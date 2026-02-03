Proprietarii ar putea plăti un impozit pe imobile de trei ori mai mare
SafeNews, 3 februarie 2026 06:50
Actualizarea valorilor cadastrale ar putea duce la creșteri semnificative ale impozitului pe bunurile imobile, însă noile sume nu vor fi aplicate automat. Autoritățile susțin că deciziile privind nivelul taxelor rămân la discreția administrațiilor publice locale, care pot stabili cotele în funcție de necesitățile comunităților. Republica Moldova a finalizat cea mai amplă evaluare și reevaluare cadastrală […] Articolul Proprietarii ar putea plăti un impozit pe imobile de trei ori mai mare apare prima dată în SafeNews.
• • •
Alte ştiri de SafeNews
Acum 5 minute
07:20
Gigantul american Carlyle caută parteneri în Emirate pentru preluarea activelor externe ale Lukoil # SafeNews
Fondul american de investiții Carlyle Group negociază cu potențiali parteneri din Emiratele Arabe Unite pentru a-i implica ulterior într-o tranzacție majoră cu activele externe ale companiei petroliere ruse Lukoil, dacă acordul preliminar dintre cele două părți va fi finalizat, potrivit mai multor surse citate de Reuters. Discuțiile vizează intrarea unor investitori din Abu Dhabi în […] Articolul Gigantul american Carlyle caută parteneri în Emirate pentru preluarea activelor externe ale Lukoil apare prima dată în SafeNews.
Acum 15 minute
07:10
„Cea mai mare piață pentru prădători și pedofili”. Meta, în fața unui proces istoric pentru acuzații de exploatare a copiilor # SafeNews
Procurorul general al statului New Mexico acuză Meta că a permis ca Facebook și Instagram să fie folosite pentru exploatarea sexuală a copiilor și traficul de persoane. Conform plângerii, compania ar fi prioritizat stimulentele de profit și implicarea utilizatorilor în detrimentul siguranței copiilor, permițând grupuri nemoderate pentru sex comercial și distribuirea de materiale cu abuz […] Articolul „Cea mai mare piață pentru prădători și pedofili”. Meta, în fața unui proces istoric pentru acuzații de exploatare a copiilor apare prima dată în SafeNews.
Acum 30 minute
07:00
Polonia și Germania promit să preia conducerea în relansarea economiei Europei: „Trebuie să slăbim corsetul de reglementări” # SafeNews
Germania și Polonia trebuie să își asume împreună responsabilitatea pentru relansarea economică a Europei, au declarat luni, la Varșovia, miniștrii de Finanțe ai celor două țări, în condițiile în care creșterea economică a continentului rămâne lentă comparativ cu rivali precum Statele Unite și China, notează Reuters. O economie relativ slabă a amplificat dificultățile Europei și pe […] Articolul Polonia și Germania promit să preia conducerea în relansarea economiei Europei: „Trebuie să slăbim corsetul de reglementări” apare prima dată în SafeNews.
Acum o oră
06:50
Actualizarea valorilor cadastrale ar putea duce la creșteri semnificative ale impozitului pe bunurile imobile, însă noile sume nu vor fi aplicate automat. Autoritățile susțin că deciziile privind nivelul taxelor rămân la discreția administrațiilor publice locale, care pot stabili cotele în funcție de necesitățile comunităților. Republica Moldova a finalizat cea mai amplă evaluare și reevaluare cadastrală […] Articolul Proprietarii ar putea plăti un impozit pe imobile de trei ori mai mare apare prima dată în SafeNews.
06:40
Începând cu 2 februarie, în Republica Moldova intră în vigoare restricții privind desfășurarea activităților de vânătoare și de reglementare numerică. Măsurile se aplică pe întreg teritoriul țării, inclusiv în zona de frontieră. Vânătoarea este interzisă pentru toate speciile de interes cinegetic pentru care au fost stabilite cote de recoltare sau de reglementare numerică. Excepție fac […] Articolul Noi reguli pentru vânătoare, anunțate de Poliția de Frontieră apare prima dată în SafeNews.
