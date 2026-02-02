Poliția a inițiat investigații într-un caz grav cu implicarea unei minore
Provincial, 2 februarie 2026 17:10
Cu puțin timp în urmă, Poliția a înregistrat un caz, într-o localitate din centrul țării, cu implicarea unei minore de 9 ani, expusă unor presupuse acțiuni cu caracter sexual. Toate instituțiile abilitate se află la fața locului stabilind circumstanțele și oferind asistență copilei. Polițiştii s-au mobilizat și întreprind toate acțiunile pentru identificarea și localizarea bărbatului. […] Post-ul Poliția a inițiat investigații într-un caz grav cu implicarea unei minore apare prima dată în Provincial.
• • •
Alte ştiri de Provincial
Acum 30 minute
17:10
Cu puțin timp în urmă, Poliția a înregistrat un caz, într-o localitate din centrul țării, cu implicarea unei minore de 9 ani, expusă unor presupuse acțiuni cu caracter sexual. Toate instituțiile abilitate se află la fața locului stabilind circumstanțele și oferind asistență copilei. Polițiştii s-au mobilizat și întreprind toate acțiunile pentru identificarea și localizarea bărbatului. […] Post-ul Poliția a inițiat investigații într-un caz grav cu implicarea unei minore apare prima dată în Provincial.
17:10
Inspectoratul General al Poliției de Frontieră informează că, începând cu 02 februarie 2026, pe teritoriul Republicii Moldova, inclusiv în zona de frontieră, se aplică restricții privind desfășurarea activităților de vânătoare și/sau reglementare numerică. Aceste măsuri sunt stabilite prin Ordinul Ministerului Mediului nr. 14 din 28 ianuarie 2026 și prevăd interzicerea vânătorii și/sau reglementării numerice, indiferent […] Post-ul Poliția de Frontieră anunță restricții pentru activitățile de vânătoare apare prima dată în Provincial.
Acum o oră
16:50
Astăzi, 2 februarie 2026, la Primăria municipiului Edineț au avut loc audierile publice privind aplicarea la Programul Național „Servicii de creșe publice – Părinți angajați, copii la creșe”. La eveniment au participat părinți ai copiilor cu vârsta de 0-3 ani, interesați de înscrierea acestora la creșă, în scopul facilitării încadrării sau reîncadrării în câmpul muncii. […] Post-ul Consultări publice la Edineț pentru servicii de creșă dedicate părinților angajați apare prima dată în Provincial.
16:40
MEC lansează campania națională „Învață în Moldova”, dedicată elevilor claselor a XII-a # Provincial
Campania națională de promovare a studiilor universitare din Republica Moldova „Învață în Moldova” va avea loc și în acest an. Ministerul Educației și Cercetării, în parteneriat cu instituțiile de învățământ superior, organele locale de specialitate în domeniul învățământului și cu liceele din țară, a lansat astăzi programul celei de-a doua ediții a campaniei, iar primele […] Post-ul MEC lansează campania națională „Învață în Moldova”, dedicată elevilor claselor a XII-a apare prima dată în Provincial.
Acum 2 ore
16:30
Buzu: Primăriile trebuie să treacă de la prestator de servicii, în special administrative, la centre de dezvoltare locală # Provincial
Consultările pentru reforma administrației publice locale continuă în format larg, prin întrevederi cu toate părțile interesate. Astăzi, la Parlament, viziunea reformei a fost discutată pe platforma Comisiei pentru administrație publică și dezvoltare regională. Secretarul general al Guvernului, Alexei Buzu, a vorbit despre cele trei obiective prioritare ale reformei – redimensionarea eficientă pe partea administrativ-teritorială; fortificarea capacităților […] Post-ul Buzu: Primăriile trebuie să treacă de la prestator de servicii, în special administrative, la centre de dezvoltare locală apare prima dată în Provincial.
