Ucraina // Cel puțin 16 morți într-un atac cu dronă rusească asupra unui autobuz în regiunea Dnipropetrovsk
Moldpres, 2 februarie 2026 01:00
Un atac cu dronă rusească asupra unui autobuz care transporta angajați ai unei mine din regiunea ucraineană Dnipropetrovsk (centru-est) s-a soldat cu cel puțin 12 morți și șapte răniți, duminică, au anunțat serviciile de urgență și autoritățile locale, transmite ...
• • •
Alte ştiri de Moldpres
Acum 30 minute
01:10
Președinții parlamentelor din Statele Baltice întreprind o vizită oficială în Republica Moldova. 15:55 Președintele Riigikogu al Republicii Estonia, Lauri Hussar, Președinta Saeimei Republicii Letonia, Daiga Mieriņa, și Președintele Seimasului Republici...
Acum o oră
01:00
Un atac cu dronă rusească asupra unui autobuz care transporta angajați ai unei mine din regiunea ucraineană Dnipropetrovsk (centru-est) s-a soldat cu cel puțin 12 morți și șapte răniți, duminică, au anunțat serviciile de urgență și autoritățile locale, transmite ...
Acum 12 ore
15:30
Ministrul Energiei: „La o zi după blackoutul parțial, Moldova și-a acoperit 94% din consum din surse interne” # Moldpres
Republica Moldova a reușit să-și acopere 94% din consumul de energie electrică din surse interne, la ora 12:42, la o zi după producerea blackoutului parțial, a declarat ministrul Energiei, Dorin Junghietu, transmite MOLDPRES.Potrivit operatorului sistemului de transport...
15:30
Copiii din Chișinău revin la școală cu prezență fizică din 2 februarie. Elevii din Bălți rămân online încă două zile # Moldpres
Elevii din municipiul Chișinău vor reveni la lecții cu prezență fizică începând de mâine, 2 februarie, potrivit deciziei anunțate de autoritățile capitalei, transmite MOLDPRES.Anunțul a fost făcut de edilul Chișinăului, care a menționat că sub...
15:10
15:10
Zelenski anunță reluarea negocierilor între Kiev, Moscova și Washington miercuri, la Abu Dhabi # Moldpres
Negocierile directe dintre Kiev, Moscova și Washington pentru a încerca să găsească o soluție la războiul din Ucraina vor fi reluate miercuri, la Abu Dhabi, a anunțat președintele ucrainean Volodimir Zelenski, transmite MOLDPRES cu referire la Agerpres și AFP.&...
13:10
Secretarul general al Guvernului, Alexei Buzu: „Împreună, vom reuși următorul pas important – reforma administrației publice locale” # Moldpres
Secretarul general al Guvernului, Alexei Buzu, a transmis un mesaj de apreciere adresat angajaților din administrația publică locală, cu prilejul Zilei autonomiei locale și a lucrătorului din administrația publică locală, evidențiind rolul esențial al acestora în...
Acum 24 ore
12:40
Ministerul Energiei: Precizări privind pana de curent din 31 ianuarie și funcționarea sistemului de termoficare din Chișinău # Moldpres
Ministerul Energiei a venit cu precizări suplimentare privind modul în care a fost gestionată pana majoră de curent din 31 ianuarie și impactul acesteia asupra sistemului de termoficare din municipiul Chișinău, transmite MOLDPRES.Potrivit informațiilor oferite, &...
12:40
11:50
Noi oportunități pentru organizațiile culturale din Republica Moldova: apel deschis pentru proiecte de rezidență artistică în cadrul „Culture Moves Europe” # Moldpres
Organizațiile culturale din Republica Moldova pot beneficia de noi oportunități de finanțare prin programul european „Culture Moves Europe”, care a lansat un apel dedicat gazdelor de rezidențe artistice. Apelul este deschis pentru Armenia, Georgia, Moldova și Uc...
10:40
Ex-premierul Ion Sturza, despre criza energetică din 31 ianuarie: „Una dintre cele mai severe de la independență încoace” # Moldpres
Fostul prim-ministru al Republicii Moldova, Ion Sturza, a comentat criza energetică produsă pe 31 ianuarie, apreciind reacția autorităților și a specialiștilor din domeniu. Potrivit acestuia, situația a fost „una dintre cele mai severe de la independență înc...
09:30
VIDEO // Școala modernizată cu sprijinul UE și o brutărie devenită simbol local: vizita președintelui Parlamentului în două sate din Sîngerei # Moldpres
Președintele Parlamentului a efectuat o vizită de lucru în localitățile Flămînzeni și Bilicenii Vechi din raionul Sîngerei, unde a văzut proiecte care schimbă în mod vizibil viața comunităților locale — de la o școală modernizată după ...
