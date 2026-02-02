BNM: diaspora a trimis mai mulți bani acasă în 2025. Expert: suma reală ar putea ajunge la 3,5–3,8 mld. dolari
Unika.md, 2 februarie 2026 10:50
BNM: diaspora a trimis mai mulți bani acasă în 2025. Expert: suma reală ar putea ajunge la 3,5–3,8 mld. dolari
• • •
Alte ştiri de Unika.md
Acum 5 minute
11:00
Junghietu explică pana de curent din 31 ianuarie: avarie în Ucraina și defecțiune pe linia Vulcănești–MGRES # Unika.md
Junghietu explică pana de curent din 31 ianuarie: avarie în Ucraina și defecțiune pe linia Vulcănești–MGRES
Acum 15 minute
10:50
Descinderi CNA în Chișinău, Șoldănești și Rezina: anchetă pentru eliberarea ilegală a certificatelor medicale # Unika.md
Descinderi CNA în Chișinău, Șoldănești și Rezina: anchetă pentru eliberarea ilegală a certificatelor medicale
10:50
BNM: diaspora a trimis mai mulți bani acasă în 2025. Expert: suma reală ar putea ajunge la 3,5–3,8 mld. dolari # Unika.md
BNM: diaspora a trimis mai mulți bani acasă în 2025. Expert: suma reală ar putea ajunge la 3,5–3,8 mld. dolari
Acum o oră
10:20
„Moldova iubită, fetele sunt frumoase”: referințe la R. Moldova în documente legate de Jeffrey Epstein, potrivit presei # Unika.md
„Moldova iubită, fetele sunt frumoase”: referințe la R. Moldova în documente legate de Jeffrey Epstein, potrivit presei
10:20
ANSA a nimicit 15 tone de mărar de import: depășiri la reziduuri de pesticid Penconazol
10:20
CNA: 5 vameși arestați preventiv pentru 30 de zile într-un dosar de corupție sistemică
10:10
Poliția: 2.516 cazuri de viteză excesivă și 725 de încălcări la semafoare și prioritate, în doar două zile # Unika.md
Poliția: 2.516 cazuri de viteză excesivă și 725 de încălcări la semafoare și prioritate, în doar două zile
10:10
Vizită oficială la Chișinău: măsuri temporare de securitate și restricții de circulație 2–4 februarie # Unika.md
Vizită oficială la Chișinău: măsuri temporare de securitate și restricții de circulație 2–4 februarie
10:10
Flăcări în zori la Costiujeni: autoturism mistuit de incendiu într-o curte de bloc
10:10
Agenția de Investiții: companiile cu capital străin plătesc peste 23% din impozitul pe profit și oferă salarii cu 93% mai mari # Unika.md
Agenția de Investiții: companiile cu capital străin plătesc peste 23% din impozitul pe profit și oferă salarii cu 93% mai mari
Acum 4 ore
08:10
O dronă rusească a lovit un autobuz în regiunea Dnipropetrovsk. Cel puțin 12 morți în Ucraina # Unika.md
O dronă rusească a lovit un autobuz în regiunea Dnipropetrovsk. Cel puțin 12 morți în Ucraina
08:10
BNM: leul moldovenesc se întărește ușor față de euro și dolar la început de săptămână
08:00
Horoscop 2 februarie: începi săptămâna cu chef de schimbare, dar ai grijă la impulsuri
Mai mult de 2 zile în urmă
15:50
Percheziții la Bardar: doi bărbați, suspectați de păstrarea și consumul drogurilor
15:50
Kaja Kallas: Ucraina riscă o „catastrofă umanitară”. UE discută sprijin energetic și noi sancțiuni contra Rusiei # Unika.md
Kaja Kallas: Ucraina riscă o „catastrofă umanitară”. UE discută sprijin energetic și noi sancțiuni contra Rusiei
15:50
Accident pe str. Ion Dumeniuc: bărbat reținut după ce a urcat băut la volan și s-a izbit într-un copac # Unika.md
Accident pe str. Ion Dumeniuc: bărbat reținut după ce a urcat băut la volan și s-a izbit într-un copac
15:40
UE pune la dispoziție 1 milion de euro pentru organizațiile care sprijină startupurile din R. Moldova # Unika.md