16:30
Conform datelor statistice înregistrate, în luna ianuarie, numărul accidentelor rutiere cu consecințe grave a înregistrat o scădere constantă în ultimii ani. Astfel, în ianuarie 2026 au fost înregistrate 135 de accidente rutiere, mai puține comparativ cu anii precedenți, cele mai multe fiind raportate în 2017 – 192 de accidente. Referitor la consecințele acestora, se observă […] Post-ul Mai puține accidente și victime pe drumuri în luna ianuarie 2026 apare prima dată în Provincial.
15:50
Agenția Proprietății Publice (APP) a anunțat că procedura de expropriere a bunurilor de pe terenul destinat construcției noului sediu al Ambasadei Statelor Unite ale Americii în Republica Moldova se desfășoară în strictă conformitate cu cadrul legal și principiile de transparență administrativă. „Lucrările au fost declarate de utilitate publică de interes național în baza Acordului interguvernamental […] Post-ul APP clarifică exproprierea terenului pentru Ambasada SUA apare prima dată în Provincial.
15:40
Numărul alegătorilor, înscriși în Registrul de Stat al Alegătorilor, la data de 2 februarie 2026, este de 3 298 894 # Provincial
Din numărul total de alegători înscriși în Registrul de Stat al Alegătorilor (3 298 894), 2 762 765 cetățeni cu drept de vot sunt atribuiți pe unități administrativ-teritoriale de nivelul II. Diferența cuprinde persoanele care au cetățenia Republicii Moldova, dar nu au înregistrare la domiciliu sau reședință, inclusiv cei care au emigrat autorizat peste hotarele țării (258 396 de persoane) […] Post-ul Numărul alegătorilor, înscriși în Registrul de Stat al Alegătorilor, la data de 2 februarie 2026, este de 3 298 894 apare prima dată în Provincial.
Acum 4 ore
15:30
Alternativa Clinic va oferi pachete la preț special la peste 20 de cupluri care doresc să devină părinți # Provincial
Alternativa Clinic, fondată de profesorul Veaceslav Moșin, a încheiat oficial campania privind proiectul Promoția de Aur, în cadrul căreia au fost selectate mai multe cupluri care vor beneficia de procedura Fertilizare In Vitro (FIV) la un preț special. Proiectul s-a desfășurat în perioada 12-31 ianuarie și a avut ca scop identificare a 10 cupluri. „Mulțumim […] Post-ul Alternativa Clinic va oferi pachete la preț special la peste 20 de cupluri care doresc să devină părinți apare prima dată în Provincial.
15:20
Administrația Națională a Drumurilor informează că, în contextul condițiilor meteorologice specifice sezonului rece, pe anumite sectoare ale rețelei de drumuri publice naționale se înregistrează degradări ale îmbrăcăminții rutiere, manifestate prin apariția gropilor, tasărilor locale și exfolierilor stratului de uzură. Aceste degradări sunt determinate, în principal, de starea avansată de uzură a straturilor asfaltice existente, precum […] Post-ul AND intervine pe sectoarele afectate de degradări în sezonul rece apare prima dată în Provincial.
15:20
La data de 2 februarie 2026, în sala mică de ședințe a Consiliului Raional Drochia, a avut loc simularea unei ședințe a consiliului raional, activitate organizată de Asociația Națională a Mediatorilor Comunitari (ANMC), cu participarea tinerilor romi din localitățile Gribova și Chetrosu. La eveniment a fost prezent Președintele raionului Drochia, Vasile Cemortan, care a adresat […] Post-ul Tinerii romi din Drochia participă la simularea unei ședințe a consiliului raional apare prima dată în Provincial.
14:50
Obiectivele companiei Prologistic-Com SRL pentru 2026: „Ne propunem creşterea numărului punctelor fizice de vânzare, dar şi extinderea teritorială” # Provincial
Oleg Ganuşceac, administrator al companiei Prologistic-Com SRL, în cadrul unui interviu pentru TRIBUNA, a vorbit despre provocările cu care s-a confruntat compania în 2025, dar și despre obiectivele pentru 2026. „Noi abordăm cu realism şi pragmatism provocările cu care se confruntă compania noastră, dar şi obiectivele pe care le avem. Chiar dacă concurenţa pe segmentul de […] Post-ul Obiectivele companiei Prologistic-Com SRL pentru 2026: „Ne propunem creşterea numărului punctelor fizice de vânzare, dar şi extinderea teritorială” apare prima dată în Provincial.
