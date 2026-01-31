Blocați în ascensor în lipsa curentului electric. 16 locatari din Chișinău au fost salvați de angajații IGSU
Moldpres, 31 ianuarie 2026 17:40
În dimineața zilei de 31 ianuarie, mai multe blocuri de locuit din Chișinău au rămas fără curent electric, iar unii locatarii au rămas blocați în ascensoare. Salvatorii Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU) au intervenit pentru a acorda ...
Acum o oră
17:40
Acum 2 ore
17:00
VIDEO // Alimentarea cu energie electrică, restabilită în Republică Moldova. Ministrul Energiei apreciază cooperarea cu România și Ucraina # Moldpres
Alimentarea cu energie electrică a fost restabilită pe întreg teritoriul Republicii Moldova, anunță ministrul Energiei, Dorin Junghietu. Rețelele electrice funcționează stabil, fără restricții de consum, a precizat Junghietu. Ministrul a ținut să mulțumească o...
Acum 4 ore
16:30
Președintele Parlamentului, Igor Grosu: Igor Grosu: „Incidentul de astăzi arată cât de important este să investim în independența energetică a țării” # Moldpres
Incidentul de sâmbătă, 31 ianuarie, când mai multe localități din Republica Moldova au rămas fără curent electric în urma defecțiunilor înregistrate în sistemul energetic din Ucraina, arată cât este de importantă independența energet...
15:50
Rusia a lansat 85 de drone asupra Ucrainei în timpul nopții: cel puțin cinci persoane și-au pierdut viața # Moldpres
Cel puțin cinci persoane și-au pierdut viața, iar alte 19 au fost rănite în atacurile Rusiei asupra Ucrainei în ultimele 24 de ore, au anunțat autoritățile locale la 31 ianuarie. Potrivit Forțelor Aeriene ucrainene, Rusia a lansat 85 de drone asupra Ucrai...
15:40
Un avion cu pasageri la bord care venea din Istanbul a aterizat în siguranță pe Aeroportul Internațional din Chișinău „Eugen Doga”, după ce a avut defecțiuni în timpul zborului. Informația a fost confirmată pentru MOLDPRES de reprezentanții Autor...
15:40
BTA: Bulgaria are un nou campion junior de Grand Slam: Dimitar Kisimov câștigă titlul la dublu la Australian Open # Moldpres
Talentul bulgar de tenis Dimitar Kisimov a câștigat sâmbătă primul său titlu de Grand Slam la juniori, în turneul de dublu masculin de la Australian Open. Kisimov și Connor Doig din Africa de Sud au învins în finală cu scorul 6-3, 6-3 echipa au...
15:20
Ucraina a ordonat evacuarea familiilor cu copii din șapte localități din regiunea Harkov (nord-est), ceea ce semnalează înaintarea forțelor ruse în acest sector, transmite MOLDPRES cu referire la Agerpres și AFP.„A fost luată decizia de a evacua forț...
15:10
Republica Moldova primește energie electrică din România, după ce în dimineața zilei de sâmbătă, 31 ianuarie, țara a rămas parțial fără curent din cauza unei căderi de tensiune pe linia de 400 kV Isaccea–Vulcănești–MGRES. Surse din sist...
Acum 6 ore
14:20
Ministrul Energiei din Ucraina explică întreruperea masivă de curent electric în mai multe regiuni ale țării # Moldpres
O pană tehnologică a afectat marți mai multe regiuni din Ucraina, provocând întreruperi în lanț în rețeaua electrică națională. Primul vicepremier și ministru al Energiei, Denis Șmygal, a declarat că alimentarea cu energie electrică va fi resta...
13:10
Ministrul Sănătății: Toate instituțiile medicale funcționează fără întreruperi, conectate la generatoare electrice # Moldpres
Toate instituțiile medico-sanitare din regiunile afectate își desfășoară activitatea în regim normal, fiind conectate la generatoare electrice, a anunțat ministrul Sănătății, Emil Ceban, în contextul deconectării avariate a sistemului electroenergetic...
13:00
Structurile Ministerului Afacerilor Interne sunt mobilizate și intervin în teren pentru a acorda sprijin cetățenilor, după deconectarea avariată a sistemului electroenergetic național, provocată de căderea de tensiune pe linia de 400 kV Isaccea–Vulcănești&nd...
12:50
Probleme în sistemul electroenergetic național: Premierul Alexandru Munteanu îndeamnă la solidaritate și dă asigurări că „instituțiile lucrează pentru soluționarea rapidă a problemei” # Moldpres
Prim-ministrul Alexandru Munteanu a adresat un mesaj cetățenilor după perturbările majore înregistrate în această dimineață în sistemul electroenergetic al Republicii Moldova, cauzate de defecțiuni grave în rețeaua electrică din Ucraina, care au ...