06:30
Un căpitan rus a fost găsit vinovat la Londra pentru moartea unui membru al echipajului în urma coliziunii cu un petrolier din SUA # SafeNews
Justiţia britanică a decis luni că Vladimir Motin, căpitanul rus al unui vas port-container care a intrat în coliziune cu un petrolier american în Marea Nordului, în martie 2025, provocând moartea unei persoane, se face vinovat de omor involuntar, relatează Reuters şi AFP. Vladimir Motin, în vârstă de 59 de ani, judecat din 12 ianuarie […] Articolul Un căpitan rus a fost găsit vinovat la Londra pentru moartea unui membru al echipajului în urma coliziunii cu un petrolier din SUA apare prima dată în SafeNews.
Acum 2 ore
06:20
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, anunță o facilitate importantă pentru moldovenii stabiliți în Franța. Începând cu 1 martie, cetățenii moldoveni din Franța vor putea preschimba permisul de conducere pentru autoturisme, emis în Republica Moldova, cu unul francez. Procedura se va face fără examene teoretice sau practice. Măsura se aplică permiselor eliberate după 1 ianuarie 2020, […] Articolul Maia Sandu: Moldovenii din Franța își vor putea preschimba permisul fără examene apare prima dată în SafeNews.
06:10
Marea Britanie a anunţat luni expulzarea unui diplomat rus şi, totodată, convocarea ambasadorului Rusiei la Londra. Decizia a fost descrisă drept un gest de reciprocitate, după ce Moscova a expulzat luna trecută un diplomat britanic, acuzat de autorităţile ruse că ar fi fost un „spion” nedeclarat. Guvernul britanic a respins acuzaţiile formulate de Rusia, calificându-le […] Articolul Londra expulzează un diplomat rus după disputa de spionaj cu Moscova apare prima dată în SafeNews.
Acum 12 ore
21:00
Un grav accident rutier s-a produs în această seară, în jurul orei 19:00, pe traseul R 1, la kilometrul 22 plus 500 de metri, în direcția Chișinău. Poliția din Strășeni a fost sesizată despre tamponarea unor pietoni. Potrivit informațiilor preliminare, un tânăr de 19 ani, aflat la volanul unui automobil Mercedes, a lovit doi minori […] Articolul Accident mortal la Strășeni. Doi minori loviți pe zebră, unul a decedat apare prima dată în SafeNews.
19:20
Trei președinți ai Parlamentelor Statelor Baltice, care se află în această perioadă la Chișinău, au sprijinit ferm integrarea europeană a R. Moldova în Uniunea Europeană. Doar că, acest proces ar fi de dorit să aibă loc împreună cu Ucraina. Această poziție a fost exprimată astăzi, 2 februarie, în cadrul unei conferințe de presă susținute la […] Articolul Mesaj de la Tallinn, Riga și Vilnius: Moldova și Ucraina, împreună pe drumul european apare prima dată în SafeNews.
19:10
Un angajat al Ministerului Afacerilor Interne s-a dat în spectacol în fața echipajelor de Poliție, după ce a fost prins în stare de ebrietate avansată la volan. Cazul a avut loc în această dimineață, în jurul orei 04:12, pe strada Olimpică din orașul Briceni. Astfel, potrivit surselor pulsmedia.md, ar fi vorba despre un angajat al BDS […] Articolul Incident la Briceni, un angajat MAI ar fi condus sub influența alcoolului apare prima dată în SafeNews.
Acum 24 ore
18:20
O nou-născută în vârstă de două săptămâni a fost salvată în urma unei intervenții rapide a echipei SAMU Fălești, după ce copilul s-a înecat cu lapte și a intrat în dificultăți severe de respirație. Potrivit informațiilor, în seara zilei de 31 ianuarie, la ora 17:25, Serviciul 112 a recepționat un apel de urgență din partea […] Articolul Intervenție contra cronometru la Fălești: o nou născută, salvată de echipa SAMU apare prima dată în SafeNews.
18:10
Viceprim-ministrul și ministrul Afacerilor Externe, Mihail Popșoi, afirmă că evoluțiile din Ucraina influențează direct situația din Republica Moldova. Declarația a fost făcută luni, 2 februarie, în cadrul unei sesiuni de discuții organizate la Bruxelles de Centrul de Politici Europene. Oficialul a spus că ultimii patru ani au fost dificili pentru Moldova, însă realitatea prin care […] Articolul Mihail Popșoi: Situația din Republica Moldova depinde de evoluțiile din Ucraina apare prima dată în SafeNews.