14:50
Primăria municipiului Bălți invită locuitorii și oaspeții orașului să participe la o serie de evenimente culturale și recreative, organizate pe parcursul lunii februarie, menite să ofere emoții frumoase, experiențe noi și momente de socializare. Programul evenimentelor include: Clubul de Vineri (Calea Ieșilor, 156) — activități educative și distractive pentru copii și tineri, în fiecare zi […] Post-ul Bălți: evenimente pentru toate vârstele pe parcursul lunii februarie apare prima dată în Provincial.
14:50
Astăzi este marcată Ziua Mondială a Zonelor Umede, care evidențiază importanța acestor ecosisteme pentru mediu și comunități. Tema din acest an, „Zone umede și cunoștințe tradiționale: Celebrând patrimoniul cultural”, subliniază rolul comunităților locale în conservarea zonelor umede. Republica Moldova dispune de zone umede cu valoare ecologică deosebită, trei dintre acestea fiind recunoscute la nivel internațional […] Post-ul Astăzi este marcată Ziua Mondială a Zonelor Umede apare prima dată în Provincial.
Acum 6 ore
13:30
Criza energetică din regiunea transnistreană și Zona de Securitate 2024-2025: Avocatul Poporului a evaluat impactul asupra drepturilor omului și a formulat recomandări Guvernului # Provincial
Criza energetică din 2024/2025 a izbucnit la 1 ianuarie 2025, când concernul „Gazprom” a sistat unilateral livrările de gaze naturale către regiunea transnistreană. Această decizie a generat o lipsă acută de resurse energetice – gaze naturale, energie termică și energie electrică – care, în lipsa unor infrastructuri alternative, a afectat profund locuitorii de pe malul […] Post-ul Criza energetică din regiunea transnistreană și Zona de Securitate 2024-2025: Avocatul Poporului a evaluat impactul asupra drepturilor omului și a formulat recomandări Guvernului apare prima dată în Provincial.
13:30
În luna ianuarie 2026, Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură a autorizat spre plată subvenții în valoare totală de 597,14 milioane lei. Sumele au fost direcționate către fermieri prin diverse forme de sprijin. Cea mai mare parte a fondurilor, în valoare de 587,21 milioane lei, a fost autorizată pentru plățile post-investiționale, aferente unui număr […] Post-ul 597,14 milioane lei, autorizate de AIPA pentru fermieri în ianuarie 2026 apare prima dată în Provincial.
13:10
Pilotarea curriculumului pentru “Istoria, tradițiile și cultura poporului bulgar”, analizată la Taraclia # Provincial
Rezultatele pilotării noului curriculum la disciplina „Istoria, tradițiile și cultura poporului bulgar” (pentru clasele V–IX) au fost analizate în cadrul unui seminar republican desfășurat la Taraclia. La eveniment au participat peste 70 de cadre didactice care predau disciplina în instituții de învățământ gimnazial din raioanele Taraclia, Cantemir, UTA Găgăuzia și mun. Chișinău, reprezentanți ai Direcției […] Post-ul Pilotarea curriculumului pentru “Istoria, tradițiile și cultura poporului bulgar”, analizată la Taraclia apare prima dată în Provincial.
12:50
600 de primării riscă să fie închise în urma noii reforme administrative. Ceban: multe localități vor dispărea tot mai mult # Provincial
Cei de la guvernare vor închiderea a 600 de primării din țară – declarația a fost făcută de primarul municipiului Chișinău, Ion Ceban, în cadrul ședinței serviciilor operative. „Ziua Autonomiei Locale și a Lucrătorului în Administrația Publică Locală și noua reformă administrativ-teritorială a RM, anunțată de guvernare. Se vrea a se ajunge la „unificarea primăriilor […] Post-ul 600 de primării riscă să fie închise în urma noii reforme administrative. Ceban: multe localități vor dispărea tot mai mult apare prima dată în Provincial.