UE pune la dispoziție 1 milion de euro pentru organizațiile care sprijină startupurile din R. Moldova
15:40
Noi detalii despre osemintele găsite la Coșnița: Poliția verifică ipoteza unui cimitir vechi # Unika.md
Noi detalii despre osemintele găsite la Coșnița: Poliția verifică ipoteza unui cimitir vechi
15:40
Ion Ciumac, numit director general adjunct la Agenția Proprietății Publice
15:40
Dodon: vettingul ar fi devenit „mecanism de filtrare politică”. Discuții cu șefa Comisiei de la Veneția # Unika.md
Dodon: vettingul ar fi devenit „mecanism de filtrare politică”. Discuții cu șefa Comisiei de la Veneția
15:40
MEC: Catalogul electronic devine obligatoriu din 1 septembrie 2026
15:30
Vreme rece și precipitații mixte: CNMC convoacă instituțiile responsabile și anunță măsuri la nivel național între 30 ianuarie și 2 februarie # Unika.md
Vreme rece și precipitații mixte: CNMC convoacă instituțiile responsabile și anunță măsuri la nivel național între 30 ianuarie și 2 februarie
15:30
Termoelectrica: poți primi factură și dacă nu ai stat acasă. Explicațiile privind consumul estimativ # Unika.md
Termoelectrica: poți primi factură și dacă nu ai stat acasă. Explicațiile privind consumul estimativ
15:30
CEC: reforma APL trebuie votată urgent, altfel poate afecta alegerile locale din 2027
15:20
Agent sub acoperire și supraveghere 24/24: noi detalii despre ancheta crimelor din Beriozchi # Unika.md
Agent sub acoperire și supraveghere 24/24: noi detalii despre ancheta crimelor din Beriozchi
15:20
Ucraina a repatriat încă 1.000 de corpuri ale militarilor căzuți, în urma unui schimb cu Rusia # Unika.md
Ucraina a repatriat încă 1.000 de corpuri ale militarilor căzuți, în urma unui schimb cu Rusia
15:20
Femeie de 32 de ani, dispărută după ce a plecat dintr-un centru din Bălți. Poliția cere ajutorul populației # Unika.md
Femeie de 32 de ani, dispărută după ce a plecat dintr-un centru din Bălți. Poliția cere ajutorul populației
14:50
Oseminte umane, găsite la Coșnița în timpul unor lucrări la temelia casei. Poliția a dispus expertiză # Unika.md
Oseminte umane, găsite la Coșnița în timpul unor lucrări la temelia casei. Poliția a dispus expertiză
13:30
„Sunt niște aberații”: reacția lui Ciochină după ce procurorii au cerut 9 ani de închisoare și arest preventiv # Unika.md
„Sunt niște aberații”: reacția lui Ciochină după ce procurorii au cerut 9 ani de închisoare și arest preventiv
11:50
Badantă din R. Moldova, arestată în Italia: bătrână de 83 de ani, în stare critică după un traumatism cranian # Unika.md
Badantă din R. Moldova, arestată în Italia: bătrână de 83 de ani, în stare critică după un traumatism cranian
11:30
România a anulat peste 162.000 de buletine. Cei mai afectați sunt românii născuți în R. Moldova # Unika.md
România a anulat peste 162.000 de buletine. Cei mai afectați sunt românii născuți în R. Moldova
11:20
Avocat din Ungheni, reținut pentru trafic de influență: ar fi primit 5.000 de euro într-un dosar de violență în familie # Unika.md
Avocat din Ungheni, reținut pentru trafic de influență: ar fi primit 5.000 de euro într-un dosar de violență în familie
28 ianuarie 2026
10:20
Burse pentru sportivii de performanță: între 4.350 și 69.600 lei lunar, în funcție de rezultate # Unika.md
Burse pentru sportivii de performanță: între 4.350 și 69.600 lei lunar, în funcție de rezultate
10:20
Percheziții la Leușeni–Albița și Cahul–Oancea: șapte vameși, reținuți într-un dosar de corupție # Unika.md
Percheziții la Leușeni–Albița și Cahul–Oancea: șapte vameși, reținuți într-un dosar de corupție
