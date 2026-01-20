SRL Lukoil-Moldova, amendată pentru refuzul de a preda statului infrastructura economică de la Aeroportul Chișinău
Anticoruptie.md, 20 ianuarie 2026 19:40
Consiliul pentru examinarea investițiilor de importanță pentru securitatea statului a aplicat SRL Lukoil-Moldova o amendă în mărime de 5% din cifra de afaceri, dar nu mai mare de 5 milioane de lei, pentru nerespectarea deciziei din 14 decembrie a Consiliului, care a oferit un termen
• • •
Alte ştiri de Anticoruptie.md
Acum 30 minute
19:40
SRL Lukoil-Moldova, amendată pentru refuzul de a preda statului infrastructura economică de la Aeroportul Chișinău # Anticoruptie.md
Consiliul pentru examinarea investițiilor de importanță pentru securitatea statului a aplicat SRL Lukoil-Moldova o amendă în mărime de 5% din cifra de afaceri, dar nu mai mare de 5 milioane de lei, pentru nerespectarea deciziei din 14 decembrie a Consiliului, care a oferit un termen
Acum 6 ore
15:20
Un bărbat originar din raionul Șoldănești a fost reținut, marți, de ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA), fiind bănuit de pretinderea unei mite în sumă de 50000 de euro, pentru a influența luarea deciziei într-o cauză penală de trafic de ființe umane.Persoana a fost reținută
Acum 24 ore
00:50
Grecianîi, Ceban și Bătrîncea, martori ai apărării în Dosarul „Kuliok” // Ce nume au mai fost admise de CSJ pentru apărarea lui Dodon # Anticoruptie.md
Primarul municipiului Chișinău, Ion Ceban, și fosta președintă a Parlamentului, Zinaida Greceanîi, vor fi audiați în calitate de martori ai apărării în dosarul sub denumirea generică „Kuliok”, în care este cercetat fostul președinte Igor Dodon, pentru finațarea ilegală a unui partid politic. Decizia a
00:40
Condamnare la 15 ani de închisoare a primit o persoană, recunoscută vinovată de comiterea infracțiunilor de trădare de patrie și escrocherie în proporții deosebit de mari, anunță Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS). Inculpatul ar fi acordat ajutor Federației Ruse (FR)
Ieri
19:50
Trei angajați ai Ministerului Afacerilor Interne (MAI) au fost condamnați la câte 3 ani de închisoare pentru abuz de serviciu și fals în acte publice în dosarul angajărilor fictive de la Ministerul Afacerilor Interne, anunță Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS). Potrivit
18:40
Intenția lui Vladimir Plahotniuc, dar și acceptarea acestuia de către procurori și judecători, ca să fie martor în dosarul numit generic „Kuliok”, în care inculpat este fostul președinte al țării Igor Dodon ridică mai multe semne de întrebare. Plahotniuc este cercetat penal pentru corupție
18:30
Finul lui Plahotniuc, Dorin Damir, și fostul ministru al Apărării, Alexandru Pînzari, condamnați la trei ani de închisoare # Anticoruptie.md
Fostul șef al Inspectoratului General al Poliției, Alexandru Pînzari, și Dorin Damir, finul lui Vladimir Plahotniuc, au fost condamnați, luni, la câte trei ani de închisoare pentru abuz în serviciu. În acelaș dosar, al angajarilor fictive, magistrații de la Judecătoria Chișinău, sector Buiucani, l-au mai
16:00
Uniunea Europeană construiește, pe tăcute, un regim de frontieră biometric împreună cu Statele Unite care îi va trata pe toți călătorii mai întâi ca potențiali suspecți și abia apoi ca titulari de drepturi. Pentru Republica Moldova, aceasta nu este o poveste abstractă despre „Bruxelles” – este
12:20
O încăpere locativă în valoare de circa 5,8 milioane de lei a fost pusă sub sechestru, într-un dosar de escrocherie, de către Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale (ARBI) a Centrului Național Anticorupție (CNA), pe parcursul săptămânii precedente.Potrivit CNA, sechestre aplicate anterior pe bunuri
Mai mult de 2 zile în urmă
19:40
