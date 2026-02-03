Restricții la vânătoare în Republica Moldova, începând cu 2 februarie

10:30

Începând cu duminică, 1 februarie, vizitarea Fontanei di Trevi din Roma, capodoperă din secolul al XVIII-lea, va fi posibilă doar contra unui bilet de intrare de 2 euro, informează Le Figaro. Autoritățile romane susțin că această taxă are scopul de a reduce aglomerația, care poate ajunge până la 30.000 de vizitatori pe zi în sezonul […] Articolul Acces plătit la Fontana di Trevi din Roma: turiștii vor achita 2 euro pentru a intra în zona fântânii apare prima dată în Vocea Basarabiei.