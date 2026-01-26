Situația fluxurilor de numerar, asociații de economii și împrumut, agregat pe sistem,
BNM.md, 26 ianuarie 2026 16:20
Guvernatoarea BNM la lansarea Reprezentanței Asociației Investitorilor din România: „Republica Moldova livrează rezultate concrete pentru investitori” # BNM.md
Guvernatoarea BNM, doamna Anca Dragu, a participat astăzi, la lansarea Reprezentanței Asociației Investitorilor din România (AIR), desfășurat la Palatul Parlamentului din București.
23 ianuarie 2026
22 ianuarie 2026
BNM a organizat o sesiune de instruire dedicată implementării Regulamentului privind reziliența operațională digitală (DORA), inițiativă a Uniunii Europene menită să asigure un cadru unitar de reglementare pentru protejarea integrității operațiunilor financiare în contextul digitalizării accelerate.
21 ianuarie 2026
Guvernatoarea BNM, la o ceremonie de nivel înalt la UTM: Educația, cercetarea și inovarea - piloni ai dezvoltării sustenabile # BNM.md
Guvernatoarea BNM, Anca Dragu, a participat astăzi la ceremonia solemnă de acordare a Titlului onorific Doctor Honoris Causa organizată de Universitatea Tehnică a Moldovei, un eveniment dedicat promovării cooperării academice dintre Republica Moldova și România.
Rulajul pieţei valutare în numerar cuprinde totalitatea operaţiunilor de cumpărare şi vânzare a valutei străine contra monedă naţională, efectuate de unităţile de schimb valutar în numerar cu persoanele fizice şi raportate în conformitate cu Regulamentul cu privire la unităţile de schimb valutar (aprobat prin Hotărîrea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr. 53 din 5 martie 2009). Determinarea echivalentului în euro a volumului operaţiunilor de cumpărare şi vânzare a nume...
Informaţia privind activele şi obligaţiunile valutare ale băncilor licenţiate este întocmită în baza rapoartelor privind poziţia valutară deschisă a băncii, prezentate de către băncile licenţiate. Informaţia privind activele şi obligaţiunile valutare ale băncilor licenţiate este întocmită în baza rapoartelor privind poziţia valutară deschisă a băncii, prezentate de către băncile licenţiate în conformitate cu Regulamentul privind poziţia valutară deschisă a băncii (aprobat prin Hotărîrea Consiliu...
Piața valutară fără numerar a Republicii Moldova este caracterizată de volumul tranzacțiilor de cumpărare/vânzare a valutei, cu excepția celor efectuate de către Banca Națională a Moldovei. Printre segmentele pieței monitorizate, în particular se numără piața interbancară (tranzacțiile de cumpărare/vânzare a valutei efectuate între băncile comerciale) și piața intrabancară (tranzacțiile de cumpărare/vânzare a valutei efectuate între bănci și clienții acestora). Informația privind piața valutară...
Activitatea Băncii Naționale a Moldovei pe piața valutară se desfășoară în strictă conformitate cu obiectivele politicii monetare și valutare a BNM. Banca Națională utilizează în calitate de instrumente ale intervențiilor valutare atât operațiunile directe (cumpărări sau vânzări la vedere de valută contra lei moldovenești), care influențează masa monetară, cât și operațiunile de ajustare (swap-uri valutare), care sunt instrumente reversibile și care nu au impact asupra masei monetare pe termen...
În luna decembrie 2025, gradul de acoperire a cererii nete de valută din partea agenților economici prin oferta netă de valută de la persoanele fizice a constituit 92,1% comparativ cu 89,9% în luna noiembrie 2025.
Comunicat privind ședința ordinară a Comitetului Național de Stabilitate Financiară din 16.12.2025 # BNM.md
Scopul ședințelor ordinare constă în evaluarea riscurilor aferente sectorului financiar și, după caz, stabilirea măsurilor pentru menținerea stabilității financiare în Republica Moldova.
20 ianuarie 2026
În luna decembrie 2025, baza monetară a constituit 87 029,7 milioane lei, ceea ce reprezintă o creștere cu 6,8 la sută față de luna noiembrie 2025 și în creștere cu 5,3 la sută față de perioada similară a anului precedent.
În anul 2025, volumul eliberărilor cumulative de numerar în casele băncilor a depășit cu 5 960,7 milioane lei volumul încasărilor cumulative de numerar pe sistemul bancar.
În luna decembrie 2025, depozitele noi atrase la termen au constituit 4 942,2 milioane lei, majorându-se cu 38,6 la sută față de luna noiembrie 2025.
În luna decembrie 2025, creditele noi acordate au constituit 7 785,0 milioane lei, în creștere cu 12,3 la sută față de luna precedentă.
Discuții la BNM privind cooperarea interinstituțională în domeniul infrastructurii, în contextul integrării europene # BNM.md
Guvernatoarea Băncii Naționale a Moldovei, doamna Anca Dragu, a avut o întrevedere cu o delegație a Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale și Ministerului Transporturilor și Infrastructurii din România.
