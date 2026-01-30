ANRE a publicat solicitarea Energocom privind examinarea și aprobarea prețurilor la gazele naturale și anunță când va avea loc ședința publică /DOC
ProTV.md, 30 ianuarie 2026 12:30
ANRE a publicat solicitarea Energocom privind examinarea și aprobarea prețurilor la gazele naturale și anunță când va avea loc ședința publică /DOC
• • •
Acum 5 minute
12:50
Președinții parlamentelor din Statele Baltice vor efectua o vizită oficială în Republica Moldova. Cu cine se întâlnesc și unde vor merge - FOTO # ProTV.md
Președinții parlamentelor din Statele Baltice vor efectua o vizită oficială în Republica Moldova. Cu cine se întâlnesc și unde vor merge - FOTO
Acum 15 minute
12:40
Grădinițele din capitală își vor desfășura activitatea până la ora 16:00. Decizia autorităților municipale # ProTV.md
Grădinițele din capitală își vor desfășura activitatea până la ora 16:00. Decizia autorităților municipale
12:40
Jaf ca-n filme în plină stradă la Tokyo. Hoții au furat echivalentul a peste 2 milioane de euro # ProTV.md
Jaf ca-n filme în plină stradă la Tokyo. Hoții au furat echivalentul a peste 2 milioane de euro
Acum 30 minute
12:30
Cazul celor șapte vameși, bănuiți de corupție: Șase - plasați în arest în penitenciar, unul eliberat și cercetat în libertate # ProTV.md
Cazul celor șapte vameși, bănuiți de corupție: Șase - plasați în arest în penitenciar, unul eliberat și cercetat în libertate
12:30
ANRE a publicat solicitarea Energocom privind examinarea și aprobarea prețurilor la gazele naturale și anunță când va avea loc ședința publică /DOC # ProTV.md
ANRE a publicat solicitarea Energocom privind examinarea și aprobarea prețurilor la gazele naturale și anunță când va avea loc ședința publică /DOC
12:30
Melania Trump a explicat ce răspuns a primit de la Vladimir Putin în privința copiilor ucraineni răpiți - VIDEO # ProTV.md
Melania Trump a explicat ce răspuns a primit de la Vladimir Putin în privința copiilor ucraineni răpiți - VIDEO
Acum o oră
12:20
Atenție, cetățeni. Ar putea apărea avarii la rețelele electrice din cauza condițiilor meteorologice. Premier Energy vine cu precizări # ProTV.md
Atenție, cetățeni. Ar putea apărea avarii la rețelele electrice din cauza condițiilor meteorologice. Premier Energy vine cu precizări
12:20
Guvernul a dispus reducerea programului de muncă de vineri cu până la 3 ore, din cauza condițiilor meteo nefavorabile # ProTV.md
Guvernul a dispus reducerea programului de muncă de vineri cu până la 3 ore, din cauza condițiilor meteo nefavorabile
12:10
Vremea se răcește brusc, iar pe drumurile naționale se va forma ghețuș: Sunt prognozate minime de până la minus 20 de grade # ProTV.md
Vremea se răcește brusc, iar pe drumurile naționale se va forma ghețuș: Sunt prognozate minime de până la minus 20 de grade
12:10
Un bărbat din Turcia - escortat și expulzat din Moldova. Care este motivul - VIDEO
12:10
Guvernul a dispus reducerea zilei de muncă pentru astăzi cu 2-3 ore, în funcție de specificul activității # ProTV.md
Guvernul a dispus reducerea zilei de muncă pentru astăzi cu 2-3 ore, în funcție de specificul activității
12:00
Incident la Judecătoria Chișinău: Un magistrat - agresat de către o persoană vizată într-un dosar. Reacția CSM # ProTV.md
Incident la Judecătoria Chișinău: Un magistrat - agresat de către o persoană vizată într-un dosar. Reacția CSM
12:00
Carburanții, mai scumpi în weekend. Noile prețuri stabilite de ANRE pentru benzină și motorină - FOTO # ProTV.md
Carburanții, mai scumpi în weekend. Noile prețuri stabilite de ANRE pentru benzină și motorină - FOTO
Acum 2 ore
11:20
Moscova, la cea mai abundentă ninsoare din ultimele două secole. Cum explică meteorologii intensitatea - FOTO/VIDEO # ProTV.md
Moscova, la cea mai abundentă ninsoare din ultimele două secole. Cum explică meteorologii intensitatea - FOTO/VIDEO
11:00
Cât ar putea achita consumatorii pentru gazele naturale: Energocom a depus o solicitare la ANRE # ProTV.md
Cât ar putea achita consumatorii pentru gazele naturale: Energocom a depus o solicitare la ANRE
Acum 4 ore
10:50
