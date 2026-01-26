STUDIU// Apple Watch detectează fibrilația atrială mai eficient decât controalele medicale de rutină
26 ianuarie 2026
Un nou studiu sugerează că Apple Watch poate identifica fibrilația atrială mai eficient decât un control medical clasic, oferind un potențial important în prevenirea accidentelor vasculare cerebrale și a altor complicații cardiace. Cercetarea arată că dispozitivele purtabile pot completa, și uneori depăși, metodele tradiționale de depistare a problemelor de ritm cardiac. Apple Watch – Rezultate mai bune […]
• • •
Aproximativ 24,5 milioane de lei au fost transferați de Compania Națională de Asigurări în Medicină pentru salariile pe luna decembrie ale medicilor rezidenți. CNAM recepţionează lunar de la instituțiile medico-sanitare rapoartele privind remunerarea medicilor rezidenți. Transferul mijloacelor financiare este efectuat după verificarea rapoartelor și a facturilor expediate de prestatorii de servicii medicale.
Ministerul Energiei avertizează: ”Condițiile meteo nefavorabile pot provoca avarii și întreruperi de curent” # Sinteza
Condițiile meteo nefavorabile pot provoca rupturi de conductoare, avarii la pilonii rețelelor electrice și acces dificil al echipelor de intervenție în zonele afectate, în special în localitățile rurale și în zonele greu accesibile, cu posibile deconectări temporare ale consumatorilor. Atenționarea vine din partea Ministerului Energiei, care a îndemnat cetățenii să fie prudenți, transmite MOLDPRES. Astfel, […]
Cotația aurului urcă peste 5000 de dolari pe uncie în contextul incertitudinilor globale. Prognoza analiștilor # Sinteza
Cotația aurului a depășit luni pentru prima dată în istorie pragul de 5000 de dolari pe uncie, iar analiștii se așteaptă să ajungă anul acesta chiar la 6000 de dolari, în contextul incertitudinilor politice internaționale tot mai accentuate, transmite Reuters. Aurul este considerat o investiție sigură în astfel de condiții. Prețul spot al metalului prețios […]
Igor Dodon, președintele fracțiunii socialiștilor din Parlamentul Republicii Moldova, membru al delegației Republicii Moldova la APCE, participă la sesiunea de iarnă a Adunării Parlamentare a Consiliului Europei, care se desfășoară în perioada 26–30 ianuarie 2026, la Strasbourg. Igor Dodon va participa la ședințe de lucru și întâlniri bilaterale, în cadrul cărora va prezenta situația reală […]
Mihai Popșoi reprezintă Republica Moldova la sesiunea de iarnă a APCE. Acesta va susține un discurs # Sinteza
Vicepremierul Mihai Popșoi va efectua, în perioada 26–28 ianuarie curent, o vizită de lucru la Strasbourg. Oficialul va participa la sesiunea de iarnă a Adunării Parlamentare a Consiliului Europei (APCE), în calitate de președinte al Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei, informează MOLDPRES. De asemenea, ministrul Mihai Popșoi va susține, pe 28 ianuarie, un discurs […]
Anastasia Nichita pleacă din Parlament și renunță la mandatul de deputat PAS: ”Am vrut să fiu peste tot, dar nu poți fi peste tot în același timp” # Sinteza
Deputatul PAS, Anastasia Nichita, a anunțat că renunță la mandatul de parlamentar, la scurt timp după ce a acces în Legislativ. Decizia a fost făcută publică printr-un mesaj în care sportiva și-a explicat motivele, invocând imposibilitatea de a concilia, în acest moment, viața de familie, cariera sportivă și responsabilitățile politice. „Decizia pe care o împărtășesc […]
Un student moldovean de 22 ani a decedat într-un spital din Italia după un transplant de inimă # Sinteza
Un student moldovean în vârstă de 22 de ani a murit la spitalul Le Scotte din Siena, provincia cu același nume din Italia, la câteva zile după ce primise un transplant de inimă care, inițial, părea să fi decurs bine. Acesta ajunsese în Italia cu speranța că intervenția îi va oferi șansa unei vieți normale. […]
Sinteza CNA// Reținere pentru mită de 50.000 de euro, sechestre de peste 52 milioane lei și 14 cauze penale noi într-o singură săptămână # Sinteza
