Badantă din R. Moldova, arestată în Italia: bătrână de 83 de ani, în stare critică după un traumatism cranian

Unika.md, 29 ianuarie 2026 11:50

Badantă din R. Moldova, arestată în Italia: bătrână de 83 de ani, în stare critică după un traumatism cranian

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Unika.md

Acum 15 minute
11:50
Badantă din R. Moldova, arestată în Italia: bătrână de 83 de ani, în stare critică după un traumatism cranian Unika.md
Badantă din R. Moldova, arestată în Italia: bătrână de 83 de ani, în stare critică după un traumatism cranian
Acum o oră
11:30
România a anulat peste 162.000 de buletine. Cei mai afectați sunt românii născuți în R. Moldova Unika.md
România a anulat peste 162.000 de buletine. Cei mai afectați sunt românii născuți în R. Moldova
11:20
Avocat din Ungheni, reținut pentru trafic de influență: ar fi primit 5.000 de euro într-un dosar de violență în familie Unika.md
Avocat din Ungheni, reținut pentru trafic de influență: ar fi primit 5.000 de euro într-un dosar de violență în familie
Ieri
10:20
Burse pentru sportivii de performanță: între 4.350 și 69.600 lei lunar, în funcție de rezultate Unika.md
Burse pentru sportivii de performanță: între 4.350 și 69.600 lei lunar, în funcție de rezultate
10:20
Percheziții la Leușeni–Albița și Cahul–Oancea: șapte vameși, reținuți într-un dosar de corupție Unika.md
Percheziții la Leușeni–Albița și Cahul–Oancea: șapte vameși, reținuți într-un dosar de corupție
10:20
856 de tineri din regiunea transnistreană au studiat pe locuri bugetare pe malul drept, în 2025 Unika.md
856 de tineri din regiunea transnistreană au studiat pe locuri bugetare pe malul drept, în 2025
10:20
Peste 15.000 de consumatori fără lumină și 2.607 solicitări la ambulanță: bilanț după 24 de ore de intemperii Unika.md
Peste 15.000 de consumatori fără lumină și 2.607 solicitări la ambulanță: bilanț după 24 de ore de intemperii
27 ianuarie 2026
15:40
Tineri străini, arestați după incendierea a trei mașini la Botanica. Prejudiciu: peste 348.000 lei Unika.md
Tineri străini, arestați după incendierea a trei mașini la Botanica. Prejudiciu: peste 348.000 lei
15:20
ANSA retrage din magazine un lot de lapte praf pentru bebeluși: consumatorii sunt îndemnați să nu îl folosească Unika.md
ANSA retrage din magazine un lot de lapte praf pentru bebeluși: consumatorii sunt îndemnați să nu îl folosească
15:20
Constantin Țuțu, condamnat la 8 ani de închisoare pentru escrocherie și trafic de influență. Achitat la îmbogățire ilicită Unika.md
Constantin Țuțu, condamnat la 8 ani de închisoare pentru escrocherie și trafic de influență. Achitat la îmbogățire ilicită
Mai mult de 2 zile în urmă
11:50
Peste 100.000 de lei furați prin phishing: escrocii au convins victima să acceseze un link transmis prin mesaj Unika.md
Peste 100.000 de lei furați prin phishing: escrocii au convins victima să acceseze un link transmis prin mesaj
11:40
Munteanu: instituțiile statului sunt mobilizate. 115 utilaje pe drumuri și 2716 solicitări la ambulanță Unika.md
Munteanu: instituțiile statului sunt mobilizate. 115 utilaje pe drumuri și 2716 solicitări la ambulanță
11:30
Maia Sandu, discurs la APCE: întrevederi la Strasbourg și participare la comemorarea victimelor Holocaustului Unika.md
Maia Sandu, discurs la APCE: întrevederi la Strasbourg și participare la comemorarea victimelor Holocaustului
11:30
Sprijin ceh pentru educația veterinară: colegiul din Brătușeni, dotat cu echipamente de circa 2 milioane de lei Unika.md
Sprijin ceh pentru educația veterinară: colegiul din Brătușeni, dotat cu echipamente de circa 2 milioane de lei
11:20
Atac asupra Odesei: cel puțin 22 de răniți, oameni scoși de sub dărâmături. Lovituri raportate și în Harkiv Unika.md
