Un asteroid descoperit acum doi ani ar putea intra în coliziune cu Luna
Noi.md, 2 februarie 2026 00:30
Un asteroid ar putea lovi Luna pe 22 decembrie 2032. Roca zburătoare a fost descoperită acum doi ani. Atunci, oamenii de știință credeau că există riscul unei coliziuni cu Pămîntul.Teoria inițială a fost infirmată atît de NASA, cît și de Agenția Spațială Europeană. Dar ambele au lansat avertismente despre probabilitatea unui impact cu satelitul nostru natural.Să vedem care sînt șansele ca
• • •
Alte ştiri de Noi.md
Acum 10 minute
01:30
Pentru prima dată în ultimii 50 de ani, 4 astronauți vor călători timp de 10 zile în jurul Lunii # Noi.md
Peste doar cîteva zile, patru astronauți ar putea pleca spre Lună, pentru prima dată în mai bine de 50 de ani.Echipajul, format din astronauții NASA Reid Wiseman, Christina Koch și Victor Glover și astronautul canadian Jeremy Hansen, va participa la misiunea Artemis II a NASA, o călătorie de 10 zile care îi va duce în jurul Lunii.Potrivit NBC, călătoria lor prin spațiu va duce grupul mai d
Acum o oră
01:00
Un celebru nutriţionist din China i-a recomandat unui bolnav de cancer să consume timp de 3 luni o băutură preparată din fructe şi legume, "Miracle Drink", iar rezultatele nu au întîrziat să apară.Este o băutură minune, pentru că pacientul respectiv s-a vindecat, fiind şi uşor de preparat!E nevoie de o sfeclă roşie, de un morcov şi de un măr, toate crude. Se spala bine, se taie cubuleţe, s
Acum 2 ore
00:30
Un asteroid ar putea lovi Luna pe 22 decembrie 2032. Roca zburătoare a fost descoperită acum doi ani. Atunci, oamenii de știință credeau că există riscul unei coliziuni cu Pămîntul.Teoria inițială a fost infirmată atît de NASA, cît și de Agenția Spațială Europeană. Dar ambele au lansat avertismente despre probabilitatea unui impact cu satelitul nostru natural.Să vedem care sînt șansele ca
00:00
Au trecut deja 7 milenii de cînd rolul terapeutic al dovleceilor a fost observat pentru prima dată.Și egiptenii, și grecii, și asirienii, chiar și chinezii le-au acordat un loc pe podiumul celor mai sănătoase legume, folosind de la dovlecei atît fructul (leguma, cum am zice), cît și floarea. În dietele de tip mediteranean și în ziua de astăzi ei își au importanța lor și statut de vedetă culina
Acum 4 ore
23:30
Malaga, bijuteria Andaluziei, îmbină farmecul mediteranean cu istoria bogată și energia unui oraș modern din sudul Spaniei.Dincolo de cele 16 plaje însorite, acest oraș andaluz de pe țărmul Mării Mediterane are o latură culturală fascinantă. Orașul natal al lui Pablo Picasso s-a reinventat în ultimii ani, inaugurînd muzee pentru toate gusturile. Combinația dintre cultură și mare, atmosfera ani
23:00
Poate că nu sînt tocmai preferatele tale cînd vine vorba de o gustare, însă alunele de pădure au beneficii multiple şi pot fi consumate ca atare, crude, coapte, pisate, în salate sau sub formă de pastă, ca ingredient într-o serie de reţete delicioase.Alunele de pădure sînt bune pentru sănătatea inimii tale şi pentru diabetici, întrucît scad glicemia.Alunele de pădure au un profil nutriţion
22:30
În fresca recent restaurată a unei biserici din Roma apare un heruvim care seamănă izbitor cu premierul italian Giorgia Meloni, ceea ce a dus la polemici în presa italiană, scrie AFP, potrivit hotnews.ro.Fresca se află în bazilica San Lorenzo in Lucina, în centrul Romei, care a trecut recent prin lucrări de restaurare, a precizat cotidianul La Reppublica, primul care a semnalat asemănarea chip
22:00
În ciuda mirosului nu tocmai plăcut, ceapa este considerată o legumă extrem de sănătoasă, datorită proprietăţilor incredibile pe care le are, transmite moldovenii.md.Este importat să ştiţi că ceapă conţine elemente esenţiale pentru organismul nostru, precum uleiuri eterice, acizi organici, acid citric, fermenţi, vitaminele C, B1, B2, B6, PP, E, carotin, fitoncide, minerale, calciu, natriu, căl
