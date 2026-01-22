Dodon s-a întâlnit cu ambasadorul rus după arestarea lui Serghei Mișin la Moscova

Unika.md, 22 ianuarie 2026 17:30

Dodon s-a întâlnit cu ambasadorul rus după arestarea lui Serghei Mișin la Moscova

Acum 10 minute
17:30
Val de numiri și eliberări: modificări la MAE, Moldsilva, Agenția de Mediu și AGEPI Unika.md
Val de numiri și eliberări: modificări la MAE, Moldsilva, Agenția de Mediu și AGEPI
17:30
Dodon s-a întâlnit cu ambasadorul rus după arestarea lui Serghei Mișin la Moscova Unika.md
Dodon s-a întâlnit cu ambasadorul rus după arestarea lui Serghei Mișin la Moscova
Acum 6 ore
13:10
Adolescenta de 14 ani dispărută lângă Paris, a fost găsită în viață Unika.md
Adolescenta de 14 ani dispărută lângă Paris, a fost găsită în viață
13:00
Maia Sandu: integrarea europeană e „cea mai realistă strategie” pentru securitatea și dezvoltarea Moldovei Unika.md
Maia Sandu: integrarea europeană e „cea mai realistă strategie” pentru securitatea și dezvoltarea Moldovei
12:50
Opt ucraineni găsiți ascunși într-un camion la Palanca. Migranții ar fi plătit 12.000 $ de persoană Unika.md
Opt ucraineni găsiți ascunși într-un camion la Palanca. Migranții ar fi plătit 12.000 $ de persoană
12:50
Dronă de 2,5 metri, găsită în raionul Ștefan Vodă. MAE condamnă incidentul Unika.md
Dronă de 2,5 metri, găsită în raionul Ștefan Vodă. MAE condamnă incidentul
12:40
ANRE: noi prețuri maxime la carburanți pentru 23 ianuarie Unika.md
ANRE: noi prețuri maxime la carburanți pentru 23 ianuarie
Acum 24 ore
23:20
Trump spune că Putin a acceptat invitația în „Consiliul pentru Pace” Unika.md
Trump spune că Putin a acceptat invitația în „Consiliul pentru Pace”
23:10
Presa din România: Maia Sandu ar putea veni la Iași de Ziua Unirii. Prezența nu e confirmată oficial Unika.md
Presa din România: Maia Sandu ar putea veni la Iași de Ziua Unirii. Prezența nu e confirmată oficial
23:00
Televiziunea de stat iraniană anunță numărul de morți după proteste Unika.md
Televiziunea de stat iraniană anunță numărul de morți după proteste
22:40
Parlamentul European: compensații după 3 ore întârziere și bagaj de mână gratuit, fără taxe Unika.md
Parlamentul European: compensații după 3 ore întârziere și bagaj de mână gratuit, fără taxe
22:30
Ochelarii „Top Gun” ai lui Macron au făcut valuri la Davos. Trump: „Ce naiba s-a întâmplat?” Unika.md
Ochelarii „Top Gun” ai lui Macron au făcut valuri la Davos. Trump: „Ce naiba s-a întâmplat?”
22:20
Schimbare de poziție a lui Trump: am stabilit cu șeful NATO cadrul unui acord privind Groenlanda. Tarifele din 1 februarie, suspendate Unika.md
Schimbare de poziție a lui Trump: am stabilit cu șeful NATO cadrul unui acord privind Groenlanda. Tarifele din 1 februarie, suspendate
22:10
Gest neașteptat la Davos: șefa BCE a părăsit sala în timpul unui discurs critic la adresa Europei Unika.md
Gest neașteptat la Davos: șefa BCE a părăsit sala în timpul unui discurs critic la adresa Europei
20:30
Tarifele la gaze ar putea scădea la început de februarie. Ceban: decizia depinde de ANRE Unika.md
Tarifele la gaze ar putea scădea la început de februarie. Ceban: decizia depinde de ANRE
20:20
Trump: Europa și NATO trebuie să se ocupe de Ucraina. „Un ocean mare și frumos ne separă” Unika.md
Trump: Europa și NATO trebuie să se ocupe de Ucraina. „Un ocean mare și frumos ne separă”
20:10
Trump promite că nu va folosi forța pentru Groenlanda, dar spune că doar SUA o poate apăra Unika.md
Trump promite că nu va folosi forța pentru Groenlanda, dar spune că doar SUA o poate apăra
20:00
Papa Leon al XIV-lea, invitat în „Consiliul pentru Pace” al lui Trump. Ce a răspuns Vaticanul? Unika.md
Papa Leon al XIV-lea, invitat în „Consiliul pentru Pace” al lui Trump. Ce a răspuns Vaticanul?
