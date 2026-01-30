Trump impune taxe vamale furnizorilor de petrol ai Cubei și declară stare de urgență
IPN, 30 ianuarie 2026 11:10
Președintele SUA, Donald Trump, a semnat un ordin executiv care permite introducerea unor taxe vamale suplimentare pentru mărfurile provenite din țările care furnizează direct sau indirect petrol Cubei. Documentul a…
Acum 30 minute
11:10
Președintele SUA, Donald Trump, a semnat un ordin executiv care permite introducerea unor taxe vamale suplimentare pentru mărfurile provenite din țările care furnizează direct sau indirect petrol Cubei. Documentul a…
11:10
Socialiștii din Consiliul municipal Chișinău invită fracțiunea Mișcarea Alternativa Națională la masa negocierilor pentru a stabili modalitățile de colaborare viitoare în cadrul CMC. Președintele fracțiunii Partidului Socialiștilor, Alexandr Odințov, a…
11:10
Cel mai scump consumabil medical achitat în decembrie din fondurile asigurării obligatorii de asistență medicală a fost o valvă aortică autoexpandabilă transcateter, utilizată în cadrul programului „Cardiologie intervențională". Dispozitivul a…
Acum o oră
11:00
Milsami Orhei a anunțat numirea lui Vladimir Gudev în funcția de antrenor principal al echipei. Tehnicianul în vârstă de 53 de ani îl înlocuiește pe Igor Picușceac, cu care clubul…
11:00
Energocom propune un tarif 15 lei și 25 de bani pentru consumul de gaze, în scădere cu circa 1,5 lei față de cel actual. Furnizorul a înaintat cererea de ajustare…
11:00
Președinții parlamentelor din Estonia, Letonia și Lituania vor efectua, începând de luni, o vizită oficială în Republica Moldova. Este vorba despre președintele Riigikogu al Estoniei, Lauri Hussar, președinta Saeimei Letoniei,…
10:40
Un spațiu public din capitala României va purta numele fostului deputat și deținut politic Ilie Ilașcu, care s-a stins din viață în noiembrie 2025. Decizia a fost luată joi în…
Acum 2 ore
10:30
Procesul de examinare a cererii Ministerului Justiției de a limita activitatea Partidului Politic Moldova Mare a fost întrerupt. Instanța a admis parțial solicitarea formațiunii de ridicare a excepției de neconstituționalitate…
10:10
Trump anunță că Putin ar fi acceptat armistițiu energetic în Ucraina. Rusia nu confirmă oficial # IPN
Președintele american, Donald Trump, afirmă că liderul de la Kremlin, Vladimir Putin, ar fi acceptat să nu atace infrastructura energetică a Ucrainei timp de o săptămână, pe fondul condițiilor meteo…
09:50
Circulația pe mai multe drumuri naționale rămâne dificilă din cauza condițiilor meteorologice. În regiunea de nord, carosabilul este parțial înzăpezit și acoperit cu ghețuș, iar în centru și sud drumurile…
09:40
Mai multe troleibuze din capitală au fost redirecționate, iar itinerarele unor rute au fost prescurtate din cauza unei pene de curent în zona Șoselei Hâncești, străzii Pan Halippa și străzii…
09:40
Oamenii legii au efectuat percheziții în municipiul Chișinău și în raionul Ialoveni, într-o cauză penală ce vizează sustragerea și utilizarea ilegală a informațiilor ce constituie secret comercial, transmite IPN. Potrivit…
Acum 4 ore
09:30
OTP Bank Moldova susține cea de-a II-a ediție a Christmas Cup: investiție în viitorul copiilor prin sport și valori sănătoase. OTP Bank Moldova, partener de lungă durată al Academiei Zimbru…
08:30
Directorul Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică, Alexei Taran, afirmă că instituția va depune toate eforturile pentru ca ajustarea tarifului la gazele naturale să fie aprobată săptămâna viitoare, în cazul…
08:20
Ministrul energiei, Dorin Junghietu, susține că benzinăriile Lukoil din Moldova vor continua să funcționeze cel puțin până în luna aprilie, în baza unei licențe suplimentare emise de Biroul pentru Controlul…
Acum 6 ore
06:40
Licitația pentru reconstrucția și extinderea terminalului Aeroportului Internațional Chișinău „Eugen Doga" a fost anulată după ce, în procesul de evaluare, au fost identificate neclarități și lacune în documentația de proiectare.…
