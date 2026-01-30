Atenție, călători. Circulația troleibuzelor - afectată pe mai multe străzi din capitală. Care este motivul - FOTO
ProTV.md, 30 ianuarie 2026 15:40
Atenție, călători. Circulația troleibuzelor - afectată pe mai multe străzi din capitală. Care este motivul - FOTO
• • •
Alte ştiri de ProTV.md
Acum 30 minute
15:40
Atenție, călători. Circulația troleibuzelor - afectată pe mai multe străzi din capitală. Care este motivul - FOTO # ProTV.md
Atenție, călători. Circulația troleibuzelor - afectată pe mai multe străzi din capitală. Care este motivul - FOTO
15:40
Donald Trump a anunțat pe cine a ales să conducă Rezerva Federală, cea mai puternică bancă din lume # ProTV.md
Donald Trump a anunțat pe cine a ales să conducă Rezerva Federală, cea mai puternică bancă din lume
15:30
O piață din București va purta numele lui Ilie Ilașcu, simbolul rezistenței împotriva regimului separatist de la Tiraspol și ex-deputatul în Parlamentul Republicii Moldova # ProTV.md
O piață din București va purta numele lui Ilie Ilașcu, simbolul rezistenței împotriva regimului separatist de la Tiraspol și ex-deputatul în Parlamentul Republicii Moldova
Acum o oră
15:00
Un deținut a fugit din Penitenciarul numărul 13 în timp ce era escortat pentru audieri într-o cauză penală în care figurează. Detaliile IGP # ProTV.md
Un deținut a fugit din Penitenciarul numărul 13 în timp ce era escortat pentru audieri într-o cauză penală în care figurează. Detaliile IGP
15:00
Un nou procedeu de camuflaj testat de ruși: îmbrăcămintea de pinguin. Dronele ucrainene nu se lasă păcălite # ProTV.md
Un nou procedeu de camuflaj testat de ruși: îmbrăcămintea de pinguin. Dronele ucrainene nu se lasă păcălite
Acum 2 ore
14:50
Carlos Alcaraz, triumfător în cea mai lungă semifinală din istoria Australian Open! Alexander Zverev a revenit de la 0-2 la seturi, dar nu s-a putut impune # ProTV.md
Carlos Alcaraz, triumfător în cea mai lungă semifinală din istoria Australian Open! Alexander Zverev a revenit de la 0-2 la seturi, dar nu s-a putut impune
14:40
Play-off Champions League: Chivu întâlnește revelația sezonului. Cele 8 dueluri stabilite - FOTO # ProTV.md
Play-off Champions League: Chivu întâlnește revelația sezonului. Cele 8 dueluri stabilite - FOTO
14:30
Procurorii cer 30 de zile de arest pentru Nicanor Ciochină, acuzat într-un nou dosar penal că ar fi agresat și bătut un bărbat acum șase ani. Declarațiile fostului primar - VIDEO # ProTV.md
Procurorii cer 30 de zile de arest pentru Nicanor Ciochină, acuzat într-un nou dosar penal că ar fi agresat și bătut un bărbat acum șase ani. Declarațiile fostului primar - VIDEO
14:30
Cod galben de vânt emis de meteorologi în centrul și sudul țării. Până când va fi valabil - FOTO # ProTV.md
Cod galben de vânt emis de meteorologi în centrul și sudul țării. Până când va fi valabil - FOTO
14:20
Procurorii cer 30 de zile de arest pentru Nicanor Ciochină, acuzat într-un nou dosar penal că ar fi agresat și bătut un bărbat acum șase ani. Primele declarații ale fostului primar - VIDEO # ProTV.md
Procurorii cer 30 de zile de arest pentru Nicanor Ciochină, acuzat într-un nou dosar penal că ar fi agresat și bătut un bărbat acum șase ani. Primele declarații ale fostului primar - VIDEO
14:20
Zelenski nu intenționează să meargă la Moscova și îi spune lui Putin: „Vino la Kiev, dacă îndrăznești” / Incertitudine privind armistițiul anunțat de Trump # ProTV.md
Zelenski nu intenționează să meargă la Moscova și îi spune lui Putin: „Vino la Kiev, dacă îndrăznești” / Incertitudine privind armistițiul anunțat de Trump
14:10
Cazul celor șapte vameși, bănuiți de corupție: Cinci - plasați în arest în penitenciar, unul - în arest la domiciliu, iar altul eliberat și cercetat în libertate # ProTV.md
Cazul celor șapte vameși, bănuiți de corupție: Cinci - plasați în arest în penitenciar, unul - în arest la domiciliu, iar altul eliberat și cercetat în libertate
Acum 4 ore
13:40
Atac masiv al Rusiei asupra Ucrainei imediat după armistițiul energetic anunțat de Trump. Cum l-a sfidat Putin # ProTV.md
Atac masiv al Rusiei asupra Ucrainei imediat după armistițiul energetic anunțat de Trump. Cum l-a sfidat Putin
13:20