Acum 6 ore
21:30
Sărbătoare plină de culoare în centrul Chinei, în Wuhan. Festivalul de Felinare, ajuns la ediția cu numărul 10, a transformat orașul în scena unui spectacol în toată regula.Aproape 70 de ansambluri de felinare uriașe alcătuiesc un adevărat rîu de lumină, cu o lungime de peste trei kilometri.Iar vizitatorii au parte de o experiență imersivă, ce îmbină tradiția, cultura chineză și tehnologia
21:00
Curmal japonez cunoscut în medicina populară ca un diuretic, laxativ, și protejează remediu natural imunnomoduliruyuschee ficat, dar poate și trebuie să fie utilizat în prevenirea și tratamentul multor altor boli.În curmal japonez contine catechine, care are, proprietăți anti-inflamatorii anti-bacteriene puternice și antihemorragice.Și, desigur, nu uitați despre diferite vitamine și minerale.
20:30
În Germania, câinii-ghid sunt sprijinul multor nevăzători, în viața de zi cu zi - adevărați parteneri pe care se pot baza la fiecare pas.Ei le oferă independență, siguranță și încredere. Însă drumul până la o astfel de legătură nu este deloc ușor: în spatele fiecărui câine se află ani de pregătire și un antrenament extrem de complex.Ea este Ayla, un labrador cu un talent special. De aproap
20:00
Health.com a consultat zeci de experți și a alcătuit o listă cu 10 modalități de a nu te îmbolnăvi.1. Spală-te pe mîini de fiecare dată cînd dai mîna cu cinevaSpală-te pe mîini cît mai des posibil pentru că de cîte ori atingi bani, balustrada, bara din autobuz, alte persoane… te pricopsești cu milioane de germeni. Spală-te pe mîini cu orice ocazie.2. Nu-ți atinge fațaDe fiecare dat
Acum 8 ore
19:30
Concurs neobișnuit în orașul german Dortmund. Acolo are loc, în acest weekend, campionatul de imitat sunetele cerbilor.Unsprezece concurenți au încercat să reproducă sunetele scoase de cerbi în perioada de împerechere.Masculii își marchează astfel teritoriul și încearcă să atragă femelele.Unii participanți spun că sunetul trebuie să fie atît de intens, încît să doară corzile vocale. Da
19:00
E posibil să nu ne dăm seama cît de important este un aliment pentru corpul nostru. S-ar putea să nu-i cunoaștem toate valorile nutriționale. Dar o simplă privire aruncată pe forma unor alimente ne poate zice foarte multe, scrie moldovenii.md.Cercetătorii au dovedit că există legături între anumite alimente și organele corpului. Studiile efectuate de ei au scos la iveală că acestea sînt cele m
18:30
O furtună severă, botezată „ciclon bombă”, aduce viscol puternic în sud-estul țării și ger pe întreaga Coastă de Est.Aproximativ 240 de milioane de americani sunt vizați de avertizări de vreme rece și furtuni de zăpadă.Chiar și regiuni care nu sunt obișnuite cu astfel de fenomene, cum ar fi statul Florida, se așteaptă la ninsori abundente în orele următoare.Asta în condițiile în care z
18:30
Mod de preparare:Crupele se pun în apă clocotită. Peste 25-30 minute se adaugă măcrişul, ceapa verde, uşor rumenită, se toarnă borşul, se fierbe 5-7 minute. Apoi se adaugă leuştean, sare, foi de dafin, piper, se fierbe încă 3-4 minute. Se adaugă gălbenuşurile bătute cu frişca şi se ia de pe foc.Se serveşte cu smîntînă şi verdeaţă tocată.Ingrediente:6 pahare apă,3 linguri de cr
18:00
Israelul redeschide pe 1 februarie punctul de trecere Rafah, dintre Egipt și Fîșia Gaza, închis aproape complet din mai 2024, dar această redeschidere va fi limitată doar la persoane și în condiții drastice, informează AFP, potrivit Agerpres.Această redeschidere, prevăzută în cadrul planului de pace al președintelui american Donald Trump acceptat în octombrie, survine într-un context de înceta
Acum 12 ore
17:30
Autoritățile ucrainene investighează pana majoră de curent produsă sîmbătă dimineață, care a afectat mai multe regiuni din Ucraina și Republica Moldova.Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a declarat, în discursul de sîmbătă seara, că, în acest moment, nu există dovezi privind o intervenție externă sau un atac cibernetic.Într-un discurs adresat populației, liderul de la Kiev a preci
