VIDEO Iwona Piórko a început să învețe limba română: „Româna nu e chiar floare la ureche”
NordNews, 31 ianuarie 2026 19:20
Iwona Piórko, ambasadoarea Uniunii Europene în Republica Moldova, a anunțat că a început să învețe limba română, abordând subiectul cu umor și autoironie. „Astăzi am început să învăț limba română. Și sunt două lucruri pe care deja le știu – expresia «floare la ureche» și faptul că româna nu e chiar floare la ureche", a [...]
• • •
Acum o oră
19:20
VIDEO Iwona Piórko a început să învețe limba română: „Româna nu e chiar floare la ureche" # NordNews
Acum 4 ore
17:20
VIDEO PSRM, MAN și comuniștii „conservă” cultura la Rîșcani prin vânzare. Opoziția a părăsit sala # NordNews
Clădirea unei foste Case de Cultură din orașul Rîșcani urmează să fie scoasă la licitație publică. Decizia a fost aprobată pe 30 ianuarie de Consiliul Raional, cu votul majorității formate din consilierii Partidului Socialiștilor din Republica Moldova, Mișcarea Alternativa Națională și Partidul Renaștere. Hotărârea a generat tensiuni în sală și proteste din partea opoziției. Potrivit [...]
17:10
Andrei Spînu, după întreruperile masive de curent: „Mai sunt politicieni care afirmă că războiul nu ne afectează” # NordNews
Fostul ministru al Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Andrei Spînu, a reacționat public după ce, astăzi, energia electrică a fost întreruptă în mai multe regiuni ale Republicii Moldova. Într-o postare pe rețelele sociale, Spînu a declarat că situația demonstrează impactul direct al războiului din Ucraina asupra Republicii Moldova și a criticat politicienii care neagă această legătură. [...]
Acum 8 ore
13:20
România intervine pentru sprijinirea Republicii Moldova: Transelectrica furnizează energie electrică de urgență, inclusiv prin liniile de peste Prut # NordNews
Republica Moldova a fost afectată parțial de întreruperi în alimentarea cu energie electrică în dimineața zilei de sâmbătă, 31 ianuarie, ca urmare a unei scăderi de tensiune pe linia de înaltă tensiune de 400 kV Isaccea–Vulcănești–MGRES. Incidentul a fost generat de disfuncționalități majore apărute în rețeaua electrică din Ucraina, pe fondul conflictului care vizează infrastructura [...]
13:00
Prim-ministrul Alexandru Munteanu a transmis un mesaj public, după ce sistemul electroenergetic al Republicii Moldova a fost parțial deconectat, pe fondul unor defecțiuni majore în rețeaua electrică din Ucraina. În mesajul publicat pe rețelele de socializare, premierul a îndemnat cetățenii la solidaritate, la sprijinirea persoanelor vulnerabile și a dat asigurări că instituțiile statului depun eforturi [...]
12:30
Pene masive de curent în Ucraina, după avarierea sistemului energetic: Republica Moldova, afectată de căderi de tensiune # NordNews
Ucraina se confruntă cu deconectări de urgență ale energiei electrice în mai multe regiuni, inclusiv în capitala Kiev, după avarierea gravă a sistemului energetic în urma atacurilor armatei ruse. Situația a afectat nu doar infrastructura critică din Ucraina, ci și Republica Moldova, unde au fost înregistrate căderi de tensiune și întreruperi temporare de curent. Potrivit [...]
12:30
Ministerul Sănătății informează că, după avaria din sistemul electroenergetic, toate instituțiile medico-sanitare afectate au fost conectate la generatoare de electricitate. Drept urmare, activitatea spitalelor, inclusiv în secțiile critice, decurge fără întreruperi, iar pacienții primesc asistență medicală în condiții de siguranță. „Operatorul sistemului de transport al energiei electrice, Moldelectrica, intervine pentru remedierea situației, iar în unele [...]
12:10
Penele de curent au ajuns și la frontieră. Mai multe puncte de trecere a frontierei au fost afectate temporar de întreruperi de energie electrică, după o deconectare avariată a sistemului electroenergetic, provocată de probleme tehnice în rețeaua electrică regională. Pentru a menține activitatea la frontieră, au fost pornite generatoarele electrice, iar procedurile vamale continuă. Potrivit [...]
