Reuters: Washingtonul ar condiționa garanțiile de securitate. Casa Albă neagă că impune concesii teritoriale
Unika.md, 27 ianuarie 2026 09:40
Acum 10 minute
09:40
Caz neobișnuit la Giurgiulești–Galați: femeie fără acte, găsită ascunsă într-un autocar București–Kiev
09:40
Reuters: Washingtonul ar condiționa garanțiile de securitate. Casa Albă neagă că impune concesii teritoriale
Acum o oră
09:10
Accident pe bd. Dacia: un BMW a lovit o ambulanță care transporta un pacient. Trei persoane, rănite
09:10
Ghețuș pe drumurile naționale: 115 utilaje și peste 1000 tone de sare, dar poleiul se reface continuu. Rute interurbane din nord, sistate
09:10
Poleiul lasă localități fără lumină: peste 20.000 de consumatori afectați în Centru-Sud și Nord
Acum 4 ore
07:10
Chiciură și carosabil alunecos: avertisment pentru șoferi și pietoni
06:50
Școlile din Chișinău rămân închise și astăzi: cursurile pentru clasele I–XII, sistate din cauza poleiului
06:20
Horoscop 27 ianuarie 2026: pași mici, rezultate mari
06:20
Nicolae Botgros respinge acuzațiile de incompatibilitate: „Nu mai sunt director artistic de patru luni”
Acum 24 ore
10:30
Anastasia Nichita a renunţat la mandatul de deputat: "Cere prezență totală, dedicare deplină și o energie pe care, în acest moment, nu o pot oferi"
09:50
Carne de pasăre din Ucraina, importurile stopate temporar în Moldova. ANSA: „nu există garanții suficiente”
Ieri
09:40
Polițist din Fălești, mort într-un accident: mașina a derapat și s-a izbit de un copac
08:50
Horoscop 26 ianuarie 2026: zi de claritate, limite sănătoase și decizii simple
08:50
Atenție la cablurile căzute: autoritățile avertizează asupra riscurilor pentru rețelele electrice pe 26 ianuarie
08:50
IMU: 270 de pacienți într-o zi, majoritatea la traumatologie, din cauza poleiului
25 ianuarie 2026
12:30
Tânără dispărută în Chișinău: ultima dată ar fi fost la o stație PECO. Rudele cer ajutor
11:30
Atacuri în mai multe regiuni: Harkov, vizat din nou. Kievul activează bucătării mobile pentru zone fără utilități
Mai mult de 2 zile în urmă
13:50
Tânără de 18 ani din Soroca, dispărută după ce a fost dusă la spital. Familia cere ajutor
13:40
Escrocherie de 550.000 lei: femeie de 75 de ani, păcălită cu „fraude bancare”. Doi suspecți, reținuți
13:40
Curtea Constituțională: sesizarea lui Ciochină nu poate fi admisă. Următoarea ședință – pe 19 februarie
22 ianuarie 2026
17:30
Val de numiri și eliberări: modificări la MAE, Moldsilva, Agenția de Mediu și AGEPI
17:30
Dodon s-a întâlnit cu ambasadorul rus după arestarea lui Serghei Mișin la Moscova
13:10
Adolescenta de 14 ani dispărută lângă Paris, a fost găsită în viață
13:00
Maia Sandu: integrarea europeană e „cea mai realistă strategie” pentru securitatea și dezvoltarea Moldovei
12:50
Opt ucraineni găsiți ascunși într-un camion la Palanca. Migranții ar fi plătit 12.000 $ de persoană
12:50
Dronă de 2,5 metri, găsită în raionul Ștefan Vodă. MAE condamnă incidentul
12:40
ANRE: noi prețuri maxime la carburanți pentru 23 ianuarie
21 ianuarie 2026
23:20
Trump spune că Putin a acceptat invitația în „Consiliul pentru Pace”
23:10
Presa din România: Maia Sandu ar putea veni la Iași de Ziua Unirii. Prezența nu e confirmată oficial
23:00
Televiziunea de stat iraniană anunță numărul de morți după proteste
22:40
Parlamentul European: compensații după 3 ore întârziere și bagaj de mână gratuit, fără taxe
22:30
Ochelarii „Top Gun” ai lui Macron au făcut valuri la Davos. Trump: „Ce naiba s-a întâmplat?”
22:20
Schimbare de poziție a lui Trump: am stabilit cu șeful NATO cadrul unui acord privind Groenlanda. Tarifele din 1 februarie, suspendate
22:10
Gest neașteptat la Davos: șefa BCE a părăsit sala în timpul unui discurs critic la adresa Europei
20:30
Tarifele la gaze ar putea scădea la început de februarie. Ceban: decizia depinde de ANRE
20:20
Trump: Europa și NATO trebuie să se ocupe de Ucraina. „Un ocean mare și frumos ne separă”
20:10
Trump promite că nu va folosi forța pentru Groenlanda, dar spune că doar SUA o poate apăra
20:00
Papa Leon al XIV-lea, invitat în „Consiliul pentru Pace” al lui Trump. Ce a răspuns Vaticanul?
19:50
Trei drone, depistate la vama Costești într-o mașină venită din Germania
19:50
CEC: Alegerile din Găgăuzia nu sunt în competența noastră. Scrutinul, blocat după decizia CSJ
19:50
Uniunea Avocaților are un nou președinte. Ce mandat și atribuții prevede legea
19:40
Țurțurii de pe clădiri, risc pentru pietoni și mașini. Autoritățile cer prudență
19:40
Medic: Pacienții ajung prea târziu la doctor. În 2025, peste o mie de decese din cauza pneumoniei în Moldova
16:20
Unele produse alimentare comercializate în Republica Moldova conțin cantități ridicate de acizi grași trans, potrivit celor mai recente studii
16:20
Noi dezvăluiri în cazul presupusului criminal de la ferma din Anenii Noi: apar mărturii despre dispariții vechi de zeci de ani
15:30
Cine este fostul procuror condamnat la 5 ani de pușcărie: ar fi deschis dosare penale unor persoane nevinovate
15:30
Sancțiune severă în Procuratură: CSP cere eliberarea din funcție a procurorei Lilia Ureche
15:20
Financial Times: Planul de reconstrucție al Ucrainei, blocat temporar de disputa SUA–Europa
15:20
Munteanu: Moldova iese din „zona gri” și se alătură eforturilor europene pentru democrație și pace
15:20
Monede și lingouri presupuse a fi din aur, depistate la Aeroportul Chișinău la doi pasageri ucraineni
