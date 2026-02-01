Iarna face ravagii în Statele Unite
Noi.md, 1 februarie 2026 18:30
O furtună severă, botezată „ciclon bombă", aduce viscol puternic în sud-estul țării și ger pe întreaga Coastă de Est.Aproximativ 240 de milioane de americani sunt vizați de avertizări de vreme rece și furtuni de zăpadă.Chiar și regiuni care nu sunt obișnuite cu astfel de fenomene, cum ar fi statul Florida, se așteaptă la ninsori abundente în orele următoare.
• • •
Acum 15 minute
19:00
E posibil să nu ne dăm seama cît de important este un aliment pentru corpul nostru. S-ar putea să nu-i cunoaștem toate valorile nutriționale. Dar o simplă privire aruncată pe forma unor alimente ne poate zice foarte multe, scrie moldovenii.md.Cercetătorii au dovedit că există legături între anumite alimente și organele corpului.
Acum o oră
18:30
Iarna face ravagii în Statele Unite

O furtună severă, botezată „ciclon bombă", aduce viscol puternic în sud-estul țării și ger pe întreaga Coastă de Est.Aproximativ 240 de milioane de americani sunt vizați de avertizări de vreme rece și furtuni de zăpadă.Chiar și regiuni care nu sunt obișnuite cu astfel de fenomene, cum ar fi statul Florida, se așteaptă la ninsori abundente în orele următoare.
18:30
Mod de preparare:Crupele se pun în apă clocotită. Peste 25-30 minute se adaugă măcrişul, ceapa verde, uşor rumenită, se toarnă borşul, se fierbe 5-7 minute. Apoi se adaugă leuştean, sare, foi de dafin, piper, se fierbe încă 3-4 minute. Se adaugă gălbenuşurile bătute cu frişca şi se ia de pe foc.Se serveşte cu smîntînă şi verdeaţă tocată.
Acum 2 ore
18:00
Israelul redeschide pe 1 februarie punctul de trecere Rafah, dintre Egipt și Fîșia Gaza, închis aproape complet din mai 2024, dar această redeschidere va fi limitată doar la persoane și în condiții drastice, informează AFP, potrivit Agerpres.Această redeschidere, prevăzută în cadrul planului de pace al președintelui american Donald Trump acceptat în octombrie, survine într-un context de încetare a focului.
17:30
Autoritățile ucrainene investighează pana majoră de curent produsă sîmbătă dimineață, care a afectat mai multe regiuni din Ucraina și Republica Moldova.Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a declarat, în discursul de sîmbătă seara, că, în acest moment, nu există dovezi privind o intervenție externă sau un atac cibernetic.Într-un discurs adresat populației, liderul de la Kiev a precizat că investigațiile continuă.
17:30
Cod galben de ninsori și ger în România: Ce trebuie să știe cetățenii din Republica Moldova # Noi.md
Meteorologii din România au emis mai multe avertizări cod galben de ninsori viscolite și ger, valabile pînă la data de 3 februarie, pentru zeci de județe, inclusiv municipiul București.Informațiile sînt relevante și pentru Republica Moldova, în contextul apropierii geografice și al influenței directe asupra regiunilor de frontieră.Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie, prima avertizare este valabilă.
Acum 4 ore
17:00
Politica Statelor Unite față de Republica Moldova s-a schimbat, iar în prezent SUA nu mai manifestă interes față de Moldova, susține analistul politic și expertul militar Iakov Kedmi, fost șef al serviciului special israelian „Nativ".Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii TEMA cu Ludmila Belcenkova, difuzată la postul Primul în Moldova, și citate de Noi.md.Potrivit lui Kedmi, România ar putea juca un rol mai important.
17:00
Primarul general al municipiului Chișinău, Ion Ceban, a anunțat că, începînd de mîine, copiii vor reveni la lecții cu prezență fizică.Potrivit edilului, subiectul reluării cursurilor în format clasic a generat, în ultimele zile, cea mai mare interacțiune în rîndul tinerilor, elevilor și părinților. „Părerile au fost multe și împărțite. Continuăm să ținem cont de fiecare părere", a declarat Ion Ceban.
