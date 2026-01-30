Alarmă falsă la Tudora. Postul vamal și-a reluat activitatea în regim normal
Moldpres, 30 ianuarie 2026 15:40
Experții Poliției Naționale au încheiat acțiunile desfășurate astăzi la punctul de trecere a frontierei Tudora, după ce funcționarii vamali au depistat un obiect susceptibil a fi mecanism exploziv în bagajul unui cetățean al Ucrainei, transmite MOLDPRES....
Acum 10 minute
15:50
FOTO // Investiții în infrastructură și comunități locale, discutate de președintele Parlamentului, Igor Grosu, la Sângerei # Moldpres
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a efectuat, ieri, o vizită de lucru în raionul Sângerei, unde a trecut în revistă proiectele implementate în regiune și cele aflate în curs de realizare.Agenda vizitei de lucru a inclus o discuție cu p...
Acum 30 minute
15:40
15:30
BNM participă la World Money Fair, cea mai mare și importantă convenție internațională de numismatică din lume # Moldpres
O delegație a Băncii Naționale a Moldovei (BNM) participă la World Money Fair, cel mai important eveniment internațional dedicat numismaticii, tehnologiilor de batere a monedelor și schimbului de bune practici între băncile centrale și industria de profil, care se d...
Acum o oră
15:20
VIDEO // Complex de agrement modern, construit în satul Batîr, Cimişlia, prin Programul „Satul European” # Moldpres
Peste 1.400 de locuitori ai satului Batîr, raionul Cimișlia, beneficiază în prezent de un complex modern de agrement, realizat în cadrul Programului Național „Satul European”, ediția a II-a. Noua infrastructură oferă un spațiu amenajat pentru ...
15:20
Militarii celui de-al 23-lea contingent al Armatei Naționale, dislocat în cadrul operației internaționale de menținere a păcii KFOR, au revenit din Kosovo după încheierea misiunii, transmite MOLDPRES.La ceremonia organizată cu acest prilej, au fost prezenț...
15:10
Polonia a semnat contracte de aproape 3,6 miliarde de euro pentru zidul anti-drone la frontiera de est # Moldpres
Polonia a semnat vineri mai multe contracte pentru dotarea forţelor armate cu un zid anti-drone pentru protecţia frontierei de est a ţării şi totodată a NATO şi a Uniunii Europene, relatează AFP, preluat de digi24.ro și MOLDPRES.„Este un moment istoric (...), n...
15:00
Un deținut din Penitenciarul nr.13 a fugit astăzi în timpul escortării pentru audieri într-o cauză penală în care figurează, transmite MOLDPRES.Potrivit Poliției, sunt întreprinse toate acțiunile de localizare și reținere a acestuia.Totod...
15:00
Producătorii agricoli vor fi instruiţi la Anenii Noi pe tema protecției integrate a culturilor multianuale # Moldpres
Centrul de Consiliere Agricolă și Rurală (CCAR) va organiza pentru producătorii agricoli un seminar dedicat protecției integrate a culturilor multianuale în anul 2026, care va avea loc pe 4 februarie, la Anenii Noi, transmite MOLDPRES.Evenimentul este adresat &icir...
Acum 2 ore
14:30
VIDEO // MEC oferă peste 9,5 milioane de euro pentru dotarea institutelor de cercetare. Ministrul Dan Perciun: „Obiectivul este să fim cât mai competitivi în sistemul european de cercetare” # Moldpres
Institutele de cercetare vor beneficia de finanțare pentru procurarea echipamentelor și modernizarea infrastructurii universitare. Ministerul Educației și Cercetării (MEC) a lansat astăzi apelul pentru proiectele de finanțare, cu un buget total de 9,5 milioane de euro, inf...
14:30
Teatrul Fără Nume va fi modernizat printr-un proiect transfrontalier, finanțat prin Programul Interreg NEXT România – Republica Moldova 2021–2027, care include renovarea fațadei și implementarea unor soluții pentru creșterea eficienței energetice. Î...
14:20
Hidrologii avertizează asupra pericolului formaţiunilor de gheaţă din bazinele acvatice din ţară # Moldpres
Serviciul Hidrometeorologic de Stat anunţă că, în perioada 30 ianuarie – 6 februarie 2026, pe fondul temperaturilor scăzute prognozate, râurile și lacurile din Republica Moldova vor înregistra intensificarea și menținerea formațiunilor de gheață,...
14:20
Cinci vameși, reținuți într-un dosar de corupție sistemică, au fost arestați preventiv pentru 30 de zile # Moldpres
Instanța de judecată a emis mandate de arestare preventivă pentru 30 de zile pe numele a cinci vameși reținuți într-un dosar de corupție sistemică, instrumentat de Centrul Național Anticorupție /CNA/ și Procuratura municipiului Cahul, transmite MOLDPRES.Potri...
