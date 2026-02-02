Operaţiunile BNM pe piaţă monetară, Ianuarie 2026
BNM.md, 2 februarie 2026 15:40
Operaţiunile BNM pe piaţă monetară, Ianuarie 2026
BNM, reprezentată la World Money Fair de la Berlin de o delegație condusă de doamna Anca Dragu # BNM.md
O delegație a BNM, condusă de guvernatoarea BNM, doamna Anca Dragu, participă la World Money Fair, cel mai important eveniment internațional dedicat numismaticii, tehnologiilor de batere a monedelor și schimbului de bune practici între băncile centrale și industria de profil.
VIDEO// Rolul banilor, de la teorie la viață reală | Podcastul „Sensul banilor”, episodul 7 # BNM.md
Invitata permanentă a podcastului este guvernatoarea BNM, doamna Anca Dragu, invitat special - domnul Dan Perciun, ministrul Educației și Cercetării.
„Sunt tragedii care depășesc puterea cuvintelor și care nu trebuie uitate. Holocaustul nu aparține doar trecutului, ci conștiinței noastre colective, prezentului și viitorului.”
Societățile de asigurare trebuie să se adapteze schimbărilor care le pun la încercare modelele de afaceri, în același timp, menținând standarde înalte de guvernanță, managementul riscurilor și reziliență.
Prioritățile în supravegherea bancară ale Băncii Naționale a Moldovei pentru perioada 2026-2027 # BNM.md
Prioritățile supravegherii bancare pentru perioada 2026-2027 reflectă necesitatea ca băncile să rămână reziliente în fața riscurilor geopolitice, a incertitudinilor macroeconomice, precum și a riscurilor aferente activităților de bază.
Guvernatoarea BNM, doamna Anca Dragu, a participat la Gala Excelenței „Împreună protejăm România”, organizată de Grupul de Presă MediaUno și Asociația MediaUno împreună cu Institutul Național de Statistică și Departamentul pentru Dezvoltare Durabilă.
Guvernatoarea BNM la lansarea Reprezentanței Asociației Investitorilor din România: „Republica Moldova livrează rezultate concrete pentru investitori” # BNM.md
Guvernatoarea BNM, doamna Anca Dragu, a participat astăzi, la lansarea Reprezentanței Asociației Investitorilor din România (AIR), desfășurat la Palatul Parlamentului din București.
BNM a organizat o sesiune de instruire dedicată implementării Regulamentului privind reziliența operațională digitală (DORA), inițiativă a Uniunii Europene menită să asigure un cadru unitar de reglementare pentru protejarea integrității operațiunilor financiare în contextul digitalizării accelerate.
Guvernatoarea BNM, la o ceremonie de nivel înalt la UTM: Educația, cercetarea și inovarea - piloni ai dezvoltării sustenabile # BNM.md
Guvernatoarea BNM, Anca Dragu, a participat astăzi la ceremonia solemnă de acordare a Titlului onorific Doctor Honoris Causa organizată de Universitatea Tehnică a Moldovei, un eveniment dedicat promovării cooperării academice dintre Republica Moldova și România.
Rulajul pieţei valutare în numerar cuprinde totalitatea operaţiunilor de cumpărare şi vânzare a valutei străine contra monedă naţională, efectuate de unităţile de schimb valutar în numerar cu persoanele fizice şi raportate în conformitate cu Regulamentul cu privire la unităţile de schimb valutar (aprobat prin Hotărîrea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr. 53 din 5 martie 2009). Determinarea echivalentului în euro a volumului operaţiunilor de cumpărare şi vânzare a nume...
Informaţia privind activele şi obligaţiunile valutare ale băncilor licenţiate este întocmită în baza rapoartelor privind poziţia valutară deschisă a băncii, prezentate de către băncile licenţiate. Informaţia privind activele şi obligaţiunile valutare ale băncilor licenţiate este întocmită în baza rapoartelor privind poziţia valutară deschisă a băncii, prezentate de către băncile licenţiate în conformitate cu Regulamentul privind poziţia valutară deschisă a băncii (aprobat prin Hotărîrea Consiliu...
Piața valutară fără numerar a Republicii Moldova este caracterizată de volumul tranzacțiilor de cumpărare/vânzare a valutei, cu excepția celor efectuate de către Banca Națională a Moldovei. Printre segmentele pieței monitorizate, în particular se numără piața interbancară (tranzacțiile de cumpărare/vânzare a valutei efectuate între băncile comerciale) și piața intrabancară (tranzacțiile de cumpărare/vânzare a valutei efectuate între bănci și clienții acestora). Informația privind piața valutară...
Activitatea Băncii Naționale a Moldovei pe piața valutară se desfășoară în strictă conformitate cu obiectivele politicii monetare și valutare a BNM. Banca Națională utilizează în calitate de instrumente ale intervențiilor valutare atât operațiunile directe (cumpărări sau vânzări la vedere de valută contra lei moldovenești), care influențează masa monetară, cât și operațiunile de ajustare (swap-uri valutare), care sunt instrumente reversibile și care nu au impact asupra masei monetare pe termen...
În luna decembrie 2025, gradul de acoperire a cererii nete de valută din partea agenților economici prin oferta netă de valută de la persoanele fizice a constituit 92,1% comparativ cu 89,9% în luna noiembrie 2025.