Acum 12 ore
11:50
Întreruperile de curent au scos semafoarele din funcțiune: polițiștii, mobilizați în intersecții # NordNews
Întreruperile masive de curent electric au scos din funcțiune semafoarele, îngreunând circulația rutieră și crescând riscul de accidente. Poliția Națională anunță că situația a fost înregistrată în mai multe zone, iar echipajele au fost mobilizate pentru a menține siguranța în trafic. Pentru a preveni evenimentele rutiere, polițiștii sunt prezenți în intersecțiile aglomerate, unde dirijează circulația [...]
11:50
Întreruperile masive de curent electric au paralizat temporar circulația troleibuzelor în municipiul Bălți. Potrivit conducerii Î.M. Direcția de Troleibuze, deconectarea energiei electrice s-a produs fără avertizare prealabilă, ceea ce a dus la oprirea troleibuzelor conectate la rețeaua de contact. Pentru a nu bloca deplasarea pasagerilor, troleibuzele dotate cu sistem de deplasare autonom au fost scoase [...]
11:30
Deconectări de energie electrică în Moldova: a căzut tensiunea pe linia de 400 kV Isaccea–Vulcănești–MGRES # NordNews
Ministerul Energiei anunță deconectări de energie electrică în mai multe regiuni ale Republicii Moldova, inclusiv în municipiile Chișinău și Bălți, din cauza condițiilor meteo nefavorabile și a unor probleme în rețeaua electrică din Ucraina. Potrivit Ministerului Energiei, în dimineața zilei de sâmbătă, 31 ianuarie, a căzut tensiunea pe linia de 400 kV Isaccea–Vulcănești–MGRES, fapt care [...]
11:20
Catherine O'Hara, actrița canadiană cunoscută publicului larg pentru rolul mamei lui Kevin în filmul „Singur acasă", a murit la vârsta de 71 de ani. Informația a fost confirmată de managerul său pentru revista People, fără a fi oferite deocamdată detalii privind cauza decesului, potrivit digi24.ro. Potrivit TMZ, publicația care a relatat prima despre moartea actriței, [...]
09:40
Pâinea pe care o mănânci este cu adevărat sănătoasă? Nu fiecare felie pe care o consumi trebuie să fie cea mai sănătoasă, dar specialiștii spun că poți obține cel mai bun raport nutrițional pentru banii tăi din magazin, potrivit catine.ro. Pentru multe persoane, consumul de pâine este un lucru obișnuit. De fapt, acest aliment de [...]
09:30
În ultimele 24 de ore, 14 cetățeni străini nu au fost admiși pe teritoriul Republicii Moldova. Informația este comunicată de Poliția de Frontieră, printr-o notă informativă. Potrivit autorităților, în punctele de trecere a frontierei au fost înregistrate 46.495 de traversări ale persoanelor și 5.494 de traversări ale mijloacelor de transport. Cele mai tranzitate puncte de [...]
Acum 24 ore
21:10
Ce înseamnă să ajungi într-o țară străină fără să cunoști limba și să fii nevoit să o înveți pentru a supraviețui? Invitata acestui episod este Alexandrina Tambur, care a ajuns la Moscova împreună cu părinții săi fără să știe o boabă de rusă, iar în timp a parcurs drumul de la adaptare dificilă la performanță [...]
20:10
Fără compensații la lumină și cu subvenții limitate pentru încălzire, iarna 2026 lovește din plin în buzunarele locuitorilor din Bălți. Din ianuarie, oamenii achită prețul integral al energiei electrice, iar ajutorul de la stat pentru încălzire nu depășește 1000 de lei. „- Când am achitat era 3800-4000, iar acum e 6000 și ceva. – 6000 [...]
20:10
Horoscopul zilei de 31 ianuarie 2026 spune că este o zi în care multe dintre semnele zodiacului simt că lucrurile încep să se așeze în loc. Energia astrală te încurajează să privești mai clar spre ceea ce vrei, să faci pași mici, dar siguri, și să ai încredere că universul îți oferă exact ceea [...]