14:20
Ministerul Sănătății anunță mobilizarea tuturor serviciilor medicale responsabile, în contextul condițiilor meteorologice nefavorabile prognozate pentru perioada 30 ianuarie–2 februarie pe întreg teritoriul Republicii Moldova, transmite MOLDPRES.Astfe...
14:00
Serviciul Hidrometeorologic de Stat (SHS) a emis o avertizare meteorologică de Cod galben, valabilă în intervalul 30 ianuarie 2026, ora 18:00 – 31 ianuarie 2026, ora 13:00, privind intensificări ale vântului pe teritoriul Republicii Moldova, transmite MOLDPRE...
14:00
Un bărbat, care a ucis o familie la Grătiești cu 20 de ani în urmă, a fost condamnat la detenție pe viață # Moldpres
Un bărbat în vârstă de 52 de ani, originar din raionul Ungheni, învinuit de săvârșirea unui dublu omor la Grătiești, precum și de alte infracțiuni violente comise în perioada anilor 1999–2025, a fost condamnat la detenție pe viață, t...
Acum 4 ore
13:50
Celula de Criză a Administrației Naționale a Drumurilor (AND) a convocat astăzi o ședință operativă în format online cu toate unitățile teritoriale ale S.A. „Drumuri”, în contextul avertizărilor meteorologice emise pentru următoarele zile, care...
13:50
Casa Națională de Asigurări Sociale /CNAS/ a început finanțarea primei tranșe a pensiilor și alocațiilor sociale pentru luna februarie, în valoare totală de 73 de milioane de lei, transmite MOLDPRES.Potrivit CNAS, pensiile și alocațiile sociale achitate ...
13:30
Serviciul 112 îndeamnă cetățenii să utilizeze responsabil numărul de urgență în condiții meteo dificile # Moldpres
Serviciul național unic pentru apelurile de urgență 112 face apel către cetățeni să utilizeze responsabil numărul unic de urgență și să îl apeleze exclusiv în situații reale de pericol, în contextul condițiilor meteorologice nefavorabile prognozate...
13:00
Investiții majore în infrastructura de canalizare din centrul ţării: două contracte de finanțare, semnate pentru raioanele Strășeni și Călărași # Moldpres
Agenția de Dezvoltare Regională (ADR) Centru continuă să sprijine dezvoltarea durabilă a localităților din Regiunea Centru prin investiții în infrastructura de bază, esențială pentru îmbunătățirea calității vieții populației și protecția mediului. ...
12:50
Interviu MOLDPRES // Ministra de Interne, Daniella Misail-Nichitin: „MAI aplică standarde europene în domeniul securității și este pregătit să avanseze în procesul de aderare la UE” # Moldpres
Ministra Afacerilor Interne, Daniella Misail-Nichitin, a acordat un interviu în exclusivitate Agenției Informaționale de Stat „MOLDPRES”. În cadrul acestuia, oficialul a vorbit despre platformele strategice de cooperare dintre MAI și instituțiile europ...
12:50
ANRE: La 3 februarie 2026 ar putea fi examinată decizia privind prețurile reglementate la gazele naturale # Moldpres
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) anunţă că marți, 3 februarie 2026, ar putea examina și supune aprobării solicitarea S.A. „Energocom” privind prețurile reglementate pentru furnizarea gazelor naturale către anumite categorii ...
12:10
ANRE: Prețurile la carburanți din Republica Moldova cresc sub influența cotațiilor internaționale de petrol # Moldpres
Prețurile maxime de comercializare cu amănuntul ale carburanților în Republica Moldova vor crește pentru perioada 31 ianuarie – 2 februarie 2026, pe fondul majorării cotațiilor internaționale ale petrolului și produselor petroliere, transmite MOLDPRES.Potr...
12:10
Daniela Crudu de la Moldova 1, numită purtătoare de cuvânt a Guvernului Republicii Moldova # Moldpres
Prezentatoarea postului public Moldova 1, Daniela Crudu, va prelua funcția de purtătoare de cuvânt a Guvernului Republicii Moldova, condus de premierul Alexandru Munteanu. Anunțul a fost făcut vineri dimineață, 30 ianuarie, chiar de către jurnalistă, în cadrul...
12:00
Ziua Internațională pentru Nonviolență în Școală: numărul cazurilor de abuz și bullying în școli, în scădere în ultimii ani # Moldpres
Ministerul Educației și Cercetării îndeamnă elevii, cadrele didactice, părinții și societatea să se implice activ în promovarea unui mediu educațional sigur, cu prilejul Zilei Internaționale pentru Nonviolență în Școală, marcată anual la 30 ianuar...
Acum 6 ore
11:30
Un bărbat a fost condamnat la închisoare pentru finanțarea ilegală a partidului politic „Șansa” din surse interzise de lege. Decizia a fost pronunțară de magistrații Judecătoriei Chișinău, sediul Buiucani, comunică MOLDPRES.Potrivit Procuraturii A...
