(video) „O să fiu achitat”. Nicanor Ciochină, acuzat de moarte lui Mihăiță, a oferit ultimul său cuvânt în fața instanței. Reacția mamei băiatului

Republica Moldova nu a semnat, în cei 35 de ani de independență, Convenția internațională, prin care statul se angajează să asigure oamenilor în etate o pensie egală cu minim 40 la sută din salariul pe care l-au avut. Declarația a fost făcută de analistul economic Veaceslav Ioniță. „România a semnat, Rusia a semnat. Noi nu. Din ce cauză? Nu pentru că nu putem da, ci pentru că ne temem să ne angajăm, că peste 10 ani nu vom putea da. Timp de 35 de ani niciun Guvern din RM nu a riscat, nu s-a gândit să-și asume responsabilitatea”, a precizat expertul la emisiunea Forum de la Vocea Basarabiei.