Badantă din R. Moldova, arestată în Italia: bătrână de 83 de ani, în stare critică după un traumatism cranian
Unika.md, 29 ianuarie 2026 11:50
Acum 15 minute
11:50
Acum o oră
11:30
România a anulat peste 162.000 de buletine. Cei mai afectați sunt românii născuți în R. Moldova
11:20
Avocat din Ungheni, reținut pentru trafic de influență: ar fi primit 5.000 de euro într-un dosar de violență în familie
Ieri
10:20
Burse pentru sportivii de performanță: între 4.350 și 69.600 lei lunar, în funcție de rezultate
10:20
Percheziții la Leușeni–Albița și Cahul–Oancea: șapte vameși, reținuți într-un dosar de corupție
10:20
856 de tineri din regiunea transnistreană au studiat pe locuri bugetare pe malul drept, în 2025
10:20
Peste 15.000 de consumatori fără lumină și 2.607 solicitări la ambulanță: bilanț după 24 de ore de intemperii
27 ianuarie 2026
15:40
Tineri străini, arestați după incendierea a trei mașini la Botanica. Prejudiciu: peste 348.000 lei
15:20
ANSA retrage din magazine un lot de lapte praf pentru bebeluși: consumatorii sunt îndemnați să nu îl folosească
15:20
Constantin Țuțu, condamnat la 8 ani de închisoare pentru escrocherie și trafic de influență. Achitat la îmbogățire ilicită
Mai mult de 2 zile în urmă
11:50
Peste 100.000 de lei furați prin phishing: escrocii au convins victima să acceseze un link transmis prin mesaj
11:40
Munteanu: instituțiile statului sunt mobilizate. 115 utilaje pe drumuri și 2716 solicitări la ambulanță
11:30
Maia Sandu, discurs la APCE: întrevederi la Strasbourg și participare la comemorarea victimelor Holocaustului
11:30
Sprijin ceh pentru educația veterinară: colegiul din Brătușeni, dotat cu echipamente de circa 2 milioane de lei
11:20
Atac asupra Odesei: cel puțin 22 de răniți, oameni scoși de sub dărâmături. Lovituri raportate și în Harkiv
11:10
Ion Ceban cere convocarea CSE la nivel național: „Ghețuș și polei sunt în toată țara”
11:10
Suspecți din Comrat, vizați într-un dosar de trafic de migranți: 1.000 de euro pentru fiecare persoană transportată
11:10
ANRE aprobă costurile de bază ale Energocom pentru 2026
11:10
IMU, din nou suprasolicitat: 342 de pacienți într-o zi, majoritatea traumatizați din cauza gheții
11:00
Bani pentru voturi la prezidențiale și referendum: o femeie, condamnată la 2 ani și 6 luni
10:50
Constantin Țuțu își află astăzi verdictul. Acuzat de trafic de influență, escrocherie și îmbogățire ilicită
10:30
Șofer moldovean de camion, decedat într-un accident în Germania. 11 persoane, rănite
09:50
CNMC: programul de muncă și școală începe la 09:00. IGSU și Armata, în sprijinul localităților afectate
09:40
Caz neobișnuit la Giurgiulești–Galați: femeie fără acte, găsită ascunsă într-un autocar București–Kiev
09:40
Reuters: Washingtonul ar condiționa garanțiile de securitate. Casa Albă neagă că impune concesii teritoriale
09:10
Accident pe bd. Dacia: un BMW a lovit o ambulanță care transporta un pacient. Trei persoane, rănite
09:10
Ghețuș pe drumurile naționale: 115 utilaje și peste 1000 tone de sare, dar poleiul se reface continuu. Rute interurbane din nord, sistate
09:10
Poleiul lasă localități fără lumină: peste 20.000 de consumatori afectați în Centru-Sud și Nord
07:10
Chiciură și carosabil alunecos: avertisment pentru șoferi și pietoni
06:50
Școlile din Chișinău rămân închise și astăzi: cursurile pentru clasele I–XII, sistate din cauza poleiului
06:20
Horoscop 27 ianuarie 2026: pași mici, rezultate mari
06:20
Nicolae Botgros respinge acuzațiile de incompatibilitate: „Nu mai sunt director artistic de patru luni”
26 ianuarie 2026
10:30
Anastasia Nichita a renunţat la mandatul de deputat: "Cere prezență totală, dedicare deplină și o energie pe care, în acest moment, nu o pot oferi"
09:50
Carne de pasăre din Ucraina, importurile stopate temporar în Moldova. ANSA: „nu există garanții suficiente”
09:40
Polițist din Fălești, mort într-un accident: mașina a derapat și s-a izbit de un copac
08:50
Horoscop 26 ianuarie 2026: zi de claritate, limite sănătoase și decizii simple
08:50
Atenție la cablurile căzute: autoritățile avertizează asupra riscurilor pentru rețelele electrice pe 26 ianuarie
08:50
IMU: 270 de pacienți într-o zi, majoritatea la traumatologie, din cauza poleiului
25 ianuarie 2026
12:30
Tânără dispărută în Chișinău: ultima dată ar fi fost la o stație PECO. Rudele cer ajutor
11:30
Atacuri în mai multe regiuni: Harkov, vizat din nou. Kievul activează bucătării mobile pentru zone fără utilități
23 ianuarie 2026
13:50
Tânără de 18 ani din Soroca, dispărută după ce a fost dusă la spital. Familia cere ajutor
13:40
Escrocherie de 550.000 lei: femeie de 75 de ani, păcălită cu „fraude bancare”. Doi suspecți, reținuți
13:40
Curtea Constituțională: sesizarea lui Ciochină nu poate fi admisă. Următoarea ședință – pe 19 februarie
22 ianuarie 2026
17:30
Val de numiri și eliberări: modificări la MAE, Moldsilva, Agenția de Mediu și AGEPI
17:30
Dodon s-a întâlnit cu ambasadorul rus după arestarea lui Serghei Mișin la Moscova
13:10
Adolescenta de 14 ani dispărută lângă Paris, a fost găsită în viață
13:00
Maia Sandu: integrarea europeană e „cea mai realistă strategie” pentru securitatea și dezvoltarea Moldovei
12:50
Opt ucraineni găsiți ascunși într-un camion la Palanca. Migranții ar fi plătit 12.000 $ de persoană
12:50
Dronă de 2,5 metri, găsită în raionul Ștefan Vodă. MAE condamnă incidentul
12:40
ANRE: noi prețuri maxime la carburanți pentru 23 ianuarie