17:00
Compania chineză Pop Mart, producătoarea celebrelor păpuşi Labubu, a ales Londra drept sediu regional pentru Europa şi va deschide încă şapte magazine în Regatul Unit, relatează Reuters.Decizia vine pe fondul vizitei de patru zile a premierului Starmer în China, menită să impulsioneze economia britanică prin acces extins la piaţa chineză, tarife mai reduse şi noi investiţii.
16:30
Spitalul Municipal „Gheorghe Paladi”, transformat radical: de la infrastructură învechită la standarde europene # Noi.md
Spitalul Municipal „Gheorghe Paladi", una dintre cele mai importante maternități din Republica Moldova, a trecut printr-un amplu proces de modernizare, care a schimbat fundamental condițiile de tratament pentru mame și nou-născuți.Anterior, instituția funcționa într-o clădire cu infrastructură depășită, marcată de fațade uzate, pierderi semnificative de căldură, ferestre vechi și spații medicale necorespunzătoare.
16:30
Celebra Fontana di Trevi din Roma introduce pentru prima dată o taxă pentru turiștii care vor să își pună o dorință # Noi.md
La Roma, unul dintre cele mai emblematice şi fotografiate locuri suferă o schimbare radicală.Începînd de duminică, 1 februarie, turiştii trebuie să achite un bilet de intrare de 2 euro pentru a se apropia de Fontana di Trevi, o capodoperă barocă din secolul al XVIII-lea care atrage în fiecare an milioane de vizitatori din întreaga lume.Această decizie, evocată în 2024 şi anunţată oficial în ianuarie 2026.
16:30
La o zi după blackoutul parțial, Republica Moldova și-a asigurat consumul de energie electrică în proporție de 94% din surse interne, potrivit datelor prezentate de ministrul Energiei.La ora 12:42, conform informațiilor furnizate de operatorul sistemului de transport Moldelectrica, erau importați doar 29,5 MW de energie electrică, prin cele patru linii de 110 kV activate în regim insular cu sistemul energetic ucrainean.
16:00
Emisarul special al lui Donald Trump, Steve Witkoff a precizat, sîmbătă, că negocierile de la Miami dintre partea rusă și americană au fost „productive și constructive". Într-un mesaj publicat pe X, Witkoff a preciat că omologul său rus, Kiril Dimtriev, „a avut întîlniri productive și constructive".„Astăzi, în Florida, trimisul special rus Kirill Dmitriev a avut întîlniri productive și constructive."
15:30
Stepaniuc îl critică pe Grosu după pana de curent: „De patru ani vorbiți despre independență energetică” # Noi.md
Declarațiile președintelui Parlamentului, Igor Grosu, care a pus pana de curent din 31 ianuarie pe seama problemelor generate de războiul din Ucraina și de acțiunile Rusiei, au provocat un val de reacții critice în spațiul public. Printre cei care au venit cu o replică dură se numără fostul deputat Victor Stepaniuc, care acuză guvernarea de incoerență și lipsă de responsabilitate.Într-un comen
Acum 6 ore
15:00
Primele declarații ale șoferul de troleibuz implicat în accidentul mortal de pe bulevardul Decebal # Noi.md
Șoferul de troleibuz implicat în accidentul rutier soldat cu decesul unei femei, produs în luna mai 2025 pe bulevardul Decebal din Chișinău, a făcut primele declarații publice la opt luni de la tragedie.Tînărul susține că impactul nu a putut fi evitat și afirmă că a respectat toate procedurile, motiv pentru care se declară nevinovat.Pentru Vadim Ciubuc, ziua de 31 mai 2025 a reprezentat un
14:30
Portalul Noi.md vă prezintă o nouă serie de fotografii din rubrica „Trecut – prezent", care demonstrează în mod vizibil cum s-a schimbat orașul Chișinăul de-a lungul timpului.Astăzi ne vom îndrepta atenția asupra unei bijuterii arhitecturale ale Chișinăului — Palatul de Cultură a Feroviarilor, situat pe bulevardul Decebal, nr. 2/1.Clădirea monumentală nu poate trece neobservată: fațada sa impresionantă.
