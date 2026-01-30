Imagini cu cercuri ciudate pe locul unui lac antic, văzute din cosmos
Noi.md, 31 ianuarie 2026 01:00
O imagine intrigantă capturată recent de astronauți surprinde vechiul oraș-oază Jubba și cercurile de cîmpuri agricole care îl înconjoară.Acestea se disting în mijlocul deșertului aspru Nefud, la poalele muntelui Jabal Umm Sinman, a cărui siluetă amintește de o cămilă cu două cocoașe.Orașul, în care astăzi locuiesc aproximativ 5.000 de persoane, este situat pe fundul unui lac antic uscat.
• • •
Alte ştiri de Noi.md
Acum 30 minute
01:00
O imagine intrigantă capturată recent de astronauți surprinde vechiul oraș-oază Jubba și cercurile de cîmpuri agricole care îl înconjoară.Acestea se disting în mijlocul deșertului aspru Nefud, la poalele muntelui Jabal Umm Sinman, a cărui siluetă amintește de o cămilă cu două cocoașe.Orașul, în care astăzi locuiesc aproximativ 5.000 de persoane, este situat pe fundul unui lac antic uscat.
Acum o oră
00:30
Guvernul prim-ministrului Italiei Giorgia Meloni va iniția o anchetă administrativă privind circumstanțele alunecării de proporții de pămînt care a avut loc duminica trecută în orașul sicilian Niscemi.Autoritățile doresc să afle de ce nu au fost luate măsuri pentru a preveni catastrofa, avînd în vedere că o catastrofă naturală similară a avut loc în același loc acum 29 de ani.Șeful Departa
Acum 2 ore
00:00
Inelele anuale ale pinilor au dezvăluit fapte interesante despre precipitații din ultimele cinci secole # Noi.md
După ce au analizat inelele anuale ale pinilor obișnuiți și pinilor negri din estul Spaniei, oamenii de știință au reconstituit 520 de ani de istorie a precipitațiilor în vestul Mediteranei.Studiul a arătat că, în ultimele decenii, clima regiunii a devenit mult mai instabilă: anii extrem de umezi și extrem de secetoși au început să apară mai des și, adesea, să se succedă unul după altul. {
00:00
Ceremonia de semnare a acordului-cadru de cooperare strategică între Ministerul Industriei și Tehnologiei Informației și China Media Group (CMG) - seminarul de creație al programului de cultură industrială "Memoria artizanului chinez" a avut loc vineri, la Beijing, scrie romanian.cgtn.com.La eveniment au participat Li Lecheng, ministrul Industriei și Tehnologiei Informației, și Shen Haixiong,
30 ianuarie 2026
23:30
Poluanții „eterni”, substanțe chimice care nu se descompun aproape deloc în natură, cunoscuți sub numele de PFAS, ar putea costa Uniunea Europeană între 330 și 1.700 de miliarde de euro pînă în 2050, potrivit unui raport publicat de Comisia Europeană.Studiul arată că impactul financiar depinde de cît de dur va acționa Bruxelles-ul împotriva acestor substanțe chimice omniprezente, folosite în p
Acum 4 ore
23:00
Un șofer de autobuz din Londra a fost considerat „erou” după ce a prins un bărbat care furase colierul unei pasagere. Compania l-a concediat însă pentru că l-a lovit pe hoț și „a pus în pericol” autobuzul și pe ceilalți pasageri, relatează The Independent.Bărbatul a contestat hotărîrea, dar instanța a dat dreptate companiei.{{848581}}Incidentul a avut loc în 25 iunie 2024. Mark Hehir condu
23:00
Videoclipul de promovare a Galei Sărbătorii Primăverii 2026, realizat de China Media Group (CMG), a fost rulat în cadrul spectacolelor cultural-artistice pentru întîmpinarea Anului Nou Chinezesc al calului susținute la Alger, capitala Algeriei, în perioada 28-29 ianuarie, scrie romanian.cgtn.comCombinînd tradițiile culturale chineze și tehnica modernă de lumină și coregrafică, proiecția a adău
22:30
Văduva cîntărețului britanic de rock Ozzy Osbourne, Sharon, lucrează la renașterea festivalului de muzică heavy metal și hard rock Ozzfest.Potrivit Oxu.Az, ea a declarat despre acest lucru într-un interviu acordat revistei Billboard.{{827161}}Primul Ozzfest, organizat de Ozzy Osbourne și soția sa, a avut loc în 1996 ca un festival de două zile în Phoenix (Arizona) și Devore (California). A
22:00
