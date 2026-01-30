Sharon Osbourne pregătește renașterea legendarului festival

16:00

Un bărbat, acuzat de comiterea unui dublu omor la Grătiești, în urmă cu mai bine de 20 de ani, a fost condamnat la închisoare pe viață. Potrivit procurorilor, inculpatul și complicii săi erau specializați în atacuri armate cu scop de furt.Procuratura Generală precizează că în noaptea de 25 mai 2002, individul, împreună cu doi complici, au pătruns ilegal în locuința unui cuplu din Grătiești. So