14:00
Scandal în educație: deputat PAS cere demisii după accesul unui influencer într-o școală din Cahul # Noi.md
Deputatul PAS Dinu Plîngău anunță că va sesiza de urgență Procuratura Generală și alte instituții ale statului, după ce vloggerul Dima White a filmat minori într-o instituție de învățămînt din municipiul Cahul, iar imaginile au fost publicate pe rețelele sociale.Foto: newsmaker.mdÎntr-o postare publică, parlamentarul a criticat faptul că o persoană vizată într-un dosar penal pentru pornogr
14:00
Republica Moldova va oferi Ucrainei un nou lot de asistență umanitară în valoare totală de peste 118 milioane de lei, potrivit unui proiect de hotărîre de Guvern, examinat de secretarii de stat, în cadrul unei ședințe din 30 ianuarie.Potrivit documentului ajutorul este destinat sprijinirii Ucrainei în gestionarea consecințelor războiului, în special în domeniul protecției civile, al sistemului medical și al infrastructurii critice.
13:30
Dacă veniturile dumneavoastră salariale sunt neoficiale, atunci sînteți în totalitate în afara sistemului de asigurări sociale.Sistemul de asigurări sociale este conceput pentru a fi un mecanism de sprijin a salariatului când acesta nu mai poate lucra.În cazul survenirii unei situații în care ați ajuns în incapacitate de muncă (temporară sau permanentă), sistemul de asigurări sociale furnizează prestații.
Acum 8 ore
13:00
Serviciul Vamal a prezentat sinteza activității desfășurate în intervalul 31 ianuarie – 1 februarie 2026, în decurs de 24 de ore, la posturile vamale de frontieră ale Republicii Moldova.Potrivit datelor oficiale, în perioada de referință au fost înregistrate 8.071 de traversări prin posturile vamale de frontieră. Dintre acestea, 1.402 au fost camioane, 6.342 – autoturisme, iar 327 – autobuze ș
13:00
Primarul Kievului, Vitali Kliciko, a anunțat pe 1 februarie că în capitala Ucrainei a fost restabilită parțial încălzirea în blocurile de locuințe, sistată anterior în urma unei avarii în sistemul energetic al țării.Lucrările de reluare a furnizării agentului termic au durat ultimele două zile. Potrivit datelor valabile în dimineața zilei de 1 februarie, aproximativ o mie de blocuri din Kiev r
13:00
Serviciul Hidrometeorologic a emis un cod galben de îngheț, valabil în perioada 1 februarie 2026, ora 20:00 – 3 februarie 2026, ora 10:00.Potrivit meteorologilor, în zonele vizate se va înregistra vreme geroasă, cu precădere pe parcursul nopții și în orele dimineții. Temperatura minimă a aerului va coborî pînă la –20°C și chiar sub aceste valori, în funcție de regiune și condițiile locale.
13:00
Alexandru Stoianoglo: Legea cetățeniei a devenit o dovadă de lipsă de respect față de propriii cetățeni # Noi.md
Alexandu Stoianoglo, fost procuror general al Republicii Moldova, iar în prezent membru al parlamentului, a criticat dur recentele modificări aduse legii cetățeniei. Declarațiile au fost făcute în cadrul programului ”7 zile”.Potrivit lui Stoianoglo, discuția amendamentelor a arătat că autoritățile au acționat deliberat și intenționat. El a menționat că unul dintre autorii amendamentelor a recu
Acum 24 ore
02:30
„Hawaii-ul Europei" își merită pe deplin supranumele. Acest arhipelag vulcanic pare o insulă tropicală aflată la mii de kilometri distanță, cu păduri luxuriante și dese care urcă pe versanții munților și cu cascade ascunse de-a lungul unor trasee de drumeție pitorești.Deși nu este o destinație unde căldura este garantată, Madeira este un adevărat paradis pentru cei care preferă peisajele spectaculoase.