Centrul Național Anticorupție informează despre principalele acțiuni realizate în săptămâna precedentă pe dimensiunile prevenirii și combaterii corupției, precum și ale recuperării bunurilor infracționale. În această perioadă, CNA a reținut un bărbat din raionul Șoldănești, bănuit că ar fi pretins o mită de 50.000 de euro. Potrivit materialelor cauzei, acesta ar fi promis că va interveni […]
Anul 2026 se anunță promițător pentru cei care speră la puțin noroc în dragoste sau în jocurile de noroc. Unele zile din acest an ar putea fi exact momentul potrivit pentru a invita pe cineva la întâlnire sau pentru a încerca șansa la loterie. Zilele cu adevărat norocoase: când să joci la loto, să te căsătorești sau […]
Presa germană: ”Maia Sandu vede unirea Republicii Moldova cu România ca o „poliță de asigurare pe viață a țării” # Sinteza
Presa germană consideră că Maia Sandu vrea unirea Republicii Moldova cu Români ca o poliță de asigurare pe viață a țării sale. „Aș fi vrut să o întreb pe Maia Sandu dacă este o persoană optimistă după ce am ascultat-o la podcastul britanic „The Rest is Politics ”, începe analiza publicației germane Taz.de. „Uitați-vă ce […]
Încasările din impozitul pe chirii au crescut cu 27% în 2025. Peste 95 milioane de lei au fost colectați # Sinteza
Încasările la impozitul pe venit de la persoanele fizice care transmit în locațiune bunuri imobile au crescut cu 27,2% în perioada ianuarie-decembrie 2025 și constituie 95,3 milioane lei, comparativ cu perioada similară a anului 2024. Urmare a acțiunilor de conformare voluntară și informare, în perioada ianuarie-decembrie 2025 au fost identificate 1 901 persoane fizice ce dau în locațiune bunuri imobile. […]
Accident rutier grav în raionul Fălești. Un polițist de 30 de ani a decedat după ce a derapat de pe carosabil # Sinteza
Astăzi dimineață, Poliția a înregistrat un grav accident rutier în raionul Fălești. Un polițist cu vârsta de 30 de ani, angajat al Inspectoratului din Fălești, în timp ce se deplasa spre serviciu cu mașina personală de marcă Opel, din cauza condițiilor meteo nefavorabile a derapat de pe carosabil și s-a tamponat într-un copac. Acesta a […]
Documentul SUA privind garanțiile de securitate pentru Ucraina, finalizat 100%. Anunțul lui Zelenski # Sinteza
Volodimir Zelenski susţine că documentul american privind garanţiile de securitate pentru Ucraina este 100% finalizat. Documentul american privind garanţiile de securitate pentru Ucraina este complet finalizat şi Kievul aşteaptă un moment şi un loc pentru ca acesta să fie semnat, a declarat duminică preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski, în cadrul unei vizite la Vilnius, precizând în acelaşi […]
Serviciul Vamal raportează încasări de peste 736,7 milioane de lei în perioada 19 – 25 ianuarie 2026 # Sinteza
În perioada 19 – 25 ianuarie 2026, încasările Serviciului Vamal la bugetul de stat se ridică la peste 736,7 milioane de lei, iar de la începutul anului curent, Serviciul Vamal a colectat la bugetul de stat circa 1,88 miliarde de lei. Totodată, în perioada 19 – 25 ianuarie 2026, de către persoane fizice au fost […]
ANSA suspendă temporar importul de carne de pasăre din Ucraina din motive de siguranță alimentară # Sinteza
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) informează publicul larg și agenții economici despre decizia de suspendare temporară a importului de carne de pasăre și produse derivate din carne de pasăre, originare din Ucraina. Măsura a fost adoptată în baza principiului precauției, în scopul protejării sănătății consumatorilor din Republica Moldova și al asigurării plasării pe piață doar […]
Arestați la Chișinău pentru escrocherii – Au înșelat o pensionară cu peste jumătate de milion de lei # Sinteza
Polițiștii și procurorii de la Botanica, în comun cu angajații Direcției de Poliție Chișinău, au reținut doi cetățeni strǎini, o femeie de 26 de ani și un bărbat de 37 de ani, suspectați de implicare într-un grup infracțional specializat în comiterea escrocheriilor. Potrivit investigațiilor, suspecții ar fi obținut prin înșelăciune suma de 550.000 de lei […]