12:40
VIDEO // Ministrul Energiei: „Defecțiunile din Ucraina au afectat sistemul electroenergetic al Republicii Moldova. Echipele Moldelectrica intervin pentru reconectare # Moldpres
Ministrul Energiei, Dorin Junghietu, a anunțat că Republica Moldova se confruntă cu o situație delicată în sistemul electroenergetic național, ca urmare a unor defecțiuni produse în rețeaua electrică din Ucraina. Oficialul a dat asigurări că intervenț...
Acum 8 ore
12:20
Alimentarea cu energie electrică, întreruptă în mai multe puncte de trecere a frontierei. Recomandările autorităților # Moldpres
Poliția de Frontieră informează participanții la traficul transfrontalier că, în contextul deconectării avariate a sistemului electroenergetic, cauzată de probleme tehnice în rețeaua electrică regională, în mai multe puncte de trecere a frontierei a fo...
11:40
În această dimineață, la ora 10:42, au fost înregistrate perturbări în sistemul electroenergetic al Republicii Moldova, după ce tensiunea a scăzut pe linia de înaltă tensiune de 400 kV Isaccea–Vulcănești–MGRES, transmite MOLDPRES.P...
11:20
Ninsorile abundente și persistente provocate de fronturi de presiune atmosferică hibernală au afectat multe zone ale Japoniei în ultimele zile, provocând moartea a cel puțin 14 oameni și rănirea a 198 de persoane în întreaga țară, a anunțat vineri...
Acum 12 ore
10:20
INTERVIU MOLDPRES // Președintele CCI, Sergiu Harea: „Să folosim oportunitățile pe care ni le oferă procesul de integrare europeană pentru a atrage investiții și a deveni competitivi” # Moldpres
Republica Moldova trebuie să folosească oportunitățile pe care le oferă procesul de integrare europeană pentru a atrage investiții și a deveni mai competitivi. În pofida provocărilor existente, este foarte important să fim uniți, să ne consolidăm forțele ...
09:50
Circulație în condiții de iarnă pe toate drumurile naționale. 755 de tone de material antiderapant, distribuite în ultimele ore # Moldpres
Administrația Națională a Drumurilor informează că, la această oră, circulația rutieră se desfășoară în condiții de iarnă pe întreg teritoriul Republicii Moldova, după ce în zonele de Nord, Centru și Sud s-au înregistrat ninsori, transmite ...
07:40
Volodimir Zelenski a discutat cu Nicușor Dan despre proiectele energetice comune care pot spori securitatea celor două țări # Moldpres
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a anunțat că a discutat cu președintele României, Nicușor Dan, despre proiecte energetice comune care pot spori semnificativ securitatea energetică a Ucrainei și României. Potrivit liderului de la Kiev, echipele minist...
Acum 24 ore
21:00
Parlamentarii ruși vor ca Moscova să utilizeze arme mai puternice, așa-numitele 'arme ale răzbunării', pentru a-și atinge obiectivele militare în Ucraina, a declarat vineri președintele Dumei de Stat (camera inferioară a legislativului rus), Viaceslav Volodi...
20:30
AND: Drumurile din țară sunt practicabile, pe unele sectoare circulația se desfășoară cu dificultate din cauza carosabilului alunecos # Moldpres
Circulația pe drumurile naționale se desfășoară la această oră în condiții de iarnă, pe anumite trasee fiind semnalate polei, ghețuș, ninsori și lapoviță, fenomene care îngreunează traficul rutier, transmite MOLDPRES.Potrivit Administrației Națion...
19:30
Un autoturism a derapat pe traseul R1 Chișinău–Ungheni, în apropierea orașului Strășeni. Nici o persoană nu a avut nevoie de îngrijiri medicale, transmite MOLDPRES.Potrivit Poliției, pe traseul M1, polițiștii de patrulare au intervenit pentru a acor...
19:30
CNMC: circulația rutieră se desfășoară în condiții de iarnă, un traseu rămâne blocat, iar mai multe instituții sunt în regim de alertă # Moldpres
Centrul Național de Management al Crizelor /CNMC/ anunță că, vineri seara, pe fondul precipitațiilor, vântului din nord și scăderii temperaturilor, pe unele sectoare de drum s-au format polei și ghețuș, iar circulația rutieră se desfășoară în condiții ...
19:20
Toate liniile electrice aeriene din țară sunt în prezent funcționale, după finalizarea lucrărilor de restabilire a avariilor, iar alimentarea cu energie electrică a consumatorilor se realizează conform schemei normale, transmite MOLDPRES.Potrivit Î.S. Molde...