10:20
856 de tineri din regiunea transnistreană au studiat pe locuri bugetare pe malul drept, în 2025 # Unika.md
856 de tineri din regiunea transnistreană au studiat pe locuri bugetare pe malul drept, în 2025
10:20
Peste 15.000 de consumatori fără lumină și 2.607 solicitări la ambulanță: bilanț după 24 de ore de intemperii # Unika.md
Peste 15.000 de consumatori fără lumină și 2.607 solicitări la ambulanță: bilanț după 24 de ore de intemperii
27 ianuarie 2026
15:40
Tineri străini, arestați după incendierea a trei mașini la Botanica. Prejudiciu: peste 348.000 lei # Unika.md
Tineri străini, arestați după incendierea a trei mașini la Botanica. Prejudiciu: peste 348.000 lei
15:20
ANSA retrage din magazine un lot de lapte praf pentru bebeluși: consumatorii sunt îndemnați să nu îl folosească # Unika.md
ANSA retrage din magazine un lot de lapte praf pentru bebeluși: consumatorii sunt îndemnați să nu îl folosească
15:20
Constantin Țuțu, condamnat la 8 ani de închisoare pentru escrocherie și trafic de influență. Achitat la îmbogățire ilicită # Unika.md
Constantin Țuțu, condamnat la 8 ani de închisoare pentru escrocherie și trafic de influență. Achitat la îmbogățire ilicită
11:50
Peste 100.000 de lei furați prin phishing: escrocii au convins victima să acceseze un link transmis prin mesaj # Unika.md
Peste 100.000 de lei furați prin phishing: escrocii au convins victima să acceseze un link transmis prin mesaj
11:40
Munteanu: instituțiile statului sunt mobilizate. 115 utilaje pe drumuri și 2716 solicitări la ambulanță # Unika.md
Munteanu: instituțiile statului sunt mobilizate. 115 utilaje pe drumuri și 2716 solicitări la ambulanță
11:30
Maia Sandu, discurs la APCE: întrevederi la Strasbourg și participare la comemorarea victimelor Holocaustului # Unika.md
Maia Sandu, discurs la APCE: întrevederi la Strasbourg și participare la comemorarea victimelor Holocaustului
11:30
Sprijin ceh pentru educația veterinară: colegiul din Brătușeni, dotat cu echipamente de circa 2 milioane de lei # Unika.md
Sprijin ceh pentru educația veterinară: colegiul din Brătușeni, dotat cu echipamente de circa 2 milioane de lei
11:20
Atac asupra Odesei: cel puțin 22 de răniți, oameni scoși de sub dărâmături. Lovituri raportate și în Harkiv # Unika.md
Atac asupra Odesei: cel puțin 22 de răniți, oameni scoși de sub dărâmături. Lovituri raportate și în Harkiv
11:10
Ion Ceban cere convocarea CSE la nivel național: „Ghețuș și polei sunt în toată țara”
11:10
Suspecți din Comrat, vizați într-un dosar de trafic de migranți: 1.000 de euro pentru fiecare persoană transportată # Unika.md
Suspecți din Comrat, vizați într-un dosar de trafic de migranți: 1.000 de euro pentru fiecare persoană transportată
11:10
ANRE aprobă costurile de bază ale Energocom pentru 2026
11:10
IMU, din nou suprasolicitat: 342 de pacienți într-o zi, majoritatea traumatizați din cauza gheții # Unika.md
IMU, din nou suprasolicitat: 342 de pacienți într-o zi, majoritatea traumatizați din cauza gheții
11:00
Bani pentru voturi la prezidențiale și referendum: o femeie, condamnată la 2 ani și 6 luni # Unika.md
Bani pentru voturi la prezidențiale și referendum: o femeie, condamnată la 2 ani și 6 luni
10:50
Constantin Țuțu își află astăzi verdictul. Acuzat de trafic de influență, escrocherie și îmbogățire ilicită # Unika.md
Constantin Țuțu își află astăzi verdictul. Acuzat de trafic de influență, escrocherie și îmbogățire ilicită
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.