Tariful la gazele naturale ar putea scădea. Energocom a depus o solicitarea în acest sens la ANRE. Cât ar putea achita consumatorii # ProTV.md
Tariful la gazele naturale ar putea scădea. Energocom a depus o solicitarea în acest sens la ANRE. Cât ar putea achita consumatorii
10:30
Compania Lukoil ar putea cere despăgubiri după trecerea terminalului de la Aeroport în proprietatea statului. Explicațiile ministrului Energiei # ProTV.md
Compania Lukoil ar putea cere despăgubiri după trecerea terminalului de la Aeroport în proprietatea statului. Explicațiile ministrului Energiei
10:00
Cazul celor șapte vameși, bănuiți de corupție: Patru dintre ei - plasați în arest, iar alți doi urmează să ajungă în fața judecătorilor # ProTV.md
Cazul celor șapte vameși, bănuiți de corupție: Patru dintre ei - plasați în arest, iar alți doi urmează să ajungă în fața judecătorilor
09:50
Nixon — investiția care crește odată cu orașul și cu timpul
09:50
UE a pregătit al 20-lea pachet de sancțiuni contra Rusiei. Șefa diplomației europene, Kaja Kallas, a anunțat când va intra în vigoare # ProTV.md
UE a pregătit al 20-lea pachet de sancțiuni contra Rusiei. Șefa diplomației europene, Kaja Kallas, a anunțat când va intra în vigoare
09:40
Vizită neașteptată la un locuitor de pe malul Nistrului: O lebădă a bătut la ușa și a intrat în casă - FOTO/VIDEO # ProTV.md
Vizită neașteptată la un locuitor de pe malul Nistrului: O lebădă a bătut la ușa și a intrat în casă - FOTO/VIDEO
09:40
Circulația rutieră - tot mai dificilă din cauza ceții, iar carosabilul devine alunecos în mai multe zone ale țării. Poliția: „Evitați deplasările care nu sunt necesare” # ProTV.md
Circulația rutieră - tot mai dificilă din cauza ceții, iar carosabilul devine alunecos în mai multe zone ale țării. Poliția: „Evitați deplasările care nu sunt necesare”
09:40
Cum să alegi apartamentul perfect?
09:30
Atenție, călători. Circulația troleibuzelor - afectată pe mai multe străzi din capitală. Care este motivul - FOTO # ProTV.md
Atenție, călători. Circulația troleibuzelor - afectată pe mai multe străzi din capitală. Care este motivul - FOTO
09:20
Momentul în care un avion Su-35 rus doboară un aparat de luptă ucrainean Su-25. Imagini spectaculoase surprinse de o cameră de bord - VIDEO # ProTV.md
Momentul în care un avion Su-35 rus doboară un aparat de luptă ucrainean Su-25. Imagini spectaculoase surprinse de o cameră de bord - VIDEO
09:00
Trump a cerut Iranului să facă „două lucruri” pentru a evita o acțiune militară
Acum 6 ore
08:40
Vremea se răcește brusc, iar pe drumurile naționale se va forma ghețuș și polei. IGSU vine cu recomandări # ProTV.md
Vremea se răcește brusc, iar pe drumurile naționale se va forma ghețuș și polei. IGSU vine cu recomandări
08:40
Percheziții în Chișinău și Ialoveni: Mai multe persoane din cadrul unei companii ar fi obținut ilegal date confidențiale care ulterior ar fi fost utilizate în interes personal # ProTV.md
Percheziții în Chișinău și Ialoveni: Mai multe persoane din cadrul unei companii ar fi obținut ilegal date confidențiale care ulterior ar fi fost utilizate în interes personal
08:30
Curs valutar BNM pentru 30 ianuarie. Cât costă un euro și un dolar - FOTO
08:20
Cuba, în pragul strangulării energetice; mai are rezerve de petrol pentru două săptămâni
08:20
Donald Trump aruncă din nou cu taxe vamale. Motivul pentru care vrea să impună Canadei 50% tarife comerciale # ProTV.md
Donald Trump aruncă din nou cu taxe vamale. Motivul pentru care vrea să impună Canadei 50% tarife comerciale
08:20
Ploi și ninsori pe teritoriul țării. Câte grade se vor înregistra astăzi și în următoarele zile. Prognoza meteo # ProTV.md
Ploi și ninsori pe teritoriul țării. Câte grade se vor înregistra astăzi și în următoarele zile. Prognoza meteo
08:20
Reacția Ucrainei după ce Putin „a acceptat” propunerea lui Trump de a nu mai ataca Kievul „timp de o săptămână” # ProTV.md
Reacția Ucrainei după ce Putin „a acceptat” propunerea lui Trump de a nu mai ataca Kievul „timp de o săptămână”
08:10
Trump va numi vineri următorul președinte al Rezervei Federale. Cine este favoritul care va prelua șefia celei mai importante bănci centrale din lume # ProTV.md
Trump va numi vineri următorul președinte al Rezervei Federale. Cine este favoritul care va prelua șefia celei mai importante bănci centrale din lume