Ieri
18:20
Prim-ministrul Alexandru Munteanu a vizitat vinăria Purcari - unul dintre cei mai prestigioși producători de vin din Europa Centrală și de Est. Șeful Executivului a discutat cu echipa despre investițiile pe care le fac în tehnologie și sustenabilitate – ...
18:00
Controlul coordonat la frontiera moldo-română va fi extins în trei puncte de trecere. Ministra Daniella Misail-Nichitin: „Pentru Guvern, mobilitatea cetățenilor și a transporturilor de marfă reprezintă priorități clare” # Moldpres
Controlul coordonat la frontiera moldo-română este operațional în două puncte: Leușeni-Albița și Giurgiulești-Galați. De asemenea, în perioada următoare, acesta va fi extins la Cantemir-Fălciu, Sculeni și Lipcani-Rădăuți Prut. Informațiile au fost...
18:00
Circulația rutieră este îngreunată în această seară pe mai multe trasee din Republica Moldova, din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile înregistrate în ultimele ore, caracterizate prin lapoviță și ninsoare, informează Moldpres.Potrivi...
17:30
Controale intensificate la frontieră: autorităţile verifică calitatea motorinei importate # Moldpres
Inspectoratul de Stat pentru Supravegherea Produselor Nealimentare și Protecția Consumatorilor (ISSPNPC) a intensificat acțiunile de control și supraveghere a pieței produselor petroliere, în vederea protejării consumatorilor și a verificării conformității motorin...
17:20
Fostul primar de Boldurești, Nicanor Ciochină, va sta 20 de zile în arest preventiv. Judecătoria Chișinău a acceptat astăzi parțial demersul procurorilor, în cadrul cauzei penale de tortură, transmite MOLDPRES.Potrivit PCCOCS, atunci când era primar,...
17:10
O nouă sesiune de lucru cu genericul „Guvernanță locală, impact național”, prezidată de vicepremierul Vladimir Bolea, a avut loc astăzi la Ministerul Infrastructurii şi Dezvoltării Regionale (MIDR), având drept obiectiv alinierea priorităților autorit...
17:10
Deținutul care a evadat astăzi, în timp ce era escortat la audieri, a fost reținut de poliție în sectorul Buiucani al capitalei, transmite MOLDPRES.Potrivit Poliției, pe lângă cauza penală în care este cercetat penal pentru furt, tânărul ...
17:00
16:50
BTA: Agenția pentru Bulgarii de Pretutindeni deschide nominalizările pentru Premiul „Femeia Bulgară a Anului” # Moldpres
Conducerea Agenției pentru Bulgarii de Pretutindeni (EABA) a deschis procesul de nominalizare pentru Premiul „Femeia Bulgară a Anului – Sfânta Zlata de Meglen”, a declarat directoarea executivă a EABA, Rayna Mandzhukova, într-un interviu acordat v...
16:40
Trei blocuri din Chișinău vor fi reabilitate energetic prin programul guvernamental FEERM: confort sporit și facturi mai mici pentru locatari # Moldpres
Locatarii a trei blocuri multietajate din municipiul Chișinău vor beneficia de condiții de trai îmbunătățite și economii semnificative la facturile de energie, în urma lucrărilor de reabilitare energetică ce urmează să fie demarate prin Programul guvernamen...
16:30
VIDEO // Peste o mie de arbori tăiați ilegal la Ocolul Silvic Ghidighici, cu un prejudiciu de peste jumătate de milion de lei # Moldpres
Inspectorii de mediu au depistat 1.007 arbori tăiați ilegal în urma unui control inopinat dispus de ministrul Mediului, Gheorghe Hajder, la Ocolul Silvic Ghidighici, din cadrul Întreprinderii pentru Silvicultură Chișinău. Verificările au fost desfășurate cu im...
16:30
Prim-ministrul Alexandru Munteanu a avut o întrevedere cu Asistentul adjunct al Secretarului de Stat al SUA, Christopher Smith # Moldpres
Prioritățile Guvernului, securitatea regională și aprofundarea cooperării moldo-americane au constituit principalele subiecte discutate la întrevederea Prim-ministrului Alexandru Munteanu cu Asistentul adjunct al Secretarului de Stat al Statelor Unite ale Americii, Chr...
16:20
Republica Moldova găzduiește, în perioada 30 ianuarie – 1 februarie, expoziția internațională „Tourism & Travel Expo 2026”, un eveniment dedicat promovării destinațiilor turistice și dezvoltării industriei turismului. Peste 70 de companii din ...
16:10
Comisia de Evaluare a Judecătorilor a finalizat evaluarea judecătorului Vasile Nogai, care a ocupat anterior funcțiile de președinte și președinte interimar al Judecătoriei Drochia, și a decis că acesta nu întrunește criteriile de integritate și, prin urmare, nu ...
