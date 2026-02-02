Lucrările de reparație a caldarâmului de pe strada 31 August ar putea începe în acest an
IPN, 2 februarie 2026 11:00
Autoritățile capitalei planifică să înceapă în acest an lucrările de reparație a caldarâmului de pe strada 31 August 1989. Potrivit primarului Ion Ceban, municipalitatea este pregătită să lanseze, în perioada…
Acum 30 minute
11:00
Acum o oră
10:20
Biroul de identificare autovehicule „Centru" își desfășoară activitatea într-un nou sediu. Potrivit Agenției Servicii Publice, noua locație mai modernă și dotată se află pe în municipiul Chișinău, pe șoseaua Muncești…
Acum 2 ore
09:50
Accesul persoanelor va fi restricționat temporar, în perioada 2-4 februarie, în centrul capitalei și pe arterele de legătură cu Aeroportul Internațional Chișinău. Primăria capitalei precizează că măsura este aplicată în…
09:30
Un lot de 15 tone de mărar a fost distrus după ce analizele de laborator au indicat depășiri ale nivelului admis de pesticide. Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor precizează că…
Acum 4 ore
08:10
Securitatea energetică rămâne un pilon central al parteneriatului dintre Statele Unite și Republica Moldova, în contextul evoluțiilor regionale și al sancțiunilor impuse companiilor energetice rusești. Declarația a fost făcută pentru…
Acum 24 ore
18:10
MITROPOLIA BASARABIEI organizează o conferință de presă cu genericul: „Situația Bisericii din localitatea Dereneu" /Str. Teatrului, 2/2, etajul 3, Sala IPN și live pe www.ipn.md, FB.com/ipn.md, YouTube, Rlive.md /ora 09:00/.
16:10
Un tânăr de 21 de ani și-a pierdut viața, sâmbătă seara, după ce a pierdut controlul volanului într-o curbă și s-a izbit cu mașina într-un copac. Accidentul rutier s-a produs…
Mai mult de 2 zile în urmă
15:30
Un deținut a evadat din Penitenciarul nr. 13 din Chișinău, în timpul escortării pentru audieri într-un dosar penal, reușind să scape de polițistul care îl însoțea, transmite IPN cu referire…
15:10
Bilanțul victimelor intemperiilor din Statele Unite s-a ridicat la 85 de morți, jumătate dintre victime fiind înregistrate în statele sudice Tennessee, Mississippi și Louisiana. Serviciul Național de Meteorologie a declarat…
14:50
Un bărbat, acuzat de comiterea unui dublu omor la Grătiești, în urmă cu mai bine de 20 de ani, a fost condamnat la închisoare pe viață. Potrivit procurorilor, inculpatul și…
14:50
CINE: Centrul de Resurse Juridice din Moldova CE: Conferință de presă cu genericul: Prezentarea notei analitice „Republica Moldova la Curtea Europeană a Drepturilor Omului în anul 2025" CÂND: luni, 2…
14:40
Universitățile din Republica Moldova vor putea atrage mai ușor finanțări europene pentru modernizarea infrastructurii educaționale. Astfel, cercetătorii științifici vor avea acces la laboratoare și echipamente de ultimă generație, iar studenții…
13:40
Carburanții se scumpesc în weekend. Benzina cu cifra octanică 95 va costa cu 6 bani mai mult și va depăși pragul de 23 de lei pentru un litru, iar motorina…
13:40
Fracțiunea Mișcării Alternativa Națională din Consiliul Municipal Chișinău condamnă comportamentul consilierilor Partidului Acțiune și Solidaritate, pe care îi acuză că evită ședințele CMC și preferă declarațiile politice făcute în stradă.…
13:30
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, și-a confirmat disponibilitatea de a se întâlni cu omologul său rus, Vladimir Putin, pentru a discuta cele mai sensibile aspecte legate de încetarea războiului. Volodimir Zelenski…
13:20
Educația financiară este esențială pentru ca tinerii să învețe să ia decizii corecte, șefa BNM # IPN
Educația financiară este esențială pentru ca tinerii să învețe să ia decizii corecte și să își construiască independența financiară. Fără ea, aceștia pot ajunge victime ale creditelor riscante sau ale…