06:40
Integrarea europeană și procesul de reintegrare a Republicii Moldova sunt două direcții distincte, însă strâns legate, care trebuie promovate simultan prin reforme accelerate și eforturi susținute ale autorităților. Declarațiile au…
06:10
Actorii Teatrului „Alexie Mateevici" prezintă spectacolul „Între noi e totul bine", după Dorota Masłowska, traducere și adaptare Sabra Daici, în regia lui Slava Sambriș /Teatrul „A. Mateevici" /ora 18:00/. Este prezentat…
Acum 24 ore
20:10
Programul EU4Innovation East lansează un nou Apel de propuneri de proiecte în Republica Moldova, alocând 1 milion de euro pentru consolidarea ecosistemului național de startup-uri, transmite IPN. Potrivit unui comunicat…
18:40
Guvernul reduce ziua de muncă pe 30 ianuarie și mobilizează echipe suplimentare de intervenție # IPN
Guvernul a dispus reducerea zilei de muncă pentru vineri, 30 ianuarie, la propunerea Centrului Național de Management al Crizelor, având în vedere condițiile meteo dificile prognozate. Intervalul orar va fi…
17:40
Meteorologii au emis o avertizare cod galben pentru următoarele două zile, semnalând risc de polei, ghețuș și temperaturi în scădere. Drumurile vor fi alunecoase, iar vremea se va răci semnificativ,…
17:20
Fostul primar, Nicanor Ciochină, a fost reținut joi seara de mascații de la Brigada de poliție cu destinație specială „Fulger". S-a întâmplat la Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, unde a avut…
17:10
Bilanțul persoanelor care au murit din cauza gripei în acest sezon în România a ajuns la 57, potrivit raportului publicat joi de Institutul Național de Sănătate Publică. Doar săptămâna trecută,…
17:00
În luna ianuarie au fost autorizate 30 de medicamente, dintre care 17 – în premieră. Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale menționează că lista nouă conține, inclusiv preparate împotriva gutei, pentru…
16:30
O magistrată de la Judecătoria Chișinău a fost agresată în incinta instanței de o persoană implicată într-un dosar. Consiliul Superior al Magistraturii califică incidentul drept un atac direct asupra justiției…
16:30
Procurorii cer nouă ani de închisoare și interzicerea dreptului de a conduce pentru fostul primar de Boldurești, Nicanor Ciochină, învinuit de accidentarea mortală a unui adolescent. Inculpatul se declară nevinovat…
16:20
Ședința de judecată de joi, în dosarul în care Ion Creangă este învinuit de trădare de patrie, nu a avut loc. Motivul este faptul că fostul șef al Direcției juridice…
16:20
Ucraina a primit primul lot de echipamente energetice din partea Germaniei, parte a unui pachet de ajutor în valoare de 120 de milioane de euro, a anunțat prim-ministrul ucrainean, Iulia…
16:10
Ziua de muncă de vineri, 30 ianuarie, ar putea fi redusă, iar programul urmează să fie stabilit de fiecare instituție în parte, în funcție de specificul activității. Propunerea a fost…
16:00
Statul a preluat activele Lukoil de la Aeroportul Internațional Chișinău. Ministrul energiei, Dorin Junghietu, a anunțat că Agenția Proprietății Publice și AIC au finalizat inventarierea și au semnat joi actele…
15:10
Turneele de Mare Șlem, recunoscute oficial în Moldova ca echivalente ale campionatelor mondiale # IPN
Turneele din seria Marele Șlem au fost recunoscute oficial în Republica Moldova ca fiind echivalente campionatelor mondiale. Astfel, competițiile Australian Open, Roland Garros, Wimbledon și US Open vor avea acest…
15:00
Primăria Chișinău a desemnat câștigătorii ediției 2024-2025 a „Premiului municipal de merit". 160 de tineri au fost recompensați cu burse unice de 1 500 de lei. Distincțiile sunt oferite în…
14:50
Uniunea Europeană va aloca un ajutor umanitar de urgență în valoare de 145 de milioane de euro pentru Ucraina și 8 milioane de euro Republicii Moldova, pentru sprijinirea refugiaților ucraineni.…
14:40