01:30
Valencia este un oraș vibrant al Spaniei care îmbină armonios plajele largi de la Mediterană cu patrimoniul cultural bogat și o gastronomie recunoscută internațional.Valencia este cunoscută drept patria preparatelor pe bază de orez, precum paella, însă scena sa gastronomică animată oferă mult mai mult. Este un loc excelent pentru mîncare.Vizitează Catedrala din Valencia și El Miguelete.
00:30
La doar 20 de ani, Valeria Rența cunoaște opt limbi străine și continuă să adauge altele noi în repertoriul său lingvistic.Pasiunea pentru limbi a început la vîrsta de 12 ani și s-a transformat, în timp, într-un proiect de viață bine structurat. Astăzi, tînăra este studentă în anul trei la Universitatea de Stat din Moldova, la Facultatea de Litere, unde se pregătește să devină traducătoare.
31 ianuarie 2026
23:30
Peste 7.000 de cazuri de violență în școli în 2025. Autoritățile cer implicare activă pentru prevenirea bullyingului # Noi.md
Violența rămîne o problemă majoră în instituțiile de învățămînt din Republica Moldova.În anul 2025 au fost înregistrate peste 7.000 de cazuri de violență, abuz, bullying sau neglijare în școli, arată datele oficiale prezentate de autorități. Cele mai multe incidente au avut loc în timpul orelor sau al activităților școlare.Potrivit Ministerului Educației și Cercetării, numărul cazurilor ra
22:30
Implicarea părinților în realizarea temelor pentru acasă: unde se oprește ajutorul și începe responsabilitatea copilului # Noi.md
Ajutorul oferit de părinți copiilor în realizarea temelor pentru acasă este important, însă specialiștii atrag atenția că implicarea excesivă poate face mai mult rău decît bine. Echilibrul dintre sprijin și autonomie este esențial pentru dezvoltarea responsabilității și a încrederii în sine a elevilor.Temele pentru acasă au rolul de a cultiva disciplina, autonomia și capacitatea de organizare.
21:30
Fanfara „Hasnaș” din satul Hăsnășenii Mari, raionul Drochia, riscă să rămână fără spațiul în care își desfășoară repetițiile, după ce primara localității a emis o somație de eliberare a încăperii și a pus lacăt la ușa acesteia.Decizia a generat nemulțumiri în rândul membrilor ansamblului și al localnicilor, în timp ce autoritățile locale susțin că spațiul ar fi ocupat fără un cadru legal clar.
21:00
Președintele american Donald Trump a semnat vineri un ordin executiv pentru organizarea unei curse din campionatul automobilistic IndyCar pe străzile din Washington, în luna august, pentru a marca 250 de ani de la declararea independenței Statelor Unite, care se va sărbători pe 4 iulie, informează EFE.Ordinul urmărește să coordoneze proiectarea unui circuit de curse în apropierea esplanadei Na
20:30
Corneliu Popovici: retragerea lui Igor Șarov de la conducerea USM ridică semne de întrebare # Noi.md
Declarațiile privind decizia rectorului Igor Șarov de a nu candida pentru un al doilea mandat la conducerea Universitatea de Stat din Moldova (USM) aparțin fostului ministru al Educației, Corneliu Popovici, și au fost făcute într-o postare publicată pe rețelele de socializare.Potrivit lui Corneliu Popovici, retragerea lui Igor Șarov a trecut aproape neobservată în spațiul public, deși survine
19:30
Considerată de mulți drept cea mai bună destinație gastronomică din lume, această metropolă impresionează printr-o diversitate culinară rar întîlnită. De la street food autentic, pînă la restaurante premiate cu stele Michelin.Știm deja că Londra este un reper în scena culinară globală. Capitala găzduiește restaurante exclusiviste cu stele Michelin, localuri autentice de familie care oferă toate tipurile de bucătării.