17:30
Cod galben de ninsori și ger în România: Ce trebuie să știe cetățenii din Republica Moldova # Noi.md
Meteorologii din România au emis mai multe avertizări cod galben de ninsori viscolite și ger, valabile pînă la data de 3 februarie, pentru zeci de județe, inclusiv municipiul București.Informațiile sînt relevante și pentru Republica Moldova, în contextul apropierii geografice și al influenței directe asupra regiunilor de frontieră.Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie, prima av
17:00
Politica Statelor Unite față de Republica Moldova s-a schimbat, iar în prezent SUA nu mai manifestă interes față de Moldova, susține analistul politic și expertul militar Iakov Kedmi, fost șef al serviciului special israelian „Nativ”.Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii TEMA cu Ludmila Belcenkova, difuzată la postul Primul în Moldova, și citate de Noi.md.Potrivit lui Kedmi, Româ
17:00
Primarul general al municipiului Chișinău, Ion Ceban, a anunțat că, începînd de mîine, copiii vor reveni la lecții cu prezență fizică.Potrivit edilului, subiectul reluării cursurilor în format clasic a generat, în ultimele zile, cea mai mare interacțiune în rîndul tinerilor, elevilor și părinților. „Părerile au fost multe și împărțite. Continuăm să ținem cont de fiecare părere”, a declarat Ion
17:00
Compania chineză Pop Mart, producătoarea celebrelor păpuşi Labubu, a ales Londra drept sediu regional pentru Europa şi va deschide încă şapte magazine în Regatul Unit, relatează Reuters.Decizia vine pe fondul vizitei de patru zile a premierului Starmer în China, menită să impulsioneze economia britanică prin acces extins la piaţa chineză, tarife mai reduse şi noi investiţii.Păpuşile Labubu
16:30
Spitalul Municipal „Gheorghe Paladi”, transformat radical: de la infrastructură învechită la standarde europene # Noi.md
Spitalul Municipal „Gheorghe Paladi”, una dintre cele mai importante maternități din Republica Moldova, a trecut printr-un amplu proces de modernizare, care a schimbat fundamental condițiile de tratament pentru mame și nou-născuți.Anterior, instituția funcționa într-o clădire cu infrastructură depășită, marcată de fațade uzate, pierderi semnificative de căldură, ferestre vechi și spații medica
16:30
Celebra Fontana di Trevi din Roma introduce pentru prima dată o taxă pentru turiștii care vor să își pună o dorință # Noi.md
La Roma, unul dintre cele mai emblematice şi fotografiate locuri suferă o schimbare radicală.Începînd de duminică, 1 februarie, turiştii trebuie să achite un bilet de intrare de 2 euro pentru a se apropia de Fontana di Trevi, o capodoperă barocă din secolul al XVIII-lea care atrage în fiecare an milioane de vizitatori din întreaga lume.Această decizie, evocată în 2024 şi anunţată oficial î
16:30
La o zi după blackoutul parțial, Republica Moldova și-a asigurat consumul de energie electrică în proporție de 94% din surse interne, potrivit datelor prezentate de ministrul Energiei.La ora 12:42, conform informațiilor furnizate de operatorul sistemului de transport Moldelectrica, erau importați doar 29,5 MW de energie electrică, prin cele patru linii de 110 kV activate în regim insular cu si
16:00
Emisarul special al lui Donald Trump, Steve Witkoff a precizat, sîmbătă, că negocierile de la Miami dintre partea rusă și americană au fost „productive și constructive”. Într-un mesaj publicat pe X, Witkoff a preciat că omologul său rus, Kiril Dimtriev, „a avut întîlniri productive și constructive”.„Astăzi, în Florida, trimisul special rus Kirill Dmitriev a avut întîlniri productive și const
15:30
Stepaniuc îl critică pe Grosu după pana de curent: „De patru ani vorbiți despre independență energetică” # Noi.md