18:00
După aproape doi ani de audieri și dezbateri în instanță, fostul primar de Boldurești, Nicanor Ciochină, acuzat că ar fi provocat un accident mortal și ar fi părăsit locul tragediei, își va afla sentința pe 27 februarie. La ședința de luni, judecătorii au încheiat pledoariile, punând astfel punct dezbaterilor în proces. Informația a fost confirmată […] Articolul Fostul primar Nicanor Ciochină își află sentința la final de februarie apare prima dată în SafeNews.
17:10
LIVE | Conferință de presă comună la Chișinău. Igor Grosu și liderii parlamentelor baltice # SafeNews
Conferință de presă susținută de Președintele Parlamentului Republicii Moldova, Igor Grosu, Președintele Riigikogu al Republicii Estonia, Lauri Hussar, Președinta Saeimei Republicii Letonia, Daiga Mieriņa, și Președintele Seimasului Republicii Lituania, Juozas Olekas. Articolul LIVE | Conferință de presă comună la Chișinău. Igor Grosu și liderii parlamentelor baltice apare prima dată în SafeNews.
16:10
Fostul deputat democrat Vladimir Andronachi a fost eliberat din arest în dosarul penal în care este învinuit de spălare de bani în proporții deosebit de mari. Instanța a aplicat măsura preventivă a liberării provizorii sub control judiciar. Potrivit Curtea de Apel Centru, eliberarea a survenit după ce termenul legal al arestului preventiv a expirat. Arestul […] Articolul ULTIMA ORĂ | Andronachi scapă de arest. Instanța a dispus liberarea sub control judiciar apare prima dată în SafeNews.
16:00
Mai mulți călători au fost opriți pe Aeroportul Internațional Chișinău, după ce au încercat să introducă în țară bunuri nedeclarate. Cazurile au fost depistate pe sensul de intrare în Republica Moldova, în urma controalelor efectuate asupra bagajelor. Potrivit Serviciul Vamal, primul caz a fost înregistrat la un pasager de pe cursa Istanbul–Chișinău. În bagajul acestuia […] Articolul FOTO | Mai mulți pasageri, prinși cu bunuri nedeclarate la intrarea în țară apare prima dată în SafeNews.
15:50
Armistițiul energetic s-a încheiat: Rusia a reluat atacurile asupra sistemului energetic al Ucrainei # SafeNews
Rusia a reluat atacurile asupra sistemului energetic al Ucrainei. În urma loviturilor au fost înregistrate întreruperi de energie electrică în mai multe regiuni. Potrivit RBC-Ucraina, informația a fost anunțată de viceministrul Energiei, Artem Nekrasov, în cadrul unui briefing. „În urma atacurilor inamice asupra infrastructurii energetice, consumatorii din regiunile Harkov, Sumî, Dnipropetrovsk și Cerkasî au rămas fără […] Articolul Armistițiul energetic s-a încheiat: Rusia a reluat atacurile asupra sistemului energetic al Ucrainei apare prima dată în SafeNews.
15:50
Întâmpinarea Președintelui Riigikogu al Republicii Estonia, Lauri Hussar, Președintei Saeimei Republicii Letonia, Daiga Mieriņa, și Președintelui Seimasului Republicii Lituania, Juozas Olekas, de către Președintele Parlamentului Republicii Moldova, Igor Grosu Articolul LIVE | Liderii parlamentari ai statelor baltice, primiți de Igor Grosu apare prima dată în SafeNews.
15:40
Agenția Proprietății Publice a venit cu clarificări privind exproprierea bunurilor de pe terenul destinat construcției noului sediu al Ambasadei Statelor Unite ale Americii în Republica Moldova, după controversele apărute în spațiul public. Agenția Proprietății Publice precizează că procedura se desfășoară în baza legii și respectă principiile de transparență administrativă. Lucrările au fost declarate de utilitate […] Articolul APP clarifică modul de expropriere a terenurilor pentru noua Ambasadă a SUA apare prima dată în SafeNews.
15:40
Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CtEDO) a înregistrat, 468 de cereri îndreptate împotriva Moldovei în anul 2025, cu circa 29% mai mult față de 2024. În 45 dintre cele 48 de hotărâri pronunțate anul trecut în cauze ce vizează Moldova, cele mai frecvente violări au vizat dreptul la un proces echitabil, urmate de dreptul la […] Articolul Tot mai multe plângeri la CtEDO. CRJM semnalează o creștere semnificativă apare prima dată în SafeNews.
