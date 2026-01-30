Melania Trump a explicat ce răspuns a primit de la Vladimir Putin în privința copiilor ucraineni răpiți - VIDEO

ProTV.md, 30 ianuarie 2026 12:30

Melania Trump a explicat ce răspuns a primit de la Vladimir Putin în privința copiilor ucraineni răpiți - VIDEO

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de ProTV.md

Acum 5 minute
12:50
Președinții parlamentelor din Statele Baltice vor efectua o vizită oficială în Republica Moldova. Cu cine se întâlnesc și unde vor merge - FOTO ProTV.md
Președinții parlamentelor din Statele Baltice vor efectua o vizită oficială în Republica Moldova. Cu cine se întâlnesc și unde vor merge - FOTO
Acum 15 minute
12:40
Grădinițele din capitală își vor desfășura activitatea până la ora 16:00. Decizia autorităților municipale ProTV.md
Grădinițele din capitală își vor desfășura activitatea până la ora 16:00. Decizia autorităților municipale
12:40
Jaf ca-n filme în plină stradă la Tokyo. Hoții au furat echivalentul a peste 2 milioane de euro ProTV.md
Jaf ca-n filme în plină stradă la Tokyo. Hoții au furat echivalentul a peste 2 milioane de euro
Acum 30 minute
12:30
Cazul celor șapte vameși, bănuiți de corupție: Șase - plasați în arest în penitenciar, unul eliberat și cercetat în libertate ProTV.md
Cazul celor șapte vameși, bănuiți de corupție: Șase - plasați în arest în penitenciar, unul eliberat și cercetat în libertate
12:30
ANRE a publicat solicitarea Energocom privind examinarea și aprobarea prețurilor la gazele naturale și anunță când va avea loc ședința publică /DOC ProTV.md
ANRE a publicat solicitarea Energocom privind examinarea și aprobarea prețurilor la gazele naturale și anunță când va avea loc ședința publică /DOC
12:30
Melania Trump a explicat ce răspuns a primit de la Vladimir Putin în privința copiilor ucraineni răpiți - VIDEO ProTV.md
Melania Trump a explicat ce răspuns a primit de la Vladimir Putin în privința copiilor ucraineni răpiți - VIDEO
Acum o oră
12:20
Atenție, cetățeni. Ar putea apărea avarii la rețelele electrice din cauza condițiilor meteorologice. Premier Energy vine cu precizări ProTV.md
Atenție, cetățeni. Ar putea apărea avarii la rețelele electrice din cauza condițiilor meteorologice. Premier Energy vine cu precizări
12:20
Guvernul a dispus reducerea programului de muncă de vineri cu până la 3 ore, din cauza condițiilor meteo nefavorabile ProTV.md
Guvernul a dispus reducerea programului de muncă de vineri cu până la 3 ore, din cauza condițiilor meteo nefavorabile
12:10
Vremea se răcește brusc, iar pe drumurile naționale se va forma ghețuș: Sunt prognozate minime de până la minus 20 de grade ProTV.md
Vremea se răcește brusc, iar pe drumurile naționale se va forma ghețuș: Sunt prognozate minime de până la minus 20 de grade
12:10
Un bărbat din Turcia - escortat și expulzat din Moldova. Care este motivul - VIDEO ProTV.md
Un bărbat din Turcia - escortat și expulzat din Moldova. Care este motivul - VIDEO
12:10