09:20
FOTO // Grav accident în raionul Sângerei. Un tânăr a murit după ce mașina pe care o conducea s-a izbit de un copac # Moldpres
Un grav accident rutier s-a produs în seara zilei de sâmbătă, 31 ianuarie, pe traseul M-5, în direcția localității Vadul lui Vodă din raionul Sângerei. Poliția a fost sesizată în jurul orei 20:15.Potrivit cercetărilor preliminare, t&acir...
09:20
VIDEO // Negocieri cu privire la războiul din Ucraina: Kievul se pregătește de întâlniri „săptămâna viitoare” # Moldpres
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a afirmat sâmbătă că Kievul se pregătește pentru întâlniri diplomatice „săptămâna viitoare” pentru a face să avanseze negocierile cu Moscova, părând să respingă o posibilă reuniune pr...
Ieri
19:20
O tragedie s-a produs astăzi în localitatea Mateuți, raionul Rezina, unde o minoră în vârstă de 17 ani a fost găsită fără suflare după ce a plecat la plimbare și nu s-a mai întors acasă, trasnmite MOLDPRES.Potrivit informațiilor preliminare...
19:10
O linie electrică afectată de chiciură este în proces de restabilire. Ministrul Energiei, Dorin Junghietu: „Sistemul electroenergetic funcționează stabil” # Moldpres
O linie electrică de 400 kV, afectată de condițiile meteo nefavorabile – chiciură și vânt puternic – este în proces de restabilire, anunță ministrul Energiei, Dorin Junghietu. Potrivit oficialului, Sistemul Electroenergetic Național funcționează ...
17:40
Blocați în ascensor în lipsa curentului electric. 16 locatari din Chișinău au fost salvați de angajații IGSU # Moldpres
În dimineața zilei de 31 ianuarie, mai multe blocuri de locuit din Chișinău au rămas fără curent electric, iar unii locatarii au rămas blocați în ascensoare. Salvatorii Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU) au intervenit pentru a acorda ...
17:00
VIDEO // Alimentarea cu energie electrică, restabilită în Republică Moldova. Ministrul Energiei apreciază cooperarea cu România și Ucraina # Moldpres
Alimentarea cu energie electrică a fost restabilită pe întreg teritoriul Republicii Moldova, anunță ministrul Energiei, Dorin Junghietu. Rețelele electrice funcționează stabil, fără restricții de consum, a precizat Junghietu. Ministrul a ținut să mulțumească o...
16:30
Președintele Parlamentului, Igor Grosu: Igor Grosu: „Incidentul de astăzi arată cât de important este să investim în independența energetică a țării” # Moldpres
Incidentul de sâmbătă, 31 ianuarie, când mai multe localități din Republica Moldova au rămas fără curent electric în urma defecțiunilor înregistrate în sistemul energetic din Ucraina, arată cât este de importantă independența energet...
15:50
Rusia a lansat 85 de drone asupra Ucrainei în timpul nopții: cel puțin cinci persoane și-au pierdut viața # Moldpres
Cel puțin cinci persoane și-au pierdut viața, iar alte 19 au fost rănite în atacurile Rusiei asupra Ucrainei în ultimele 24 de ore, au anunțat autoritățile locale la 31 ianuarie. Potrivit Forțelor Aeriene ucrainene, Rusia a lansat 85 de drone asupra Ucrai...
15:40
Un avion cu pasageri la bord care venea din Istanbul a aterizat în siguranță pe Aeroportul Internațional din Chișinău „Eugen Doga”, după ce a avut defecțiuni în timpul zborului. Informația a fost confirmată pentru MOLDPRES de reprezentanții Autor...
15:40
BTA: Bulgaria are un nou campion junior de Grand Slam: Dimitar Kisimov câștigă titlul la dublu la Australian Open # Moldpres
Talentul bulgar de tenis Dimitar Kisimov a câștigat sâmbătă primul său titlu de Grand Slam la juniori, în turneul de dublu masculin de la Australian Open. Kisimov și Connor Doig din Africa de Sud au învins în finală cu scorul 6-3, 6-3 echipa au...
15:20
Ucraina a ordonat evacuarea familiilor cu copii din șapte localități din regiunea Harkov (nord-est), ceea ce semnalează înaintarea forțelor ruse în acest sector, transmite MOLDPRES cu referire la Agerpres și AFP.„A fost luată decizia de a evacua forț...
15:10
Republica Moldova primește energie electrică din România, după ce în dimineața zilei de sâmbătă, 31 ianuarie, țara a rămas parțial fără curent din cauza unei căderi de tensiune pe linia de 400 kV Isaccea–Vulcănești–MGRES. Surse din sist...