12:40
PSRM lansează campania națională „Republica Moldova este Patria noastră”. Dodon: Noi suntem moldoveni și vrem să fim suverani și stăpâni la noi acasă # Provincial
Igor Dodon, liderul Partidului Socialiștilor din Republica Moldova (PSRM), astăzi, în cadrul unei conferințe de presă, a precizat că, la 2 februarie, e marcată Ziua statalității moldovenești, decernată prin decretul prezidențial din 2017, și a anunțat că socialiștii lansează o campanie națională cu mesaje patriotice și stataliste cu genericul „Republica Moldova este Patria noastră”. Politicianul […] Post-ul PSRM lansează campania națională „Republica Moldova este Patria noastră”. Dodon: Noi suntem moldoveni și vrem să fim suverani și stăpâni la noi acasă apare prima dată în Provincial.
12:30
Consiliul raional Ialoveni a organizat și desfășurat Campionatul raional la volei, ediția 2026, la categoria seniori, competiție inclusă în Calendarul sportiv raional pentru anul 2026. Evenimentul a reunit cele mai competitive echipe din raion, oferind publicului meciuri spectaculoase și un adevărat spirit de fair-play. După desfășurarea fazei zonale, în etapa finală s-au calificat patru dintre […] Post-ul Echipa orașului Ialoveni, campioana raionului la volei, ediția 2026 apare prima dată în Provincial.
12:20
(VIDEO) Irina Vlah, la Florești: Ajutorul oferit copiilor și persoanelor nevoiașe a devenit misiunea de viață a părintelui Sergiu # Provincial
Politiciana Irina Vlah, ieri, la Florești, a participat la Concertul caritabil „Puterea Bunătății”, inițiat de Părintele Sergiu. „Părintele Sergiu unește de mai mulți ani oamenii din Florești pentru o cauză bună. Rezultatele muncii sale sunt resimțite de cei cărora astăzi le este cel mai greu. Ajutorul oferit copiilor și persoanelor nevoiașe a devenit misiunea de […] Post-ul (VIDEO) Irina Vlah, la Florești: Ajutorul oferit copiilor și persoanelor nevoiașe a devenit misiunea de viață a părintelui Sergiu apare prima dată în Provincial.
12:20
Pe parcursul lunii ianuarie, în cadrul Judecătoriei Bălți au fost organizate peste 15 ședințe de judecată cu utilizarea platformei de videoconferință Zoom Meetings Standard Pro. Platforma se află în plin proces de pilotare, după ce Agenția Digitalizare în Justiție și Administrare Judecătorească a achiziționat mai multe licențe. „Platforma Zoom permite acces mai ușor la ședințele […] Post-ul Judecătoria Bălți pilotează o nouă platformă de videoconferință apare prima dată în Provincial.
12:10
Reabilitarea și reparația porțiunii de drum din str. 31 August, care a fost într-o birocrație totală, nu din cauza Primăriei Chișinău, va începe în acest an. Anunțul a fost făcut de Primarul General, Ion Ceban, care a subliniat că, sabotajul din partea Guvernului și a Ministerului Culturii a tergiversat acest proiect ani de zile. „În […] Post-ul Ion Ceban: Reabilitarea străzii 31 August va începe în acest an apare prima dată în Provincial.
12:00
Șapte persoane, membrii unui grup criminal organizat și o persoană juridică, condamnați pentru fapte de escrocherie și spălare de bani # Provincial
Procuratura Hîncești, Oficiul Ialoveni anunță pronunțarea sentinței de condamnare într-o cauză penală de învinuire a 7 membri a unui grup criminal organizat și a unei persoane juridice, acuzați de escrocherie și spălarea banilor în sumă de 245 000 lei. Instanța le-a stabilit pedepse după cum urmează: – Doi inculpați au fost sancționați cu câte 11 ani […] Post-ul Șapte persoane, membrii unui grup criminal organizat și o persoană juridică, condamnați pentru fapte de escrocherie și spălare de bani apare prima dată în Provincial.