Pe parcursul anului 2025, portalul Anticorupție.md al Centrului de Investigații Jurnalistice a publicat 46 interviuri cu experți și experte în diferite domenii din Republica Moldova și din afara țării. Realizate de echipa CIJM sau de partenerii noștri - Radio France International și Fundația Friedrih Ebert
13:50
DOC// Dosarul nevinovăției lui Veaceslav Platon. „Manevre” la Curtea Supremă de Justiție # Anticoruptie.md
Curtea Supremă de Justiție (CSJ) a respins crererea de accelerare a examinării cauzei procurorei Elena Ceruţa împotriva Consiliului Superior al Magistraturii, în care cere anularea a două hotărâri, care se referă la specializarea judecătorilor. Instanța a decis că, deși cauza a fost înregistrată cu 15 luni
11:20
Schemă de trafic de influență, destructurată de CNA. Două persoane, reținute la Cahul # Anticoruptie.md
Centrul Național Anticorupție (CNA), în comun cu procurorii municipiului Cahul, au reținut două persoane în urma unor percheziții desfășurate într-o cauză penală pornită pe faptul traficului de influență. Potrivit materialelor anchetei, bănuiții ar fi pretins și primit de la mai mulți cetățeni diferite sume
08:40
Fosta președintă a Comitetului de Conducere al Victoriabank, Natalia Politov-Cangaș, aunge în fața instanței. Procuroirii au depus dosarul, în data de 15 ianuarie, la Judecătoria Chișinău. Politov-Gangaș este învinuită de escrocherie, iar dosarul a fost pus pe masa judecătorilor la distanță de mai bine
15 ianuarie 2026
16:10
Apel adresat cetățenilor Republicii Moldova aflați în Iran: „Evitați călătoriile și părăsiți imediat țara!” # Anticoruptie.md
În contextul deteriorării situației de securitate din Republica Islamică Iran, Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova recomandă cetățenilor moldoveni să evite orice călătorie în această țară, iar celor care se află deja pe teritoriul iranian – să analizeze părăsirea imediată a țării, pe rute
12:00
Zece persoane, luate prin surprindere de CNA Un local, construit ilegal în centrul istoric al capitalei # Anticoruptie.md
Centrul Național Anticorupție și procurorii mun. Chișinău desfășoară acțiuni de urmărire penală în raza capitalei într-un dosar privind construcția ilegală a unui local din strada E. Doga - zonă istorică a municipiului. Perchezițiile au loc la mai multe persoane responsabile de executarea lucrărilor cu
10:50
LISTA COMPLETĂ// SUA suspendă procesarea vizelor de imigrare, inclusiv în Republica Moldova. Cum comentează Chișinăul # Anticoruptie.md
Administraţia Trump va suspenda toate procesările de vize pentru vizitatori din 75 de ţări, începând cu 21 ianuarie. Anunțul a fost făcut la postul de televiziune Fox News, care a citat o notă internă a Departamentului de Stat al SUA, transmite Reuters, citat de digi24.ro. Ministerul Afacerilor
10:20
„Picat” pentru CSP, „binecuvântat” pentru profesie. Raportul de evaluare a procurorului Vitalie Codreanu, aprobat # Anticoruptie.md
Consiliul Superior al Procurorilor (CSP) a aprobat raportul de evaluare externă emis în privința procurorului Vitalie Codreanu, cunoscut pentru rolul său în gestionarea dosarului „Kuliokul”. Ultimul a promovat evaluarea integrității financiare și etice după ce, în iunie 2023, Comisia Pre-Vetting a decis nepromovarea de către
05:20
VIDEO // „Nu filma, brat!” – imagini cu procurorul în stare de ebrietate care a încercat să negocieze cu jurnaliștii Nordinfo # Anticoruptie.md
S-a lăsat cu greu convins să iasă din mașină, a refuzat să fie testat alcoolscopic și a încercat în tot felul să convingă jurnaliștii Nordinfo să nu îl filmeze. Așa a reacționat procurorul Ion Crișciuc atunci când a fost stopat de poliție.Incidentul a avut
14 ianuarie 2026
23:00
Justiția din Moldova și comunicarea cu avocații – o problemă care nu mai poate fi ignorată # Anticoruptie.md
