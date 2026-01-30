Percheziții în Chișinău și Ialoveni într-un dosar de sustragere a datelor comerciale secrete

08:00

Ferma de porcine din satul Roșcani, raionul Anenii Noi, afectată anul trecut de un focar major de pestă porcină africană, nu a primit până acum despăgubiri din partea statului.