15:30
Fostul comandant al armatei SUA în Europa cere sprijin suplimentar pentru Ucraina. „Rusia este absolut în război cu Europa” # SafeNews
Fostul comandant al armatei americane în Europa, Ben Hodges, a afirmat luni, în cadrul unei conferințe la Oslo, că „Rusia este absolut în război cu Europa”. Hodges a solicitat sprijin suplimentar pentru Ucraina și a subliniat că Europa ar trebui să se concentreze pe consolidarea capacităților sale de apărare. În cadrul unei conferințe pe domeniul […] Articolul Fostul comandant al armatei SUA în Europa cere sprijin suplimentar pentru Ucraina. „Rusia este absolut în război cu Europa” apare prima dată în SafeNews.
15:30
Camera Tinerilor Antreprenori din Republica Moldova are, începând cu anul 2026, o nouă conducere națională. Organizația este preluată de Ioana Bora, într-un an simbolic, în care JCI Moldova marchează 15 ani de activitate în țară. Camera Tinerilor Antreprenori din Republica Moldova anunță că noua președintă vine cu o experiență solidă acumulată la nivel local, național […] Articolul Schimbare la vârful JCI Moldova. Ioana Bora devine noua președintă apare prima dată în SafeNews.
14:30
Schema de import ilegal de mașini de lux în Rusia. Republica Moldova, vizată într-o anchetă OLAF # SafeNews
Republica Moldova apare într-o investigație internațională privind importul ilegal de automobile de lux în Federația Rusă, prin ocolirea sancțiunilor impuse de Uniunea Europeană. Ancheta este coordonată de Oficiul European de Luptă Antifraudă și vizează mai multe state post-sovietice, dar și companii din țări membre ale UE. Potrivit OLAF, schema ar fi implicat, pe lângă Republica […] Articolul Schema de import ilegal de mașini de lux în Rusia. Republica Moldova, vizată într-o anchetă OLAF apare prima dată în SafeNews.
14:20
Iwona Piorko, ambasadoarea Uniunii Europene în Republica Moldova, a anunțat că a început să învețe limba română, abordând subiectul cu umor și autoironie. „Astăzi am început să învăț limba română. Și sunt două lucruri pe care deja le știu – expresia „floare la ureche” și faptul că româna nu e chiar floare la ureche”, a […] Articolul VIDEO | Ambasadoarea UE, Iwona Piórko, despre provocarea de a învăța limba română apare prima dată în SafeNews.
13:50
Surse: Ucraina se pregătește să lupte încă 5–10 ani. Nimeni nu crede în negocierile lui Trump. # SafeNews
Ucraina nu se așteaptă ca actualele negocieri cu Rusia să aducă pacea și continuă să construiască linii defensive eșalonate, pregătindu-se pentru încă câțiva ani de război, scrie publicația Le Monde. Într-o amplă publicație, autorii descriu cum unitățile de geniu ucrainene construiesc o vastă linie de fortificații și obstacole în regiunea Dnipropetrovsk, care se întinde pe […] Articolul Surse: Ucraina se pregătește să lupte încă 5–10 ani. Nimeni nu crede în negocierile lui Trump. apare prima dată în SafeNews.
13:50
Fostul purtător de cuvânt al Guvernului, Daniel Vodă, și-a anunțat noul rol profesional, după retragerea din echipa Executivului. El s-a alăturat Institutului pentru Politici și Reforme Europene, unde va activa în calitate de expert asociat. Anunțul a fost făcut pe rețelele sociale. Daniel Vodă a precizat că noua funcție vizează domeniul politicii externe și al […] Articolul Fostul purtător de cuvânt al Guvernului, Daniel Vodă, numit expert asociat la IPRE apare prima dată în SafeNews.
13:40
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică propune reducerea tarifului la gazele naturale pentru consumatorii casnici. Proiectul de hotărâre a fost publicat și urmează să fie examinat în ședința programată pentru 3 februarie. Potrivit Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică, noul tarif propus este de 13,35 lei pentru un metru cub de gaz, fără TVA. Cu […] Articolul DOC | ANRE vine cu un nou tarif la gaz. Reducere propusă față de prețul actual apare prima dată în SafeNews.