Suntem în 2026, vorbim despre digitalizare, transparență și acces la justiție. În realitate însă, ca avocați, ne confruntăm zilnic cu un sistem care tratează informația publică din dosare ca pe un „secret de stat”.Dacă suni la Judecătoria Chișinău pentru a afla rezultatul unei ședințe
15:00
DOC// Nereguli la Palatul Sporturilor. Autoritățile încurajează cetățenii să semnaleze plățile informale # Anticoruptie.md
Palatul Sporturilor al Universității de Stat din Moldova (USM) a fost supus unui audit financiar. În urma controlului, au fost identificate abateri privind încasarea necorespunzătoare a plăților pentru serviciile prestate, dar și încălcări grave legate de evidența veniturilor și cheltuielilor. Misiunea de audit a
13:30
UCRAINA // Fosta prim-ministră Iulia Timoșenko, pusă sub acuzare, în dosarul de corupere a deputaților # Anticoruptie.md
Biroul Național Anticorupție al Ucrainei (NABU) și Procuratura Anticorupție Specializată (SAP) au anunțat că investighează liderul unui partid din Rada Supremă, suspectat de implicare în fapte de corupție în dosarul mitei pentru deputați. Ancheta a fost anunțată la finalul lunii decembrie 2025, când NABU și SAP
13:10
DOC// Cu se s-a încheiat scandalul „de familie” de la Autoritatea Națională de Integritate. Decizia instanței # Anticoruptie.md
Judecătorul Marcel Gandrabur a respins cererile inspectorului de integritate Ana Croitor. Aceasta a cerut ca instanța să oblige Consiliul de integritate să propună președintei Maia Sandu revocarea din funcție a șefului Autorității Naționale de Integritate (ANI), Lilian Chișca. Scandalul din interiorul ANI a devenit
12:10
DOC// Schimbarea la față a localităților rurale. Vezi lista satelor care vor beneficia de planuri urbanistice # Anticoruptie.md
293 de localități din Republica Moldova vor beneficia de elaborarea, actualizarea sau modernizarea planurilor urbanistice generale. Proiectele de dezvoltare locală în acest sens au fost incluse de către Guvern, în Documentul unic de program pentru anii 2025-2027.Elaborarea planurilor urbanistice generale va contribui la dezvoltarea durabilă
10:50
DOC// Ex-procurorul Roman Statnîi, cu despăgubirile morale tăiate. Ce sumă va încasa după ce a fost scos de sub urmărire penală # Anticoruptie.md
Curtea de Apel Centru a micșorat suma despăgubirilor morale în cazul ex-procurorului Roman Statnîi. Astfel, acuzatorul ar urma să încaseze de la stat 100 de mii de lei pentru prejudiciul cauzat prin acțiunile ilicite ale organului de urmărire penală și procuraturii, în loc de
09:20
Audieri repetate, cu ușile închise. Procurorul general interimar, Alexandru Machidon, în așteptarea deciziei Comisiei Vetting # Anticoruptie.md
Procurorul General interimar, Alexandru Machidon, a fost audiat în ședință suplimentară de către Completul A al Comisiei de evaluare a procurorilor. În cadrul audierii, acesta a oferit clarificări la întrebările adresate de membrii Completului. La decizia Completului, ședința s-a desfășurat cu ușile închise.„Completul urmează
13 ianuarie 2026
17:10
Un pix-roller din alamă, placat cu aur și finisat cu lac natural, o sculptură în basorelief plat din bronz, un bol/farfurie din sticlă venețiană Murano, suflată manual și decorată cu puncte aurii și un ulcior pentru vin din cristal de Bohemia sunt printre cele
13:20
Peste 395,4 milioane lei a încasat Serviciului Vamal (SV) la bugetul de stat, în perioada 5 - 11 ianuarie 2026. De la începutul anului curent, SV a colectat peste 577 de milioane lei la bugetul de stat.Potrivit autorității, pe parcursul săptămânii trecute, cca 9,5 milioane
13:20
Internaționmal // Corupția - factorul comun care i-a scos pe oameni în stradă în 2025. Proteste de proporție din Europa până în Asia # Anticoruptie.md
Proteste anticorupție masive au „inundat" marele orașe din peste 70 de țări din Europa până în Asia pe parcursul anului 2025. Datele Global Protest Tracker arată că politicile antidemocratice și corupția au alimentat o parte semnificativă a protestelor în 2025 într-o serie de țări. În ultimele