10:00
Deteriorări ale rețelelor electrice din cauza poleiului: mii de consumatori afectați în mai multe raioane ale țării # Moldpres
Deteriorările provocate de polei și ghețuș asupra rețelelor de transport și distribuție a energiei electrice au generat, începând cu 25 ianuarie 2026, deconectări semnificative de la alimentarea cu energie electrică în mai multe regiuni ale Republicii M...
Acum 8 ore
09:50
Circulația rutieră se desfășoară în condiții dificile. Polițiștii recomandă șoferilor să evite deplasările care nu sunt absolut necesare # Moldpres
Circulația rutieră se desfășoară în condiții dificile în mai multe zone ale țării. În acest context, polițiștii recomandă șoferilor să evite deplasările care nu sunt absolut necesare, informează MOLDPRES.Potrivit Inspectoratului General al Pol...
09:40
Președinții parlamentelor din Statele Baltice vor efectua o vizită oficială în Republica Moldova # Moldpres
Președinții parlamentelor din Statele Baltice vor efectua o vizită oficială în Republica Moldova, în perioada 2–4 februarie 2026. Președintele Riigikogu al Republicii Estonia, Lauri Hussar, președinta Saeimei Republicii Letonia, Daiga Mieriņa, și președ...
09:30
USMF „Nicolae Testemițanu” ocupă primul loc printre universitățile din țară la capitolul performanță academică # Moldpres
Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie (USMF) „Nicolae Testemițanu” ocupă prima poziție printre universitățile din țară la capitolul performa,nța și excelența academică, potrivit unui clasament publicat de Ministerul Educației și Cercetării (MEC...
09:30
Republica Moldova a prezentat la reuniunea NATO măsurile de control al armelor mici și ușoare, în contextul riscurilor de securitate regionale # Moldpres
Situația Republicii Moldova în domeniul controlului armelor mici și ușoare (SALW), în contextul provocărilor de securitate generate de războiul din Ucraina și al riscurilor sporite de trafic ilicit de arme și muniții, a fost prezentată în cadrul reuniun...
08:50
Vremea se răcește accentuat în următoarele zile, iar precipitațiile mixte vor crea condiții periculoase de polei și ghețuș pe drumuri și trotuare, crescând riscul accidentelor rutiere și al traumatismelor cauzate de alunecare, transmite MOLDPRES.Potrivit...
08:40
Mediul de afaceri din Republica Moldova este îndemnat să adopte măsuri suplimentare pentru protejarea angajaților și asigurarea continuității activităților esențiale, în contextul condițiilor meteorologice nefavorabile prognozate pentru perioada următoare, ...
08:40
Mai multe percheziții au loc în această dimineață în Chișinău și raionul Ialoveni, într-o cauză penală ce vizează obținerea și utilizarea ilegală a unor informații ce constituie secret comercial, fapte care ar fi provocat un prejudiciu considerabil...
08:30
Donald Trump susține că Putin a fost de acord cu o oprire temporară a atacurilor asupra rețelei electrice ucrainene # Moldpres
Preşedintele american Donald Trump anunţă joi că i-a cerut ”personal” omologului său rus Vladimir Putin să nu mai atace Kievul şi alte oraşe ucrainene ”timp de o săptămână” şi dă asigurări că liderul de la Kremlin ”a acceptat să...
08:00
Moneda unică europeană și dolarul american încheie luna ianuarie cu apreciere în raport cu leul moldovenesc, informează MOLDPRES. Astfel, euro se scumpește cu opt bani și costă 20 de lei și 12 bani, potrivit datelor Băncii Naționale a Moldovei. ...
08:00
Condiții de iarnă pe drumurile naționale: intervenții ale drumarilor în mai multe raioane # Moldpres
Circulația pe drumurile naționale din Republica Moldova se desfășoară în condiții de iarnă, ca urmare a situației meteorologice din ultimele ore, transmite MOLDPRES.Potrivit Administrației Naționale a Drumurilor, în zona de Nord carosabilul este umed, pe...
Acum 24 ore
21:30
10:00 Ședința Consiliului Municipal Chișinău; bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 83, Primăria Chișinău, Sala de ședințe;11:00 Ceremonia de inaugurare oficială a expoziției „TOURISM&TRAVEL EXPO 2026”;Chișinău, str. Gh...
21:30
Asistentul adjunct al Secretarului de Stat al SUA, Christopher Smith, în vizită oficială la Chișinău # Moldpres
Asistentul adjunct al Secretarului de Stat al Statelor Unite ale Americii, Christopher Smith, se află în această săptămână în Republica Moldova, unde va avea o serie de întâlniri cu oficiali guvernamentali și reprezentanţi ai administrației c...