Ieri
17:00
Reprezentantul organizației „Eurasia", pe care Serviciul de Informații și Securitate cere instanței să o declare extremistă, a depus o cerere de recuzare a întregului complet de judecată. Cererea a fost formulată vineri, în cadrul ședinței de la Curtea de Apel Centru, transmite IPN. Examinarea cererii de recuzare va avea loc săptămâna viitoare, după ce dosarul [...]
17:00
Bugetul municipiului Chișinău pentru anul 2026 a devenit din nou miza unui schimb de acuzații politice, după ce fracțiunea Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) a cerut public deblocarea urgentă a bugetului și l-a acuzat pe primarul general Ion Ceban că transformă administrația capitalei într-un „spectacol de PR". Într-o declarație făcută vineri, 30 ianuarie, consilierii PAS [...]
16:50
Un deținut a fugit în timpul escortării de la Penitenciarul nr. 13, iar autoritățile sunt în alertă. Incidentul a avut loc vineri, 30 ianuarie, în timp ce persoana privată de libertate era escortată pentru audieri într-o cauză penală în care figurează. Potrivit informațiilor oficiale, deținutul a reușit să se sustragă de sub supravegherea angajatului care [...]
16:40
Măslinele verzi vs. măslinele negre. Ambele tipuri sunt apreciate pentru gustul lor distinct și pentru beneficiile asupra sănătății. Totuși, deși par foarte diferite, ele provin din același fruct. Diferențele apar în funcție de momentul recoltării, de gradul de coacere, de textura pulpei, de aromă și de modul de procesare, potrivit catine.ro. Toate măslinele sunt, inițial, [...]
16:00
Primăria municipiului Bălți, capitala de nord a Republicii Moldova, se confruntă cu o problemă paradoxală: angajații, inclusiv în funcții de conducere, nu cunosc limba română, de aceea nu pot fi trimiși în deplasări de serviciu nici în România, și nici măcar la Chișinău. Situația a fost semnalată de primarul orașului, Alexandr Petkov, în cadrul unei [...]
16:00
Până la aplauzele primite din partea spectatorilor, în spatele fiecărui spectacol se ascund săptămâni de muncă intensă, repetiții și emoții. Pe scena Teatrului Național „Vasile Alecsandri" din Bălți a prins din nou contur o poveste despre distanțele care se creează, uneori, între părinți și copii. „Retro" este o tragicomedie regizată de Alexandru Cozub, care aduce [...]
13:40
Atenție la tentativele de fraudă online. Informați-vă exclusiv din sursele oficiale ale Loteriei Naționale a Moldovei # NordNews
Loteria Națională a Moldovei (LNM) vă informează că, în ultima perioadă, au fost identificate în spațiul virtual mai multe pagini web și profiluri de social media neautorizate care utilizează în mod fraudulos identitatea vizuală, denumirea și însemnele oficiale ale instituției noastre. Aceste platforme nu sunt administrate de LNM, nu dețin autorizațiile legale necesare și sunt [...]
13:10
Ședința la Guvern, stabilită pentru 30 ianuarie, la ora 13:00 cu primarii orașelor din nordul republicii are loc, deși anterior fusese negată oficial. Informația a fost confirmată telefonic pentru NordNews de Aliona Jignea, șefa Direcției comunicare a Cancelariei de Stat. După mai multe solicitări către serviciul de presă, în care reporterii NordNews au indicat data [...]
13:00
„Dacă îndrăznește”. Volodimir Zelenski a răspuns cu o invitație la propunerea lui Vladimir Putin de a se întâlni la Moscova # NordNews
La o zi după ce Kremlinul l-a criticat pentru că nu a răspuns propunerii de a veni la Moscova pentru discuții de pace, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a afirmat că o întrevedere cu Vladimir Putin în capitala Rusiei este „imposibilă" și a întors invitația, relatează Ukrainska Pravda, scrie Digi24.ro. În timpul unei discuții cu jurnaliștii, [...]
12:40
12:10
Un spațiu public din București va purta numele fostului deputat și deținut politic Ilie Ilașcu, decedat în noiembrie 2025. Hotărârea a fost adoptată joi, în unanimitate, de Consiliul General al Municipiului București, informează IPN. Conform deciziei, „Piața Ilie Ilașcu" va fi amenajată la intersecția străzii Ion Coravu cu aleea Pan Halippa și strada Tony Bulandra, [...]