Declarațiile președintelui Parlamentului, Igor Grosu, care a pus pana de curent din 31 ianuarie pe seama problemelor generate de războiul din Ucraina și de acțiunile Rusiei, au provocat un val de reacții critice în spațiul public. Printre cei care au venit cu o replică dură se numără fostul deputat Victor Stepaniuc, care acuză guvernarea de incoerență și lipsă de responsabilitate.Într-un comen
15:00
Primele declarații ale șoferul de troleibuz implicat în accidentul mortal de pe bulevardul Decebal # Noi.md
Șoferul de troleibuz implicat în accidentul rutier soldat cu decesul unei femei, produs în luna mai 2025 pe bulevardul Decebal din Chișinău, a făcut primele declarații publice la opt luni de la tragedie.Tînărul susține că impactul nu a putut fi evitat și afirmă că a respectat toate procedurile, motiv pentru care se declară nevinovat.Pentru Vadim Ciubuc, ziua de 31 mai 2025 a reprezentat un
14:30
Portalul Noi.md vă prezintă o nouă serie de fotografii din rubrica „Trecut – prezent”, care demonstrează în mod vizibil cum s-a schimbat orașul Chișinăul de-a lungul timpului.Astăzi ne vom îndrepta atenția asupra unei bijuterii arhitecturale ale Chișinăului — Palatul de Cultură a Feroviarilor, situat pe bulevardul Decebal, nr. 2/1.Clădirea monumentală nu poate trece neobservată: fațada sa
14:00
Scandal în educație: deputat PAS cere demisii după accesul unui influencer într-o școală din Cahul # Noi.md
Deputatul PAS Dinu Plîngău anunță că va sesiza de urgență Procuratura Generală și alte instituții ale statului, după ce vloggerul Dima White a filmat minori într-o instituție de învățămînt din municipiul Cahul, iar imaginile au fost publicate pe rețelele sociale.Foto: newsmaker.mdÎntr-o postare publică, parlamentarul a criticat faptul că o persoană vizată într-un dosar penal pentru pornogr
14:00
Republica Moldova va oferi Ucrainei un nou lot de asistență umanitară în valoare totală de peste 118 milioane de lei, potrivit unui proiect de hotărîre de Guvern, examinat de secretarii de stat, în cadrul unei ședințe din 30 ianuarie.Potrivit documentului ajutorul este destinat sprijinirii Ucrainei în gestionarea consecințelor războiului, în special în domeniul protecției civile, al sistemului
13:30
Dacă veniturile dumneavoastră salariale sunt neoficiale, atunci sînteți în totalitate în afara sistemului de asigurări sociale.Sistemul de asigurări sociale este conceput pentru a fi un mecanism de sprijin a salariatului când acesta nu mai poate lucra.În cazul survenirii unei situații în care ați ajuns în incapacitate de muncă (temporară sau permanentă), sistemul de asigurări sociale furni
13:00
Serviciul Vamal a prezentat sinteza activității desfășurate în intervalul 31 ianuarie – 1 februarie 2026, în decurs de 24 de ore, la posturile vamale de frontieră ale Republicii Moldova.Potrivit datelor oficiale, în perioada de referință au fost înregistrate 8.071 de traversări prin posturile vamale de frontieră. Dintre acestea, 1.402 au fost camioane, 6.342 – autoturisme, iar 327 – autobuze ș
13:00
Primarul Kievului, Vitali Kliciko, a anunțat pe 1 februarie că în capitala Ucrainei a fost restabilită parțial încălzirea în blocurile de locuințe, sistată anterior în urma unei avarii în sistemul energetic al țării.Lucrările de reluare a furnizării agentului termic au durat ultimele două zile. Potrivit datelor valabile în dimineața zilei de 1 februarie, aproximativ o mie de blocuri din Kiev r
13:00
Serviciul Hidrometeorologic a emis un cod galben de îngheț, valabil în perioada 1 februarie 2026, ora 20:00 – 3 februarie 2026, ora 10:00.Potrivit meteorologilor, în zonele vizate se va înregistra vreme geroasă, cu precădere pe parcursul nopții și în orele dimineții. Temperatura minimă a aerului va coborî pînă la –20°C și chiar sub aceste valori, în funcție de regiune și condițiile locale.