14:20
Ministrul Energiei din Ucraina explică întreruperea masivă de curent electric în mai multe regiuni ale țării # Moldpres
O pană tehnologică a afectat marți mai multe regiuni din Ucraina, provocând întreruperi în lanț în rețeaua electrică națională. Primul vicepremier și ministru al Energiei, Denis Șmygal, a declarat că alimentarea cu energie electrică va fi resta...
13:10
Ministrul Sănătății: Toate instituțiile medicale funcționează fără întreruperi, conectate la generatoare electrice # Moldpres
Toate instituțiile medico-sanitare din regiunile afectate își desfășoară activitatea în regim normal, fiind conectate la generatoare electrice, a anunțat ministrul Sănătății, Emil Ceban, în contextul deconectării avariate a sistemului electroenergetic...
13:00
Structurile Ministerului Afacerilor Interne sunt mobilizate și intervin în teren pentru a acorda sprijin cetățenilor, după deconectarea avariată a sistemului electroenergetic național, provocată de căderea de tensiune pe linia de 400 kV Isaccea–Vulcănești&nd...
12:50
Probleme în sistemul electroenergetic național: Premierul Alexandru Munteanu îndeamnă la solidaritate și dă asigurări că „instituțiile lucrează pentru soluționarea rapidă a problemei” # Moldpres
Prim-ministrul Alexandru Munteanu a adresat un mesaj cetățenilor după perturbările majore înregistrate în această dimineață în sistemul electroenergetic al Republicii Moldova, cauzate de defecțiuni grave în rețeaua electrică din Ucraina, care au ...
12:40
VIDEO // Ministrul Energiei: „Defecțiunile din Ucraina au afectat sistemul electroenergetic al Republicii Moldova. Echipele Moldelectrica intervin pentru reconectare # Moldpres
Ministrul Energiei, Dorin Junghietu, a anunțat că Republica Moldova se confruntă cu o situație delicată în sistemul electroenergetic național, ca urmare a unor defecțiuni produse în rețeaua electrică din Ucraina. Oficialul a dat asigurări că intervenț...
12:20
Alimentarea cu energie electrică, întreruptă în mai multe puncte de trecere a frontierei. Recomandările autorităților # Moldpres
Poliția de Frontieră informează participanții la traficul transfrontalier că, în contextul deconectării avariate a sistemului electroenergetic, cauzată de probleme tehnice în rețeaua electrică regională, în mai multe puncte de trecere a frontierei a fo...
11:40
În această dimineață, la ora 10:42, au fost înregistrate perturbări în sistemul electroenergetic al Republicii Moldova, după ce tensiunea a scăzut pe linia de înaltă tensiune de 400 kV Isaccea–Vulcănești–MGRES, transmite MOLDPRES.P...
11:20
Ninsorile abundente și persistente provocate de fronturi de presiune atmosferică hibernală au afectat multe zone ale Japoniei în ultimele zile, provocând moartea a cel puțin 14 oameni și rănirea a 198 de persoane în întreaga țară, a anunțat vineri...
10:20
INTERVIU MOLDPRES // Președintele CCI, Sergiu Harea: „Să folosim oportunitățile pe care ni le oferă procesul de integrare europeană pentru a atrage investiții și a deveni competitivi” # Moldpres
Republica Moldova trebuie să folosească oportunitățile pe care le oferă procesul de integrare europeană pentru a atrage investiții și a deveni mai competitivi. În pofida provocărilor existente, este foarte important să fim uniți, să ne consolidăm forțele ...
09:50
Circulație în condiții de iarnă pe toate drumurile naționale. 755 de tone de material antiderapant, distribuite în ultimele ore # Moldpres
Administrația Națională a Drumurilor informează că, la această oră, circulația rutieră se desfășoară în condiții de iarnă pe întreg teritoriul Republicii Moldova, după ce în zonele de Nord, Centru și Sud s-au înregistrat ninsori, transmite ...
07:40
Volodimir Zelenski a discutat cu Nicușor Dan despre proiectele energetice comune care pot spori securitatea celor două țări # Moldpres
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a anunțat că a discutat cu președintele României, Nicușor Dan, despre proiecte energetice comune care pot spori semnificativ securitatea energetică a Ucrainei și României. Potrivit liderului de la Kiev, echipele minist...
Mai mult de 2 zile în urmă
21:00
Parlamentarii ruși vor ca Moscova să utilizeze arme mai puternice, așa-numitele 'arme ale răzbunării', pentru a-și atinge obiectivele militare în Ucraina, a declarat vineri președintele Dumei de Stat (camera inferioară a legislativului rus), Viaceslav Volodi...