11:50
Mai mulți primari din nordul Republicii Moldova participă astăzi, 30 ianuarie, la o ședință organizată la Guvern despre dezvoltarea orașelor din Republica Moldova, începând cu ora 13:00. Guvernul, însă, neagă existența unei ședințe. Informația a fost confirmată pentru NordNews de către șase primari din nordul țării. „Am fost invitați la consultări. Urmează să discutăm despre [...]
10:50
FOTO Direcția Situații Excepționale Bălți avertizează populația privind riscurile incendiilor # NordNews
În contextul creșterii bruște a numărului de cazuri soldate cu decese în urma incendiilor, angajații Direcției Situații Excepționale a municipiului Băl
10:40
Prezentatoarea postului public de televiziune Moldova 1, Daniela Crudu, a fost desemnată purtătoare de cuvânt a Guvernului Republicii Moldova, condus de premierul Alexandru Munteanu. Anunțul a fost făcut vineri dimineață, 30 ianuarie, chiar de către jurnalistă, în cadrul ultimei ediții a emisiunii matinale „Bună dimineața”, pe care a realizat-o la televiziunea publică. „Începând de luni, [...] Articolul Daniela pe Daniel schimbă la Guvern. Cine este noua purtătoare de cuvânt a premierului apare prima dată în NordNews.
10:40
Benzinăriile Lukoil din Republica Moldova vor continua să funcționeze, cel puțin, până în luna aprilie, în baza unei licențe suplimentare emise de autoritățile americane. Anunțul a fost făcut de ministrul energiei, Dorin Junghietu, pe 29 ianuarie, în cadrul emisiunii „În Profunzime”, în contextul negocierilor privind vânzarea activelor externe ale companiei ruse Lukoil. Potrivit ministrului, funcționarea [...] Articolul Benzinăriile Lukoil vor activa, cel puțin, până în aprilie apare prima dată în NordNews.
10:30
Rețeaua rusă de dezinformare a lansat, pentru prima dată după alegerile pierdute, o campanie amplă împotriva Republicii Moldova. Analiștii Disinfo.md au identificat elemente care indică pregătirea unei operațiuni informaționale de amploare. Scopul acesteia este amplificarea anxietății publice, subminarea încrederii în instituțiile statului și prezentarea Moldovei drept un actor „nesigur” în regiune, transmite disinfo.md. De remarcat [...] Articolul O nouă campanie de dezinformare a Kremlinului vizează securitatea Moldovei apare prima dată în NordNews.
10:30
Percheziții în Chișinău și Ialoveni, într-un dosar de furt de informații confidențiale. Ofițerii Inspectoratul Național de Investigații, împreună cu procurorii PCCOCS și cu sprijinul mascaților din BPDS Fulger, desfășoară, la această oră, descinderi în Chișinău și Ialoveni, într-o cauză penală ce vizează sustragerea și folosirea ilegală a unor date ce constituie secret comercial. Potrivit anchetatorilor, [...] Articolul Datele comerciale „au plecat”, mascații Fulger au sosit: Percheziții în capitală apare prima dată în NordNews.
09:20
Iwona Piórko, despre alegerile din Găgăuzia: Este important ca acest proces să fie democratic, transparent și corect # NordNews
Alegerile din Găgăuzia trebuie să se desfășoare într-un mod democratic, transparent și corect, în beneficiul cetățenilor regiunii, a declarat șefa Delegației Uniunii Europene la Chișinău, Iwona Piórko. Oficialul european a menționat în cadrul emisiunii „Територия свободы” de la Realitatea TV că autonomia se află într-un moment politic sensibil și a exprimat speranța că problemele existente [...] Articolul Iwona Piórko, despre alegerile din Găgăuzia: Este important ca acest proces să fie democratic, transparent și corect apare prima dată în NordNews.
07:10
Prognoza meteo pentru 30 ianuarie. Trecere spre vremă mai blândă, dar fără fenomene extreme # NordNews
Serviciul Hidrometeorologic de Stat (SHS) transmite că vineri, 30 ianuarie 2026, vremea în Republica Moldova va fi în continuare specifică sezonului rece, însă cu o tendință spre temperaturi mai blânde comparativ cu jumătatea lunii. Conform celor mai recente date și perspectivelor climatice emise de specialiștii SHS, luna ianuarie se desfășoară în limitele normale ale mediilor [...] Articolul Prognoza meteo pentru 30 ianuarie. Trecere spre vremă mai blândă, dar fără fenomene extreme apare prima dată în NordNews.