15:50
FOTO // Investiții în infrastructură și comunități locale, discutate de președintele Parlamentului, Igor Grosu, la Sângerei # Moldpres
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a efectuat, ieri, o vizită de lucru în raionul Sângerei, unde a trecut în revistă proiectele implementate în regiune și cele aflate în curs de realizare.Agenda vizitei de lucru a inclus o discuție cu p...
15:40
Experții Poliției Naționale au încheiat acțiunile desfășurate astăzi la punctul de trecere a frontierei Tudora, după ce funcționarii vamali au depistat un obiect susceptibil a fi mecanism exploziv în bagajul unui cetățean al Ucrainei, transmite MOLDPRES....
15:30
BNM participă la World Money Fair, cea mai mare și importantă convenție internațională de numismatică din lume # Moldpres
O delegație a Băncii Naționale a Moldovei (BNM) participă la World Money Fair, cel mai important eveniment internațional dedicat numismaticii, tehnologiilor de batere a monedelor și schimbului de bune practici între băncile centrale și industria de profil, care se d...
15:20
VIDEO // Complex de agrement modern, construit în satul Batîr, Cimişlia, prin Programul „Satul European” # Moldpres
Peste 1.400 de locuitori ai satului Batîr, raionul Cimișlia, beneficiază în prezent de un complex modern de agrement, realizat în cadrul Programului Național „Satul European”, ediția a II-a. Noua infrastructură oferă un spațiu amenajat pentru ...
15:20
Militarii celui de-al 23-lea contingent al Armatei Naționale, dislocat în cadrul operației internaționale de menținere a păcii KFOR, au revenit din Kosovo după încheierea misiunii, transmite MOLDPRES.La ceremonia organizată cu acest prilej, au fost prezenț...
15:10
Polonia a semnat contracte de aproape 3,6 miliarde de euro pentru zidul anti-drone la frontiera de est # Moldpres
Polonia a semnat vineri mai multe contracte pentru dotarea forţelor armate cu un zid anti-drone pentru protecţia frontierei de est a ţării şi totodată a NATO şi a Uniunii Europene, relatează AFP, preluat de digi24.ro și MOLDPRES.„Este un moment istoric (...), n...
15:00
Un deținut din Penitenciarul nr.13 a fugit astăzi în timpul escortării pentru audieri într-o cauză penală în care figurează, transmite MOLDPRES.Potrivit Poliției, sunt întreprinse toate acțiunile de localizare și reținere a acestuia.Totod...
15:00
Producătorii agricoli vor fi instruiţi la Anenii Noi pe tema protecției integrate a culturilor multianuale # Moldpres
Centrul de Consiliere Agricolă și Rurală (CCAR) va organiza pentru producătorii agricoli un seminar dedicat protecției integrate a culturilor multianuale în anul 2026, care va avea loc pe 4 februarie, la Anenii Noi, transmite MOLDPRES.Evenimentul este adresat &icir...
14:30
VIDEO // MEC oferă peste 9,5 milioane de euro pentru dotarea institutelor de cercetare. Ministrul Dan Perciun: „Obiectivul este să fim cât mai competitivi în sistemul european de cercetare” # Moldpres
Institutele de cercetare vor beneficia de finanțare pentru procurarea echipamentelor și modernizarea infrastructurii universitare. Ministerul Educației și Cercetării (MEC) a lansat astăzi apelul pentru proiectele de finanțare, cu un buget total de 9,5 milioane de euro, inf...
14:30
Teatrul Fără Nume va fi modernizat printr-un proiect transfrontalier, finanțat prin Programul Interreg NEXT România – Republica Moldova 2021–2027, care include renovarea fațadei și implementarea unor soluții pentru creșterea eficienței energetice. Î...
14:20
Hidrologii avertizează asupra pericolului formaţiunilor de gheaţă din bazinele acvatice din ţară # Moldpres
Serviciul Hidrometeorologic de Stat anunţă că, în perioada 30 ianuarie – 6 februarie 2026, pe fondul temperaturilor scăzute prognozate, râurile și lacurile din Republica Moldova vor înregistra intensificarea și menținerea formațiunilor de gheață,...
14:20
Cinci vameși, reținuți într-un dosar de corupție sistemică, au fost arestați preventiv pentru 30 de zile # Moldpres
Instanța de judecată a emis mandate de arestare preventivă pentru 30 de zile pe numele a cinci vameși reținuți într-un dosar de corupție sistemică, instrumentat de Centrul Național Anticorupție /CNA/ și Procuratura municipiului Cahul, transmite MOLDPRES.Potri...