19:50
Trei drone, depistate la vama Costești într-o mașină venită din Germania Unika.md
Trei drone, depistate la vama Costești într-o mașină venită din Germania
19:50
CEC: Alegerile din Găgăuzia nu sunt în competența noastră. Scrutinul, blocat după decizia CSJ Unika.md
CEC: Alegerile din Găgăuzia nu sunt în competența noastră. Scrutinul, blocat după decizia CSJ
19:50
Uniunea Avocaților are un nou președinte. Ce mandat și atribuții prevede legea Unika.md
Uniunea Avocaților are un nou președinte. Ce mandat și atribuții prevede legea
19:40
Țurțurii de pe clădiri, risc pentru pietoni și mașini. Autoritățile cer prudență Unika.md
Țurțurii de pe clădiri, risc pentru pietoni și mașini. Autoritățile cer prudență
19:40
Medic: Pacienții ajung prea târziu la doctor. În 2025, peste o mie de decese din cauza pneumoniei în Moldova Unika.md
Medic: Pacienții ajung prea târziu la doctor. În 2025, peste o mie de decese din cauza pneumoniei în Moldova
Ieri
16:20
Unele produse alimentare comercializate în Republica Moldova conțin cantități ridicate de acizi grași trans, potrivit celor mai recente studii Unika.md
Unele produse alimentare comercializate în Republica Moldova conțin cantități ridicate de acizi grași trans, potrivit celor mai recente studii
16:20
Noi dezvăluiri în cazul presupusului criminal de la ferma din Anenii Noi: apar mărturii despre dispariții vechi de zeci de ani Unika.md
Noi dezvăluiri în cazul presupusului criminal de la ferma din Anenii Noi: apar mărturii despre dispariții vechi de zeci de ani
15:30
Cine este fostul procuror condamnat la 5 ani de pușcărie: ar fi deschis dosare penale unor persoane nevinovate Unika.md
Cine este fostul procuror condamnat la 5 ani de pușcărie: ar fi deschis dosare penale unor persoane nevinovate
15:30
Sancțiune severă în Procuratură: CSP cere eliberarea din funcție a procurorei Lilia Ureche Unika.md
Sancțiune severă în Procuratură: CSP cere eliberarea din funcție a procurorei Lilia Ureche
15:20
Financial Times: Planul de reconstrucție al Ucrainei, blocat temporar de disputa SUA–Europa Unika.md
Financial Times: Planul de reconstrucție al Ucrainei, blocat temporar de disputa SUA–Europa
15:20
Munteanu: Moldova iese din „zona gri” și se alătură eforturilor europene pentru democrație și pace Unika.md
Munteanu: Moldova iese din „zona gri” și se alătură eforturilor europene pentru democrație și pace
15:20
Monede și lingouri presupuse a fi din aur, depistate la Aeroportul Chișinău la doi pasageri ucraineni Unika.md
Monede și lingouri presupuse a fi din aur, depistate la Aeroportul Chișinău la doi pasageri ucraineni
15:20
Plahotniuc rămâne în arest încă 30 de zile. Procurorii anunță un nou dosar penal Unika.md
Plahotniuc rămâne în arest încă 30 de zile. Procurorii anunță un nou dosar penal
15:10
Aproape 600.000 de oameni au plecat din Kiev din cauza atacurilor rusești și a crizei de energie Unika.md
Aproape 600.000 de oameni au plecat din Kiev din cauza atacurilor rusești și a crizei de energie
12:00
Incendiu la un centru de plasament din Cocieri, Dubăsari: 42 de persoane evacuate. Un bărbat imobilizat, rănit Unika.md
Incendiu la un centru de plasament din Cocieri, Dubăsari: 42 de persoane evacuate. Un bărbat imobilizat, rănit
12:00
Telenești: percheziții la Zgărdești. Poliția a ridicat arme și muniții Unika.md
Telenești: percheziții la Zgărdești. Poliția a ridicat arme și muniții
11:50
Cazul moldoveanului ucis lângă Veneția: martor-cheie audiat. „Lady Bruneth” neagă implicarea în „video-ul intim” invocat de suspect Unika.md
