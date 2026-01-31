INTERVIU MOLDPRES // Președintele CCI, Sergiu Harea: „Să folosim oportunitățile pe care ni le oferă procesul de integrare europeană pentru a atrage investiții și a deveni competitivi”
Moldpres, 31 ianuarie 2026 10:20
Republica Moldova trebuie să folosească oportunitățile pe care le oferă procesul de integrare europeană pentru a atrage investiții și a deveni mai competitivi. În pofida provocărilor existente, este foarte important să fim uniți, să ne consolidăm forțele ...
Acum 30 minute
10:20
Acum o oră
09:50
Circulație în condiții de iarnă pe toate drumurile naționale. 755 de tone de material antiderapant, distribuite în ultimele ore # Moldpres
Administrația Națională a Drumurilor informează că, la această oră, circulația rutieră se desfășoară în condiții de iarnă pe întreg teritoriul Republicii Moldova, după ce în zonele de Nord, Centru și Sud s-au înregistrat ninsori, transmite ...
Acum 4 ore
07:40
Volodimir Zelenski a discutat cu Nicușor Dan despre proiectele energetice comune care pot spori securitatea celor două țări # Moldpres
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a anunțat că a discutat cu președintele României, Nicușor Dan, despre proiecte energetice comune care pot spori semnificativ securitatea energetică a Ucrainei și României. Potrivit liderului de la Kiev, echipele minist...
Acum 24 ore
21:00
Parlamentarii ruși vor ca Moscova să utilizeze arme mai puternice, așa-numitele 'arme ale răzbunării', pentru a-și atinge obiectivele militare în Ucraina, a declarat vineri președintele Dumei de Stat (camera inferioară a legislativului rus), Viaceslav Volodi...
20:30
AND: Drumurile din țară sunt practicabile, pe unele sectoare circulația se desfășoară cu dificultate din cauza carosabilului alunecos # Moldpres
Circulația pe drumurile naționale se desfășoară la această oră în condiții de iarnă, pe anumite trasee fiind semnalate polei, ghețuș, ninsori și lapoviță, fenomene care îngreunează traficul rutier, transmite MOLDPRES.Potrivit Administrației Națion...
19:30
Un autoturism a derapat pe traseul R1 Chișinău–Ungheni, în apropierea orașului Strășeni. Nici o persoană nu a avut nevoie de îngrijiri medicale, transmite MOLDPRES.Potrivit Poliției, pe traseul M1, polițiștii de patrulare au intervenit pentru a acor...
19:30
CNMC: circulația rutieră se desfășoară în condiții de iarnă, un traseu rămâne blocat, iar mai multe instituții sunt în regim de alertă # Moldpres
Centrul Național de Management al Crizelor /CNMC/ anunță că, vineri seara, pe fondul precipitațiilor, vântului din nord și scăderii temperaturilor, pe unele sectoare de drum s-au format polei și ghețuș, iar circulația rutieră se desfășoară în condiții ...
19:20
Toate liniile electrice aeriene din țară sunt în prezent funcționale, după finalizarea lucrărilor de restabilire a avariilor, iar alimentarea cu energie electrică a consumatorilor se realizează conform schemei normale, transmite MOLDPRES.Potrivit Î.S. Molde...
18:20
Prim-ministrul Alexandru Munteanu a vizitat vinăria Purcari - unul dintre cei mai prestigioși producători de vin din Europa Centrală și de Est. Șeful Executivului a discutat cu echipa despre investițiile pe care le fac în tehnologie și sustenabilitate – ...
18:00
Controlul coordonat la frontiera moldo-română va fi extins în trei puncte de trecere. Ministra Daniella Misail-Nichitin: „Pentru Guvern, mobilitatea cetățenilor și a transporturilor de marfă reprezintă priorități clare” # Moldpres
Controlul coordonat la frontiera moldo-română este operațional în două puncte: Leușeni-Albița și Giurgiulești-Galați. De asemenea, în perioada următoare, acesta va fi extins la Cantemir-Fălciu, Sculeni și Lipcani-Rădăuți Prut. Informațiile au fost...
18:00
Circulația rutieră este îngreunată în această seară pe mai multe trasee din Republica Moldova, din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile înregistrate în ultimele ore, caracterizate prin lapoviță și ninsoare, informează Moldpres.Potrivi...
17:30
Controale intensificate la frontieră: autorităţile verifică calitatea motorinei importate # Moldpres
Inspectoratul de Stat pentru Supravegherea Produselor Nealimentare și Protecția Consumatorilor (ISSPNPC) a intensificat acțiunile de control și supraveghere a pieței produselor petroliere, în vederea protejării consumatorilor și a verificării conformității motorin...