Alertă la vama Tudora, după ce în mașina unui cetățean ucrainean a fost găsit un obiect presupus a fi exploziv. Zona este izolată # ProTV.md
Alertă la vama Tudora, după ce în mașina unui cetățean ucrainean a fost găsit un obiect presupus a fi exploziv. Zona este izolată
13:20
Cum a reușit un șofer prins cu 142 km/h în Austria să dovedească că nu a încălcat limita de 50 km/h # ProTV.md
Cum a reușit un șofer prins cu 142 km/h în Austria să dovedească că nu a încălcat limita de 50 km/h
13:10
Alertă la vama Tudora, după ce în mașina unui cetățean ucrainean a fost găsit un obiect susceptibil a fi exploziv. Zona este izolată # ProTV.md
Alertă la vama Tudora, după ce în mașina unui cetățean ucrainean a fost găsit un obiect susceptibil a fi exploziv. Zona este izolată
13:00
Kremlinul confirmă că Rusia a suspendat atacurile asupra Ucrainei, la cererea lui Donald Trump # ProTV.md
Kremlinul confirmă că Rusia a suspendat atacurile asupra Ucrainei, la cererea lui Donald Trump
13:00
Știrile PRO TV de la ora 13:00 cu Iuliana Maranciuc - 30.01.2026
12:50
Președinții parlamentelor din Statele Baltice vor efectua o vizită oficială în Republica Moldova. Cu cine se întâlnesc și unde vor merge - FOTO # ProTV.md
Președinții parlamentelor din Statele Baltice vor efectua o vizită oficială în Republica Moldova. Cu cine se întâlnesc și unde vor merge - FOTO
12:40
Grădinițele din capitală își vor desfășura activitatea până la ora 16:00. Decizia autorităților municipale # ProTV.md
Grădinițele din capitală își vor desfășura activitatea până la ora 16:00. Decizia autorităților municipale
12:40
Jaf ca-n filme în plină stradă la Tokyo. Hoții au furat echivalentul a peste 2 milioane de euro # ProTV.md
Jaf ca-n filme în plină stradă la Tokyo. Hoții au furat echivalentul a peste 2 milioane de euro
12:30
Cazul celor șapte vameși, bănuiți de corupție: Șase - plasați în arest în penitenciar, unul eliberat și cercetat în libertate # ProTV.md
Cazul celor șapte vameși, bănuiți de corupție: Șase - plasați în arest în penitenciar, unul eliberat și cercetat în libertate
12:30
ANRE a publicat solicitarea Energocom privind examinarea și aprobarea prețurilor la gazele naturale și anunță când va avea loc ședința publică /DOC # ProTV.md
ANRE a publicat solicitarea Energocom privind examinarea și aprobarea prețurilor la gazele naturale și anunță când va avea loc ședința publică /DOC
12:30
Melania Trump a explicat ce răspuns a primit de la Vladimir Putin în privința copiilor ucraineni răpiți - VIDEO # ProTV.md
Melania Trump a explicat ce răspuns a primit de la Vladimir Putin în privința copiilor ucraineni răpiți - VIDEO
12:20
Atenție, cetățeni. Ar putea apărea avarii la rețelele electrice din cauza condițiilor meteorologice. Premier Energy vine cu precizări # ProTV.md
Atenție, cetățeni. Ar putea apărea avarii la rețelele electrice din cauza condițiilor meteorologice. Premier Energy vine cu precizări
12:20
Guvernul a dispus reducerea programului de muncă de vineri cu până la 3 ore, din cauza condițiilor meteo nefavorabile # ProTV.md
Guvernul a dispus reducerea programului de muncă de vineri cu până la 3 ore, din cauza condițiilor meteo nefavorabile
12:10
Vremea se răcește brusc, iar pe drumurile naționale se va forma ghețuș: Sunt prognozate minime de până la minus 20 de grade # ProTV.md
Vremea se răcește brusc, iar pe drumurile naționale se va forma ghețuș: Sunt prognozate minime de până la minus 20 de grade
12:10
Un bărbat din Turcia - escortat și expulzat din Moldova. Care este motivul - VIDEO
12:10
Guvernul a dispus reducerea zilei de muncă pentru astăzi cu 2-3 ore, în funcție de specificul activității # ProTV.md
Guvernul a dispus reducerea zilei de muncă pentru astăzi cu 2-3 ore, în funcție de specificul activității
12:00
Incident la Judecătoria Chișinău: Un magistrat - agresat de către o persoană vizată într-un dosar. Reacția CSM # ProTV.md
Incident la Judecătoria Chișinău: Un magistrat - agresat de către o persoană vizată într-un dosar. Reacția CSM
12:00
Carburanții, mai scumpi în weekend. Noile prețuri stabilite de ANRE pentru benzină și motorină - FOTO # ProTV.md
Carburanții, mai scumpi în weekend. Noile prețuri stabilite de ANRE pentru benzină și motorină - FOTO
Acum 6 ore
11:20