În orașul Dubai din Emiratele Arabe Unite va apărea o stradă care va fi pavată practic cu aur.Despre acest lucru a anunțat Euronews Travel, cu referire la un comunicat al serviciului de presă al autorităților municipale. Conform informațiilor, această stradă va face parte din noul cartier Golden District din Dubai și va fi „construită cu folosirea aurului”.{{861442}}Dezvoltatorul care se a
22:00
Ambasada Chinei în Țările de Jos a organizat o recepție cu prilejul Sărbătorii Primăverii.La eveniment au participat ambasadorul Chinei în Țările de Jos, Shen Bo, directorul general al Organizației pentru Interzicerea Armelor Chimice (OIAC), Fernando Arias, ministrul Infrastructurii și Gospodăririi Apelor din Olanda, Robert Timmer, precum și alți oficiali guvernamentali și personalități din di
21:30
Biroul Politic al Comitetului Central al Partidului Comunist Chinez (CCPCC) a organizat, vineri, o ședință pentru examinarea raportului cuprinzător privind activitatea grupurilor de partid ale Comitetului Permanent al Adunării Naţionale a Reprezentanţilor Poporului din China, Consiliului de Stat, Conferinței Consultative Politice a Poporului Chinez, Curții Supreme a Poporului și Procuraturii Supre
21:30
Municipiul Strășeni și satul Făgureni intră într-o nouă etapă de modernizare a infrastructurii de sanitație, după ce, la 30 ianuarie, a fost semnat contractul de finanțare pentru proiectul „Construcția rețelei de canalizare în sectorul Orașul Vechi din municipiul Strășeni și în satul Făgureni”.Potrivit Agenției de Dezvoltare Regională Centru, proiectul vizează extinderea rețelei de canalizare
Acum 6 ore
21:00
Drumarii atenționează: Pe unele trasee, circulația se desfășoară cu greutate din cauza poleiului # Noi.md
Administrația Națională a Drumurilor (AND) informează că circulația pe drumurile naționale, la această oră, se desfășoară în condiții de iarnă, pe anumite trasee cu polei și ghețuș, notează Noi.md.Drumarii sînt în teren și intervin pentru menținerea circulației în condiții de siguranță. Pentru următoarele 24 de ore sînt disponibile peste 12000 de tone de material antiderapant, iar 109 unități
21:00
La solicitarea procurorilor de la Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS), fostul primar al localității Boldurești, raionul Nisporeni, Nicanor Ciochină, a fost plasat în arest preventiv pentru 20 de zile, fiind învinuit de comiterea infracțiunii de tortură.Potrivit materialelor cauzei, faptele ar fi avut loc pe perioada în care Ciochină deținea funcți
21:00
În Tokyo, Japonia, a avut loc o serie de jafuri asupra transportatorilor de numerar în valoare de 420 de milioane de yeni (2,7 milioane de dolari).Una dintre victimele a declarat că a fost stropită cu ceva asemănător cu gaz lacrimogen și că i-au fost furate trei valize încărcate în mașină.{{860609}}Cîteva ore mai tîrziu, poliția a primit un apel de la un bărbat care transporta 190 de milio
20:30
Nicky Cleșcenco își va continua cariera în prima divizie a fotbalului scoțian, scrie radiomoldova.md.Mijlocașul a semnat cu FC Kilmarnock. Clubul din Scoția a anunțat că fotbalistul moldovean a semnat un contract valabil pînă în vara anului 2027. Nicky Cs-a transferat de la Zimbru Chișinău la unul dintre cele mai vechi cluburi de fotbal din Scoția, fondat hît în anul 1869. Fotbalistul care poa
20:30
Potrivit Centrului Național de Management al Crizelor (CNMC), circulația rutieră se desfășoară în condiții de iarnă pe întreg teritoriul Republicii Moldova, notează Noi.md.Drumurile naționale sînt, în mare parte, practicabile. Traseul R-8 Arionești–Otaci rămîne temporar blocat. Mai multe raioane, inclusiv Chișinău, Orhei, Rezina, Criuleni și Ialoveni, sînt monitorizate ca zone prioritare. Pînă
20:30
Persoanele în etate din raionul Nisporeni beneficiază de condiții mai bune de tratament după ce Secția de geriatrie a Spitalului raional Nisporeni a fost renovată capital.Reparația secției a avut loc în cadrul unui proiect investițional finanțat din fondul de dezvoltare și modernizare a prestatorilor publici de servicii medicale al Companiei Naționale de Asigurări în Medicină (CNAM). Valoarea
20:00
Pe traseul R 56, în apropiere de localitatea Baimaclia din raionul Cantemir, carosabilul este extrem de alunecos."Reduceți viteza, păstrați distanța de siguranță și evitați manevrele riscante.Adaptați stilul de conducere condițiilor meteo!", se arată în mesajul Poliției.