17:20
Fostul primar de Boldurești, Nicanor Ciochină, va sta 20 de zile în arest preventiv. Judecătoria Chișinău a acceptat astăzi parțial demersul procurorilor, în cadrul cauzei penale de tortură, transmite MOLDPRES.Potrivit PCCOCS, atunci când era primar,...
17:10
O nouă sesiune de lucru cu genericul „Guvernanță locală, impact național”, prezidată de vicepremierul Vladimir Bolea, a avut loc astăzi la Ministerul Infrastructurii şi Dezvoltării Regionale (MIDR), având drept obiectiv alinierea priorităților autorit...
17:10
Deținutul care a evadat astăzi, în timp ce era escortat la audieri, a fost reținut de poliție în sectorul Buiucani al capitalei, transmite MOLDPRES.Potrivit Poliției, pe lângă cauza penală în care este cercetat penal pentru furt, tânărul ...
17:00
16:50
BTA: Agenția pentru Bulgarii de Pretutindeni deschide nominalizările pentru Premiul „Femeia Bulgară a Anului” # Moldpres
Conducerea Agenției pentru Bulgarii de Pretutindeni (EABA) a deschis procesul de nominalizare pentru Premiul „Femeia Bulgară a Anului – Sfânta Zlata de Meglen”, a declarat directoarea executivă a EABA, Rayna Mandzhukova, într-un interviu acordat v...
16:40
Trei blocuri din Chișinău vor fi reabilitate energetic prin programul guvernamental FEERM: confort sporit și facturi mai mici pentru locatari # Moldpres
Locatarii a trei blocuri multietajate din municipiul Chișinău vor beneficia de condiții de trai îmbunătățite și economii semnificative la facturile de energie, în urma lucrărilor de reabilitare energetică ce urmează să fie demarate prin Programul guvernamen...
16:30
VIDEO // Peste o mie de arbori tăiați ilegal la Ocolul Silvic Ghidighici, cu un prejudiciu de peste jumătate de milion de lei # Moldpres
Inspectorii de mediu au depistat 1.007 arbori tăiați ilegal în urma unui control inopinat dispus de ministrul Mediului, Gheorghe Hajder, la Ocolul Silvic Ghidighici, din cadrul Întreprinderii pentru Silvicultură Chișinău. Verificările au fost desfășurate cu im...
16:30
Prim-ministrul Alexandru Munteanu a avut o întrevedere cu Asistentul adjunct al Secretarului de Stat al SUA, Christopher Smith # Moldpres
Prioritățile Guvernului, securitatea regională și aprofundarea cooperării moldo-americane au constituit principalele subiecte discutate la întrevederea Prim-ministrului Alexandru Munteanu cu Asistentul adjunct al Secretarului de Stat al Statelor Unite ale Americii, Chr...
16:20
Republica Moldova găzduiește, în perioada 30 ianuarie – 1 februarie, expoziția internațională „Tourism & Travel Expo 2026”, un eveniment dedicat promovării destinațiilor turistice și dezvoltării industriei turismului. Peste 70 de companii din ...
16:10
Comisia de Evaluare a Judecătorilor a finalizat evaluarea judecătorului Vasile Nogai, care a ocupat anterior funcțiile de președinte și președinte interimar al Judecătoriei Drochia, și a decis că acesta nu întrunește criteriile de integritate și, prin urmare, nu ...
15:50
FOTO // Investiții în infrastructură și comunități locale, discutate de președintele Parlamentului, Igor Grosu, la Sângerei # Moldpres
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a efectuat, ieri, o vizită de lucru în raionul Sângerei, unde a trecut în revistă proiectele implementate în regiune și cele aflate în curs de realizare.Agenda vizitei de lucru a inclus o discuție cu p...
15:40
Experții Poliției Naționale au încheiat acțiunile desfășurate astăzi la punctul de trecere a frontierei Tudora, după ce funcționarii vamali au depistat un obiect susceptibil a fi mecanism exploziv în bagajul unui cetățean al Ucrainei, transmite MOLDPRES....
15:30
BNM participă la World Money Fair, cea mai mare și importantă convenție internațională de numismatică din lume # Moldpres
O delegație a Băncii Naționale a Moldovei (BNM) participă la World Money Fair, cel mai important eveniment internațional dedicat numismaticii, tehnologiilor de batere a monedelor și schimbului de bune practici între băncile centrale și industria de profil, care se d...
15:20
VIDEO // Complex de agrement modern, construit în satul Batîr, Cimişlia, prin Programul „Satul European” # Moldpres
Peste 1.400 de locuitori ai satului Batîr, raionul Cimișlia, beneficiază în prezent de un complex modern de agrement, realizat în cadrul Programului Național „Satul European”, ediția a II-a. Noua infrastructură oferă un spațiu amenajat pentru ...