13:40
Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, suține, luni, că Rusia rămâne „deschisă negocierilor” privind Ucraina, menționând și că discuțiile ar trebui să se desfășoare la Moscova. Întrebat despre progresul unui acord de pace cu Ucraina, purtătorul de cuvânt al Kremlinului a afirmat că „este vorba despre un proces complex, cu multiple fațete”, a declarat […] Articolul Kremlinul, despre negocieri: Putin a spus că acestea sunt posibile la Moscova apare prima dată în SafeNews.
13:30
Motivul pentru care femeile sunt mai sceptice față de AI decât bărbații, dezvăluit de experți. Ce se ascunde, de fapt, în spatele prudenței # SafeNews
Prudența femeilor în fața inteligenței artificiale (AI) nu este o barieră tehnică, ci una strategică, arată un studiu realizat de cercetătorii de la o universitate de top din Statele Unite, a cărui analiză scoate la iveală o legătură surprinzătoare între gen și toleranța la incertitudine în fața noilor tehnologii. De la accelerarea inteligenței artificiale la […] Articolul Motivul pentru care femeile sunt mai sceptice față de AI decât bărbații, dezvăluit de experți. Ce se ascunde, de fapt, în spatele prudenței apare prima dată în SafeNews.
13:30
Autoritatea Națională de Integritate a constatat o diferență semnificativă între veniturile declarate și averea deținută de o fostă aleasă locală din Edineț. Este vorba despre Svetlana Panciuc, fost consilier municipal și raional. Potrivit actului emis de Autoritatea Națională de Integritate, în perioada 1 noiembrie 2019 – 27 noiembrie 2023 a fost identificată o avere nejustificată […] Articolul Fostă consilieră din Edineț, vizată de ANI pentru avere nejustificată apare prima dată în SafeNews.
13:20
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) anunță noi scumpiri ale carburanților pentru marți, 3 februarie. Cel mai mult se va scumpi motorina, cu zece bani, și va costa 20 de lei și doi bani per litru. Benzina 95 se va scumpi cu 3 bani și va costa 23 de lei și 8 bani.ANRE explică […] Articolul Scumpiri la pompă. Noi prețuri la carburanți pe 3 februarie apare prima dată în SafeNews.
13:20
De-a lungul anilor, mai mulți oameni de știință cu rădăcini în Basarabia au ajuns să fie recunoscuți pe plan internațional, obținând Premiul Nobel în domenii precum medicina și fizica. Descoperirile lor au schimbat înțelegerea imunității, a universului sau a mecanismelor celulare. Ilia Mecinicov – Premiul Nobel pentru Medicină (1908) # A descoperit mecanismele imunității și […] Articolul Nume cu legături basarabene în istoria Premiului Nobel apare prima dată în SafeNews.
12:30
Procuratura a finalizat urmărirea penală și a transmis în instanță dosarul unei judecătoare, acuzată de trafic de influență într-o cauză contravențională. Potrivit procurorilor, magistrata, care activa la Curtea de Apel Centru, este învinuită că ar fi pretins și primit bani pentru a influența soluția unui dosar aflat pe rolul Colegiului penal al aceleiași instanțe. Faptele […] Articolul Dosar penal pe masa instanței. Magistrată acuzată de trafic de influență apare prima dată în SafeNews.
12:20
Controalele efectuate de vameși în mai multe zone ale țării au dus la depistarea unor bunuri transportate ilegal, inclusiv electrocasnice, piese auto, băuturi alcoolice și o armă cu aer comprimat. Potrivit Serviciul Vamal, una dintre intervenții a avut loc în apropierea localității Leușeni. Echipele mobile au oprit pentru verificări un autocar de model Vanhool, condus […] Articolul FOTO | Vameșii au depistat marfă nedeclarată și o armă ascunsă într-un camion apare prima dată în SafeNews.
12:20
CNA a publicat interceptările din dosarul certificatelor medicale pentru șoferi. Înregistrările audio conțin discuții între persoane necunoscute despre sumele de bani pe care trebuie să le achite șoferii, pentru a obține un permis.În un dintre discuții medicii recunosc faptul că un candidat suferă de daltonism. – Și ce să-i spun eu lui?– Nu știu ce […] Articolul AUDIO | Mita pentru acte medicale. Tarifele din dosarul comisiilor pentru șoferi apare prima dată în SafeNews.