Viktor Orbán: „Nu cred că în următorii 100 de ani va exista un parlament în Ungaria care să voteze aderarea Ucrainei la UE” # Sinteza
Premierul Ungariei, Viktor Orbán, a lansat vineri, la Bruxelles, critici dure la adresa Uniunii Europene, după reuniunea șefilor de stat și de guvern, acuzând blocul comunitar că a acceptat integral o solicitare financiară a Ucrainei în valoare de 800 de miliarde de dolari, decizie pe care o consideră echivalentă cu o îndatorare masivă, transmite libertv.md. […]
Donald Trump retrage invitația Canadei din „Consiliul Păcii” după discursul lui Mark Carney la Davos # Sinteza
Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a anunțat retragerea invitației adresate Canadei de a participa la „Consiliul Păcii”, inițiativă lansată recent de administrația americană. Decizia a fost comunicată printr-un mesaj publicat pe rețeaua de socializare Truth și formalizată printr-o scrisoare transmisă premierului canadian, Mark Carney. Potrivit mesajului citat, Trump a precizat că invitația Canadei de a […]
Ursula von der Leyen, iritată de președintele Ucrainei, care a criticat dur Europa: ”Faptele vorbesc mai tare decât cuvintele” # Sinteza
Ursula von der Leyen, președintele Comisiei Europene, i-a răspuns președintelui ucrainean Volodimir Zelenski. În timp ce liderii UE s-au reunit ieri pentru o reuniune informală privind relațiile transatlantice, au existat și reacții la discursul usturător al lui Volodimir Zelenski de la Davos. Acesta a criticat Europa pentru că vorbește prea mult fără a lua măsuri, potrivit Sky News. […]
Sentință de condamnare într-un caz de tâlhărie în Chișinău. 8 ani de închisoare pentru complicitate la infracțiune # Sinteza
Procuratura municipiului Chișinău informează despre pronunțarea unei sentințe de condamnare într-un caz de tâlhărie, în care un bărbat de 40 de ani a fost găsit vinovat pentru complicitate la comiterea infracțiunii. Instanța l-a condamnat la 8 ani de închisoare, cu executare într-un penitenciar de tip semiînchis. Potrivit materialelor cauzei, în februarie 2022, inculpatul, acționând împreună cu un […]
Polițiștii de frontieră din cadrul Sectorului Poliției de Frontieră „Aeroportul Internațional Chișinău”, de comun cu funcționarii vamali au contracarat o tentativă de transportare ilicită a țigărilor, Bagajul ticsit cu produse de tutun a fost descoperit de echipa comună în timpul controlului de specialitate al pasagerilor de la cursa avia spre Tel Aviv. Documentat pe caz […]
Ministrul Finanțelor a avut o întrevedere cu reprezentanții Centrului pentru Administrație Locală Europeană # Sinteza
Ministrul Finanțelor, Andrian Gavriliță, a avut o întrevedere cu reprezentanții Centrului pentru Administrație Locală Europeană (CALE), organizație care reunește primari implicați în procesul de amalgamare voluntară a unităților administrativ-teritoriale. Discuțiile au vizat sprijinul Ministerului Finanțelor în procesul de reformă a administrației publice locale, cu accent pe necesitatea unui cadru financiar clar, predictibil, adaptat noilor realități […]
Procurori din cadrul Parchetului General, împreună cu poliţiştii de frontieră ai Direcţiei de Prevenire şi Combatere a Migraţiei Ilegale şi a Infracţionalităţii Transfrontaliere şi ai Inspectoratelor Teritoriale ale Poliţiei de Frontieră Iaşi şi Sighetu Marmaţiei, efectuează joi dimineaţa 73 de percheziţii la locuinţele unor persoane din judeţul Botoşani, într-un dosar vizând obţinerea de acte de […]
Furtuna Harry a făcut ravagii în Italia. Pagube de aproape un miliard de euro doar în Sicilia # Sinteza
Italia se confruntă cu una dintre cele mai violente furtuni mediteraneene din ultimii ani. Furtuna „Harry” a lovit cu forță sudul țării, provocând pagube masive în Sicilia, Sardinia și Calabria. Fenomenele specifice sezonului rece s-au transformat într-un adevărat coșmar pentru comunitățile de pe coastă, unde vântul, ploile torențiale și valurile uriașe au distrus infrastructură, locuințe […]