29 ianuarie 2026
21:10
În această ediție a NordNews Live, discutăm despre municipiul Bălți, capitala de nord a Republicii Moldova, planurile de dezvoltare și investițiile aflate în derulare, dar și problemele reale ale orașului și din viața de zi cu zi a locuitorilor săi. Invitatul serii este edilul municipiului, Alexandr Petkov. Articolul NordNews LIVE Bălți, între promisiuni și realitate: Discuție cu primarul Alexandr Petkov apare prima dată în NordNews.
Mai mult de 2 zile în urmă
19:20
VIDEO Chiciura a pus la pământ rețelele electrice: mii de oameni, fără lumină la Cuhureștii de Jos # NordNews
Iarna continuă să creeze probleme în localitățile din apropierea râului Nistru. În comuna Cuhureștii de Jos, raionul Florești, chiciura a doborât, pe 27 ianuarie, peste 20 de piloni electrici. Satul și localitățile din jur au rămas fără energie electrică timp de aproape o zi și jumătate. În total, peste 6 mii de consumatori au fost [...] Articolul VIDEO Chiciura a pus la pământ rețelele electrice: mii de oameni, fără lumină la Cuhureștii de Jos apare prima dată în NordNews.
19:00
Republica Moldova are 66 de orașe, fiecare cu propria istorie. Dar niciunul nu se apropie de povestea orașului Frunză, din raionul Ocnița – cea mai slab populată localitate urbană din țară. Oficial, are 581 de locuitori. Localnicii spun, însă, că numărul real e și mai mic. Cu aproximativ o sută de ani în urmă, pe [...] Articolul VIDEO „Totul s-a închis”. Cum supraviețuiește cel mai mic oraș din Republica Moldova apare prima dată în NordNews.
18:10
Un bărbat în vârstă de 38 de ani și-a pierdut viața într-un incident tragic produs în propria gospodărie. Cazul a avut loc miercuri, 28 ianuarie, în satul Cuhureștii de Jos, raionul Florești, potrivit deschide.md. Potrivit informațiilor oferite de Poliție, bărbatul efectua lucrări de curățare a unui copac din curte. În timp ce tăia crengile, acesta [...] Articolul Tragedie într-o gospodărie din Florești: bărbat strangulat accidental apare prima dată în NordNews.
18:00
Fostul primar al localității Boldurești, Nicanor Ciochină, a fost reținut de mascații Brigăzii de Poliție cu Destinație Specială „Fulger”. Reținerea a avut loc la ieșirea acestuia din sediul Judecătoriei Chișinău, transmite tv8.md. Potrivit informațiilor confirmate de Inspectoratul General al Poliției, Ciochină este vizat într-un nou dosar penal, inițiat de Inspectoratul Național de Investigații (INI), în [...] Articolul Fostul primar de Boldurești, Nicanor Ciochină, reținut într-un nou dosar penal apare prima dată în NordNews.
17:20
Orașul Cupcini, raionul Edineț, ar putea să se amalgameze voluntar cu satul din apropiere, Chetroșica Nouă, o inițiativă care este în prezent discutată atât la nivel administrativ, cât și în rândul cetățenilor din ambele localități. Procesul este analizat ca singura soluție pentru problemele demografice și economice cu care se confruntă satul. „Mulți oameni muncesc în [...] Articolul VIDEO „Este unica ieșire”. Chetroșica Nouă caută o posibilă amalgamare cu orașul Cupcini apare prima dată în NordNews.
17:00
Peste 430 de copii din Vălcineț beneficiază de un complex sportiv modern construit prin programul „Satul European” # NordNews
Peste 430 de copii din comuna Vălcineț, raionul Ocnița, au acum acces la activități sportive și de recreere pe tot parcursul anului, inclusiv iarna, datorită unui complex sportiv multifuncțional modern, construit prin Programul Național „Satul European”. Complexul, cu o suprafață de 2.464 metri pătrați, a fost amenajat pe locul vechiului teren de fotbal aflat anterior [...] Articolul Peste 430 de copii din Vălcineț beneficiază de un complex sportiv modern construit prin programul „Satul European” apare prima dată în NordNews.