13:00
Alexandru Stoianoglo: Legea cetățeniei a devenit o dovadă de lipsă de respect față de propriii cetățeni # Noi.md
Alexandu Stoianoglo, fost procuror general al Republicii Moldova, iar în prezent membru al parlamentului, a criticat dur recentele modificări aduse legii cetățeniei. Declarațiile au fost făcute în cadrul programului ”7 zile”.Potrivit lui Stoianoglo, discuția amendamentelor a arătat că autoritățile au acționat deliberat și intenționat. El a menționat că unul dintre autorii amendamentelor a recu
Acum 24 ore
02:30
„Hawaii-ul Europei” își merită pe deplin supranumele. Acest arhipelag vulcanic pare o insulă tropicală aflată la mii de kilometri distanță, cu păduri luxuriante și dese care urcă pe versanții munților și cu cascade ascunse de-a lungul unor trasee de drumeție pitorești.Deși nu este o destinație unde căldura este garantată, Madeira este un adevărat paradis pentru cei care preferă peisajele spect
Ieri
01:30
Valencia este un oraș vibrant al Spaniei care îmbină armonios plajele largi de la Mediterană cu patrimoniul cultural bogat și o gastronomie recunoscută internațional.Valencia este cunoscută drept patria preparatelor pe bază de orez, precum paella, însă scena sa gastronomică animată oferă mult mai mult. Este un loc excelent pentru mîncare.Vizitează Catedrala din Valencia și El Miguelete
00:30
La doar 20 de ani, Valeria Rența cunoaște opt limbi străine și continuă să adauge altele noi în repertoriul său lingvistic.Pasiunea pentru limbi a început la vîrsta de 12 ani și s-a transformat, în timp, într-un proiect de viață bine structurat. Astăzi, tînăra este studentă în anul trei la Universitatea de Stat din Moldova, la Facultatea de Litere, unde se pregătește să devină traducătoare.
31 ianuarie 2026
23:30
Peste 7.000 de cazuri de violență în școli în 2025. Autoritățile cer implicare activă pentru prevenirea bullyingului # Noi.md
Violența rămîne o problemă majoră în instituțiile de învățămînt din Republica Moldova.În anul 2025 au fost înregistrate peste 7.000 de cazuri de violență, abuz, bullying sau neglijare în școli, arată datele oficiale prezentate de autorități. Cele mai multe incidente au avut loc în timpul orelor sau al activităților școlare.Potrivit Ministerului Educației și Cercetării, numărul cazurilor ra
22:30
Implicarea părinților în realizarea temelor pentru acasă: unde se oprește ajutorul și începe responsabilitatea copilului # Noi.md
Ajutorul oferit de părinți copiilor în realizarea temelor pentru acasă este important, însă specialiștii atrag atenția că implicarea excesivă poate face mai mult rău decît bine. Echilibrul dintre sprijin și autonomie este esențial pentru dezvoltarea responsabilității și a încrederii în sine a elevilor.Temele pentru acasă au rolul de a cultiva disciplina, autonomia și capacitatea de organizare.
