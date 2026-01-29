Atac cu drone în Ucraina: Trei persoane au murit, după un bombardament rus în regiunea Zaporojie

22:20

Fostul prim-ministru Vlad Filat a lansat un apel public către actualul șef al Guvernului, Alexandru Munteanu, la aproape 100 de zile de la învestirea acestuia, acuzând lipsa de implicare și gestionarea defectuoasă a crizelor. „Vă chem să luați o decizie matură și responsabilă, dacă mai are rost să rămâneți în această funcție. Fie vă asumați pe deplin rolul de prim-ministru și începeți să guvernați efectiv, fie faceți un pas înapoi și vă retrageți”, a scris Filat pe rețele.