11:40
Sâmbătă și duminică s-au jucat meciurile din cadrul turneului “Chișinăul de Seară”, ediția 2025-2026, seniori. Vă prezentăm rezultatele înregistrate și clasamentele actualizate. Turneul “Chișinăul de Seară”, ediția 2025-2026. Seniori Etapa 6 Sâmbătă, 31 ianuarie FC Băcioi – FC Chișinău-2 (amânat) ȘSSF Nr.1 – CS Real-Succes-1 0-2 FC Zimbru – USM-IEFS (amânat) Duminică, 1 februarie AT Criuleni […] Post-ul Turneul Chișinăul de Seară. Rezultatele meciurilor din weekend apare prima dată în Provincial.
Acum 8 ore
11:10
Primăria Municipiului Chișinău informează că în perioada 02-04 februarie 2026 (orele 08:00 – 16:00), va fi limitat temporar accesul persoanelor în anumite locuri publice din capitală. Măsura este luată de poliție, în contextul vizitei oficiale la Chișinău a președinților de parlament din țările baltice, care vor vizita instituțiile de stat ale Republicii Moldova. Astfel, pentru […] Post-ul Restricții temporare de acces în capitală, în contextul unei vizite oficiale apare prima dată în Provincial.
11:10
În weekend, polițiștii au fixat peste 4470 de încălcări ale Regulamentului circulației rutiere. 30 de șoferi au fost înlăturați de la volan, fiind depistați sub influența alcoolului sau a substanțelor interzise; 2 516 au depășit limita de viteză; 725 nu au respectat indicatoarele rutiere de prioritate și semnalele de interzicere ale semafoarelor; 184 conduceau vehiculul […] Post-ul Peste 4.470 de încălcări rutiere, depistate de polițiști în weekend apare prima dată în Provincial.
11:10
În primul caz, ofițerii Echipelor mobile ale Serviciului Vamal, în proximitatea localității Leușeni, au stopat pentru verificări un autocar de model Vanhool, condus de un rezident în vârstă de 47 de ani. În rezultatul controlului vamal al unității de transport au fost depistate electrocasnice și piese auto, nedeclarate la trecerea frontierei vamale. În alt caz, […] Post-ul Electrocasnice, alcool și piese auto, depistate fără acte de proveniență la vamă apare prima dată în Provincial.
11:00
Administraţia Națională a Drumurilor informează că, la această oră, circulația rutieră se desfășoară în condiții de iarnă pe întreg teritoriul Republicii Moldova. În zonele de Nord, Centru și Sud s-au înregistrat precipitații sub formă de ninsoare. În prezent, partea carosabilă este umedă, iar pe alocuri persistă poleiul și ghețușul. În ultimele 6 ore drumarii au […] Post-ul Circulația rutieră se desfășoară în condiții de iarnă pe întreg teritoriul țării apare prima dată în Provincial.
11:00
Centrul Național Anticorupție (CNA) și procurorii din Procuratura mun. Chișinău informează că desfășoară acțiuni de urmărire penală în mai multe dosare de corupere pasivă, corupere activă și trafic de influență, în care sunt vizați membri ai Comisiei narcologice speciale, ai Comisiei medicale a conducătorilor de autovehicule și a candidaților pentru obținerea permisului de conducere, precum […] Post-ul Adeverințe medicale pe bani: rețineri și percheziții în nordul țării apare prima dată în Provincial.
11:00
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) informează despre reținerea oficială și, ulterior, nimicirea unui lot de 15000 kg de mărar proaspăt de import. Decizia a fost luată după ce analizele de laborator au confirmat depășirea limitelor maxime admise (LMA) de reziduuri de pesticid Penconazol . Substanța poate prezenta risc pentru sănătatea consumatorilor. Imediat, după confirmarea prezenței de pesticid, inspectorii ANSA au […] Post-ul ANSA a distrus 15 tone de mărar de import contaminate cu pesticide apare prima dată în Provincial.