Guvernul a dispus reducerea zilei de muncă pentru astăzi cu 2-3 ore, în funcție de specificul activității ProTV.md
Guvernul a dispus reducerea zilei de muncă pentru astăzi cu 2-3 ore, în funcție de specificul activității
12:00
Incident la Judecătoria Chișinău: Un magistrat - agresat de către o persoană vizată într-un dosar. Reacția CSM ProTV.md
Incident la Judecătoria Chișinău: Un magistrat - agresat de către o persoană vizată într-un dosar. Reacția CSM
12:00
Carburanții, mai scumpi în weekend. Noile prețuri stabilite de ANRE pentru benzină și motorină - FOTO ProTV.md
Carburanții, mai scumpi în weekend. Noile prețuri stabilite de ANRE pentru benzină și motorină - FOTO
Acum 2 ore
11:20
Moscova, la cea mai abundentă ninsoare din ultimele două secole. Cum explică meteorologii intensitatea - FOTO/VIDEO ProTV.md
Moscova, la cea mai abundentă ninsoare din ultimele două secole. Cum explică meteorologii intensitatea - FOTO/VIDEO
11:00
Cât ar putea achita consumatorii pentru gazele naturale: Energocom a depus o solicitare la ANRE ProTV.md
Cât ar putea achita consumatorii pentru gazele naturale: Energocom a depus o solicitare la ANRE
Acum 4 ore
10:50
Tariful la gazele naturale ar putea scădea. Energocom a depus o solicitarea în acest sens la ANRE. Cât ar putea achita consumatorii ProTV.md
Tariful la gazele naturale ar putea scădea. Energocom a depus o solicitarea în acest sens la ANRE. Cât ar putea achita consumatorii
10:30
Compania Lukoil ar putea cere despăgubiri după trecerea terminalului de la Aeroport în proprietatea statului. Explicațiile ministrului Energiei ProTV.md
Compania Lukoil ar putea cere despăgubiri după trecerea terminalului de la Aeroport în proprietatea statului. Explicațiile ministrului Energiei
10:00
Cazul celor șapte vameși, bănuiți de corupție: Patru dintre ei - plasați în arest, iar alți doi urmează să ajungă în fața judecătorilor ProTV.md
Cazul celor șapte vameși, bănuiți de corupție: Patru dintre ei - plasați în arest, iar alți doi urmează să ajungă în fața judecătorilor
09:50
Nixon — investiția care crește odată cu orașul și cu timpul ProTV.md
Nixon — investiția care crește odată cu orașul și cu timpul
09:50
UE a pregătit al 20-lea pachet de sancțiuni contra Rusiei. Șefa diplomației europene, Kaja Kallas, a anunțat când va intra în vigoare ProTV.md
UE a pregătit al 20-lea pachet de sancțiuni contra Rusiei. Șefa diplomației europene, Kaja Kallas, a anunțat când va intra în vigoare
09:40
Vizită neașteptată la un locuitor de pe malul Nistrului: O lebădă a bătut la ușa și a intrat în casă - FOTO/VIDEO ProTV.md
Vizită neașteptată la un locuitor de pe malul Nistrului: O lebădă a bătut la ușa și a intrat în casă - FOTO/VIDEO
09:40
Circulația rutieră - tot mai dificilă din cauza ceții, iar carosabilul devine alunecos în mai multe zone ale țării. Poliția: „Evitați deplasările care nu sunt necesare” ProTV.md
Circulația rutieră - tot mai dificilă din cauza ceții, iar carosabilul devine alunecos în mai multe zone ale țării. Poliția: „Evitați deplasările care nu sunt necesare”
09:40
Cum să alegi apartamentul perfect? ProTV.md
Cum să alegi apartamentul perfect?