Tăiere ilegală de arbori depistată la frontiera de stat. Polițiștii SPF Ocnița au confiscat masă lemnoasă fără acte # Sinteza
În cadrul unei misiuni de supraveghere a frontierei de stat, polițiștii de frontieră din cadrul SPF Ocnița au depistat și documentat un caz de tăiere ilegală de arbori în zona de frontieră, pe direcția „s. Ocnița – Sokireanî”. Oamenii legii au identificat un mijloc de transport de model UAZ, în interiorul căruia se afla masă […]
Peste 3000 de persoane din Republica Moldova au beneficiat de screening și prevenire a tuberculozei în 2025 # Sinteza
Peste trei mii de persoane din mai multe raioane ale Republicii Moldova au beneficiat, în anul 2025, de servicii de screening și prevenire a tuberculozei, în cadrul a patru proiecte finanțate de Compania Națională de Asigurări în Medicină din fondul măsurilor de profilaxie. Scopul general al proiectelor a fost reducerea poverii tuberculozei în raioanele vizate […]
Ministrul Finanțelor a participat la un dialog public organizat de Camera de Comerț și Industrie a Republicii Moldova # Sinteza
Ministrul Finanțelor, Andrian Gavriliță, și secretara de stat, Corina Alexa, au participat la un dialog public organizat de Camera de Comerț și Industrie a Republicii Moldova (CCI a RM). La eveniment au participat reprezentanți ai mediului de afaceri, membri ai CCI a RM din toate regiunile țării. În intervenția sa, ministrul Finanțelor a menționat prioritățile […]
Delegația Parlamentului Republicii Moldova participă la sesiunea de iarnă a Adunării Parlamentare a Consiliului Europei (APCE). Sesiunea are loc în perioada 26–30 ianuarie 2026, la Strasbourg, Republica Franceză. Din delegație fac parte vicepreședinta Parlamentului, Doina Gherman, șeful delegației naționale la APCE, deputatul Ion Groza, precum și membrii delegației, deputații Veronica Roșca, Renato Usatîi și Igor […]
CNAM va aloca în jur de 1,2 milioane de lei pentruprimul lot de vaccin antirabic din acest an # Sinteza
Compania Națională de Asigurări în Medicină va aloca circa 1,2 milioane de lei din fondul măsurilor de profilaxie pentru procurarea în anul curent a primului lot de preparate imunologice antirabice. Este vorba despre nouă mii de doze de vaccin antirabic și 40 de flacoane de imunoglobulină antirabică. Preparatele au fost recepționate la depozitul național de […]
Procuratura municipiului Chișinău informează despre pronunțarea unei sentințe de condamnare în privința unui bărbat în vârstă de 34 de ani, recunoscut vinovat de comiterea infracțiunii de șantaj. Instanța i-a stabilit pedeapsa de 12 ani de închisoare cu executarea pedepsei într-un penitenciar de tip închis. Potrivit materialelor cauzei, începând cu anul 2015, în timp ce își ispășea o pedeapsă […]
Ministrul Sănătății din Republica Moldova a avut o întrevedere oficială cu ambasadoarea Chinei # Sinteza
Ministrul Sănătății, Emil Ceban, a avut astăzi, 20 ianuarie, o întrevedere oficială cu ambasadoarea Republicii Populare Chineze în Republica Moldova, Dong Zhihua. Oficialii au discutat despre consolidarea relațiilor de colaborare dintre Republica Moldova și China, cu accent pe schimbul de experiență și bune practici în domeniul sănătății. Un punct important al dialogului l-a constituit integrarea […]
Prim-ministrul Republicii Moldova a avut o întrevedere cu premierul Marelui Ducat de Luxemburg la FEM Davos # Sinteza
Dezvoltarea relațiilor economice și comerciale dintre cele două țări, situația geopolitică din regiune și impactul invaziei Federației Ruse în Ucraina asupra Republicii Moldova au constituit principalele subiecte discutate de către Prim-ministrul Alexandru Munteanu și Premierul Marelui Ducat de Luxemburg, Luc Frieden. Întrevederea a avut loc în contextul participării la cea de-a 56-a reuniune anuală a […]
Conducerea Serviciului Vamal a avut o întrevedere cu reprezentanții Misiunii Uniunii Europene de consiliere pentru reforma sectorului de securitate civilă în Ucraina # Sinteza
