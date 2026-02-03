Noi reguli pentru vânătoare, anunțate de Poliția de Frontieră

13:30

Prudența femeilor în fața inteligenței artificiale (AI) nu este o barieră tehnică, ci una strategică, arată un studiu realizat de cercetătorii de la o universitate de top din Statele Unite, a cărui analiză scoate la iveală o legătură surprinzătoare între gen și toleranța la incertitudine în fața noilor tehnologii. De la accelerarea inteligenței artificiale la […]