20:00
Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale (AMDM) a lansat o Linie verde, destinată informării și orientării rapide a cetățenilor în domeniul medicamentelor și dispozitivelor medicale.Inițiativa face parte din Serviciul de monitorizare stocuri și comunicare cu beneficiarii, creat în cadrul Direcției gestiunea și monitorizarea circulației medicamentelor. Potrivit AMDM, noul serviciu urmă
20:00
Corporația Google a anunțat funcții de securitate avansate pentru smartphone-urile bazate pe Android.Noile măsuri de securitate sînt menite să protejeze smartphone-ul și datele stocate pe acesta împotriva furtului. Potrivit specialiștilor gigantului IT, funcțiile de protecție vor face telefoanele practic inutile pentru hoți.{{858386}}Astfel, încă în Android 15 a apărut funcția de blocare a
19:30
Poliția de Frontieră și Serviciul Vamal informează participanții la trafic, în special, conducătorii de camioane de mare tonaj, că pe anumite trasee naționale s-a format ghețuș, din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile.În acest context, pentru asigurarea siguranței rutiere, circulația camioanelor de mare tonaj, prin PTF Palanca și Tudora, pe sensul de intrare în Republica Moldova, a fo
19:30
Municipiul Ungheni va avea un serviciu public de transport rutier urban de persoane modern și bine pus la punct.În acest sens, Consiliul Municipal Ungheni a adoptat, în ședința extraordinară din 29 ianuarie 2026, un pachet de decizii privind organizarea și prestarea serviciului public de transport urban de persoane pe teritoriul municipiului Ungheni.{{860137}}Este vorba de: Regulamen
19:30
Pe traseul R1 Chișinău–Ungheni, în apropierea orașului Strășeni, un autoturism a derapat de pe carosabil.Din fericire, nicio persoană nu a avut nevoie de îngrijiri medicale, notează Noi.md.Totodată, pe traseul M1, polițiștii au intervenit pentru a acorda ajutor unui conducător auto aflat în dificultate, din cauza condițiilor nefavorabile de drum.Oamenii legii amintesc că sînt în teren
19:30
Primăria capitalei informează că serviciile municipale de profil intervin în teren la această oră pentru prevenirea formării ghețușului, notează Noi.md.Echipele operative lucrează pe străzi, trotuare, alei pietonale și în curțile de blocuri. Este aplicat mecanizat materialul antiderapant pe adresele problematice și în zonele publice intens circulate, pentu siguranța cetățenilor.{{862164}}P
19:30
Gimnaziul „Taras Șevcenco” din Chișinău a găzduit recent un grup de elevi de la Liceul Gimnazial și Liceal Ritsumeikan Keisho din Japonia, în cadrul unei vizite educaționale cu caracter intercultural.Întîlnirea s-a desfășurat într-o atmosferă deschisă și prietenoasă, oferind un dialog intercultural valoros. Oaspeții s-au arătat interesați de situația elevilor din Ucraina și de conviețuirea com
Acum 8 ore
19:00
Procurorii cer 30 de zile de arest preventiv pe numele fostului primar al satului Boldurești, Nicanor Ciochină. Demersul este examinat astăzi la Judecătoria Chișinău, în cadrul unui dosar penal ce vizează acuzațiile de tortură.Adus în fața magistraților, Ciochină a declarat că dosarul ar fi fost „fabricat” și s-a declarat nevinovat. Avocatul său, Dumitru Buliga, a precizat pentru TV8 că învinu
19:00
Organizația pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului (ODA), în parteneriat cu Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării, anunță lansarea apelului de proiecte în cadrul Programului de stat pentru constituirea și dezvoltarea parcurilor industriale.Programul este implementat de ODA și se adresează autorităților publice și instituțiilor care doresc să inițieze sau să dezvolte parcuri industri
19:00
Polițiștii de patrulare informează că, în adiacentul localității Arionești din raionul Dondușeni, pe direcția spre orașul Otaci, circulația camioanelor este oprită din cauza poleiului format pe carosabil.Conducătorii auto sînt îndemnați să respecte indicațiile polițiștilor, să manifeste prudență sporită și să nu să se deplaseze prin zonă pînă la îmbunătățirea condițiilor de trafic.Totodată