20:30
AND: Drumurile din țară sunt practicabile, pe unele sectoare circulația se desfășoară cu dificultate din cauza carosabilului alunecos # Moldpres
Circulația pe drumurile naționale se desfășoară la această oră în condiții de iarnă, pe anumite trasee fiind semnalate polei, ghețuș, ninsori și lapoviță, fenomene care îngreunează traficul rutier, transmite MOLDPRES.Potrivit Administrației Națion...
19:30
Un autoturism a derapat pe traseul R1 Chișinău–Ungheni, în apropierea orașului Strășeni. Nici o persoană nu a avut nevoie de îngrijiri medicale, transmite MOLDPRES.Potrivit Poliției, pe traseul M1, polițiștii de patrulare au intervenit pentru a acor...
19:30
CNMC: circulația rutieră se desfășoară în condiții de iarnă, un traseu rămâne blocat, iar mai multe instituții sunt în regim de alertă # Moldpres
Centrul Național de Management al Crizelor /CNMC/ anunță că, vineri seara, pe fondul precipitațiilor, vântului din nord și scăderii temperaturilor, pe unele sectoare de drum s-au format polei și ghețuș, iar circulația rutieră se desfășoară în condiții ...
19:20
Toate liniile electrice aeriene din țară sunt în prezent funcționale, după finalizarea lucrărilor de restabilire a avariilor, iar alimentarea cu energie electrică a consumatorilor se realizează conform schemei normale, transmite MOLDPRES.Potrivit Î.S. Molde...
18:20
Prim-ministrul Alexandru Munteanu a vizitat vinăria Purcari - unul dintre cei mai prestigioși producători de vin din Europa Centrală și de Est. Șeful Executivului a discutat cu echipa despre investițiile pe care le fac în tehnologie și sustenabilitate – ...
18:00
Controlul coordonat la frontiera moldo-română va fi extins în trei puncte de trecere. Ministra Daniella Misail-Nichitin: „Pentru Guvern, mobilitatea cetățenilor și a transporturilor de marfă reprezintă priorități clare” # Moldpres
Controlul coordonat la frontiera moldo-română este operațional în două puncte: Leușeni-Albița și Giurgiulești-Galați. De asemenea, în perioada următoare, acesta va fi extins la Cantemir-Fălciu, Sculeni și Lipcani-Rădăuți Prut. Informațiile au fost...
18:00
Circulația rutieră este îngreunată în această seară pe mai multe trasee din Republica Moldova, din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile înregistrate în ultimele ore, caracterizate prin lapoviță și ninsoare, informează Moldpres.Potrivi...
17:30
Controale intensificate la frontieră: autorităţile verifică calitatea motorinei importate # Moldpres
Inspectoratul de Stat pentru Supravegherea Produselor Nealimentare și Protecția Consumatorilor (ISSPNPC) a intensificat acțiunile de control și supraveghere a pieței produselor petroliere, în vederea protejării consumatorilor și a verificării conformității motorin...
17:20
Fostul primar de Boldurești, Nicanor Ciochină, va sta 20 de zile în arest preventiv. Judecătoria Chișinău a acceptat astăzi parțial demersul procurorilor, în cadrul cauzei penale de tortură, transmite MOLDPRES.Potrivit PCCOCS, atunci când era primar,...
17:10
O nouă sesiune de lucru cu genericul „Guvernanță locală, impact național”, prezidată de vicepremierul Vladimir Bolea, a avut loc astăzi la Ministerul Infrastructurii şi Dezvoltării Regionale (MIDR), având drept obiectiv alinierea priorităților autorit...
17:10
Deținutul care a evadat astăzi, în timp ce era escortat la audieri, a fost reținut de poliție în sectorul Buiucani al capitalei, transmite MOLDPRES.Potrivit Poliției, pe lângă cauza penală în care este cercetat penal pentru furt, tânărul ...
17:00
16:50
BTA: Agenția pentru Bulgarii de Pretutindeni deschide nominalizările pentru Premiul „Femeia Bulgară a Anului” # Moldpres
Conducerea Agenției pentru Bulgarii de Pretutindeni (EABA) a deschis procesul de nominalizare pentru Premiul „Femeia Bulgară a Anului – Sfânta Zlata de Meglen”, a declarat directoarea executivă a EABA, Rayna Mandzhukova, într-un interviu acordat v...
16:40
Trei blocuri din Chișinău vor fi reabilitate energetic prin programul guvernamental FEERM: confort sporit și facturi mai mici pentru locatari # Moldpres
Locatarii a trei blocuri multietajate din municipiul Chișinău vor beneficia de condiții de trai îmbunătățite și economii semnificative la facturile de energie, în urma lucrărilor de reabilitare energetică ce urmează să fie demarate prin Programul guvernamen...