Acum 12 ore
07:40
Naționala feminină U16 a Republicii Moldova va susține, în perioada 16-19 februarie, un cantonament de pregătire la Centrul de pregătire al selecționatelor naționale din Vadul lui Vodă. Junioarele sunt în pregătiri pentru Turneul de Dezvoltare UEFA WU16, ediția 2026. Competiția va avea loc în Republica Moldova, între 12 și 17 martie 2026, iar adversarele tricolorelor vor fi Bosnia și […] Post-ul Fotbal feminin. Cantonament de pregătire pentru selecționata WU16 apare prima dată în Provincial.
Ieri
16:30
Partidul Liberal Democrat din Moldova (PLDM) a venit cu următoare declarație cu ocazia Zilei Autonomiei Locale: Astăzi, Republica Moldova marchează Ziua Autonomiei Locale. Probabil cea mai perfidă sărbătoare din calendarul oficial, pentru că este celebrat un principiu care, în realitate, nu există. Constatăm cu regret că în Republica Moldova nu există la momentul actual nici un […] Post-ul PLDM: Republica Moldova nu se poate dezvolta fără o autonomie locală reală apare prima dată în Provincial.
16:20
De mâine, 2 februarie, copiii din municipiul Chișinău revin la lecții cu prezență fizică # Provincial
Primarul general al municipiului Chișinău, Ion Ceban, informează că, de mâine, 2 februarie, copiii revin la lecții cu prezență fizică. „În ultimele zile, acesta a fost subiectul cu cea mai mare interacțiune a foarte mulți tineri, elevi și părinți. Părerile au fost multe și împărțite. Continuăm să ținem cont de fiecare părere. Succes tuturor!”, a […] Post-ul De mâine, 2 februarie, copiii din municipiul Chișinău revin la lecții cu prezență fizică apare prima dată în Provincial.
16:10
Premierul Alexandru Munteanu a adresat un mesaj de felicitare și mulțumiri angajaților din administrația publică locală: „De Ziua autonomiei locale și a lucrătorului din administrația publică locală, vreau să mulțumesc tuturor primarilor, viceprimarilor, secretarilor de consilii, președinților de raioane și tuturor lucrătorilor din administrația locală pentru munca pe care o fac zi de zi în […] Post-ul Premierul: Ne dorim primării cu mai multă libertate de decizie apare prima dată în Provincial.
11:10
Ion Ceban: Perioada pe care o traversăm nu este cea mai bună nici pentru autonomia locală și nici pentru majoritatea lucrătorilor din organele administrației # Provincial
Ion Ceban, primarul municipiului Chișinău, liderul Mișcării Alternativa Națională, a adresat un mesaj de felicitare colegilor din administrația publică locală: „Stimați lucrători din administrația publică locală! Dragi prieteni! Vă adresez sincere felicitări cu ocazia Zilei Autonomiei Locale și a Lucrătorului în Administrația Publică Locală, care, într-un fel, o putem numi chiar sărbătoarea noastră profesională. Ziua […] Post-ul Ion Ceban: Perioada pe care o traversăm nu este cea mai bună nici pentru autonomia locală și nici pentru majoritatea lucrătorilor din organele administrației apare prima dată în Provincial.
11:10
Igor Dodon: Adresez sincere felicitări tuturor angajaților administrațiilor locale și le mulțumesc pentru profesionalism și devotamentul de care dau dovadă # Provincial
Igor Dodon, liderul socialiștilor, a adresat un mesaj de felicitare lucrătorilor din administrația publică locală: „Astăzi, 1 februarie, este marcată Ziua autonomiei locale și a lucrătorilor din administrația publică locală. Adresez sincere felicitări tuturor angajaților administrațiilor locale și le mulțumesc pentru profesionalism și devotamentul de care dau dovadă, contribuind direct la dezvoltarea și prosperitatea localităților. […] Post-ul Igor Dodon: Adresez sincere felicitări tuturor angajaților administrațiilor locale și le mulțumesc pentru profesionalism și devotamentul de care dau dovadă apare prima dată în Provincial.