15:20
Militarii celui de-al 23-lea contingent al Armatei Naționale, dislocat în cadrul operației internaționale de menținere a păcii KFOR, au revenit din Kosovo după încheierea misiunii, transmite MOLDPRES.La ceremonia organizată cu acest prilej, au fost prezenț...
15:10
Polonia a semnat contracte de aproape 3,6 miliarde de euro pentru zidul anti-drone la frontiera de est # Moldpres
Polonia a semnat vineri mai multe contracte pentru dotarea forţelor armate cu un zid anti-drone pentru protecţia frontierei de est a ţării şi totodată a NATO şi a Uniunii Europene, relatează AFP, preluat de digi24.ro și MOLDPRES.„Este un moment istoric (...), n...
15:00
Un deținut din Penitenciarul nr.13 a fugit astăzi în timpul escortării pentru audieri într-o cauză penală în care figurează, transmite MOLDPRES.Potrivit Poliției, sunt întreprinse toate acțiunile de localizare și reținere a acestuia.Totod...
15:00
Producătorii agricoli vor fi instruiţi la Anenii Noi pe tema protecției integrate a culturilor multianuale # Moldpres
Centrul de Consiliere Agricolă și Rurală (CCAR) va organiza pentru producătorii agricoli un seminar dedicat protecției integrate a culturilor multianuale în anul 2026, care va avea loc pe 4 februarie, la Anenii Noi, transmite MOLDPRES.Evenimentul este adresat &icir...
14:30
VIDEO // MEC oferă peste 9,5 milioane de euro pentru dotarea institutelor de cercetare. Ministrul Dan Perciun: „Obiectivul este să fim cât mai competitivi în sistemul european de cercetare” # Moldpres
Institutele de cercetare vor beneficia de finanțare pentru procurarea echipamentelor și modernizarea infrastructurii universitare. Ministerul Educației și Cercetării (MEC) a lansat astăzi apelul pentru proiectele de finanțare, cu un buget total de 9,5 milioane de euro, inf...
14:30
Teatrul Fără Nume va fi modernizat printr-un proiect transfrontalier, finanțat prin Programul Interreg NEXT România – Republica Moldova 2021–2027, care include renovarea fațadei și implementarea unor soluții pentru creșterea eficienței energetice. Î...
14:20
Hidrologii avertizează asupra pericolului formaţiunilor de gheaţă din bazinele acvatice din ţară # Moldpres
Serviciul Hidrometeorologic de Stat anunţă că, în perioada 30 ianuarie – 6 februarie 2026, pe fondul temperaturilor scăzute prognozate, râurile și lacurile din Republica Moldova vor înregistra intensificarea și menținerea formațiunilor de gheață,...
14:20
Cinci vameși, reținuți într-un dosar de corupție sistemică, au fost arestați preventiv pentru 30 de zile # Moldpres
Instanța de judecată a emis mandate de arestare preventivă pentru 30 de zile pe numele a cinci vameși reținuți într-un dosar de corupție sistemică, instrumentat de Centrul Național Anticorupție /CNA/ și Procuratura municipiului Cahul, transmite MOLDPRES.Potri...
14:20
Ministerul Sănătății anunță mobilizarea tuturor serviciilor medicale responsabile, în contextul condițiilor meteorologice nefavorabile prognozate pentru perioada 30 ianuarie–2 februarie pe întreg teritoriul Republicii Moldova, transmite MOLDPRES.Astfe...
14:00
Serviciul Hidrometeorologic de Stat (SHS) a emis o avertizare meteorologică de Cod galben, valabilă în intervalul 30 ianuarie 2026, ora 18:00 – 31 ianuarie 2026, ora 13:00, privind intensificări ale vântului pe teritoriul Republicii Moldova, transmite MOLDPRE...
14:00
Un bărbat, care a ucis o familie la Grătiești cu 20 de ani în urmă, a fost condamnat la detenție pe viață # Moldpres
Un bărbat în vârstă de 52 de ani, originar din raionul Ungheni, învinuit de săvârșirea unui dublu omor la Grătiești, precum și de alte infracțiuni violente comise în perioada anilor 1999–2025, a fost condamnat la detenție pe viață, t...
13:50
Celula de Criză a Administrației Naționale a Drumurilor (AND) a convocat astăzi o ședință operativă în format online cu toate unitățile teritoriale ale S.A. „Drumuri”, în contextul avertizărilor meteorologice emise pentru următoarele zile, care...
