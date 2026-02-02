Noile prețuri ANRE pentru 3 februarie. Carburanții se scumpesc

Unika.md, 2 februarie 2026 15:30

Noile prețuri ANRE pentru 3 februarie. Carburanții se scumpesc

Acum 15 minute
15:30
15:30
Justin Bieber, apariție șoc la Grammy 2026: pe scenă în boxeri și șosete, cu un nou tatuaj dedicat lui Hailey
Acum 30 minute
15:20
Musk: Starlink a fost sistat pentru utilizarea de către Rusia, la solicitarea Ucrainei
15:20
Bilanț IGSU 2025: 11.680 intervenții la incendii, 18 misiuni de complexitate înaltă și scădere cu 19% a situațiilor excepționale
15:20
Judecătoare de la Curtea de Apel Centru, trimisă în judecată pentru trafic de influență
15:20
Sprijin pentru fermieri: aproape 600 milioane lei autorizați de AIPA într-o singură lună
15:20
Prognoza pentru februarie 2026: temperaturi normale, dar precipitații peste media multianuală
Acum o oră
14:50
Gaz mai ieftin: proiect ANRE cu o scădere de peste 2,30 lei/m³
Acum 2 ore
14:40
Instanța respinge cererea lui Platon de a fi parte vătămată în dosarul „Frauda bancară” în care este judecat Plahotniuc
14:40
Moldova apare într-o anchetă OLAF privind importuri ilegale de automobile de lux în Rusia. Autoritățile cer timp pentru clarificări
Acum 6 ore
11:00
Junghietu explică pana de curent din 31 ianuarie: avarie în Ucraina și defecțiune pe linia Vulcănești–MGRES
10:50
Descinderi CNA în Chișinău, Șoldănești și Rezina: anchetă pentru eliberarea ilegală a certificatelor medicale
10:50
BNM: diaspora a trimis mai mulți bani acasă în 2025. Expert: suma reală ar putea ajunge la 3,5–3,8 mld. dolari
10:20
„Moldova iubită, fetele sunt frumoase”: referințe la R. Moldova în documente legate de Jeffrey Epstein, potrivit presei
10:20
ANSA a nimicit 15 tone de mărar de import: depășiri la reziduuri de pesticid Penconazol
10:20
CNA: 5 vameși arestați preventiv pentru 30 de zile într-un dosar de corupție sistemică
10:10
Poliția: 2.516 cazuri de viteză excesivă și 725 de încălcări la semafoare și prioritate, în doar două zile
10:10
Vizită oficială la Chișinău: măsuri temporare de securitate și restricții de circulație 2–4 februarie
10:10
Flăcări în zori la Costiujeni: autoturism mistuit de incendiu într-o curte de bloc
10:10
Agenția de Investiții: companiile cu capital străin plătesc peste 23% din impozitul pe profit și oferă salarii cu 93% mai mari
Acum 8 ore
08:10
O dronă rusească a lovit un autobuz în regiunea Dnipropetrovsk. Cel puțin 12 morți în Ucraina
08:10
BNM: leul moldovenesc se întărește ușor față de euro și dolar la început de săptămână
08:00
Horoscop 2 februarie: începi săptămâna cu chef de schimbare, dar ai grijă la impulsuri
Mai mult de 2 zile în urmă
15:50
Percheziții la Bardar: doi bărbați, suspectați de păstrarea și consumul drogurilor
15:50
Kaja Kallas: Ucraina riscă o „catastrofă umanitară”. UE discută sprijin energetic și noi sancțiuni contra Rusiei
15:50
Accident pe str. Ion Dumeniuc: bărbat reținut după ce a urcat băut la volan și s-a izbit într-un copac
15:40
UE pune la dispoziție 1 milion de euro pentru organizațiile care sprijină startupurile din R. Moldova
15:40
Noi detalii despre osemintele găsite la Coșnița: Poliția verifică ipoteza unui cimitir vechi
15:40
Ion Ciumac, numit director general adjunct la Agenția Proprietății Publice
15:40
Dodon: vettingul ar fi devenit „mecanism de filtrare politică”. Discuții cu șefa Comisiei de la Veneția
15:40
MEC: Catalogul electronic devine obligatoriu din 1 septembrie 2026
15:30
Vreme rece și precipitații mixte: CNMC convoacă instituțiile responsabile și anunță măsuri la nivel național între 30 ianuarie și 2 februarie
15:30
Termoelectrica: poți primi factură și dacă nu ai stat acasă. Explicațiile privind consumul estimativ
15:30
CEC: reforma APL trebuie votată urgent, altfel poate afecta alegerile locale din 2027
15:20
Agent sub acoperire și supraveghere 24/24: noi detalii despre ancheta crimelor din Beriozchi
15:20
Ucraina a repatriat încă 1.000 de corpuri ale militarilor căzuți, în urma unui schimb cu Rusia
15:20
Femeie de 32 de ani, dispărută după ce a plecat dintr-un centru din Bălți. Poliția cere ajutorul populației
14:50
Oseminte umane, găsite la Coșnița în timpul unor lucrări la temelia casei. Poliția a dispus expertiză
13:30
„Sunt niște aberații”: reacția lui Ciochină după ce procurorii au cerut 9 ani de închisoare și arest preventiv
11:50
Badantă din R. Moldova, arestată în Italia: bătrână de 83 de ani, în stare critică după un traumatism cranian
11:30
România a anulat peste 162.000 de buletine. Cei mai afectați sunt românii născuți în R. Moldova
11:20
Avocat din Ungheni, reținut pentru trafic de influență: ar fi primit 5.000 de euro într-un dosar de violență în familie
28 ianuarie 2026
10:20
Burse pentru sportivii de performanță: între 4.350 și 69.600 lei lunar, în funcție de rezultate
10:20
Percheziții la Leușeni–Albița și Cahul–Oancea: șapte vameși, reținuți într-un dosar de corupție
10:20
856 de tineri din regiunea transnistreană au studiat pe locuri bugetare pe malul drept, în 2025
10:20
Peste 15.000 de consumatori fără lumină și 2.607 solicitări la ambulanță: bilanț după 24 de ore de intemperii
27 ianuarie 2026
15:40
Tineri străini, arestați după incendierea a trei mașini la Botanica. Prejudiciu: peste 348.000 lei
15:20
ANSA retrage din magazine un lot de lapte praf pentru bebeluși: consumatorii sunt îndemnați să nu îl folosească
15:20
Constantin Țuțu, condamnat la 8 ani de închisoare pentru escrocherie și trafic de influență. Achitat la îmbogățire ilicită
11:50
Peste 100.000 de lei furați prin phishing: escrocii au convins victima să acceseze un link transmis prin mesaj