21:20
O nouă campanie internațională amplă de promovare a Republicii Moldova a fost lansată pe platforma BBC, considerată una dintre cele mai influente și credibile surse media la nivel global. Inițiativa vizează prezentarea produselor autentice, serviciilor competitive și ta...
20:40
Estonia propune interdicția de intrare în UE pentru foștii soldați ruși implicați în războiul din Ucraina # Moldpres
Ministrul de externe al Estoniei, Margus Tsahkna, a propus joi, la o reuniune a Uniunii Europene de la Bruxelles, ca foștii soldați ruși care au luptat împotriva Ucrainei să primească interdicție de intrare pe teritoriul UE. Propunerea survine pe fondul informațiilor...
20:20
Vizită inopinată la S.A. „Drumuri Criuleni”: autoritățile identifică probleme și cer intervenții operative # Moldpres
Directorul general al Administrației Naționale a Drumurilor (AND), Ștefan Popa, împreună cu viceprim-ministrul Vladimir Bolea, ministru al Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, și secretarul de stat Nicolai Mîndra, responsabil de infrastructura rutieră, au...
20:10
Oraşul Râșcani va avea spații publice moderne, drumuri reabilitate și un parc urban nou, cu finanţare de la Guvern # Moldpres
Locuitorii orașului Râșcani vor beneficia, în perioada următoare, de spații publice modernizate, drumuri reparate și un parc urban nou, odată cu demararea proiectului de revitalizare urbană „Râșcani, un oraș pentru cetățeni – Revitalizare ...
20:10
Uniunea Europeană a adoptat joi un nou set de sancțiuni împotriva unor cetățeni ruși considerați responsabili pentru diseminarea propagandei legate de războiul din Ucraina. Măsurile afectează două femei și patru bărbați din domeniile jurnalismului, actoriei și...
19:40
România, Grecia și Bulgaria încep proiecte comune pentru infrastructura strategică la Marea Neagră–Marea Egee # Moldpres
Vicepremierul în exercițiu și ministrul Transporturilor și Comunicațiilor din Bulgaria, Grozdan Karadjov, va găzdui vineri o întâlnire cvadripartită între Bulgaria, Grecia, România și Comisia Europeană, potrivit unui anunț al Ministerului Tr...
19:30
Apă potabilă pentru trei sate din raionul Soroca: un proiect care schimbă viața a peste 2300 de oameni # Moldpres
În trei sate din comuna Vasilcău, raionul Soroca, a fost finalizată construcția unei rețele moderne de alimentare cu apă din râul Nistru, cu o lungime totală de aproape 38 de kilometri, care asigură acces la apă potabilă pentru aproximativ 2.360 de locuitori ...
18:50
O afacere pomicolă modernă din satul Olănești, raionul Ștefan Vodă, vizitată de premierul Alexandru Munteanu # Moldpres
Prim-ministrul Alexandru Munteanu a vizitat compania Farm-Prod SRL din satul Olănești, raionul Ștefan Vodă, care deține o livadă cu suprafața de peste 130 de hectare.Pomicultorii cultivă mere, prune, cireșe, struguri, piersici, nectarine și caise. Livada este una mo...
18:50
Șeful Guvernului, Alexandru Munteanu, s-a întâlnit cu autoritățile și un grup de cetățeni din Feștelița, localitate cu cel mai înalt nivel de eficientizare energetică # Moldpres
Sprijinul Executivului pentru implementarea proiectelor de eficiență energetică și inițiativele pentru continuarea dezvoltării localității au fost discutate, în contextul vizitei de lucru în satul Feștelița, raionul Ștefan Vodă, de Prim-ministrul Alexandru...
18:50
Fondul Internațional pentru Dezvoltare Agricolă (IFAD) își reafirmă în anul 2026 sprijinul ferm pentru dezvoltarea economiilor rurale la nivel global, într-un context marcat de incertitudini economice și de impactul tot mai accentuat al schimbărilor climat...
18:40
Nicanor Ciochină, fostul primar de Bodurești, cercetat într-un nou dosar penal pentru fapte de tortură # Moldpres
Nicanor Ciochină, fostul primar al comunei Boldurești, raionul Nisporeni, învinuit într-un dosar penal privind lovirea mortală a unui copil și părăsirea locului accidentului, este vizat într-o nouă cauză penală pentru fapte de tortură, tratament inuman...
18:20
VIDEO // „Macbeth” revine pe scena Teatrului Satiricus, reinterpretat de regizorul japonez Motoi Miura # Moldpres
Setea pentru putere, ambiția și consecințele acesteia sunt temele centrale din spectacolul „Macbeth” de William Shakespeare, pusă în scenă de regizorul japonez Motoi Miura la Teatrul Național Satiricus „Ion Luca Caragiale”. Potrivit lui, montar...
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