13:50
Casa Națională de Asigurări Sociale /CNAS/ a început finanțarea primei tranșe a pensiilor și alocațiilor sociale pentru luna februarie, în valoare totală de 73 de milioane de lei, transmite MOLDPRES.Potrivit CNAS, pensiile și alocațiile sociale achitate ...
13:30
Serviciul 112 îndeamnă cetățenii să utilizeze responsabil numărul de urgență în condiții meteo dificile # Moldpres
Serviciul național unic pentru apelurile de urgență 112 face apel către cetățeni să utilizeze responsabil numărul unic de urgență și să îl apeleze exclusiv în situații reale de pericol, în contextul condițiilor meteorologice nefavorabile prognozate...
13:00
Investiții majore în infrastructura de canalizare din centrul ţării: două contracte de finanțare, semnate pentru raioanele Strășeni și Călărași # Moldpres
Agenția de Dezvoltare Regională (ADR) Centru continuă să sprijine dezvoltarea durabilă a localităților din Regiunea Centru prin investiții în infrastructura de bază, esențială pentru îmbunătățirea calității vieții populației și protecția mediului. ...
12:50
Interviu MOLDPRES // Ministra de Interne, Daniella Misail-Nichitin: „MAI aplică standarde europene în domeniul securității și este pregătit să avanseze în procesul de aderare la UE” # Moldpres
Ministra Afacerilor Interne, Daniella Misail-Nichitin, a acordat un interviu în exclusivitate Agenției Informaționale de Stat „MOLDPRES”. În cadrul acestuia, oficialul a vorbit despre platformele strategice de cooperare dintre MAI și instituțiile europ...
12:50
ANRE: La 3 februarie 2026 ar putea fi examinată decizia privind prețurile reglementate la gazele naturale # Moldpres
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) anunţă că marți, 3 februarie 2026, ar putea examina și supune aprobării solicitarea S.A. „Energocom” privind prețurile reglementate pentru furnizarea gazelor naturale către anumite categorii ...
12:10
ANRE: Prețurile la carburanți din Republica Moldova cresc sub influența cotațiilor internaționale de petrol # Moldpres
Prețurile maxime de comercializare cu amănuntul ale carburanților în Republica Moldova vor crește pentru perioada 31 ianuarie – 2 februarie 2026, pe fondul majorării cotațiilor internaționale ale petrolului și produselor petroliere, transmite MOLDPRES.Potr...
12:10
Daniela Crudu de la Moldova 1, numită purtătoare de cuvânt a Guvernului Republicii Moldova # Moldpres
Prezentatoarea postului public Moldova 1, Daniela Crudu, va prelua funcția de purtătoare de cuvânt a Guvernului Republicii Moldova, condus de premierul Alexandru Munteanu. Anunțul a fost făcut vineri dimineață, 30 ianuarie, chiar de către jurnalistă, în cadrul...
12:00
Ziua Internațională pentru Nonviolență în Școală: numărul cazurilor de abuz și bullying în școli, în scădere în ultimii ani # Moldpres
Ministerul Educației și Cercetării îndeamnă elevii, cadrele didactice, părinții și societatea să se implice activ în promovarea unui mediu educațional sigur, cu prilejul Zilei Internaționale pentru Nonviolență în Școală, marcată anual la 30 ianuar...
11:30
Un bărbat a fost condamnat la închisoare pentru finanțarea ilegală a partidului politic „Șansa” din surse interzise de lege. Decizia a fost pronunțară de magistrații Judecătoriei Chișinău, sediul Buiucani, comunică MOLDPRES.Potrivit Procuraturii A...
Ieri
10:00
Deteriorări ale rețelelor electrice din cauza poleiului: mii de consumatori afectați în mai multe raioane ale țării # Moldpres
Deteriorările provocate de polei și ghețuș asupra rețelelor de transport și distribuție a energiei electrice au generat, începând cu 25 ianuarie 2026, deconectări semnificative de la alimentarea cu energie electrică în mai multe regiuni ale Republicii M...
09:50
Circulația rutieră se desfășoară în condiții dificile. Polițiștii recomandă șoferilor să evite deplasările care nu sunt absolut necesare # Moldpres
Circulația rutieră se desfășoară în condiții dificile în mai multe zone ale țării. În acest context, polițiștii recomandă șoferilor să evite deplasările care nu sunt absolut necesare, informează MOLDPRES.Potrivit Inspectoratului General al Pol...
09:40
Președinții parlamentelor din Statele Baltice vor efectua o vizită oficială în Republica Moldova # Moldpres
Președinții parlamentelor din Statele Baltice vor efectua o vizită oficială în Republica Moldova, în perioada 2–4 februarie 2026. Președintele Riigikogu al Republicii Estonia, Lauri Hussar, președinta Saeimei Republicii Letonia, Daiga Mieriņa, și președ...