31 ianuarie 2026
19:50
Premierul: În mai multe localități alimentarea cu energie electrică a fost deja restabilită # Provincial
Premierul Alexandru Munteanu a transmis un mesaj cetățenilor: „Dragi cetățeni, În această dimineață, din cauza unor probleme grave apărute în rețeaua electrică din Ucraina, s-a produs o cădere de tensiune pe linia de 400 kV Isaccea–Vulcănești–MGRES, ceea ce a dus la deconectarea avariată a sistemului electroenergetic din Republica Moldova. Știu că mulți s-au îngrijorat și […] Post-ul Premierul: În mai multe localități alimentarea cu energie electrică a fost deja restabilită apare prima dată în Provincial.
Mai mult de 2 zile în urmă
15:00
INTERVIU// Octavian Calmîc: Pentru noi este important ca acei care apelează la serviciile noastre să prospere, deoarece acesta e şi un indicator că ne facem lucrul bine # Provincial
Interviu cu Octavian Calmîc, fondator al Asociaţiei Obşteşti „LEX-ECON Consulting”, vicepremier şi ministru al Economiei în perioada ianuarie 2016 – decembrie 2017 Domnule Calmîc, cum a fost anul 2025 pentru „LEX-ECON Consulting”? A fost un an în care am activat pentru realizarea obiectivelor stabilite şi în care am făcut tot posibilul pentru a fi la […] Post-ul INTERVIU// Octavian Calmîc: Pentru noi este important ca acei care apelează la serviciile noastre să prospere, deoarece acesta e şi un indicator că ne facem lucrul bine apare prima dată în Provincial.
14:00
Ministrul Energiei, Dorin Junghietu anunță că procesul de realimentare cu energie electrică se află într-o fază avansată. În zona de sud a țării toate liniile electrice de 110 kV au fost reconectate, stațiile electrice de 110 kV și fiderele de 10 kV sunt integral realimentate. De asemenea, în mun. Chișinău parțial a fost reluată alimentarea […] Post-ul În mun. Chișinău parțial a fost reluată alimentarea consumatorilor apare prima dată în Provincial.
14:00
„Moldelectrica” face apel către consumatorii finali să manifeste prudență și responsabilitate în utilizarea energiei electrice # Provincial
La momentul actual, procesul de realimentare cu energie electrică se află într-o fază avansată. În zona de sud a țării toate liniile electrice de 110 kV au fost reconectate, stațiile electrice de 110 kV și fiderele de 10 kV sunt integral realimentate. De asemenea, în mun. Chișinău parțial a fost reluată alimentarea consumatorilor, în zona […] Post-ul „Moldelectrica” face apel către consumatorii finali să manifeste prudență și responsabilitate în utilizarea energiei electrice apare prima dată în Provincial.
13:50
Premierul: În mai multe localități alimentarea cu energie electrică a fost deja restabilită # Provincial
Premierul Alexandru Munteanu a transmis un mesaj cetățenilor: „Dragi cetățeni, În această dimineață, din cauza unor probleme grave apărute în rețeaua electrică din Ucraina, s-a produs o cădere de tensiune pe linia de 400 kV Isaccea–Vulcănești–MGRES, ceea ce a dus la deconectarea avariată a sistemului electroenergetic din Republica Moldova. Știu că mulți s-au îngrijorat și […] Post-ul Premierul: În mai multe localități alimentarea cu energie electrică a fost deja restabilită apare prima dată în Provincial.
30 ianuarie 2026
17:00
Ședință extraordinară la Consiliul Raional Rîșcani: alocări financiare și decizii pentru 2026 # Provincial
În conformitate cu dispoziția Președintelui raionului Rîșcani, Vladimir Mizdrenco nr. 07 din 23 ianuarie 2026, astăzi, 30 ianuarie, a avut loc ședința extraordinară a Consiliului Raional Rîșcani. Ședința a fost deschisă cu onorarea simbolicii de stat a Republicii Moldova. La lucrări au participat 30 de consilieri raionali din 33, fiind asigurată transparența prin prezența reprezentanților […] Post-ul Ședință extraordinară la Consiliul Raional Rîșcani: alocări financiare și decizii pentru 2026 apare prima dată în Provincial.
