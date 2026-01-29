Atac cu drone în Ucraina: Trei persoane au murit, după un bombardament rus în regiunea Zaporojie
UNIMEDIA, 29 ianuarie 2026 08:40
Trei persoane au murit în urma atacurilor ruseşti în regiunea Zaporojie, în centrul-estul Ucrainei, a anunţat joi dimineaţă guvernatorul acesteia, scrie adevarul.ro.