Atac asupra Odesei: cel puțin 22 de răniți, oameni scoși de sub dărâmături. Lovituri raportate și în Harkiv
11:10
Ion Ceban cere convocarea CSE la nivel național: „Ghețuș și polei sunt în toată țara” Unika.md
Ion Ceban cere convocarea CSE la nivel național: „Ghețuș și polei sunt în toată țara”
11:10
Suspecți din Comrat, vizați într-un dosar de trafic de migranți: 1.000 de euro pentru fiecare persoană transportată Unika.md
Suspecți din Comrat, vizați într-un dosar de trafic de migranți: 1.000 de euro pentru fiecare persoană transportată
11:10
ANRE aprobă costurile de bază ale Energocom pentru 2026 Unika.md
ANRE aprobă costurile de bază ale Energocom pentru 2026
11:10
IMU, din nou suprasolicitat: 342 de pacienți într-o zi, majoritatea traumatizați din cauza gheții Unika.md
IMU, din nou suprasolicitat: 342 de pacienți într-o zi, majoritatea traumatizați din cauza gheții
11:00
Bani pentru voturi la prezidențiale și referendum: o femeie, condamnată la 2 ani și 6 luni Unika.md
Bani pentru voturi la prezidențiale și referendum: o femeie, condamnată la 2 ani și 6 luni
10:50
Constantin Țuțu își află astăzi verdictul. Acuzat de trafic de influență, escrocherie și îmbogățire ilicită Unika.md
Constantin Țuțu își află astăzi verdictul. Acuzat de trafic de influență, escrocherie și îmbogățire ilicită
10:30
Șofer moldovean de camion, decedat într-un accident în Germania. 11 persoane, rănite Unika.md
Șofer moldovean de camion, decedat într-un accident în Germania. 11 persoane, rănite
09:50
CNMC: programul de muncă și școală începe la 09:00. IGSU și Armata, în sprijinul localităților afectate Unika.md
CNMC: programul de muncă și școală începe la 09:00. IGSU și Armata, în sprijinul localităților afectate
09:40
Caz neobișnuit la Giurgiulești–Galați: femeie fără acte, găsită ascunsă într-un autocar București–Kiev Unika.md
Caz neobișnuit la Giurgiulești–Galați: femeie fără acte, găsită ascunsă într-un autocar București–Kiev
09:40
Reuters: Washingtonul ar condiționa garanțiile de securitate. Casa Albă neagă că impune concesii teritoriale Unika.md
Reuters: Washingtonul ar condiționa garanțiile de securitate. Casa Albă neagă că impune concesii teritoriale
09:10
Accident pe bd. Dacia: un BMW a lovit o ambulanță care transporta un pacient. Trei persoane, rănite Unika.md
Accident pe bd. Dacia: un BMW a lovit o ambulanță care transporta un pacient. Trei persoane, rănite
09:10
Ghețuș pe drumurile naționale: 115 utilaje și peste 1000 tone de sare, dar poleiul se reface continuu. Rute interurbane din nord, sistate Unika.md
Ghețuș pe drumurile naționale: 115 utilaje și peste 1000 tone de sare, dar poleiul se reface continuu. Rute interurbane din nord, sistate
09:10
Poleiul lasă localități fără lumină: peste 20.000 de consumatori afectați în Centru-Sud și Nord Unika.md
Poleiul lasă localități fără lumină: peste 20.000 de consumatori afectați în Centru-Sud și Nord
07:10
Chiciură și carosabil alunecos: avertisment pentru șoferi și pietoni Unika.md
Chiciură și carosabil alunecos: avertisment pentru șoferi și pietoni
06:50
Școlile din Chișinău rămân închise și astăzi: cursurile pentru clasele I–XII, sistate din cauza poleiului Unika.md
Școlile din Chișinău rămân închise și astăzi: cursurile pentru clasele I–XII, sistate din cauza poleiului
06:20
Horoscop 27 ianuarie 2026: pași mici, rezultate mari Unika.md
Horoscop 27 ianuarie 2026: pași mici, rezultate mari
06:20
Nicolae Botgros respinge acuzațiile de incompatibilitate: „Nu mai sunt director artistic de patru luni” Unika.md
Nicolae Botgros respinge acuzațiile de incompatibilitate: „Nu mai sunt director artistic de patru luni”
26 ianuarie 2026
10:30