17:00
30 zile arest preventiv pentru un fost primar din Boldureşti, Nisporeni. Acesta este cercetat de procurorii PCCOCS pentru fapte de torturǎ, pe care acesta le-ar fi comis atunci când era primar. Mai exact, acesta ar fi lovit cu mâinile şi cu picioarele, precum şi a înjurat un locuitor al comunei, care mergea anevoios din cauza […] Post-ul 30 zile arest preventiv pentru un fost primar din Boldureşti, Nisporeni apare prima dată în Provincial.
17:00
Eugen Isipciuc a fost reales președinte al Asociației de Fotbal din Dondușeni pentru următorii 4 ani de către Adunarea Generală de dare de seamă şi alegeri a asociației, care a avut loc astăzi, 30 ianuarie. Tot în cadrul adunării, Dumitru Stasiev a fost numit secretar general, iar Oleg Dediu – președinte al Comisiei de Cenzori. Totodată, […] Post-ul Eugen Isipciuc – reales președinte al ARF Dondușeni apare prima dată în Provincial.
16:50
Peste o mie de arbori tăiați ilegal, depistați în urma controlului inopinat la Ocolul Silvic Ghidighici # Provincial
Inspectorii de mediu au depistat 1007 arbori tăiați ilegal, în urma unui control inopinat dispus de ministrul Mediului, Gheorghe Hajder, la Ocolul Silvic Ghidighici, din cadrul Întreprinderii pentru Silvicultură Chișinău. În cadrul controlului au fost implicați și inspectori din alte regiuni din țară, pentru a evita posibilele ,,înțelegeri locale”. În cadrul controlului, inspectorii de mediu […] Post-ul Peste o mie de arbori tăiați ilegal, depistați în urma controlului inopinat la Ocolul Silvic Ghidighici apare prima dată în Provincial.
16:40
Locatarii a trei blocuri multietajate din municipiul Chișinău vor beneficia de condiții de trai mai bune și de facturi mai mici la energie ca urmare a lucrărilor de reabilitare energetică, care urmează să fie demarate. Renovarea va fi realizată prin intermediul Programului guvernamental Fondul pentru Eficiență Energetică în sectorul Rezidențial din Moldova (FEERM), gestionat de […] Post-ul Alte trei blocuri multietajate din Chișinău vor fi renovate energetic apare prima dată în Provincial.
16:30
Primăria Chișinău informează că, autospecialele Regiei „Exdrupo” sunt pregătite să intervină în contextul unui nou val de temperaturi negative, însoțite de lapoviță și formare a poleiului. Tehnica a fost verificată și utilizată deja în acțiuni de prevenire și combatere a ghețușului pe carosabil, pentru menținerea siguranței circulației rutiere și pietonale. Echipele de intervenție vor monitoriza […] Post-ul Municipalitatea anunță măsuri de prevenire a poleiului pe străzile din Chișinău apare prima dată în Provincial.
16:20
Igor Grosu, în vizită de lucru la Sîngerei: investiții în drumuri, școli și comunități locale # Provincial
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a efectuat, ieri, o vizită de lucru în raionul Sîngerei, unde a trecut în revistă proiectele implementate în regiune și cele aflate în curs de realizare. Agenda vizitei de lucru a inclus o discuție cu primarii din raionul Sîngerei. Doar prin intermediul programului „Satul European”, în Sîngerei au fost investite circa […] Post-ul Igor Grosu, în vizită de lucru la Sîngerei: investiții în drumuri, școli și comunități locale apare prima dată în Provincial.
16:00
PTF Tudora: Obiectul depistat la intrarea în țară era un dispozitiv electronic artizanal # Provincial
Poliția Națională informează că, la punctul de trecere a frontierei Tudora, pe sensul de intrare în țară, au fost încheiate acțiunile desfășurate de experți. În urma verificărilor, polițiștii au stabilit că obiectul identificat nu prezintă niciun pericol pentru cetățeni, fiind vorba de un dispozitiv electronic confecționat artizanal. Specialiștii Secției tehnico-explozivă și câinii Direcției Chinologice a […] Post-ul PTF Tudora: Obiectul depistat la intrarea în țară era un dispozitiv electronic artizanal apare prima dată în Provincial.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.