12:10
VIDEO | Reținuți cu ajutorul „Fulger”. Doi suspecți, arestați într-un dosar de escrocherie # SafeNews
O schemă de escrocherie de proporții, soldată cu un prejudiciu de peste un milion de lei, a fost destructurată de polițiști și procurori din sectorul Botanica al capitalei. Potrivit anchetei, doi tineri de 19 și 26 de ani, originari din raionul Leova, ar fi pus la cale o fraudă prin care au indus în eroare […] Articolul VIDEO | Reținuți cu ajutorul „Fulger”. Doi suspecți, arestați într-un dosar de escrocherie apare prima dată în SafeNews.
12:10
Un bărbat ajuns la spital, după ce a fost înjunghiat de către un individ. Cazul a avut loc în seara zilei de sâmbătă, 31 ianuarie curent, în localitatea Mingir din raionul Hîncești, scrie PulsMedia.MD. Victima s-a dovedit a fi un bărbat în vârstă de 56 de ani. Acesta ar fi avut un conflict cu un […] Articolul Hîncești | Bărbat transportat la spital după ce a fost înjunghiat apare prima dată în SafeNews.
12:10
Numărul accidentelor rutiere grave continuă să scadă, arată datele statistice pentru luna ianuarie, comparativ cu anii precedenți. Tendința este vizibilă atât în ceea ce privește accidentele produse, cât și numărul victimelor. În ianuarie 2026 au fost înregistrate 135 de accidente rutiere, un nivel mai redus față de anii anteriori. Cel mai mare număr de cazuri […] Articolul Accidentele rutiere grave, în scădere. Datele pentru luna ianuarie 2026 apare prima dată în SafeNews.
12:00
Autoritățile capitalei planifică să înceapă în acest an lucrările de reparație a caldarâmului de pe strada 31 August 1989. Potrivit primarului Ion Ceban, municipalitatea este pregătită să lanseze, în perioada următoare, procedura de licitație pentru selectarea antreprenorului care va executa lucrările, transmite IPN. Totodată, edilul a precizat că proiectul de reabilitare urmează să fie prezentat […] Articolul Reabilitarea străzii 31 August ar putea demara în acest an apare prima dată în SafeNews.
11:50
VIDEO | Droguri depistate în mai multe sectoare ale Capitalei. 13 cazuri documentate într-o săptămână # SafeNews
Polițiștii din cadrul Batalionul de Patrulare și Reacționare Operativă au depistat, timp de o săptămână, mai multe cazuri de consum și deținere de droguri pe teritoriul municipiului Chișinău și în suburbii. În total, oamenii legii au documentat 13 cazuri ce țin de substanțe narcotice și un caz de furt. Cele mai multe intervenții au avut […] Articolul VIDEO | Droguri depistate în mai multe sectoare ale Capitalei. 13 cazuri documentate într-o săptămână apare prima dată în SafeNews.
11:50
Expirarea unui tratat crucial, săptămâna aceasta, aduce SUA și Rusia în pragul unei noi curse a înarmării nucleare. Ce înseamnă asta # SafeNews
Ultimul tratat între Rusia și SUA privind controlul armelor nucleare, cunoscut sub numele de New START, expiră pe 5 februarie, scrie Reuters. Statele Unite și Rusia ar putea intra într-o nouă cursă a înarmării nucleare pentru prima dată de la Războiul Rece, dacă nu vor ajunge la un acord de ultim moment, înainte ca ultimul […] Articolul Expirarea unui tratat crucial, săptămâna aceasta, aduce SUA și Rusia în pragul unei noi curse a înarmării nucleare. Ce înseamnă asta apare prima dată în SafeNews.
11:40
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a fost propusă pentru nominalizare la Premiul Nobel pentru Pace, inițiativa venind din partea unui parlamentar norvegian. Propunerea a fost făcută de Arild Hermstad, deputat în Parlamentul Norvegiei și lider al Partidului Verzilor. Acesta afirmă că Maia Sandu merită recunoașterea internațională pentru modul în care apără democrația, statul de drept […] Articolul Maia Sandu, propusă pentru nominalizare la Premiul Nobel pentru Pace apare prima dată în SafeNews.