Cazul moldoveanului ucis lângă Veneția: martor-cheie audiat. „Lady Bruneth” neagă implicarea în „video-ul intim” invocat de suspect
11:50
Chișinău: doi bărbați, condamnați la închisoare pentru șofat în stare de ebrietate și fără permis Unika.md
Chișinău: doi bărbați, condamnați la închisoare pentru șofat în stare de ebrietate și fără permis
11:40
Ungheni: pieton lovit mortal de un microbuz pe traseul G90 Ungheni–Cetireni Unika.md
Ungheni: pieton lovit mortal de un microbuz pe traseul G90 Ungheni–Cetireni
11:40
Reuters: SUA ar urma să reducă personalul din centre NATO-cheie. Aproximativ 200 de posturi, eliminate Unika.md
Reuters: SUA ar urma să reducă personalul din centre NATO-cheie. Aproximativ 200 de posturi, eliminate
11:40
Bugetul Procuraturii Generale pentru 2026: peste 500 milioane lei. Peste 83% merg la salarii Unika.md
Bugetul Procuraturii Generale pentru 2026: peste 500 milioane lei. Peste 83% merg la salarii
11:30
Alegerile pentru Adunarea Populară a Găgăuziei, blocate: CSJ a anulat hotărârile privind organul electoral. CEC Comrat nu poate porni procedurile Unika.md
Alegerile pentru Adunarea Populară a Găgăuziei, blocate: CSJ a anulat hotărârile privind organul electoral. CEC Comrat nu poate porni procedurile
11:00
Munteanu, la Davos: schimburile comerciale Moldova–România au depășit 3 miliarde de euro în 2025. Investițiile românești – circa 35 milioane Unika.md
Munteanu, la Davos: schimburile comerciale Moldova–România au depășit 3 miliarde de euro în 2025. Investițiile românești – circa 35 milioane
10:50
Controale inopinate la benzinării, după sesizări privind calitatea motorinei. Șoferii reclamă „parafină” și filtre colmatate Unika.md
Controale inopinate la benzinării, după sesizări privind calitatea motorinei. Șoferii reclamă „parafină” și filtre colmatate
10:50
Franța a votat acordul: permisele moldovenești vor fi recunoscute mai ușor. Schimbare importantă pentru moldovenii stabiliți acolo Unika.md
Franța a votat acordul: permisele moldovenești vor fi recunoscute mai ușor. Schimbare importantă pentru moldovenii stabiliți acolo
10:40
Fost procuror din Cahul, condamnat la 5 ani de închisoare cu executare. Sentința a fost pronunțată în lipsă Unika.md
Fost procuror din Cahul, condamnat la 5 ani de închisoare cu executare. Sentința a fost pronunțată în lipsă
10:40
Chișinăul se pregătește să denunțe acordurile de bază ale CSI. Experți: impact mai ales simbolic; Rusia mizează pe propagandă și „hibrid” Unika.md
Chișinăul se pregătește să denunțe acordurile de bază ale CSI. Experți: impact mai ales simbolic; Rusia mizează pe propagandă și „hibrid”
09:00
Reuters: SUA vor reduce personalul din mai multe centre NATO. Aproximativ 200 de posturi ar urma să fie eliminate Unika.md
Reuters: SUA vor reduce personalul din mai multe centre NATO. Aproximativ 200 de posturi ar urma să fie eliminate
08:50
Horoscopul zilei: 21 ianuarie 2026 aduce ordine, dar și surprize Unika.md
Horoscopul zilei: 21 ianuarie 2026 aduce ordine, dar și surprize
08:50
Un alt accident feroviar grav în Spania: un mort și cel puțin 37 de răniți Unika.md
Un alt accident feroviar grav în Spania: un mort și cel puțin 37 de răniți
08:50
Trump: „Dacă Iranul îmi orchestrează asasinarea, va fi șters de pe hartă” Unika.md
Trump: „Dacă Iranul îmi orchestrează asasinarea, va fi șters de pe hartă”
20 ianuarie 2026
21:40
Lukașenko anunță că Belarus aderă la „Consiliul lumii” propus de Trump și vrea rol pe dosarul Ucraina Unika.md
Lukașenko anunță că Belarus aderă la „Consiliul lumii” propus de Trump și vrea rol pe dosarul Ucraina
