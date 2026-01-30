Peste o mie de arbori tăiați ilegal la Ocolul Silvic Ghidighici

11:00

Datoria publică totală a Moldovei în 2025 a crescut cu 11,4 miliarde de lei, sau cu 9,4%, pînă la 132,8 miliarde de lei.În comparație cu 2021, cînd era de 77,8 miliarde, datoria publică totală a crescut pânî în 2025 cu 55 miliarde de lei sau cu 71%.Potrivit economistului Vladimir Golovatiuc, doctor în științe economice, important nu este faptul că datoria publică în 2025 a crescut cu 71% f