog.md.
15:00
La numai un an de la momentul lansării în fabricația de serie, uzina de la Mioveni a anunțat producerea exemplarului Bigster cu numărul de ordine #100.000. Echipat cu motorizarea Hybrid 155, automobilul aniversar în culoare Indigo Blue și cu plafon negru, va rămâne în România, de unde este originar proprietarul. De la debutul său comercial, […] Articolul Un an – 100.000 de Dacia Bigster! O nouă sărbătoare la Mioveni apare prima dată în Autoblog.md.
12:50
(foto) Suferă și drumarii: O autospecială s-a răsturnat la intrarea în satul Sirota din raionul Orhei # Autoblog.md
Duminică seara târziu, la intrarea în satul Sirota din raionul Orhei, o autospecială antrenată în lucrări de întreținere a drumului a derapat de pe carosabilul alunecos. În consecință s-a răsturnat într-un șanț de pe marginea traseului. În urma incidentului, două persoane aflate în cabină au suferit traumatisme și au fost transportate la spital pentru îngrijiri […] Articolul (foto) Suferă și drumarii: O autospecială s-a răsturnat la intrarea în satul Sirota din raionul Orhei apare prima dată în Autoblog.md.