10:40
Două persoane din Comrat au fost reținute, marți, de Centrul Național Anticorupție (CNA), fiind bănuite de trafic de influență în obținerea permisului de conducere. Acțiunile sunt realizate de ofițerii CAN sub conducerea procesuală a procurorilor din municipiul Cahul.În baza informațiilor accumulate, oamenii legii au
12 ianuarie 2026
11:30
Active ilicite în sumă de peste 7 milioane de lei au fost sechestrate, în perioada 5-11 ianuarie curent, de Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale (ARBI) a Centrului Național Anticorupție (CNA).Printre bunurile indisponibilizate sunt 3 capitaluri sociale, o construcție locativă, 55 de terenuri agricole
9 ianuarie 2026
10:50
În noaptea de 8 spre 9 ianuarie, Rusia a lansat din nou un atac masiv asupra Kievului. Cel puțin patru persoane au fost ucise, printre care un medic. În toiul nopții a fost atacat și orașul Lviv, iar armata rusă ar fi folosit o
8 ianuarie 2026
10:40
DOC// Își revendică distincția retrasă de Maia Sandu. Antrenorul Grigore Postică s-a adresat instanței # Anticoruptie.md
Antrenorul Grigore Postică își revendică în instanță medalia Meritul Civic, care i-a fost retrasă de președinta Maia Sandu, la nici două luni după decernare. O cerere în care cere anulearea decretului prezidențial a fost depusă în data de 19 decembrie, la Judecătoria Chișinău. Magistrata Ina
6 ianuarie 2026
07:20
Vicepreședintele Parlamentului European: R.Moldova trebuie să vizeze o aderare completă la UE. Decuplarea de Ucraina, improbabilă # Anticoruptie.md
„R.Moldova trebuie să vizeze o aderare completă la Uniunea Europeană. R.Moldova trebuie să știe cum poate conta în deciziile europene, cum o fac alte state mici, statele baltice, spre exemplu, și nu numai. În contexul actual, și a-și sublinia aici negocierile de pace din
5 ianuarie 2026
15:40
În 2025, parcursul de aderare al Republicii Moldova la Uniunea Europeană (UE) a înregistrat progrese semnificative, atât pe plan instituțional, cât și pe plan politic, pe parcursul anului având loc vizite de rang înalt și evenimente internaționale. La capitolul realizări sunt incluse și finalizarea
4 ianuarie 2026
09:20
Justiție cu... amânare. Marii dispăruți ai anului 2025 și zeci de ani de închisoare fără executare # Anticoruptie.md
Zeci de ani de închisoare dispuși de instanțele de judecată în anul 2025 nu pot fi executați, deoarece condamnații s-au făcut nevăzuți înainte de pronunțarea sentinței. Este vorba despre persoane din anturajul lui Ilan Șor, refugiat la Moscova, el însuși având o restanță solidă în
3 ianuarie 2026
22:00
La 28 decembrie 2025, Moldova a realizat în mod discret una dintre cele mai importante mișcări politice ale deceniului. Guvernul a aprobat un pachet cuprinzător de securitate cibernetică care va redefini modul în care țara își protejează infrastructura digitală – exact la timp pentru
30 decembrie 2025
12:10
Cristina Gherasimov: Anul 2025, foarte reușit pentru procesul de integrare europeană a R.Moldova, chiar dacă a avut loc pe fondul ingerințelor externe fără precedent # Anticoruptie.md
„Anul 2025 a fost unul foarte reușit pentru procesul de integrare europeană a R.Moldova, chiar dacă a avut loc pe fondul unor ingerințe externe fără precedent, provocări majore cu care ne-am confruntat. Pentru 2026, una din priorități este transpunerea legislației europene în legislația națională”,
10:00
„Rog să fiu eliberat din proprie inițiativă...”. Ce s-a ascuns în spatele celor mai răsunătoare demisii ale anului 2025 # Anticoruptie.md
Pe lângă resetarea garniturii guvernamentale în urma învestirii Guvernului Munteanu, anul 2025 a adus demisii care nu au fost doar cap de afiș, dar și au provocat discuții în controversă. Mai mulți funcționari din fruntea unor instituții „strategice” ale statului au renunțat la fotolii.