12:50
Un incendiu a izbucnit la Centrul psihoneurologic din Tiraspol, determinând evacuarea a aproximativ 80 de persoane, atât pacienți, cât și personal al instituției, transmite IPN. Așa-zisul minister de interne din…
12:40
Rusia se va abține de la atacuri asupra Ucrainei până la 1 februarie. Anunțul despre oprirea bombardamentelor în următoarele două zile a fost făcut vineri de purtătorul de cuvânt al…
12:30
Reprezentantul organizației „Eurasia", pe care Serviciul de Informații și Securitate cere instanței să o declare extremistă, a depus o cerere de recuzare a întregului complet de judecată. Cererea a fost…
12:20
Membrii fracțiunii parlamentare a Partidului Politic Partidul Nostru susțin că tariful la gaz ar fi trebuit redus la 13,8 lei pentru un metru cub încă din decembrie, și nu menținut…
11:10
Președintele SUA, Donald Trump, a semnat un ordin executiv care permite introducerea unor taxe vamale suplimentare pentru mărfurile provenite din țările care furnizează direct sau indirect petrol Cubei. Documentul a…
11:10
Socialiștii din Consiliul municipal Chișinău invită fracțiunea Mișcarea Alternativa Națională la masa negocierilor pentru a stabili modalitățile de colaborare viitoare în cadrul CMC. Președintele fracțiunii Partidului Socialiștilor, Alexandr Odințov, a…
11:10
Cel mai scump consumabil medical achitat în decembrie din fondurile asigurării obligatorii de asistență medicală a fost o valvă aortică autoexpandabilă transcateter, utilizată în cadrul programului „Cardiologie intervențională". Dispozitivul a…
11:00
Milsami Orhei a anunțat numirea lui Vladimir Gudev în funcția de antrenor principal al echipei. Tehnicianul în vârstă de 53 de ani îl înlocuiește pe Igor Picușceac, cu care clubul…
11:00
Energocom propune un tarif 15 lei și 25 de bani pentru consumul de gaze, în scădere cu circa 1,5 lei față de cel actual. Furnizorul a înaintat cererea de ajustare…
11:00
Președinții parlamentelor din Estonia, Letonia și Lituania vor efectua, începând de luni, o vizită oficială în Republica Moldova. Este vorba despre președintele Riigikogu al Estoniei, Lauri Hussar, președinta Saeimei Letoniei,…
10:40
Un spațiu public din capitala României va purta numele fostului deputat și deținut politic Ilie Ilașcu, care s-a stins din viață în noiembrie 2025. Decizia a fost luată joi în…
10:30
Procesul de examinare a cererii Ministerului Justiției de a limita activitatea Partidului Politic Moldova Mare a fost întrerupt. Instanța a admis parțial solicitarea formațiunii de ridicare a excepției de neconstituționalitate…
10:10
Trump anunță că Putin ar fi acceptat armistițiu energetic în Ucraina. Rusia nu confirmă oficial # IPN
Președintele american, Donald Trump, afirmă că liderul de la Kremlin, Vladimir Putin, ar fi acceptat să nu atace infrastructura energetică a Ucrainei timp de o săptămână, pe fondul condițiilor meteo…
09:50
Circulația pe mai multe drumuri naționale rămâne dificilă din cauza condițiilor meteorologice. În regiunea de nord, carosabilul este parțial înzăpezit și acoperit cu ghețuș, iar în centru și sud drumurile…
09:40
Mai multe troleibuze din capitală au fost redirecționate, iar itinerarele unor rute au fost prescurtate din cauza unei pene de curent în zona Șoselei Hâncești, străzii Pan Halippa și străzii…
09:40
Oamenii legii au efectuat percheziții în municipiul Chișinău și în raionul Ialoveni, într-o cauză penală ce vizează sustragerea și utilizarea ilegală a informațiilor ce constituie secret comercial, transmite IPN. Potrivit…
09:30
OTP Bank Moldova susține cea de-a II-a ediție a Christmas Cup: investiție în viitorul copiilor prin sport și valori sănătoase. OTP Bank Moldova, partener de lungă durată al Academiei Zimbru…
08:30