Acum 12 ore
02:30
Tariful la gaz ar putea fi ajustat cu până la doi lei. Declarațiile ministrului Energiei, la În PROfunzime # ProTV.md
Tariful la gaz ar putea fi ajustat cu până la doi lei. Declarațiile ministrului Energiei, la În PROfunzime
02:20
Știrile PRO TV de la ora 20:00 cu Valeria Capra - 29.01.2026
Acum 24 ore
23:30
Emisiunea În PROfunzime cu Lorena Bogza din 29.01.2026. Invitat: Dorin Junghietu
23:20
POLITICO: Pacea în Ucraina este blocată de trei probleme majore – teritoriul, garanțiile de securitate și momentul unui armistițiu - VIDEO # ProTV.md
POLITICO: Pacea în Ucraina este blocată de trei probleme majore – teritoriul, garanțiile de securitate și momentul unui armistițiu - VIDEO
23:20
Știrile PRO TV de la ora 17:00 cu Diana Ambros - 29.01.2026
23:20
Regina ultimelor ediții, Aryna Sabalenka, s-a calificat al patrulea an consecutiv în finală, după ce a învins-o pe ucraineanca Elina Svitolina - VIDEO # ProTV.md
Regina ultimelor ediții, Aryna Sabalenka, s-a calificat al patrulea an consecutiv în finală, după ce a învins-o pe ucraineanca Elina Svitolina - VIDEO
23:20
Surprizele s-au ținut lanț în Champions League. Deținătoarea titlului, Paris Saint-Germain, nu s-a calificat în top 8, după egalul cu Newcastle - VIDEO # ProTV.md
Surprizele s-au ținut lanț în Champions League. Deținătoarea titlului, Paris Saint-Germain, nu s-a calificat în top 8, după egalul cu Newcastle - VIDEO
23:10
Îngrozitor: Mai multe oseminte umane - găsite sub temelia unei case, într-o localitate din Dubăsari. Ce spun localnicii - VIDEO # ProTV.md
Îngrozitor: Mai multe oseminte umane - găsite sub temelia unei case, într-o localitate din Dubăsari. Ce spun localnicii - VIDEO
23:10
Gol istoric marcat la ultima fază de portarul Anatolyi Trubin. Benfica se califică, după ce a bătut-o pe Real Madrid - VIDEO # ProTV.md
Gol istoric marcat la ultima fază de portarul Anatolyi Trubin. Benfica se califică, după ce a bătut-o pe Real Madrid - VIDEO
23:10
Un suporter de la Olympique Marseille și-a făcut praf televizorul, după golul lui Anatolyi Trubin - VIDEO # ProTV.md
Un suporter de la Olympique Marseille și-a făcut praf televizorul, după golul lui Anatolyi Trubin - VIDEO
23:10
O altă echipă din Lisabona, Sporting, a fost marea surpriză a fazei de grupă, deoarece a încheiat pe locul 7 și merge direct în optimi - VIDEO # ProTV.md
O altă echipă din Lisabona, Sporting, a fost marea surpriză a fazei de grupă, deoarece a încheiat pe locul 7 și merge direct în optimi - VIDEO
23:00
La Moldova Gaz va fi efectuat un audit după ce Gazprom a solicitat suspendarea lui Vadim Ceban din funcția de președinte al Consiliului de Administrație al companiei. Ministrul Energiei: „Suntem dispuși să facem un audit, dar nu intern” # ProTV.md
La Moldova Gaz va fi efectuat un audit după ce Gazprom a solicitat suspendarea lui Vadim Ceban din funcția de președinte al Consiliului de Administrație al companiei. Ministrul Energiei: „Suntem dispuși să facem un audit, dar nu intern”
22:00
Tariful la gaz ar putea fi ajustat cu până la doi lei. Care va fi prețul, după ce Energocom a expediat o solicitare către ANRE? Declarațiille ministrului Energiei, la În PROfunzime # ProTV.md
Tariful la gaz ar putea fi ajustat cu până la doi lei. Care va fi prețul, după ce Energocom a expediat o solicitare către ANRE? Declarațiille ministrului Energiei, la În PROfunzime
21:50
Tariful la gaz ar putea fi ajustat între 1-2 lei. Care va fi prețul, după ce Energocom a expediat o solicitare către ANRE? Declarațiille ministrului Energiei, la În PROfunzime # ProTV.md
Tariful la gaz ar putea fi ajustat între 1-2 lei. Care va fi prețul, după ce Energocom a expediat o solicitare către ANRE? Declarațiille ministrului Energiei, la În PROfunzime
21:10
LIVE. Cat vom plăti pentru facturi în ianuarie? – ministrul Dorin Junghietu, În PROfunzime # ProTV.md
LIVE. Cat vom plăti pentru facturi în ianuarie? – ministrul Dorin Junghietu, În PROfunzime
21:10
Trump spune că Putin a acceptat să nu atace Ucraina timp de o săptămână. „I-am cerut personal” # ProTV.md
Trump spune că Putin a acceptat să nu atace Ucraina timp de o săptămână. „I-am cerut personal”