Deputații din Partidul Socialiștilor anunță că, în noua sesiune parlamentară, vor înainta o inițiativă legislativă pentru majorarea salariilor profesorilor cu 30%. Totodată, socialiștii propun să fie introdus programul „capital matern",…
14:30
Consiliul Municipal Chișinău nu s-a convocat nici astăzi în ședință. Consilierii PAS și PSRM au lipsit. Reprezentanții MAN acuză cele două fracțiuni că blochează dezbaterile și pun interesele politice mai…
14:10
Catalog electronic, grade permanente și activități de acasă, soluții MEC pentru debirocratizare # IPN
Toate școlile vor trece la catalogul electronic de la 1 septembrie 2026. În plus, profesorii vor avea grade didactice permanente și vor putea lucra de acasă în vacanțe. Măsurile fac…
13:50
CINE: Un grup al oamenilor de afaceri CE: Conferință de presă cu genericul: „Abuzurile administratorilor de insolvență" CÂND: vineri, 30 ianuarie 2026, ora 13.00 UNDE: str. Teatrului, 2/2, etajul 3,…
13:50
Un bărbat din Chișinău a fost condamnat la doi ani și jumătate de închisoare după ce a fost prins băut la volan și fără permis. În 2020, acesta scăpase cu…
13:30
Într-o gospodărie din satul Coșnița, raionul Dubăsari, au fost găsite oseminte umane. Acestea au fost descoperite în timpul lucrărilor de construcție la temelia casei, fiind la o adâncime de aproximativ…
13:30
Cel puțin cinci persoane și-au pierdut viața după ce furtuna Kristin a lovit centrul și nordul Portugaliei, provocând inundații masive, alunecări de teren și deteriorarea gravă a clădirilor rezidențiale. Din…
13:20
Marea Britanie și China și-au reafirmat angajamentul de a construi un parteneriat strategic pe termen lung. Declarația a fost făcută de premierul britanic, Keir Starmer, după întâlnirea sa de joi…
13:10
Și în nordul țării, aproape 2 700 de consumatori rămân fără curent electric din cauza condițiilor meteorologice complicate din ultimele zile. În total sunt afectate 16 localități din raioanele Rezina,…
12:40
Fostul primar de Boldurești Nicanor Ciochină, învinuit de accidentarea mortală a unui adolescent, rămâne sub control judiciar. Măsura a fost prelungită de instanță cu două luni, la solicitarea procurorului de…
12:40
Ministerul Energiei lansează o nouă licitație destinată marilor producători de energie regenerabilă, care include, pentru prima dată, cerința obligatorie de integrare a capacităților de stocare în baterii. Anunțul a fost…
12:10
Cei 41 de militari moldoveni din contingentul KFOR 24 și-au început oficial misiunea în Kosovo, în cadrul operațiunii internaționale de menținere a păcii, transmite IPN. Contingentul este format din militari…
12:00
Ministra agriculturii și industriei alimentare, Ludmila Catlabuga, urmează să vină joia viitoare în Parlament. Pe ordinea de zi a ședinței planare, a fost inclusă examinarea moțiunii simple, înaintate în decembrie…
Ieri
11:20
Compania rusă Lukoil a ajuns la un acord cu o firmă americană pentru vânzarea activelor sale externe, ca urmare a sancțiunilor aplicate de SUA. Tranzacția așteaptă aprobarea guvernului american, transmite…
11:20
În jur de 1 700 de consumatori mai rămâneau joi dimineața fără curent electric. Este vorba despre șase localități din raioanele Criuleni, Dubăsari și Orhei, transmite IPN. Potrivit datelor prezentate… The post În jur de 1 700 de consumatori rămâneau joi dimineața fără curent electric appeared first on ipn.md.
11:00
Un avocat din Ungheni a fost reținut, fiind suspectat de trafic de influență. Acesta ar fi cerut și primit 5 mii de euro pentru a influența funcționari și a obține… The post Avocat din Ungheni, reținut pentru trafic de influență într-un dosar de violență în familie appeared first on ipn.md.
10:20
Republica Moldova a primit finanțări în valoare totală de 508 milioane de euro anul trecut din partea Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare. Potrivit instituției financiare, sprijinul acordat este aproape… The post BERD a investit peste 500 mln euro anul trecut în Moldova, aproape dublu față de 2024 appeared first on ipn.md.