21:30
Fanfara „Hasnaș” din satul Hăsnășenii Mari, raionul Drochia, riscă să rămână fără spațiul în care își desfășoară repetițiile, după ce primara localității a emis o somație de eliberare a încăperii și a pus lacăt la ușa acesteia.Decizia a generat nemulțumiri în rândul membrilor ansamblului și al localnicilor, în timp ce autoritățile locale susțin că spațiul ar fi ocupat fără un cadru legal clar.
21:00
Președintele american Donald Trump a semnat vineri un ordin executiv pentru organizarea unei curse din campionatul automobilistic IndyCar pe străzile din Washington, în luna august, pentru a marca 250 de ani de la declararea independenței Statelor Unite, care se va sărbători pe 4 iulie, informează EFE.Ordinul urmărește să coordoneze proiectarea unui circuit de curse în apropierea esplanadei Na
20:30
Corneliu Popovici: retragerea lui Igor Șarov de la conducerea USM ridică semne de întrebare # Noi.md
Declarațiile privind decizia rectorului Igor Șarov de a nu candida pentru un al doilea mandat la conducerea Universitatea de Stat din Moldova (USM) aparțin fostului ministru al Educației, Corneliu Popovici, și au fost făcute într-o postare publicată pe rețelele de socializare.Potrivit lui Corneliu Popovici, retragerea lui Igor Șarov a trecut aproape neobservată în spațiul public, deși survine
19:30
Considerată de mulți drept cea mai bună destinație gastronomică din lume, această metropolă impresionează printr-o diversitate culinară rar întîlnită. De la street food autentic, pînă la restaurante premiate cu stele Michelin.Știm deja că Londra este un reper în scena culinară globală. Capitala găzduiește restaurante exclusiviste cu stele Michelin, localuri autentice de familie care oferă toat
19:00
Cerul va găzdui un fenomen rar întîlnit, pe data de 17 februarie 2026. Atunci va avea loc eclipsa solară supranumită „Inel de Foc”. Spynews.ro scrie de unde va fi văzută în toată splendoare.Data de 17 februarie 2026 vine la pachet cu o priveliște superbă, întrucît atunci va avea loc o eclipsă solară cum rar ai mai văzut.Este vorba despre "Inelul de Foc", care va oferi un adevărat spectacol
18:30
Elena Rybakina este campioana Australian Open 2026 după ce a avut o prestație extraordinară împotriva Arynei Sabalenka în finală.Rybakina, favorita numărul 5, și-a adjudecat primul său titlu la AO și al doilea Mare Șlem din carieră după mai bine de două ore și trei seturi cu liderul mondial, scor 6-4, 4-6, 6-4.După ce kazaha a început meciul tare, Sabalenka a echilibrat întâlnirea și a tri
18:30
Mod de preparare:Carnea se taie astfel ca să revină cîte 3 bucăţi la porţie, se bate se presară cu sare şi piper şi se rumeneşte cu ceapă mărunţită. Se pune în cratiţă, se acoperă cu bulion şi se dă la cuptor ca să se înăbuşe. Carnea înăbuşită se pune în ulcele, deasupra se pun colţunaşii fierţi, se toarnă sosul, în care s-a înăbuşit carnea. Se adaugă usturoi pisat, foi de dafin, verdeaţă, se
18:00
Moldovenii.md a lansat un nou proiect intitulat „Cronici, înviate de IA", care va avea un caracter informativ, urbanistic și, uneori, nostalgic.În fotografie este surprinsă o stradă din Chișinău la mijlocul anilor 1960, o perioadă în care iernile erau cu adevărat înzăpezite. Cu ajutorul inteligenței artificiale, am reușit să recreăm atmosfera uneia dintre acele zile de iarnă.{{857781}}Loc
17:30
Ministrul Energiei, Dorin Junghietu, anunță că procesul de restabilire a alimentării cu energie electrică în sistemul de transport a fost finalizat la ora 15:40, pe întreg teritoriul Republicii Moldova.Potrivit oficialului, toate stațiile electrice de 110 kV sînt alimentate, iar Sistemul Electroenergetic Național funcționează în parametri normali, fără restricții de consum și fără a fi necesar
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.