18:30
Tarifele la gaze propuse de furnizorul național Energocom nu includ componenta de corectare, așa-numitele devieri pentru anul trecut, care urmează să fie stabilite de Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE).Ajustarea finală va fi decisă în ședința anunțată pentru 3 februarie, cînd va fi cunoscut noul tarif la gaze.„Componenta de corectare este acel factor prin care furni
18:30
Liderul autoproclamatei RMN, Vadim Krasnoselski, a avut o întîlnire cu asistentul adjunct al secretarului de stat pentru Europa de Est, politici și afaceri regionale în cadrul Biroului pentru Afaceri Europene și Eurasiatice al Departamentului de Stat al SUA, Christopher Smith.Printre persoanele care l-au însoțit pe diplomatul american s-a aflat și Nick Pietrowicz, însărcinatul temporar cu afac
18:30
Republica Moldova va oferi Ucrainei un nou lot de asistență umanitară în valoare totală de aproximativ 118,4 milioane de lei, potrivit unui proiect de hotărîre de Guvern, examinat de secretarii de stat, în cadrul ședinței din 30 ianuarie.Ajutorul este destinat sprijinirii Kievului în gestionarea consecințelor războiului, în special în domeniul protecției civile, al sistemului medical și al inf
18:30
În urma condițiilor meteorologice nefavorabile, pe mai multe trasee naționale și strǎzi s-au format degradări semnificative ale carosabilului, fapt ce sporește considerabil riscul producerii accidentelor rutiere sau deteriorǎri ale automobilelor.Poliția cere conducătorilor auto: să reducă viteza de deplasare, în special, pe timp de noapte; să adapteze permanent stilul de conducere la c
18:30
Comisia de Evaluare a Judecătorilor a anunțat finalizarea evaluării externe a judecătorului Vasile Nogai, fost președinte și președinte interimar al Judecătoriei Drochia.Potrivit raportului întocmit de Completul D al Comisiei, magistratul nu întrunește criteriile de integritate și, prin urmare, nu promovează evaluarea externă.{{861759}}Raportul a fost transmis astăzi Consiliului Superior a
18:00
Inspectoratul General al Poliției de Frontieră și Inspectoratul General de Carabinieri își vor intensifica acțiunile comune în anul 2026, după aprobarea Planului de consolidare a cooperării instituționale. Documentul a fost semnat de șeful IGPF, Ruslan Galușca, și comandantul general al IGC, Dumitru Scurtu.Planul este elaborat în baza Acordului de cooperare dintre cele două instituții, semnat
18:00
Serviciul Meteorologic de Stat a emis un Cod Galben, valabil pentru perioada 30–31 ianuarie, care semnalează fenomene ce pot genera situații de risc, precum ghețuș, polei și scăderea temperaturii medii zilnice a aerului.În acest context, Serviciul național unic pentru apelurile de urgență 112 informează cetățenii că, în perioadele cu condiții meteo dificile, volumul apelurilor de urgență poate
18:00
Patru decenii de activitate pentru Spitalul Clinic Municipal "Valentin Ignatenco" # Noi.md
Primarul General al mun. Chișinău, Ion Ceban, a adresat felicitări conducerii, medicilor și tuturor angajaților Spitalului Clinic Municipal „Valentin Ignatenco”, o echipă formată din 571 de specialiști care, zi de zi, au grijă de copiii noștri, cu ocazia împlinirii a 40 de ani de activitate.„Este una dintre cele mai importante instituții pediatrice, care deservește anual zeci de mii de copii ș
17:30
Inspectorii de mediu au găsit 1.007 arbori tăiați ilegal în urma unui control inopinat dispus de ministrul Mediului, Gheorghe Hajder, la Ocolul Silvic Ghidighici, din cadrul Întreprinderii pentru Silvicultură Chișinău.Verificările au fost desfășurate cu implicarea inspectorilor din mai multe regiuni ale țării, măsura fiind luată pentru a evita posibile „înțelegeri locale”, transmite Moldpres.