09:30
Atenție, călători. Circulația troleibuzelor - afectată pe mai multe străzi din capitală. Care este motivul - FOTO ProTV.md
Atenție, călători. Circulația troleibuzelor - afectată pe mai multe străzi din capitală. Care este motivul - FOTO
09:20
Momentul în care un avion Su-35 rus doboară un aparat de luptă ucrainean Su-25. Imagini spectaculoase surprinse de o cameră de bord - VIDEO ProTV.md
Momentul în care un avion Su-35 rus doboară un aparat de luptă ucrainean Su-25. Imagini spectaculoase surprinse de o cameră de bord - VIDEO
09:00
Trump a cerut Iranului să facă „două lucruri” pentru a evita o acțiune militară ProTV.md
Trump a cerut Iranului să facă „două lucruri” pentru a evita o acțiune militară
Acum 6 ore
08:40
Vremea se răcește brusc, iar pe drumurile naționale se va forma ghețuș și polei. IGSU vine cu recomandări ProTV.md
Vremea se răcește brusc, iar pe drumurile naționale se va forma ghețuș și polei. IGSU vine cu recomandări
08:40
Percheziții în Chișinău și Ialoveni: Mai multe persoane din cadrul unei companii ar fi obținut ilegal date confidențiale care ulterior ar fi fost utilizate în interes personal ProTV.md
Percheziții în Chișinău și Ialoveni: Mai multe persoane din cadrul unei companii ar fi obținut ilegal date confidențiale care ulterior ar fi fost utilizate în interes personal
08:30
Curs valutar BNM pentru 30 ianuarie. Cât costă un euro și un dolar - FOTO ProTV.md
Curs valutar BNM pentru 30 ianuarie. Cât costă un euro și un dolar - FOTO
08:20
Cuba, în pragul strangulării energetice; mai are rezerve de petrol pentru două săptămâni ProTV.md
Cuba, în pragul strangulării energetice; mai are rezerve de petrol pentru două săptămâni
08:20
Donald Trump aruncă din nou cu taxe vamale. Motivul pentru care vrea să impună Canadei 50% tarife comerciale ProTV.md
Donald Trump aruncă din nou cu taxe vamale. Motivul pentru care vrea să impună Canadei 50% tarife comerciale
08:20
Ploi și ninsori pe teritoriul țării. Câte grade se vor înregistra astăzi și în următoarele zile. Prognoza meteo ProTV.md
Ploi și ninsori pe teritoriul țării. Câte grade se vor înregistra astăzi și în următoarele zile. Prognoza meteo
08:20
Reacția Ucrainei după ce Putin „a acceptat” propunerea lui Trump de a nu mai ataca Kievul „timp de o săptămână” ProTV.md
Reacția Ucrainei după ce Putin „a acceptat” propunerea lui Trump de a nu mai ataca Kievul „timp de o săptămână”
08:10
Trump va numi vineri următorul președinte al Rezervei Federale. Cine este favoritul care va prelua șefia celei mai importante bănci centrale din lume ProTV.md
Trump va numi vineri următorul președinte al Rezervei Federale. Cine este favoritul care va prelua șefia celei mai importante bănci centrale din lume
Acum 12 ore
02:30
Tariful la gaz ar putea fi ajustat cu până la doi lei. Declarațiile ministrului Energiei, la În PROfunzime ProTV.md
Tariful la gaz ar putea fi ajustat cu până la doi lei. Declarațiile ministrului Energiei, la În PROfunzime
02:20
Știrile PRO TV de la ora 20:00 cu Valeria Capra - 29.01.2026 ProTV.md
Știrile PRO TV de la ora 20:00 cu Valeria Capra - 29.01.2026
Acum 24 ore
23:30
Emisiunea În PROfunzime cu Lorena Bogza din 29.01.2026. Invitat: Dorin Junghietu ProTV.md
Emisiunea În PROfunzime cu Lorena Bogza din 29.01.2026. Invitat: Dorin Junghietu
23:20
POLITICO: Pacea în Ucraina este blocată de trei probleme majore – teritoriul, garanțiile de securitate și momentul unui armistițiu - VIDEO ProTV.md
POLITICO: Pacea în Ucraina este blocată de trei probleme majore – teritoriul, garanțiile de securitate și momentul unui armistițiu - VIDEO