Conducerea Serviciului Vamal a avut o întrevedere cu reprezentanții Misiunii Uniunii Europene de consiliere pentru reforma sectorului de securitate civilă în Ucraina (EUAM Ucraina), aflați într-o vizită de lucru în Republica Moldova. Discuțiile s-au axat pe dezvoltarea cooperării bilaterale, cu accent pe consolidarea securității transfrontaliere și optimizarea procedurilor de control vamal, în contextul alinierii la […]
Parlamentul Republicii Moldova invită liceele din întreaga țară să se înscrie la programul educațional „LEGE pentru TINE(ri)”, care oferă liceenilor oportunitatea de a descoperi, printr-un exercițiu practic, cum sunt elaborate și adoptate legile în Republica Moldova. Pentru participare, fiecare instituție de învățământ va forma o echipă de 28–30 de elevi din clasele X–XII și va […]
Ministrul Educației a avut o întrevedere cu reprezentanții comunității rome din Republica Moldova # Sinteza
Școlarizarea copiilor de etnie romă a fost subiectul discuțiilor dintre reprezentanții comunității rome și Ministerul Educației și Cercetării. La ședință au participat și reprezentanți ai autorităților publice centrale, ai Oficiului ONU pentru Drepturile Omului, UNICEF, UNHCR, Oficiului Consiliului Europei la Chișinău, INTERSOS, Caritas Moldova, Fundației pentru copii „Pestalozzi”, precum și alți parteneri naționali și internaționali. […]
Substanță vegetală suspectă depistată la intrarea în Republica Moldova de polițiștii de frontieră # Sinteza
Polițiștii de frontieră din cadrul Direcției regionale Vest documentează un caz de depistare a unei substanțe vegetale suspecte, la intrarea în Republica Moldova. În baza unor informații operative, a fost efectuat un control amănunțit asupra unui cetățean moldovean în vârstă de 42 de ani, care se deplasa în calitate de șofer al unui mijloc de […]
Parlamentul Republicii Moldova se convoacă în sesiunea de primăvară 2026, începând cu 2 februarie # Sinteza
Parlamentul Republicii Moldova se convoacă în sesiunea de primăvară 2026, începând cu 2 februarie. Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a semnat o dispoziție care prevede acest lucru. Potrivit documentului, deputații se vor întruni în ședință plenară la propunerea Biroului permanent al Parlamentului, după întocmirea proiectului ordinii de zi. Regulamentul Parlamentului prevede că legislativul se întrunește în […]
Două tentative de transportare ilicită a mijloacelor valutare și bijuteriilor, stopate la postul vamal Aeroport # Sinteza
Funcționarii postului vamal Aeroport au stopat două tentative de transportare ilicită a mijloacelor valutare și a bijuteriilor, depistate în cadrul controalelor vamale efectuate asupra pasagerilor curselor internaționale. În primul caz, pe pista de ieșire din Republica Moldova, un nerezident în vârstă de 43 de ani, pasager al cursei Chișinău–Istanbul, a selectat culoarul verde „nimic de […]
Șase localități din Republica Moldova au primit autospeciale de pompieri, cu sprijinul UE și Poloniei # Sinteza
Șase localități din Republica Moldova au fost dotate, în 2025, cu autospeciale de intervenție în caz de incendii, pentru creșterea siguranței comunităților locale. Autospecialele au fost donate de Voievodatul Wielkopolska din Polonia, iar aducerea lor în țară a fost posibilă cu sprijinul Uniunii Europene și al Solidarity Fund PL în Moldova, în cadrul proiectului „EU4Moldova Rezilientă: […]
Ministerul Finanţelor a inițiat plata sumelor indexate pentru deponenții Băncii de Economii născuți până în anul 1991 # Sinteza
Începând cu 19 ianuarie 2026, Ministerul Finanţelor inițiază plata sumelor indexate pentru deponenții Băncii de Economii născuți până în anul 1991 inclusiv, care au depus cereri de înregistrare până la 31 decembrie 2025 și celor care nu au ridicat sumele indexate în anii precedenți. Banii pot fi ridicați la orice oficiu/agenţie a Î.S. „Poşta Moldovei”. […]
Fostul șef al Poliției Naționale, Alexandru Pînzari, a comentat sentința de condamnare: „Nu sunt vinovat” # Sinteza
