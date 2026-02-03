Trump solicită despăgubiri de 1 miliard de dolari de la Universitatea Harvard

11:10

Un francez, Tom Félix, în vârstă de 34 de ani, care risca să fie condamnat la moartea în Malaysia, cu privire la deţinere şi trafic de droguri, a fost achitat şi urmează să fie eliberat, a decis marţi un tribunal malaysian, relatează AFP. "În acest dosar, tribunalul nu a reuşit să stabilească proba vinovăţiei. Acuzatul […]