08:00
Eugen Tomac: Politica inteligentă de reconectare a celor două maluri ale Nistrului va crea climatul necesar pentru ca oamenii să își dorească tot mai mult în UE # Anticoruptie.md
„Sunt absolut convins că o politică inteligentă de reconectare a celor două maluri ale Nistrului, prin proiecte tot mai multe comune economice, parteneriate sociale care să evite disputa ideologică, va crea climatul necesar pentru ca oamenii să își dorească tot mai mult să facă
29 decembrie 2025
23:10
Complexul Sanatoriului Moldova din municipiul Odesa (Ucraina) revine în proprietatea Republicii Moldova, prin decizia definitivă a Curții de Casație Economică din cadrul Curții Supreme a Ucrainei. Decizia instanței, pronunțată pe data de 17 decembrie curent, este definitivă și irevocabilă. Potrivit Agenției Proprietății Publice (APP), „Instanța
15:50
2025 pe Anticoruptie.md: dezinformare, procese și politicieni în prim-planul atenției publice # Anticoruptie.md
În 2025, an electoral intens, plin de tensiuni și marcat de campanii de dezinformare, a țintuit atenția publicului la materiale care vizează dezinformarea și tentativele de ingerință externă în viața Republicii Moldova. La fel, subiectele cele mai căutate de către cititorii portalului Anticoruptie.md au
13:20
Artistul Ion Banaru, învinuit că ar fi jefuit două tinere, sustrăgând aproape 487 450 de lei, destinați pentru finanțarea ilegală a unui partid politic, a primit pedeapsă cu închisoare pe un termen de 8 ani. Inculpatul urmează să execute 4 ani de închisoare, restul
12:40
Peste 140 de milioane de lei sechestrați în dosare de spălare de bani, escrocherie, divulgarea secretului comercial # Anticoruptie.md
Bunuri de proveniență ilicită în valoare de circa 140,8 milioane de lei au fost sechestrate, pe parcursul săptămânii trecute, de Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale (ARBI) din cadrul Centrului Național Anticorupție (CNA).Printre activele sechestrate sunt 4 construcții locative, un capital social, 3 conturi
28 decembrie 2025
03:00
Ex-premierul Vlad Filat și fosta sa soție, condamnați în Franța, pentru spălare de bani și achiziții frauduloase de imobile # Anticoruptie.md
Fostul prim-ministrul Vlad Filat a fost condamnat la 2 ani de închisoare în Franța, pentru spălare de bani, într-un dosar care are legătură directă cu schema Loteriei Naționale a Moldovei. Instanța franceză a constatat că bani proveniți dintr-un contract încheiat pe vremea când Filat
27 decembrie 2025
18:50
Sărbători sub asediu în Ucraina // Zelensky: „America și Europa trebuie să întreprindă acțiuni ferme împotriva Rusiei” # Anticoruptie.md
Sărbătoti sub asediu în Ucraina de Crăciun - Rusia a atacat cu peste 500 de drone și rachete capitala Kiev și alte orașe ucrainene, inclusiv Odesa. Președintele Ucrainei, Volodimir Zelensky, scrie, sâmbătă, pe pagina sa de Facebook, că atacurile rusești continuă de trei zile, fiind
17:20
Extrădări și dosare care bat pasul pe loc. Fugari notorii, reîntorși acasă în cătușe, în 2025 # Anticoruptie.md
Extrădați după ani de fugă, reținuți în aeroporturi europene, eliberați pe cauțiuni record sau judecați la ani distanță de la revenirea în țară, unii dintre cei mai notorii fugari ai Republicii Moldova au revenit, în 2025, în prim-planul justiției. De la Vladimir Plahotniuc, adus
26 decembrie 2025
17:20
La rubrica Harta Corupției, de pe portalul www.anticoruptie.md, singura de acest gen în Republica Moldova, au fost publicate aproximativ 50 de sesizări ale cetățenilor, în anul 2025. Multe dintre acestea nu au rămas simple puncte pe hartă, ci au semnalat situații ce vizează inacțiunea autorităților, achizițiile publice
24 decembrie 2025
17:50
Asistență BERD și UE // Un nou împrumut de 5 milioane de euro pentru întreprinderile din Moldova # Anticoruptie.md
Întreprinderile din Moldova vor beneficia de un acces mai bun la finanțare, întrucât Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD), în parteneriat cu Uniunea Europeană, a acordat un nou pachet financiar în valoare de 5 milioane de euro băncii ProCredit Bank Moldova, în cadrul liniei
11:50
Digitalizarea participării publice: soluții pentru implicarea mai activă a cetățenilor # Anticoruptie.md
Deși Republica Moldova este un exemplu regional în domeniul digitalizării serviciilor publice, după implementarea platformelor precum particip.gov.md, e-democrație, e-APL și e-Management, încă există un șir de provocări în utilizarea acestora. Totuși, experții propun un șir de soluții pentru ca aceste platforme să devină instrumente
09:50
În Moldova, ne plângem adesea de greutățile perioadei de maternitate. Și da, există dificultăți reale: financiare, emoționale, instituționale. Dar, în același timp, există un lucru esențial pe care îl avem și pe care uneori nu îl mai vedem: timpul.Timpul de a fi cu copilul.Timpul
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.