Fostul șef al Inspectoratului General al Poliției, Alexandru Pînzari, a reacționat după ce a fost condamnat la trei ani de închisoare cu executare în dosarul angajărilor fictive de la Ministerul Afacerilor Interne. Deși nu s-a prezentat la ședința în care instanța a pronunțat sentința, Pînzari a declarat că se află în Republica Moldova și că […]
Tradiții și semnificații în ziua de 20 ianuarie – praznic închinat Sfântului Ioan Botezătorul # Sinteza
Sfântul Ioan Botezătorul, cel care L-a botezat pe Fiul lui Dumnezeu, este prăznuit de credincioşii ortodocşi în ziua de 20 ianuarie, a doua zi după Bobotează. Totodată, Sfântul Ioan este ultimul profet de seamă din Vechiul Testament, dar el face trecerea spre etapa Noului Testament. În ziua marelui praznic închinat Soborului Sfântului Prooroc Ioan Botezătorul, […]
Nerespectarea regulilor antiincendiare la exploatarea sobelor și aparatelor electrice de încălzit a dus la producerea unor incendii soldate cu moartea a trei persoane, informează Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU), transmite libertv.md. Primul caz a fost înregistrat în dimineața zilei de 19 ianuarie 2026, la ora 07:04, într-o locuință din satul Pruteni, raionul Fălești. […]
Un militar prin contract al Armatei Naționale, care își desfășura serviciul într-o unitate din garnizoana Florești, a fost rănit astăzi, 20 ianuarie, în urma unei împușcături cu arma din dotare, anunță Ministerul Apărării. Potrivit informațiilor oficiale, incidentul s-a produs în jurul orei 10:50, în timpul executării atribuțiilor de serviciu. La fața locului au intervenit organele […]
Peste 3 tone de ceai au făcut cale întoarsă de la frontieră. Ce substanțe toxice au depistat inspectorii ANSA # Sinteza
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) informează despre reținerea la frontiera de stat și, ulterior, returnarea către producător a unui lot de 5442 kg de „Ceai” de import, care nu corespunde normelor de siguranță alimentară ale Republicii Moldova. Analizele de laborator au indicat depășirea limitei maxime admise (LMA) pentru câteva tipuri de pesticide, printre care […]
Suspect reținut pentru comercializarea de droguri lângă universitățile din Chișinău. Riscă până la 15 ani de închisoare # Sinteza
Ofițerii Direcției Antidrog a INI, în comun cu procurorii din Chișinău, au destructurat activitatea infracțională a unui bǎrbat, membru al unui grup specializat în comercializarea drogurilor pe teritoriul capitalei, preponderent în zona instituțiilor de învățământ superior. Timp de o lună, ofițerii antidrog au documentat activitatea bărbatului de 34 de ani, care activa în calitate de […]
PSRM cere stoparea distrugerii universităților și a normelor discriminatorii în Moldova: ”Este un proces periculos” # Sinteza
Deputații fracțiunii socialiștilor, Vladimir Odnostalco și Alla Ursu-Antoci, au susținut astăzi un briefing în Parlament, în cadrul căruia au exprimat protestul PSRM față de lichidarea instituțiilor de învățământ, inclusiv a Universității de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu”, precum și față de introducerea în legislație a unor norme discriminatorii. Alla Ursu-Antoci a declarat că sistemul de educație […]
Donald Trump supărat că nu a primit Premiul Nobel pentru Pace: ”Acum nu mai sunt obligat să mă gândesc doar la pace” # Sinteza
Trump afirmă că, neprimind Nobelul pentru Pace,”nu se mai simte obligat să se gândească doar la pace” Preşedintele american Donald Trump a declarat luni într-o scrisoare adresată prim-ministrului norvegian Jonas Gahr că, după ce Norvegia nu i-a acordat Premiul Nobel pentru Pace, „nu mai simte obligaţia de a se gândi doar la pace”, informează EFE și Agerpres. […]
Primul caz a avut loc în noaptea zilei de 18 ianuarie 2026, într-o gospodărie din comuna Hîrjauca, raionul Călărași. Apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 01:47. Conform informațiilor recepționate, a izbucnit un incendiu cu flacără deschisă într-o casă de locuit. La fața locului au intervenit două echipe de pompieri și salvatori. Angajații […]