Ieri
19:00
Cerul va găzdui un fenomen rar întîlnit, pe data de 17 februarie 2026. Atunci va avea loc eclipsa solară supranumită „Inel de Foc". Spynews.ro scrie de unde va fi văzută în toată splendoare.Data de 17 februarie 2026 vine la pachet cu o priveliște superbă, întrucît atunci va avea loc o eclipsă solară cum rar ai mai văzut.Este vorba despre "Inelul de Foc", care va oferi un adevărat spectacol astronomic.
18:30
Elena Rybakina este campioana Australian Open 2026 după ce a avut o prestație extraordinară împotriva Arynei Sabalenka în finală.Rybakina, favorita numărul 5, și-a adjudecat primul său titlu la AO și al doilea Mare Șlem din carieră după mai bine de două ore și trei seturi cu liderul mondial, scor 6-4, 4-6, 6-4.După ce kazaha a început meciul tare, Sabalenka a echilibrat întâlnirea și a tri
18:30
Mod de preparare:Carnea se taie astfel ca să revină cîte 3 bucăţi la porţie, se bate se presară cu sare şi piper şi se rumeneşte cu ceapă mărunţită. Se pune în cratiţă, se acoperă cu bulion şi se dă la cuptor ca să se înăbuşe. Carnea înăbuşită se pune în ulcele, deasupra se pun colţunaşii fierţi, se toarnă sosul, în care s-a înăbuşit carnea. Se adaugă usturoi pisat, foi de dafin, verdeaţă, se presară cu piper.
18:00
Moldovenii.md a lansat un nou proiect intitulat „Cronici, înviate de IA", care va avea un caracter informativ, urbanistic și, uneori, nostalgic.În fotografie este surprinsă o stradă din Chișinău la mijlocul anilor 1960, o perioadă în care iernile erau cu adevărat înzăpezite. Cu ajutorul inteligenței artificiale, am reușit să recreăm atmosfera uneia dintre acele zile de iarnă.
17:30
Ministrul Energiei, Dorin Junghietu, anunță că procesul de restabilire a alimentării cu energie electrică în sistemul de transport a fost finalizat la ora 15:40, pe întreg teritoriul Republicii Moldova.Potrivit oficialului, toate stațiile electrice de 110 kV sînt alimentate, iar Sistemul Electroenergetic Național funcționează în parametri normali, fără restricții de consum și fără a fi necesar
17:30
Macaulay Culkin, actorul care l-a interpretat pe Kevin în „Singur Acasă", a transmis un mesaj emoționant după decesul actriței Catherine O'Hara, cea care a interpretat rolul mamei sale în celebra franciză.„Mamă, credeam că mai avem timp… Voiam să stau lîngă tine și să mai vorbim. Te-am auzit, dar aveam atît de multe de spus. Te iubesc. Ne vom revedea", a transmis Macaulay Culkin.
17:30
În urma întreruperii masive de energie electrică înregistrate pe teritoriul Republicii Moldova în dimineața zilei de 31 ianuarie 2026, salvatorii Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU) au intervenit pentru acordarea ajutorului persoanelor rămase blocate în ascensoarele blocurilor de locuit, în special în municipiul Chișinău.Pe parcursul zilei, angajații IGSU, în colaborare c
17:00
Șeful Situațiilor de Urgență din România propune acces restricționat la rețelele de socializare # Noi.md
Șeful Departamentului pentru Situații de Urgență din România, Raed Arafat, sugerează inițierea unui cadru legislativ care să limiteze accesul copiilor și adolescenților la rețelele de socializare, după exemplul altor state care discută sau au decis deja astfel de restricții, transmite IPN.Raed Arafat afirmă că o asemenea măsură ar reprezenta „un pas curajos și responsabil” și subliniază că n
16:30
Toate instituțiile medico-sanitare din Republica Moldova au fost reconectate la rețeaua electrică și funcționează în prezent în regim normal, anunță Ministerul Sănătății.Potrivit autorităților, alimentarea cu energie electrică a fost restabilită complet, iar serviciile medicale sînt pe deplin operaționale, fără a fi înregistrate perturbări în activitatea secțiilor sau a serviciilor critice.