Moscova, la cea mai abundentă ninsoare din ultimele două secole. Cum explică meteorologii intensitatea - FOTO/VIDEO # ProTV.md
Moscova, la cea mai abundentă ninsoare din ultimele două secole. Cum explică meteorologii intensitatea - FOTO/VIDEO
11:00
Cât ar putea achita consumatorii pentru gazele naturale: Energocom a depus o solicitare la ANRE # ProTV.md
Cât ar putea achita consumatorii pentru gazele naturale: Energocom a depus o solicitare la ANRE
10:50
Tariful la gazele naturale ar putea scădea. Energocom a depus o solicitarea în acest sens la ANRE. Cât ar putea achita consumatorii # ProTV.md
Tariful la gazele naturale ar putea scădea. Energocom a depus o solicitarea în acest sens la ANRE. Cât ar putea achita consumatorii
10:30
Compania Lukoil ar putea cere despăgubiri după trecerea terminalului de la Aeroport în proprietatea statului. Explicațiile ministrului Energiei # ProTV.md
Compania Lukoil ar putea cere despăgubiri după trecerea terminalului de la Aeroport în proprietatea statului. Explicațiile ministrului Energiei
10:00
Cazul celor șapte vameși, bănuiți de corupție: Patru dintre ei - plasați în arest, iar alți doi urmează să ajungă în fața judecătorilor # ProTV.md
Cazul celor șapte vameși, bănuiți de corupție: Patru dintre ei - plasați în arest, iar alți doi urmează să ajungă în fața judecătorilor
Acum 8 ore
09:50
Nixon — investiția care crește odată cu orașul și cu timpul
09:50
UE a pregătit al 20-lea pachet de sancțiuni contra Rusiei. Șefa diplomației europene, Kaja Kallas, a anunțat când va intra în vigoare # ProTV.md
UE a pregătit al 20-lea pachet de sancțiuni contra Rusiei. Șefa diplomației europene, Kaja Kallas, a anunțat când va intra în vigoare
09:40
Vizită neașteptată la un locuitor de pe malul Nistrului: O lebădă a bătut la ușa și a intrat în casă - FOTO/VIDEO # ProTV.md
Vizită neașteptată la un locuitor de pe malul Nistrului: O lebădă a bătut la ușa și a intrat în casă - FOTO/VIDEO
09:40
Circulația rutieră - tot mai dificilă din cauza ceții, iar carosabilul devine alunecos în mai multe zone ale țării. Poliția: „Evitați deplasările care nu sunt necesare” # ProTV.md
Circulația rutieră - tot mai dificilă din cauza ceții, iar carosabilul devine alunecos în mai multe zone ale țării. Poliția: „Evitați deplasările care nu sunt necesare”
09:40
Cum să alegi apartamentul perfect?
09:30
Atenție, călători. Circulația troleibuzelor - afectată pe mai multe străzi din capitală. Care este motivul - FOTO # ProTV.md
Atenție, călători. Circulația troleibuzelor - afectată pe mai multe străzi din capitală. Care este motivul - FOTO
09:20
Momentul în care un avion Su-35 rus doboară un aparat de luptă ucrainean Su-25. Imagini spectaculoase surprinse de o cameră de bord - VIDEO # ProTV.md
Momentul în care un avion Su-35 rus doboară un aparat de luptă ucrainean Su-25. Imagini spectaculoase surprinse de o cameră de bord - VIDEO
09:00
Trump a cerut Iranului să facă „două lucruri” pentru a evita o acțiune militară
08:40
Vremea se răcește brusc, iar pe drumurile naționale se va forma ghețuș și polei. IGSU vine cu recomandări # ProTV.md
Vremea se răcește brusc, iar pe drumurile naționale se va forma ghețuș și polei. IGSU vine cu recomandări
08:40
Percheziții în Chișinău și Ialoveni: Mai multe persoane din cadrul unei companii ar fi obținut ilegal date confidențiale care ulterior ar fi fost utilizate în interes personal # ProTV.md
Percheziții în Chișinău și Ialoveni: Mai multe persoane din cadrul unei companii ar fi obținut ilegal date confidențiale care ulterior ar fi fost utilizate în interes personal
08:30
Curs valutar BNM pentru 30 ianuarie. Cât costă un euro și un dolar - FOTO
08:20
Cuba, în pragul strangulării energetice; mai are rezerve de petrol pentru două săptămâni
08:20
Donald Trump aruncă din nou cu taxe vamale. Motivul pentru care vrea să impună Canadei 50% tarife comerciale # ProTV.md
Donald Trump aruncă din nou cu taxe vamale. Motivul pentru care vrea să impună Canadei 50% tarife comerciale
08:20
Ploi și ninsori pe teritoriul țării. Câte grade se vor înregistra astăzi și în următoarele zile. Prognoza meteo # ProTV.md
Ploi și ninsori pe teritoriul țării. Câte grade se vor înregistra astăzi și în următoarele zile. Prognoza meteo
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.