17:30
Prioritățile Guvernului, securitatea regională și aprofundarea cooperării moldo-americane au constituit principalele subiecte discutate la întrevederea Prim-ministrului Alexandru Munteanu cu Asistentul adjunct al Secretarului de Stat al Statelor Unite ale Americii, Christopher Smith, aflat într-o vizită de lucru în Republica Moldova.Premierul Alexandru Munteanu și-a exprimat recunoștința pentr
17:30
Ofițerii de patrulare au identificat și sancționat șoferul care nu a acordat prioritate unui pieton.Incidentul a avut loc la 17 ianuarie, pe strada Alba Iulia din capitală. Automobilul era condus de un bărbat de 40 de ani.Poliția îndeamnă conducǎtorii auto să manifeste maximă prudență în trafic, în special în zona trecerilor pentru pietoni, și să respecte regulile de circulație pentru sigu
17:30
Femeia care a agresat o judecătoare de la Judecătoria Chișinău s-a dovedit a fi Alina Iațco, reclamantă într-un dosar respins recent de instanță.Nemulțumită de hotărîre, aceasta a provocat un scandal, adresînd injurii magistratei și filmînd altercația, transmite Unimedia.{{861940}}Pînă în acest moment, instituțiile abilitate nu au oferit detalii suplimentare despre eventualele sancțiuni sa
17:30
Deținutul evadat astăzi, în timp ce era escortat la audieri, a fost reținut acum de poliție în sectorul Buiucani al capitalei.Pe lîngă cauza penală în care este cercetat penal pentru furt, tînărul de 22 de ani urmează să fie cercetat și pentru evadare.În același timp este în desfășurare ancheta în care este documentată legalitatea acțiunilor polițistului, în timpul asigurării procesului de
17:30
Instanța de judecată a emis mandate de arestare preventivă pentru 30 de zile pe numele a cinci vameși reținuți de Centrul Național Anticorupție (CNA) și procurorii municipiului Cahul într-un dosar ce vizează corupție sistemică în cadrul Serviciului Vamal.Potrivit informațiilor prezentate de anchetatori, măsura arestului preventiv a fost aplicată după demersurile înaintate de procurori și accep
17:30
Inspectoratul de Stat pentru Supravegherea Produselor Nealimentare și Protecția Consumatorilor a intensificat controalele asupra motorinei importate în Republica Moldova, după sesizările apărute în spațiul public privind posibile neconformități ale carburanților.În zilele de 29 și 30 ianuarie, inspectorii au efectuat verificări la depozitele din zona postului vamal Leușeni, precum și în Portul
Acum 12 ore
17:00
Cetățenii Republicii Moldova au impresia că Bruxelles-ul este la curent cu toate abuzurile partidului de guvernămînt PAS și ale Maiei Sandu, dar preferă o tăcere strategică.Despre acest lucru a declarat deputatul în Parlament, președintele Partidului Socialiștilor, fostul președinte al Moldovei, Igor Dodon, în cadrul unei ședințe a Adunării Parlamentare a Consiliului Europei la Strasbourg.
17:00
Pe parcursul săptămînii, polițiștii de frontieră au documentat o tentativă de corupere activă, demonstrînd integritate și profesionalism în exercitarea atribuțiilor de serviciu.Incidentul a avut loc în timpul controlului de securitate al bagajelor de mînă pentru cursa „Chișinău–Viena”, cînd, în rucsacul personal al unui cetățean al Ucrainei, au fost depistate bijuterii nedeclarate, contrar pre
17:00
Ambasada Regatului Țărilor de Jos a lansat programul Tulip Youth Academy, ediția 2026, o platformă pentru tineri care vor să învețe, să interacționeze și să dezvolte inițiative civice, promovînd democrația, buna guvernare, drepturile omului, justiția și statul de drept.Programul se va desfășura în două etape. Prima etapă, în perioada martie–iunie 2026, va include seminare tematice organizate d
16:30
Cel puțin 28 de persoane au murit și aproape 300 au fost rănite în urma ninsorilor record care au căzut în regiunile de nord-est ale Japoniei.Potrivit Oxu.Az, informația a fost comunicată de TASS.Cele mai multe victime au fost înregistrate în prefecturile Niigata (12), Akita (8) și Hokkaido (5). Decese au fost înregistrate și în prefecturile Yamagata și Aomori. {{861825}}Printre victim
16:30
În conformitate cu prevederile art. 330 alin. (1) lit. b) din Codul muncii angajatorul este obligat sa compenseze persoanei salariul pe care aceasta nu l-a primit, în toate cazurile privării ilegale de posibilitatea de a munci. Această obligație survine, în particular, în caz de eliberare ilegală din serviciu sau transfer ilegal la o altă muncă.În temeiul art. 6 din Legea cu privire la mărimea
16:30
UPDATE// Punctul de trecere Tudora și-a reluat activitatea: nu au fost identificate riscuri # Noi.md
15:15// În urma măsurilor de verificare a mijlocului de transport nu au fost identificate careva riscuri pentru viața și sănătatea personalului și a călătorilor.În urma verificărilor, polițiștii au stabilit că obiectul identificat este un dispozitiv electronic confecționat artizanal.Specialiștii Secției tehnico-explozivă și câinii Direcției Chinologice a Poliției nu au depistat substanțe e
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.