16:30
Experții avertizează că rămășițele unei rachete din China ar putea să cadă în Europa, inclusiv în zone locuite. Autoritățile din mai multe țări europene, precum Marea Britanie, deja au pregătit sistemele de alertă, în cazul în care aceste rămășițe vor ajunge în atmosferă deasupra statelor lor, scrie Antena1.Potrivit experților, printre zonele europene unde există cel mai mare risc se numără Scoția și Irlanda.
16:30
Republica Moldova nu a accesat astăzi energie de avarie din România, informează Ministerul Energiei. Potrivit autorităților, acest lucru a fost posibil deoarece, fiind zi de weekend, consumul de energie electrică este mai redus, iar Capacitatea Netă de Transfer (NTC) alocată de ENTSO-E este suficientă pentru acoperirea necesarului intern.Ministerul precizează că, după căderea liniei electrice
16:30
Edilul Capitalei, Ion Ceban, a anunțat că a avut o ședință cu toți responsabilii privind situația din teren, în legătură cu deconectările de energie electrică în mai multe zone ale Chișinăului.Pe parcurs, autobuzele au fost
16:30
În anul 2025, în Republica Moldova au fost eliberate 2.955 de autorizații de construcție, cu 9% mai puține față de anul 2024, arată datele Biroul Național de Statistică.Cele mai multe autorizații au vizat clădirile rezidențiale – 2.161, însă și în acest segment se atestă o scădere de 5,1% comparativ cu anul precedent. Pentru clădirile nerezidențiale au fost eliberate 794 de autorizații, înregi
16:30
Serviciul 112: Numărul apelurilor a crescut de aproape trei ori în urma deconectărilor de energie electrică # Noi.md
Serviciul Național Unic pentru Apelurile de Urgență 112 informează că, în contextul deconectărilor de energie electrică înregistrate vineri, 31 ianuarie 2026, fluxul apelurilor recepționate a crescut semnificativ, punînd presiune pe activitatea operatorilor de urgență.Potrivit datelor oficiale, începînd cu ora 11:00, odată cu întreruperea alimentării cu energie electrică, numărul apelurilor la
16:30
Semafoarele revin la funcționare normală, iar activitatea la frontieră se desfășoară fără restricții # Noi.md
Alimentarea cu energie electrică a fost restabilită, iar semafoarele din localități revin treptat la regimul normal de funcționare. Autoritățile recomandă în continuare prudență sporită în trafic și respectarea strictă a regulilor de circulație, pe măsură ce sistemele sînt repuse integral în funcțiune.În acest context, autoritățile mulțumesc polițiștilor care au intervenit prompt pentru dirija
16:00
Tensiuni în SUA: mii de americani cer retragerea agenților federali după împușcările mortale # Noi.md
Statele Unite se află într-o stare de tensiune sporită, după ce mii de oameni au ieșit în stradă pentru a solicita retragerea agenților federali de imigrare din statul Minnesota, în special din Minneapolis, unde doi cetățeni americani au fost împușcați mortal de ofițeri federali în timpul unei operațiuni de aplicare a legii legate de imigrație.Protestele au loc pentru a doua săptămână consecut
16:00
Fosta ministră a Sănătății, Ala Nemerenco, afirmă că în prezent în Republica Moldova nu mai există niciun spital public fără generator electric, iar instituțiile medicale mari dispun chiar de trei-patru generatoare, spre deosebire de anul 2021, când doar câteva spitale aveau astfel de echipamente.Declarațiile au fost făcute într-o postare pe rețelele de socializare, în contextul deconectărilor
15:30
Un grup de antreprenori cer modificarea legii insolvabilității și intervenția autorităților # Noi.md
Un grup de oameni de afaceri care a denunțat abuzuri în procedurile de insolvabilitate solicită modificarea legislației și intervenția urgentă a autorităților.În cadrul unei conferințe de presă organizată la IPN, aceștia au cerut stoparea practicilor pe care le consideră abuzive și tragerea la răspundere a celor implicați.Participanții au declarat că scopul lor este de a uni antreprenori