11:40
Iranul convoacă ambasadorii UE, în urma desemnării Gardienilor Revoluţiei drept organizaţie ”teroristă” # SafeNews
Iranul anunţă luni că i-a convocat pe ambasadorii europeni aflaţi în post la Teheran, în urma deciziei Uniunii Europene (UE) de a desemna Gardienii Revoluţiei drept ”organizaţie teroristă”, relatează AFP. ”Ieri (duminică) şi azi (luni). reprezentanţii tuturor statelor membre ale Uniunii Europene (UE) care au o ambasadă la Teheran au fost convocaţi la Ministerul Afacerilor […] Articolul Iranul convoacă ambasadorii UE, în urma desemnării Gardienilor Revoluţiei drept organizaţie ”teroristă” apare prima dată în SafeNews.
11:20
Serviciul Fiscal de Stat a raportat rezultate mai mari la buget, după intensificarea controalelor împotriva muncii nedeclarate și a salariilor plătite „în plic”. Potrivit Serviciul Fiscal de Stat, în anul 2025 au fost acumulate suplimentar la bugetul de stat aproximativ 1,6 miliarde de lei din impozitele aferente salariilor. Suma provine din acțiuni de control și […] Articolul Munca la negru, în vizorul Fiscului. Creștere semnificativă a veniturilor bugetare apare prima dată în SafeNews.
11:10
FOTO | Drumarii intervin de urgență pe mai multe trasee naționale pentru plombarea gropilor # SafeNews
Echipele de drumari intervin în mai multe zone ale țării pentru a repara gropile apărute pe carosabil după vremea instabilă din ultimele zile. Lucrările au loc în regim de urgență, iar șoferii sunt avertizați să circule cu prudență. Administrația Națională a Drumurilor anunță că echipele S.A. „Drumuri” desfășoară lucrări de plombare pe mai multe trasee […] Articolul FOTO | Drumarii intervin de urgență pe mai multe trasee naționale pentru plombarea gropilor apare prima dată în SafeNews.
11:00
Drumurile din Republica Moldova au fost intens monitorizate în weekend, după ce polițiștii au constatat un număr mare de abateri grave în trafic. Datele arată un nivel ridicat de risc pentru siguranța rutieră. Potrivit Poliția Republicii Moldova, în doar două zile au fost înregistrate peste 4.470 de încălcări ale Regulamentului circulației rutiere. Cele mai periculoase […] Articolul Poliția raportează peste 4.400 de încălcări în trafic, în doar două zile apare prima dată în SafeNews.
11:00
Compania franceză de tehnologie Capgemini vinde subsidara din SUA implicată într-un contract cu agenţia americană ICE # SafeNews
Compania franceză de tehnologie Capgemini a anunţat duminică faptul că îşi va vinde subsidiara americană, Capgemini Government Solutions (CGS), după ce a fost presată să ofere explicaţii privind un contract semnat de această divizie cu agenţia americană de control al imigraţiei ICE, transmite Reuters. Miniştri şi parlamentari francezi, inclusiv ministrul de finanţe Roland Lescure, au […] Articolul Compania franceză de tehnologie Capgemini vinde subsidara din SUA implicată într-un contract cu agenţia americană ICE apare prima dată în SafeNews.
11:00
SUA aprobă vânzări de servicii militare către Israel în valoare de peste 6,5 miliarde de dolari # SafeNews
Departamentul de Stat al SUA a aprobat vineri, 30 ianuarie 2026, mai multe contracte de armament către Israel. Valoarea totală a acestora depăşeşte 6,5 miliarde de dolari. Primul contract prevede o potențială vânzare de vehicule tactice ușoare Joint Light Tactical Vehicle (JLTV) și echipamente asociate, în valoare estimată de 1,98 miliarde de dolari, AM General […] Articolul SUA aprobă vânzări de servicii militare către Israel în valoare de peste 6,5 miliarde de dolari apare prima dată în SafeNews.
10:50
Luptătoarea Irina Rîngaci și canoistul Serghei Tarnovschi încă mai culeg roadele muncii depuse în 2025. Aceștia au fost desemnați cei mai buni sportivi ai anului trecut în cadrul evenimentului tradițional „Cina Olimpică”, organizat la Palatul Republicii din Chișinău. TVR Moldova a fost, la rândul său, premiată pentru promovarea imaginii Republicii Moldova pe arena sportivă internațională. Ovaționați […] Articolul Cina Olimpică. Sportivii de top ai Republicii Moldova au fost premiați apare prima dată în SafeNews.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.