16:20
Sportivii Școlii Sportive Specializate „Boris Petuhov” au obținut rezultate deosebite la Cupa Europeană „Athens Challenge Tournament 2026”, desfășurată în perioada 23–25 ianuarie, la Arena din Atena, Grecia. Sub îndrumarea antrenorului Sergiu Sedoi, tinerii sportivi au demonstrat un nivel înalt de pregătire, disciplină și spirit competitiv, reușind să urce de mai multe ori pe podiumul competiției. [...] Articolul FOTO Sportivii de la Bălți cuceresc podiumul la Cupa Europeană de kickboxing din Grecia apare prima dată în NordNews.
16:10
O femeie din municipiul Bălți, în vârstă de 32 de ani, beneficiară a unui centru specializat, este căutată de Poliție după ce, la data de 4 ianuarie, a plecat din instituție fără a mai reveni. Potrivit oamenilor legii, femeia are aproximativ 1,80 metri înălțime, corpolență medie și ochii căprui. La momentul dispariției, aceasta era îmbrăcată [...] Articolul Poliția solicită ajutorul cetățenilor pentru găsirea unei femei din Bălți apare prima dată în NordNews.
16:00
Un scalp sănătos te poate ajuta să ai un păr strălucitor și hidratat. Este important să avem grijă de părul nostru încă de la rădăcină, pentru că sănătatea scalpului se reflectă direct în aspectul firului de păr. Descoperă mai jos câteva remedii naturale pentru un scalp mai sănătos, potrivit catine.ro. Scalpul reprezintă o zonă sensibilă [...] Articolul Remedii naturale pentru un scalp mai sănătos, conform specialiștilor apare prima dată în NordNews.
15:20
Reforma administrației publice locale (APL) din Republica Moldova a depășit sfera necesității tehnice, intrând într-o „zonă gri” a improvizației politice. Deși guvernarea invocă atragerea fondurilor europene ca argument suprem pentru amalgamarea localităților, realitatea din teren semnalează o confuzie gravă între optimizarea teritorială și modernizarea instituțională. Cu alte cuvinte, o reformă care redesenează granițe fără a [...] Articolul EDITORIAL Vitalie Cazacu | De ce „ingineria teritorială” nu va salva satele Moldovei apare prima dată în NordNews.
15:00
Poleiul din zilele trecute a suprasolicitat sistemul medical din R. Moldova, sute de oameni ajungând la spital cu traumatisme după ce au căzut. În acest context, cei care vor să evite călătoria la Urgență au dat buzna în magazine după crampoane antiderapante pentru încălțăminte. În prezent, acestea nu mai pot fi găsite nici la Chișinău, [...] Articolul VIDEO Crampoanele pentru încălțăminte, la mare căutare din cauza poleiului apare prima dată în NordNews.
14:30
O conductă de apă s-a spart, în dimineața zilei de 29 ianuarie, în apropierea podului feroviar de pe strada Decebal din municipiul Bălți. În urma avariei, locuitorii din zonă au rămas fără apă în robinete. La fața locului a intervenit operativ o echipă tehnică, formată din cinci angajați ai Întreprinderii Municipale „Apă-Canal Bălți”, care lucrează [...] Articolul VIDEO O nouă țeavă spartă la Bălți, lângă podul de pe strada Decebal apare prima dată în NordNews.
12:20
FOTO Danemarca acordă asistență tehnică în domeniul securității cibernetice pentru Academia Militară „Alexandru cel Bun” # NordNews
În contextul cooperării bilaterale moldo-daneze în domeniul apărării, la Academia Militară a Forțelor Armate „Alexandru cel Bun” a avut loc ceremonia de transmitere a unui lot de echipamente destinat laboratorului de securitate cibernetică. Asistența a fost oferită de Regatul Danemarcei și include și suportul unui consilier civil din Danemarca detașat în cadrul Academiei. La eveniment [...] Articolul FOTO Danemarca acordă asistență tehnică în domeniul securității cibernetice pentru Academia Militară „Alexandru cel Bun” apare prima dată în NordNews.