23:20
Știrile PRO TV de la ora 17:00 cu Diana Ambros - 29.01.2026 ProTV.md
Știrile PRO TV de la ora 17:00 cu Diana Ambros - 29.01.2026
23:20
Regina ultimelor ediții, Aryna Sabalenka, s-a calificat al patrulea an consecutiv în finală, după ce a învins-o pe ucraineanca Elina Svitolina - VIDEO ProTV.md
Regina ultimelor ediții, Aryna Sabalenka, s-a calificat al patrulea an consecutiv în finală, după ce a învins-o pe ucraineanca Elina Svitolina - VIDEO
23:20
Surprizele s-au ținut lanț în Champions League. Deținătoarea titlului, Paris Saint-Germain, nu s-a calificat în top 8, după egalul cu Newcastle - VIDEO ProTV.md
Surprizele s-au ținut lanț în Champions League. Deținătoarea titlului, Paris Saint-Germain, nu s-a calificat în top 8, după egalul cu Newcastle - VIDEO
23:10
Îngrozitor: Mai multe oseminte umane - găsite sub temelia unei case, într-o localitate din Dubăsari. Ce spun localnicii - VIDEO ProTV.md
Îngrozitor: Mai multe oseminte umane - găsite sub temelia unei case, într-o localitate din Dubăsari. Ce spun localnicii - VIDEO
23:10
Gol istoric marcat la ultima fază de portarul Anatolyi Trubin. Benfica se califică, după ce a bătut-o pe Real Madrid - VIDEO ProTV.md
Gol istoric marcat la ultima fază de portarul Anatolyi Trubin. Benfica se califică, după ce a bătut-o pe Real Madrid - VIDEO
23:10
Un suporter de la Olympique Marseille și-a făcut praf televizorul, după golul lui Anatolyi Trubin - VIDEO ProTV.md
Un suporter de la Olympique Marseille și-a făcut praf televizorul, după golul lui Anatolyi Trubin - VIDEO
23:10
O altă echipă din Lisabona, Sporting, a fost marea surpriză a fazei de grupă, deoarece a încheiat pe locul 7 și merge direct în optimi - VIDEO ProTV.md
O altă echipă din Lisabona, Sporting, a fost marea surpriză a fazei de grupă, deoarece a încheiat pe locul 7 și merge direct în optimi - VIDEO
23:00
La Moldova Gaz va fi efectuat un audit după ce Gazprom a solicitat suspendarea lui Vadim Ceban din funcția de președinte al Consiliului de Administrație al companiei. Ministrul Energiei: „Suntem dispuși să facem un audit, dar nu intern” ProTV.md
La Moldova Gaz va fi efectuat un audit după ce Gazprom a solicitat suspendarea lui Vadim Ceban din funcția de președinte al Consiliului de Administrație al companiei. Ministrul Energiei: „Suntem dispuși să facem un audit, dar nu intern”
22:00
Tariful la gaz ar putea fi ajustat cu până la doi lei. Care va fi prețul, după ce Energocom a expediat o solicitare către ANRE? Declarațiille ministrului Energiei, la În PROfunzime ProTV.md
Tariful la gaz ar putea fi ajustat cu până la doi lei. Care va fi prețul, după ce Energocom a expediat o solicitare către ANRE? Declarațiille ministrului Energiei, la În PROfunzime
21:50
Tariful la gaz ar putea fi ajustat între 1-2 lei. Care va fi prețul, după ce Energocom a expediat o solicitare către ANRE? Declarațiille ministrului Energiei, la În PROfunzime ProTV.md
Tariful la gaz ar putea fi ajustat între 1-2 lei. Care va fi prețul, după ce Energocom a expediat o solicitare către ANRE? Declarațiille ministrului Energiei, la În PROfunzime
21:10
LIVE. Cat vom plăti pentru facturi în ianuarie? – ministrul Dorin Junghietu, În PROfunzime ProTV.md
LIVE. Cat vom plăti pentru facturi în ianuarie? – ministrul Dorin Junghietu, În PROfunzime
21:10
Trump spune că Putin a acceptat să nu atace Ucraina timp de o săptămână. „I-am cerut personal” ProTV.md
Trump spune că Putin a acceptat să nu atace Ucraina timp de o săptămână. „I-am cerut personal”
Mai multe ştiri
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.