Anastasia Nichita a renunţat la mandatul de deputat: "Cere prezență totală, dedicare deplină și o energie pe care, în acest moment, nu o pot oferi" Unika.md
Anastasia Nichita a renunţat la mandatul de deputat: "Cere prezență totală, dedicare deplină și o energie pe care, în acest moment, nu o pot oferi"
09:50
Carne de pasăre din Ucraina, importurile stopate temporar în Moldova. ANSA: „nu există garanții suficiente” Unika.md
Carne de pasăre din Ucraina, importurile stopate temporar în Moldova. ANSA: „nu există garanții suficiente”
09:40
Polițist din Fălești, mort într-un accident: mașina a derapat și s-a izbit de un copac Unika.md
Polițist din Fălești, mort într-un accident: mașina a derapat și s-a izbit de un copac
08:50
Horoscop 26 ianuarie 2026: zi de claritate, limite sănătoase și decizii simple Unika.md
Horoscop 26 ianuarie 2026: zi de claritate, limite sănătoase și decizii simple
08:50
Atenție la cablurile căzute: autoritățile avertizează asupra riscurilor pentru rețelele electrice pe 26 ianuarie Unika.md
Atenție la cablurile căzute: autoritățile avertizează asupra riscurilor pentru rețelele electrice pe 26 ianuarie
08:50
IMU: 270 de pacienți într-o zi, majoritatea la traumatologie, din cauza poleiului Unika.md
IMU: 270 de pacienți într-o zi, majoritatea la traumatologie, din cauza poleiului
25 ianuarie 2026
12:30
Tânără dispărută în Chișinău: ultima dată ar fi fost la o stație PECO. Rudele cer ajutor Unika.md
Tânără dispărută în Chișinău: ultima dată ar fi fost la o stație PECO. Rudele cer ajutor
11:30
Atacuri în mai multe regiuni: Harkov, vizat din nou. Kievul activează bucătării mobile pentru zone fără utilități Unika.md
Atacuri în mai multe regiuni: Harkov, vizat din nou. Kievul activează bucătării mobile pentru zone fără utilități
23 ianuarie 2026
13:50
Tânără de 18 ani din Soroca, dispărută după ce a fost dusă la spital. Familia cere ajutor Unika.md
Tânără de 18 ani din Soroca, dispărută după ce a fost dusă la spital. Familia cere ajutor
13:40
Escrocherie de 550.000 lei: femeie de 75 de ani, păcălită cu „fraude bancare”. Doi suspecți, reținuți Unika.md
Escrocherie de 550.000 lei: femeie de 75 de ani, păcălită cu „fraude bancare”. Doi suspecți, reținuți
13:40
Curtea Constituțională: sesizarea lui Ciochină nu poate fi admisă. Următoarea ședință – pe 19 februarie Unika.md
Curtea Constituțională: sesizarea lui Ciochină nu poate fi admisă. Următoarea ședință – pe 19 februarie
22 ianuarie 2026
17:30
Val de numiri și eliberări: modificări la MAE, Moldsilva, Agenția de Mediu și AGEPI Unika.md
Val de numiri și eliberări: modificări la MAE, Moldsilva, Agenția de Mediu și AGEPI
17:30
Dodon s-a întâlnit cu ambasadorul rus după arestarea lui Serghei Mișin la Moscova Unika.md
Dodon s-a întâlnit cu ambasadorul rus după arestarea lui Serghei Mișin la Moscova
13:10
Adolescenta de 14 ani dispărută lângă Paris, a fost găsită în viață Unika.md
Adolescenta de 14 ani dispărută lângă Paris, a fost găsită în viață
13:00
Maia Sandu: integrarea europeană e „cea mai realistă strategie” pentru securitatea și dezvoltarea Moldovei Unika.md
Maia Sandu: integrarea europeană e „cea mai realistă strategie” pentru securitatea și dezvoltarea Moldovei
12:50
Opt ucraineni găsiți ascunși într-un camion la Palanca. Migranții ar fi plătit 12.000 $ de persoană Unika.md
Opt ucraineni găsiți ascunși într-un camion la Palanca. Migranții ar fi plătit 12.000 $ de persoană
12:50
Dronă de 2,5 metri, găsită în raionul Ștefan Vodă. MAE condamnă incidentul Unika.md
Dronă de 2,5 metri, găsită în raionul Ștefan Vodă. MAE condamnă incidentul
12:40
ANRE: noi prețuri maxime la carburanți pentru 23 ianuarie Unika.md
ANRE: noi prețuri maxime la carburanți pentru 23 ianuarie
Mai multe ştiri
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.