Directorul Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică, Alexei Taran, afirmă că instituția va depune toate eforturile pentru ca ajustarea tarifului la gazele naturale să fie aprobată săptămâna viitoare, în cazul…
08:20
Ministrul energiei, Dorin Junghietu, susține că benzinăriile Lukoil din Moldova vor continua să funcționeze cel puțin până în luna aprilie, în baza unei licențe suplimentare emise de Biroul pentru Controlul…
06:40
Licitația pentru reconstrucția și extinderea terminalului Aeroportului Internațional Chișinău „Eugen Doga" a fost anulată după ce, în procesul de evaluare, au fost identificate neclarități și lacune în documentația de proiectare.…
06:40
Integrarea europeană și procesul de reintegrare a Republicii Moldova sunt două direcții distincte, însă strâns legate, care trebuie promovate simultan prin reforme accelerate și eforturi susținute ale autorităților. Declarațiile au…
06:10
Actorii Teatrului „Alexie Mateevici" prezintă spectacolul „Între noi e totul bine", după Dorota Masłowska, traducere și adaptare Sabra Daici, în regia lui Slava Sambriș /Teatrul „A. Mateevici" /ora 18:00/. Este prezentat…
29 ianuarie 2026
20:10
Programul EU4Innovation East lansează un nou Apel de propuneri de proiecte în Republica Moldova, alocând 1 milion de euro pentru consolidarea ecosistemului național de startup-uri, transmite IPN. Potrivit unui comunicat…
18:40
Guvernul reduce ziua de muncă pe 30 ianuarie și mobilizează echipe suplimentare de intervenție # IPN
Guvernul a dispus reducerea zilei de muncă pentru vineri, 30 ianuarie, la propunerea Centrului Național de Management al Crizelor, având în vedere condițiile meteo dificile prognozate. Intervalul orar va fi…
17:40
Meteorologii au emis o avertizare cod galben pentru următoarele două zile, semnalând risc de polei, ghețuș și temperaturi în scădere. Drumurile vor fi alunecoase, iar vremea se va răci semnificativ,…
17:20
Fostul primar, Nicanor Ciochină, a fost reținut joi seara de mascații de la Brigada de poliție cu destinație specială „Fulger". S-a întâmplat la Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, unde a avut…
17:10
Bilanțul persoanelor care au murit din cauza gripei în acest sezon în România a ajuns la 57, potrivit raportului publicat joi de Institutul Național de Sănătate Publică. Doar săptămâna trecută,…
17:00
În luna ianuarie au fost autorizate 30 de medicamente, dintre care 17 – în premieră. Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale menționează că lista nouă conține, inclusiv preparate împotriva gutei, pentru…
16:30
O magistrată de la Judecătoria Chișinău a fost agresată în incinta instanței de o persoană implicată într-un dosar. Consiliul Superior al Magistraturii califică incidentul drept un atac direct asupra justiției…
16:30
Procurorii cer nouă ani de închisoare și interzicerea dreptului de a conduce pentru fostul primar de Boldurești, Nicanor Ciochină, învinuit de accidentarea mortală a unui adolescent. Inculpatul se declară nevinovat…
16:20
Ședința de judecată de joi, în dosarul în care Ion Creangă este învinuit de trădare de patrie, nu a avut loc. Motivul este faptul că fostul șef al Direcției juridice…
16:20
Ucraina a primit primul lot de echipamente energetice din partea Germaniei, parte a unui pac
16:10
Ziua de muncă de vineri, 30 ianuarie, ar putea fi redusă, iar programul urmează să fie stabilit de fiecare instituție în parte, în funcție de specificul activității. Propunerea a fost… The post Ziua de muncă de vineri ar putea fi redusă din cauza condițiilor meteo nefavorabile appeared first on ipn.md.
16:00
Statul a preluat activele Lukoil de la Aeroportul Internațional Chișinău. Ministrul energiei, Dorin Junghietu, a anunțat că Agenția Proprietății Publice și AIC au finalizat inventarierea și au semnat joi actele… The post Statul a preluat activele Lukoil de la Aeroportul Chișinău appeared first on ipn.md.
